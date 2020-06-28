КХЛ не хочет переносить старт нового сезона. Всё в интересах сборной России?

ЧМ-2021 перенесли на две недели

На этой неделе была официально утверждена дата проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. В следующем году мировое первенство, которое примут Беларусь и Латвия, стартует 21 мая. Первоначально мировой форум должен был пройти с 7 по 23 мая. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не скрывал, что перенос чемпионата мира продиктован желанием национальных федераций заполучить большее количество игроков из НХЛ.

«Мы перенесли чемпионат мира на более поздние сроки по настойчивой просьбе национальных лиг, особенно европейских. Нас просили начать как можно позже. Хотелось дать возможность игрокам из НХЛ поучаствовать в чемпионате мира, это особенно важно для сборных Канады и США.



Сейчас всё идёт к тому, что в НХЛ регулярный сезон начнётся намного позже, чем обычно. Возможно, он закончится только в начале мая. Перенос дат чемпионата мира на более поздние сроки даёт сборным больше пространства для привлечения хоккеистов из НХЛ», – заявил Фазель.

Игроков НХЛ в Минске и Риге всё равно не увидят

Сразу оговоримся, что, несмотря на оптимистичное заявление Фазеля, на данный момент шансы увидеть игроков НХЛ в Минске и Риге колеблются в районе 1%. Следующий сезон главной хоккейной лиги планеты планируют начать в начале января 2021 года. При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ранее подчеркнул, что регулярный чемпионат планируют провести в полноценном объёме, а именно из 82 матчей для каждой команды.



Оно и понятно – каждый домашний матч приносит владельцам клубов солидные дивиденды. И никто из них в здравом уме не пойдёт на урезание собственной прибыли. Таким образом, регулярка НХЛ в лучшем случае завершится в начале июня, и то не факт. И даже если представить, что составители календаря НХЛ смогут уложить 82 матча таким образом, чтобы регулярка завершилась в сроки проведения чемпионата мира, вряд ли игроки захотят совершать перелёт на другой континент после насыщенного сезона.

Чемпионат Финляндии в новом сезоне завершится в рекордно поздние сроки. Это пример для других европейских чемпионатов

В сложившейся ситуации руководители национальных чемпионатов уже начинают использовать сдвиг старта мирового первенства в своих интересах. Так, на днях стало известно, что следующий сезон чемпионата Финляндии начнётся 1 октября. Регулярный чемпионат в финской лиге обычно стартовал на три недели раньше заявленного срока в новом сезоне.



«Никогда ранее в истории регулярный чемпионат лиги не завершался весной в подобные сроки. Это также приведёт к тому, что плей-офф продлится до мая. Перенос старта чемпионата мира облегчил ситуацию в этом отношении», — пояснил директор финской лиги Аато Ярвеля.

Старт чемпионата Финляндии сдвинули на 1 октября. КХЛ планирует начать на месяц раньше

В финской лиге оперативным образом использовали перенос чемпионата мира себе на пользу. Ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий в Финляндии продлятся как раз до 1 октября. Таким образом, новый сезон в Лииги может начаться без лимитов, ограничивающих допуск зрителей на трибуны. Казалось бы, по финскому примеру было бы логично пойти и руководству КХЛ.

Коронавирус не побеждён. Старт чемпионата КХЛ необходимо переносить

Причины, по которым необходимо сдвигать начало нового сезона в КХЛ, лежат на поверхности. Несмотря на проведение парада и всенародного голосования по принятию поправок в Конституцию России, ситуация с коронавирусом в нашей стране до сих пор остаётся напряжённой. Каждый день в России продолжают регистрировать свыше шести тысяч новых случаев заражений. К чему это приводит в плане спорта, наглядным образом продемонстрировал российский футбол, где только за два прошедших тура с рестарта чемпионата три команды в том или ином виде угодили на карантин, а само проведение РПЛ превратилось в форменный хаос.

Бардак — не только РФС или власть. Бардак в России — это мы Глупость, наглость, самоуверенность, безответственность, лицемерие.

В хоккее будет лучше? Сомнительно. Команды КХЛ начинают выходить из отпусков в начале июля, после чего по плану у клубов должны стартовать предсезонные сборы. В свою очередь команды МХЛ уже начинают собираться вместе – и не всё складывается благополучно. Уже известно об отправлении на карантин череповецкого «Алмаза» и переносе сборов «Белых Медведей» из Челябинска. Тяжёлая ситуация и во второй по значимости лиги России. Медицинский регламент Роспотребнадзора поставил под сомнение проведение сборов клубов ВХЛ, бюджета которых совершенно точно не хватит для выполнения всех требований надзорной организации.

У двух хоккеистов «Алмаза» выявлен коронавирус

Ещё одной важной деталью является ограничение на посещение матчей зрителями. На примере всё того же футбола мы видим, что решение о допуске зрителей отдано на откуп регионам. Где-то допускают 10% от вместимости стадиона, а где-то, как в Нижнем Новгороде (в этом городе домашние матчи проводит футбольный клуб «Тамбов»), не допускают никого. Если спроецировать ситуацию из футбола на хоккей, то «Торпедо», у которого никогда не было проблем с посещаемостью, рискует начать новый сезон на пустом стадионе. Это точно кому-нибудь нужно?

Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдёт без зрителей

Всё в интересах сборной России

Единственной здравой причиной, по которой КХЛ имело бы смысл кровь из носу начинать чемпионат 2 сентября, было бы возможное увеличение количества матчей в регулярном чемпионате. Однако такой вариант офисом лиги вроде как даже и не рассматривается. Так почему же боссы нашей лиги упёрлись в необходимость начинать новый чемпионат в начале сентября? Ну конечно же – всё в интересах сборной России. Как только появилась информация об изменении сроков проведения мирового первенства, незамедлительно последовали комментарии от главы штаба сборной России Романа Ротенберга и президента ФХР Владислава Третьяка.



«ФХР позитивно оценивает решение ИИХФ провести чемпионат мира в сроки с 21 мая по 6 июня. В первую очередь это благоприятно скажется на подготовке к турниру – штаб сборной получит больше времени. 30 апреля – крайний срок по проекту календаря КХЛ, когда должен состояться финал Кубка Гагарина следующего сезона. Это значит, что национальной команде будет предоставлено 20 полноценных дней для подготовки к турниру, что включает три микроцикла, товарищеские игры, медицинские тесты и обследования», – полагает Ротенберг.

Третьяк — о сдвиге старта ЧМ-2021: для нас это хорошо, сможем дольше готовиться к турниру

Что получится на выходе?

Если дата старта и формат проведения чемпионата КХЛ в новом сезоне останутся такими, как и планируются сейчас, то на выходе мы можем получить следующую совокупность отрицательных результатов: риск срыва сборов клубов лиги из-за распространения коронавируса (любое отправление команды на карантин сорвёт проведение тренировочного процесса) и риск старта сезона на пустых стадионах или с существенными ограничениями по допуску зрителей. Не будем забывать и о ситуации с иностранными клубами, которые могут стать заложниками закрытых границ. Всё сложно и с российскими клубами. Так, уже известно, что для граждан России 1 июля не будет открыт допуск в страны Евросоюза. Так зачем же так торопиться со стартом чемпионата?



Не всё так очевидно и с преимуществами для сборной России. При старте чемпионата КХЛ в сентябре финальная стадия розыгрыша Кубка Гагарина пройдёт в конце апреля. После чего значительно измотанные прошедшим сезоном хоккеисты зачем-то сядут на тренировочный старт сборной России, чтобы начать подготовку к чемпионату мира. В такой конфигурации существует риск, что к решающим матчам мирового первенства лидеры национальной команды подойдут без всякого желания не то, что играть, но и просто видеть шайбу и другие хоккейные атрибуты.