Он не смог до конца реализовать свой потенциал и всю карьеру преодолевал невозможное. Но даже тогда он доминировал.

Был лучшим, даже когда не мог играть в полную силу. Почему Лемье круче Овечкина и Кросби

Недавно официальный сайт НХЛ опубликовал любопытный рейтинг лучших первых номеров драфта за последние 40 лет. Второе и третье места поделили Сидни Кросби и Александр Овечкин, а первым стал Марио Лемье. Голосование прошло практически единогласно.

Официальный сайт НХЛ: Овечкин — в топ-3 первых номеров драфта с 1980 года

Кто лучше – Овечкин или Кросби – это спор, не прекращающийся с 2005 года, когда оба дебютировали в НХЛ. Или даже ещё раньше, с тех пор, как они впервые столкнулись лицом к лицу на международной арене.

Оба считаются спасителями своих клубов, которые пришли в сложный момент для организаций и помогли вытащить команды с финансового и хоккейного дна. Кросби – практически идеальный центрфорвард, у которого нет слабых мест. Овечкин – настоящий вихрь, который проносится по льду и заставляет вскакивать болельщиков на ноги. Его энергия и страсть заразительны, его невероятная способность год за годом выдавать на-гора голы и переть, как бульдозер, с течением времени восхищает всё больше и больше.

Это битва двух равных по силе титанов. Кросби – хрестоматийный лидер, такой простой и скромный канадский парень, который просто хорошо выполняет свою работу и делает всё для команды – три Кубка Стэнли, два олимпийских золота, Тройной золотой клуб, «Конн Смайт Трофи» и прочие призы.

Овечкин – весельчак и шоумен, который сначала собрал все возможные индивидуальные призы, чтобы в итоге переосмыслить свою игру и привести «Вашингтон» к первому в истории чемпионскому титулу. У Кросби больше командных достижений, но у россиянина, пожалуй, среди прочих, есть пара очень весомых преимуществ – во-первых, здоровье. Овечкин, в отличие от Кросби, совершенно не подвержен травмам. И второе – Овечкин уже сейчас многими считается лучшим снайпером всех времён, хотя до рекорда Уэйна Гретцки ему осталось почти 200 голов.

Человек, который смог соперничать с самим Гретцки

Лемье рядом с ними всё равно стоит особняком, потому что вся его карьера – это преодоление невозможного. Жизнь била немало игроков, тот же Кросби не раз мучился от сотрясений мозга, Малкин — коленями, да редко кому удаётся избежать серьёзных травм. Лемье на пике карьеры стал практически инвалидом, и даже при этом доминировал над всеми. Трудно представить, что было бы, если бы он не пропускал сезоны и всё время играл в полную силу.

Лемье пришёл в НХЛ, которой безраздельно правил Гретцки, и был единственным, кто смог соперничать с Великим. Если бы не проблемы со здоровьем, ещё неизвестно, кто сейчас носил бы титул лучшего бомбардира в истории НХЛ.

Повторить невозможно? Как великий Марио Лемье трижды за сезон набирал 8 очков за матч Три матча за сезон с восемью очками, один из них — решающий матч в плей-офф. Последний раз 8 очков за матч в НХЛ набирали в 2012 году.

Травмы начали копиться уже в первых сезонах, и с конца 1980-х Лемье едва разгибал спину, не мог сам завязать себе шнурки или нормально перепрыгнуть через бортик. С проблемами в спине и непрекращающейся болью он дважды подряд становился лучшим бомбардиром сезона, отобрав «Арт Росс» у Гретцки, который был его единоличным владельцем на протяжении семи лет.

Лемье завораживал соперников – он обыгрывал их одним взглядом, одним движением клюшки. Он скользил по льду, как могучий корабль, и находил идеальный момент для удара – тончайшей передачи, или внезапного рывка к воротам, или молниеносного броска. Зачастую в итоговом протоколе от его фамилии рябило в глазах – он участвовал в большинстве голов «пингвинов», а забивать умел, как никто другой.

Преодолевая невозможное

В 1990-м проблемы усугубились – смещение дисков потребовало операции, во время которой Лемье занесли опасную инфекцию. Несколько месяцев он не вставал с постели, пропустил половину следующего сезона, но вернувшись, был неудержим и привёл «Питтсбург» к первому Кубку Стэнли в истории клуба. Каких волевых усилий ему это стоило, остаётся только догадываться. По его собственным признаниям, в его голове всегда стучала одна мысль: «я докажу, что со мной всё в порядке».

В следующем сезоне ему не стало легче, но он всё равно был лучшим бомбардиром лиги, помог «пингвинам» защитить чемпионский титул и снова стал обладателем «Конн Смайт Трофи», даже несмотря на то, что в середине плей-офф пропустил пять матчей из-за сломанной руки.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

Судьба продолжала испытывать Лемье на прочность – на следующий год у него обнаружили рак. Едва закончив последний сеанс лучевой терапии, Лемье в тот же день вернулся на лёд. И не просто покатался на тренировке, а сыграл с «Филадельфией» и снова был лучшим. Даже после таких передряг он снова выиграл «Арт Росс», а ещё «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд».

Конечно, жизнь била немало игроков, но то, через что прошёл Лемье, оставаясь лучшим, невозможно уместить в голове. Дальше он пропустил почти два сезона после повторной операции на спине и вернулся, чтобы снова доминировать.

Лемье уже несколько лет задумывался о завершении карьеры и в итоге ушёл на её пике, в 1997 году. За пару месяцев до этого он забил свой 600-й гол в НХЛ, на это ему потребовалось всего 719 матчей (для сравнения, самым быстрым был Гретцки, который управился за 718 игр).

Его приняли в Зал хоккейной славы сразу же, нарушив обязательное правило трёх лет. Через три года он вернулся с пенсии, когда «Питтсбург» вновь в нём нуждался. Сначала спас клуб от банкротства, став его владельцем, а затем вышел на лёд.

Он уже играл не так много, но по количеству очков в среднем за игру с запасом опережал всех лучших бомбардиров – Сакика, Ягра, Форсберга, Игинлу. В 37 лет он едва в очередной раз не выиграл «Арт Росс», но пропустил концовку сезона и в итоге уступил лидерство.

Он окончательно ушёл только в 40 лет – к тому времени у него уже были подходящие преемники – Кросби и Малкин. И даже в 40 лет он легко набирал по очку за игру, но сам считал, что его уровень упал.

Да, и до и после Лемье были игроки, которые не смогли до конца реализовать свой потенциал. И Лемье не реализовал, в отличие от того же Гретцки, но того, что он сделал, с лихвой хватило, чтобы войти в пантеон хоккейных небожителей.

Вполне вероятно, однажды Лемье в этом списке уступит место кому-то другому, тому же Овечкину или Кросби, или кому-то ещё. Но для начала надо дождаться, когда эти претенденты напишут последние главы своих карьер.