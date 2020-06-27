Барков, Ягр и другие знаменитые игроки, владеющие хоккейными клубами

Порой хоккейные клубы принадлежат не только богатым медиамагнатам (как в НХЛ) и не содержатся за государственный счёт. Бывают случаи, когда свои доли в командах имеют бывшие или действующие хоккеисты, для которых хоккей – это страсть и вся жизнь.

Совладелец «Таппары»

Капитан «Флориды Пантерз» и один из лучших центральных нападающих мира Александр Барков стал совладельцем финского клуба «Таппара». Игрок выкупил третий по размеру пакет акций родной команды. Барков – действующий хоккеист, звезда НХЛ. Но теперь на него возложена дополнительная ответственность, о чём сам Александр прекрасно понимает. Напомним, что Барков с 15 лет выступает за сборную Финляндии. Теперь же Барков – младший будет не только прогрессировать в хоккейном ремесле, но и осваивать руководящие навыки. А если что, то знаменитый отец-тренер наверняка поможет.

«В 15 лет меня взяли в сборную Финляндии. После этого даже мыслей не было о России» Большое интервью с капитаном «Флориды» Александром Барковым.

Владелец «Кладно»

48-летний Яромир Ягр продолжает удивлять своим спортивным долголетием. Думается, что и 50-летие легендарный чех справит в хоккейной форме. К слову, Ягр успевает не только играть в хоккей на профессиональном уровне, но и являться владельцем клуба чешской Экстралиги «Кладно». Яромир уже заявлял, что намерен завершить карьеру именно в родной команде. Судя по всему, так и произойдёт, хотя хочется, чтобы такие мастера играли вечно. Все свои деньги Ягр давно заработал, выступая в НХЛ, а сейчас он играет в своё удовольствие, плюс помогает развиваться другим игрокам.

Ягр: возраст не является помехой, если у тебя есть талант и желание работать

Совладелец «Вегас Голден Найтс»

Прославленный российский хоккеист Алексей Яшин по прозвищу Капитан Россия в конце 2016 года решил прийти в большой бизнес и стал совладельцем «Вегаса», который на тот момент только начинал свой путь в НХЛ. Про сумму, вложенную в американскую команду, Яшин корректно умолчал, заявив, что кому-то она покажется маленькой, а кому-то большой. Изначально ходили слухи, что россиянин купил весь клуб, но это не так. Интересно, что после завершения карьеры игрока Алексей нашёл себя сразу в нескольких сферах. Он выступал в роли комментатора на телевидении и хоккейного эксперта, пробовал себя в бизнесе, получая 15% годовых от акции «золотых рыцарей». Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всём.

Фото: Stephen Lovekin/Getty Images

Владелец «Йокерита»

Финн Ярри Курри – легенда финского, да и всего мирового хоккея. Не удивительно, что после окончания спортивной карьеры Курри ушёл в хоккейный менеджмент. В мае прошлого года прославленный в прошлом хоккеист стал новым владельцем и президентом «Йокерита». Ранее Курри работал на позиции генерального менеджера. Теперь ему принадлежит полный пакет акций. Клуб полностью вернулся в финскую собственность, сейчас «Йокерит» — одна из ведущих команд Континентальной лиги.

Совладелец «Питтсбург Пингвинз»

1 сентября 1999 года совет директоров НХЛ одобрил заявку Марио Лемье на право владения клубом «Питтсбург Пингвинз». Получается, что через два года после завершения карьеры игрока Лемье покорил очередную высоту. Сейчас канадец –совладелец американской команды. В своё время «пингвины» задолжали хоккеисту более $32 млн зарплаты и выплатили долг акциями команды. Канадец стал первым спортсменом в истории Северной Америки, ставшим владельцем клуба, за который он играл. Кстати, Лемье не только занял пост президента и руководителя «Пингвинз». 27 декабря 2000 года он вернулся на лёд, окончательно повесив коньки на гвоздь лишь в 2006 году.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Земгус Гиргенсонс

Совладелец «Файтинг Сайнтс»

Латвийский нападающий системы клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс является совладельцем «Файтинг Сайнтс», выступающего в главной юниорской хоккейной лиге США — USHL. Откуда у латвийца такая любовь к этой команде? Дело в том, что Гиргенсонс в своё время выступал в её составе, был капитаном «Файтинга» и провёл за «Сайнтс» в общей сложности два сезона, после чего пошёл на повышение в АХЛ, а спустя год дебютировал в НХЛ. Один из партнёров Гигренсонса – американский форвард «Калгари» Джонни Годро, который тоже играл за «Сайнтс».