10 фаворитов драфта юниоров НХЛ. От Лафренье до Аскарова

Главное событие практически любого межсезонья в НХЛ – традиционный драфт новичков. Мероприятие, на котором клубы сильнейшей лиги в мире расхватывают топовых проспектов, как горячие пирожки, либо стремясь усилить свои составы молодыми звёздочками, либо и вовсе рассчитывая со временем построить вокруг них чемпионскую команду и изменить историю франшизы.

Пандемия коронавируса внесла огромные изменения в привычный уклад жизни НХЛ. Прерванный сезон-2019/2020 будет доигран непонятно когда и при каких обстоятельствах, что, разумеется, повлияло и на процедуру драфта. Однако ярмарка юниоров в любом случае состоится, и лучшие молодые хоккеисты войдут в системы клубов организации. Рассказываем о главных фаворитах драфта-2020.

«Некоторые теперь могут специально плохо тренироваться». Драфт-лотерея в НХЛ стала хаосом Главный победитель остался неизвестен. Первый номер драфта достанется команде, которая сыграет в плей-офф.

Статистика в сезоне-2019/2020: QMJHL, «Римуски», 52 игры, 112 (35+77) очков

Форвард Лафренье – канадский вундеркинд и очередной «некстван», продолжатель традиций Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Такими эпитетами форварда «Римуски» награждали весь последний год и в преддверии драфта картина не изменилась – почти всем очевидно, что именно Лафренье уйдёт под первым номером, какая бы команда ни выбирала. Надо отметить, что в Северной Америке хоть и любят громкие слова, но на ровном месте никого возносить не будут. Лафренье действительно сейчас видится сильнейшим канадцем на драфте со времён Макдэвида. Это блистательный технарь с потрясающим владением шайбы, быстрыми, мягкими руками и убойным броском. Это топовый центр, быстро и точно читающий игру и умеющий оперативно принимать оптимальные решения на площадке. Системообразующий игрок, мозговой центр команды, вокруг которого реально выстроить коллектив для больших задач – таков потенциал Лафренье. Правда, говорят, что у Алексиса есть проблемы с игрой без шайбы и на роль элитного двустороннего центра он пока не тянет, однако этот момент, без сомнения, ещё можно подшлифовать – парню всего 18 лет.

Шесть лучших хоккеистов МЧМ и одна камера. От Романова до Лафренье Романов был прекрасен, ярко проявили себя шведы, но круче всех оказались канадцы.

Статистика в сезоне-2019/2020: OHL, «Садбэри», 45 игр, 82 (32+50) очка

Вторым проспектом драфта, после Лафренье, практически единогласно признаётся Куинтон Байфилд. Некоторые эксперты даже склонны считать, что 17-летний центрфорвард «Садбэри» может уйти и под первым номером, так как Байфилд лучше подготовлен к быстрому переходу во взрослый хоккей, чем звезда «Римуски». Чем же хорош этот темнокожий канадец? При своих огромных габаритах (194 см, 97 кг) он замечательно катается и обладает высокой стартовой скоростью. Редкое сочетание для больших, но ещё юных хоккеистов. Байфилд, разумеется, хорош не только физически, но и интеллектуально. Это талантливый центр с компьютером в голове, да ещё и способный контролировать игру на обеих сторонах площадки. По универсальности и развитию навыков игры в обороне у Байфилда сейчас нет конкурентов на драфте, так что шансы обогнать Лафренье у него есть, и немаленькие. Не будем забывать и про мировую истерию по борьбе за права чернокожих, развернувшуюся этим летом как раз с подачи Америки. Выбор «теневого фаворита» Байфилда под первым номером драфта НХЛ удачно ляжет в канву современных тенденций.

Александр Хольтц

Статистика в сезоне-2019/2020: SHL, «Юргорден», 35 игр, 16 (9+7) очков

Лафренье и Байфилд уйдут в топ-2 – это понятно всем. А вот дальше возможны варианты, обусловленные клубными предпочтениями. Но Александр Хольтц в любом случае должен уйти высоко. Шведский снайпер с мощным и точным броском с любой позиции и потрясающим голевым чутьём, с которым нужно родиться. Да, это не плеймейкер, способный вести игру, однако если какому-либо клубу нужен именно финишёр, который сможет много и продуктивно завершать усилия партнёров, то стоит обратиться к кандидатуре Хольтца. Кстати, прошлый сезон 18-летний талант почти целиком провёл в основе «Юргордена» и показал неплохие цифры статистики. Это важный момент, показывающий, что во взрослом хоккее умения Хольтца не должны раствориться.

Статистика в сезоне-2019/2020: SHL, «Фрелунда», 33 игры, 10 (4+6) очков

Одним из главных фаворитов драфта считается и другой швед – Лукас Рэймонд. Такой же снайпер от бога, как и Хольтц, но более универсальный и самостоятельный. Это нападающий с отменным катанием, поразительными скоростными данными, высоким хоккейным интеллектом, точным броском. Рэймонд – вингер, однако его отличает способность не только завершить момент, но и самому создать его для себя или партнёров. Это хоккеист-оркестр, выполняющий на площадке огромный объём работы и умеющий в одиночку решить исход встречи. В этом мы могли убедиться в финале ЮЧМ-2019: в решающем матче с Россией Рэймонд практически без посторонней помощи похоронил наши надежды на золото, оформив хет-трик.

Важно, что за последние годы Лукас с головой погрузился во взрослый хоккей. Он отыграл полтора сезона за «Фрелунду» в шведском первенстве, да ещё и принял участие в победной для его клуба Лиге чемпионов — 2019.

Тим Штюцле

Статистика в сезоне-2019/2020: DEL, «Адлер Мангейм», 41 игра, 34 (7+27) очка

В январском промежуточном преддрафтовом рейтинге первое место среди игроков, выступающих за пределами Северной Америки, заняли не Рэймонд с Хольтцем, а немецкий нападающий Тим Штюцле. В прошлом сезоне 18-летний форвард выступал за «Мангейм» и приблизился к показателю очко за игру в сильнейшей лиге Германии. Также Штюцле сумел проявить себя и на МЧМ, где отметился пятью результативными передачами в пяти матчах. «Это прирождённый хоккеист, обладающий отличными скоростью, хоккейным чутьём и чувством игры. Он здорово владеет клюшкой, отменно контролирует шайбу и хорошо бросает. Он и правда великолепен», — описывал Штюцле директор НХЛ по европейскому скаутингу Йоран Стубб.

Марко Росси

Статистика в сезоне-2019/2020: OHL, «Оттава 67», 56 игр, 120 (39+81) очков

Высоко котируется на драфте главный австрийский талант последних лет Марко Росси, показавший сумасшедшую статистику в прошлом сезоне Западной хоккейной лиги. Это прирождённый плеймейкер, умный и жёсткий нападающий с отличными руками, топовым броском и прекрасным видением площадки. Ради того, чтобы быть на виду у североамериканских скаутов, Росси в последние два сезона отказывался ездить в расположение сборной Австрии на молодёжные чемпионаты мира в низших дивизионах, так что ставка на предстоящую ярмарку талантов у Марко очень высока.

Статистика в сезоне-2019/2020: ВХЛ, «СКА-Нева», 18 игр, 92% ОБ и 2,45 КН

Аскаров — самый перспективный русский хоккеист на драфте-2020 и первый голкипер во всех основных рейтингах. Блестящая реакция вкупе с умением прекрасно читать игру и пользоваться своими внушительными габаритами позволяют Аскарову надеяться на выбор в первой десятке. На юниорском уровне уроженец Омска и воспитанник системы СКА действительно выглядел глыбой, а вот первый экзамен в молодёжном хоккее провалил, не справившись с давлением и ответственностью на МЧМ-2020. Однако нужно помнить, что Аскарову лишь в середине июня исполнилось 18 лет, и период психологического становления у него ещё впереди. Ну а игровые данные и размер таланта позволяют смело говорить о том, что в лице Ярослава Россия вскоре должна получить главного вратаря поколения.

В системе СКА растёт будущая звезда. Аскаров будет выбран в первом раунде драфта НХЛ В 17 лет он стабильно играл в ВХЛ, а уже в этом сезоне поборется за попадание в основу СКА.

Джейми Дрисдейл

Статистика в сезоне-2019/2020: OHL, «Эри Отерс», 49 игр, 47 (9+38) очков

Канадец Дрисдейл по всем прикидкам самый интересный защитник на драфте-2020, должный уйти первым среди игроков обороны. Этот 18-летний хоккеист – типичный пакмувер, любящий и умеющий много возиться с шайбой, а также обладающий классным первым пасом и хорошим броском. Эксперты отмечают отличное катание Джейми, а также надёжность у своих ворот, не свойственную многим молодым атакующим защитникам.

Коул Перфетти

Статистика в сезоне-2019/2020: OHL, «Сагино», 61 игра, 111 (37+74) очков

Перфетти – техничный форвард с высоким хоккейным интеллектом и развитыми бойцовскими качествами. Эксперты отмечают, что его высокая результативность и крайняя заточенность на атаку могут привлечь скаутов клубов и поспособствовать выбору Коула даже в первой пятёрке драфта.

Хендрикс Лапьер

Статистика в сезоне-2019/2020: QMJHL, «Шикутими», 19 игр, 17 (2+15) очков

Хендрикс Лапьер – ещё один североамериканский центрфорвард, о котором говорят как о талантливом и умном плеймейкере с сильными навыками двусторонней игры и развитыми бойцовскими качествами. Некоторые специалисты даже считают, что у Лапьера самый высокий потенциал среди всех топ-проспектов этого драфта.