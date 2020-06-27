Минспорт придумал, как стрясти компенсацию с НХЛ. Трясти будут с игроков, а не клубов

Законопроект, призванный предотвратить отъезд российских хоккеистов за океан, набирает обороты. Накануне он был выставлен на публичное обсуждение, которое продлится две недели. Дальше проект будет направлен на согласование в правительство.

Хочешь в НХЛ – проси разрешение или плати деньги. В чём идея законопроекта Третьяка? Руководитель предложил законопроект, расширяющий влияние Федерации на весь российский хоккей.

Надо отметить, что хоть в тексте документа и не указаны конкретные виды спорта, но речь, прежде всего, идёт о хоккее. В баскетболе и волейболе никто из россиян за границу не едет, в футболе такое явление тоже нельзя назвать повальным. В хоккее же каждый год десятки игроков направляются в различные зарубежные лиги. Едут и состоявшиеся игроки с именем, и зелёная молодёжь.

В пояснительной записке хоккей уже выделяется: «В настоящее время в отдельных видах спорта, например, хоккее, складывается ситуация, когда иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, а также своим правовым статусом, не предусматривающим подчинённость международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо «трансферных» выплат, поскольку приглашаемый спортсмен только проходит спортивную подготовку и не состоит в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом.

Соответственно профессиональный спортивный клуб или организация спортивной подготовки, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесённые на его спортивную подготовку и лишаются спортсмена. При этом иностранная физкультурно-спортивная организация зачастую не вкладывается дополнительно в развитие такого спортсмена, поскольку в случае возникновения каких-либо трудностей, соответствующей организации проще пригласить нового хоккеиста по аналогичной схеме без выплаты компенсаций», — говорится в документе.

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Цель – ограничить отъезд талантливой молодёжи

Этот законопроект затрагивает игроков в возрасте до 23 лет, которые при переходе в иностранный клуб должны будут выплатить денежную компенсацию за то, что в России клубы и школы вкладывали в их развитие деньги.

При этом оговаривается, что спортсмен может сам оплачивать свою «спортивную подготовку» и таким образом избавить себя в будущем от выплаты компенсаций, но и тут есть уловка – «если сторонами не предусмотрено иное», то есть в договоре компенсацию всё равно могут прописать.

Таким образом, под удар ставится в основном молодёжь, которая ещё не перешла на профессиональный уровень или не отыграла в клубе положенный срок, который призван компенсировать затраты на подготовку спортсмена (не больше срока самой подготовки и не больше пяти лет). Этой весной, например, контракты с клубами НХЛ заключили уже семь молодых хоккеистов. А ведь есть ещё QMJHL, WHL, OHL, USHL и NCAA, а также финский или другие чемпионаты Европы, куда намного реже, но тоже уезжают.

Как будет рассчитываться компенсация?

Вполне закономерный вопрос, ведь в школах далеко не всё бесплатно, и часть расходов ложится на плечи родителей. А уж эмоциональный вклад родных и вовсе в рубли никак не перевести. Как будут подсчитывать затраты, как будет учитываться вклад родителей? Какого порядка будут суммы компенсаций? В тексте законопроекта формул подсчёта нет, указывается лишь то, что расчёты должны будут производить Минспорт и ФХР при согласовании с КХЛ (если мы говорим о хоккее).

Например, игрок, выступающий за юниорские сборные России, являющийся лидером своей команды, «стоит» больше, чем ничем не примечательный середнячок из четвёртого звена заштатной юношеской команды, или столько же? Будут ли какие-то ограничения, насколько справедливой будет компенсация, и не решат ли заломить за суперталантов совсем уж неподъёмные суммы, от которых даже в НХЛ будут в шоке?

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Трансферное соглашение больше не нужно

НХЛ тему выплаты компенсаций в пользу российских клубов поднимала не раз. Трансферное соглашение подписано со всеми ведущими европейскими лигами – Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии и другими, но сумма компенсации фиксированная и не зависит от таланта или достижений хоккеиста.

С КХЛ такого соглашения нет, в России хотели, чтобы сумма компенсации варьировалась в зависимости от статуса игрока, а не была равной для всех. «У меня был разговор с вице-президентом НХЛ Биллом Дэйли. Я попросил у него контракт, который нам предоставят по соглашению. Я его уже получил, мы его переводим. И хочу отдать в КХЛ, чтобы клубы изучили. Я и раньше считал, что это соглашение нужно подписать. Мы не ставили подпись только из-за Малкина. Тогда платили по 150 тысяч долларов, а за Малкина мы просили миллион. Он уже тогда был звездой. НХЛ нам отказала. Из-за этого мы не подписали. А так я был готов. Молодые люди уезжают, мы теряем много денег, а каждая копейка для детско-юношеской школы — это весомо. Заиграет ли наш юниор там? Неизвестно. А денежки уже пришли», — говорил президент ФХР Владислав Третьяк пять лет назад.

Малкин, кстати, тогда уехал, и даже свежеподписанный контракт с «Магниткой» не помешал. Американский суд разрешил ему выступать за «Питтсбург», вопрос был закрыт. Нет соглашения – нет компенсации. По новому законопроекту, никакое трансферное соглашение больше не нужно.

Долг ложится на плечи самого спортсмена

Российские законы и спортивные федерации не могут заставить иностранные клубы что-то выплачивать – там скажут просто: «ничего не знаем, никаких договоров не подписывали, платить никому не обязаны». Поэтому иностранные клубы в законопроекте даже не затрагиваются – компенсация ложится на плечи самого спортсмена.

Если дело Малкина рассматривал американский суд, то здесь всё будет решаться в рамках российской юрисдикции. То есть даже если хоккеист уедет в иностранную лигу и откажется платить клубу, его вырастившему, долг никуда не денется. И если у него есть имущество в России или банковские счета в России, деньги спишут с них. Если хоккеист гол как сокол – будут ждать, когда не появится что-то, откуда можно списать. Тогда варианта два – не возвращаться в Россию вообще или возвращаться, но выплачивать компенсацию.

Предположим, условный Василий Подколзин – 10-й номер драфта-2019 — решит уехать в «Ванкувер» после окончания своего нынешнего контракта со СКА, то есть, не отыграв положенный срок в России. И «Ванкувер», заинтересованный в нападающем, будет согласен дать ему деньги для выплаты компенсации (а потом вычесть сумму из бонусов или зарплаты).

А что делать условному Андрею Алтыбармакяну, который этой весной уехал в «Чикаго»? Пока максимум, на что он может рассчитывать в Северной Америке – это АХЛ, где и зарплаты намного ниже, и конкуренция высокая. Захотят ли «Блэкхоукс» заморачиваться и выплачивать ему дополнительные бонусы, чтобы он мог рассчитаться по долгам в России, или предпочтут вместо него заключить контракт с финном, канадцем или американцем?

То же самое с ребятами, которые хотят уехать в 16-17 лет, например, как в прошлом году сделал Василий Пономарёв. Юниорские лиги в Северной Америке профессиональными не считаются, зарплаты игрокам там не положены. Выплаты есть, но их скорее можно назвать карманными деньгами. И хотя многие клубы CHL являются вполне себе богатыми и благополучными, захотят ли они платить за российского легионера из своего кармана?

Предположим, за перспективных игроков, например, Матвея Мичкова, могут и раскошелиться (и то, не факт). Но из-за середняков никто напрягаться точно не будет. Массовый отъезд таким способом остановить можно, но удержать у себя большие таланты всё равно не получится.

Тогда зачем нужен такой закон? Середнячки останутся, но серьёзным усилением для лиги или сборной не станут. Топовые игроки найдут способы выкрутиться – или клуб НХЛ заплатит за них, или они вообще откажутся возвращаться. Российские клубы начнут получать какие-то деньги за своих воспитанников, но негативный фон при этом будет повышаться. Не легче ли было заключить трансферное соглашение и спокойно получать пусть не самые огромные выплаты, но гарантированно и за всех?