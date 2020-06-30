Мечтают остаться в КХЛ, но не могут найти новый клуб. Лучшие безработные среди НСА

В этом списке нет Войнова, Капризова и Сорокина. Зато есть Доус и Пивцакин.

Всего через две недели игроки команд КХЛ начнут выходить из отпусков, чтобы приступить к подготовке к новому сезону. Далеко не все игроки сумели трудоустроиться за несколько месяцев этого межсезонья. Одни продолжают следить за ситуацией в НХЛ и ждать у моря погоды (Вячеслав Войнов), другие не могут договориться со своими прежними командами и продолжают пребывать в статусе ограниченно свободных агентов (Николай Демидов). А кто из известных хоккеистов по-прежнему находится на рынке неограниченно свободных агентов и надеется остаться в КХЛ?

н. Найджел Доус, 35 лет

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Автомобилист»: 50 (20+30) очков в 64 матчах (статистика с учётом плей-офф)

Вне всяких сомнений, главным лотом среди НСА КХЛ является канадский нападающий Найджел Доус. 35-летний форвард в минувшем сезоне вошёл в пятёрку лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф Доус провалился наряду со всем «Автомобилистом», однако ставить неудачу уральского клуба только в вину форварду вряд ли оправданно. В межсезонье слухи отправляли Найджела в СКА, однако на данный момент переход так и не произошёл. У Доуса приличные финансовые запросы, которые отпугивают потенциальных работодателей. Тот же «Барыс» уже публично открестился от возможности возвращения игрока.

«Барыс» не ведёт переговоры о возвращении Доуса

з. Никита Пивцакин, 28 лет

Клубы в сезоне-2019/2020 – «Авангард» и «Металлург»: 11 (2+9) очков в 42 матчах

Среди свободных защитников обращает на себя внимание фигура Никиты Пивцакина. За свою карьеру в КХЛ российский хоккеист защищал цвета исключительно топ-команд лиги. Прошлый регулярный чемпионат сложился для игрока не лучшим образом, однако в плей-офф Пивцакин зарекомендовал себя лучше всех защитников «Магнитки». Опытный защитник стал лучшим игроком команды по показателю полезности, однако для продления контрактов с уральцами этого оказалось мало. Удивительно, что игрок уровня Пивцакина на данный момент оказался невостребованным.

н. Брэндон Козун, 30 лет

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Металлург»: 23 (9+14) очка в 51 матче

На канадского форварда очень рассчитывало предыдущее руководство магнитогорского «Металлурга». В прошлое межсезонье Козуна анонсировали как одну из главных надежд клуба, но сезон у Брэндона не сложился. Канадец не упал ниже определённой планки, набрав 22 очка в регулярном чемпионате, однако ожидания от его игры были существенно выше.



Предыдущий сезон получился худшим в карьере хоккеиста за время его пребывания в КХЛ, но своей игрой за «Йокерит» и «Локомотив» Брэндон успел получить хорошее реноме. Вряд ли кого-то сильно удивит, если новой командой канадского форварда окажется «Куньлунь Ред Стар», который ещё не сделал ни одного приобретения в нынешнее межсезонье.

з. Коди Франсон, 32 года

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Авангард»: 21 (4+17) очко в 50 матчах

Второй сезон Коди в «Авангарда» получился не таким ярким, как дебютный, но общей картины канадец не портил. В плей-офф Франсон же и вовсе стал лучшим защитником-бомбардиром во всей лиге. В стане «ястребов» игроку не стали предлагать новый контракт, решив заменить его более молодым хоккеистом. Коди спокойно может трудоустроиться в одном из иностранных клубов лиги, если не захочет провести остаток карьеры в одном из европейских чемпионатов.

Коди Франсон (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Микс Индрашис, 29 лет

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Динамо» Москва: 24 (6+18) очка в 44 матчах

«Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Выражение, получившее известность благодаря Марку Твену, как нельзя лучше подходит к латвийскому форварду. Если посмотреть на статистику хоккеиста в последнем сезоне за московское «Динамо», то может возникнуть вопрос, почему столичный клуб так легко расстался с хоккеистом. Ведь в стане «Динамо» по уходу Индрашиса даже не было никаких обсуждений.



Объясняется всё просто. Львиную часть очков латвиец набрал, оказываясь на льду с Вадимом Шипачёвым, а ровно половину от шести шайб за сезон забросил в пустые ворота. При игре в равных составах латвиец выглядел бледной тенью, абсолютно не оправдывая потраченную на себя легионерскую позицию. Несмотря на вышесказанное, Микс должен найти себе работу в КХЛ. Одним из претендентов на игрока является «Торпедо».

Запросы высокие, отдача слабая. 9 иностранцев, отдыхающих на старте сезона Клубы КХЛ рассчитывали на этих игроков, как на лидеров, но пока их проще выгнать на мороз, чем платить деньги.

н. Алексей Кручинин, 29 лет

Клубы в сезоне-2019/2020 – «Салават Юлаев» и «Трактор»: 12 (4+8) очков в 40 матчах

Когда Кручинин возвращался в «Трактор» в прошлое межсезонье, российский форвард не скрывал высоких ожиданий от предстоящего сезона. Впрочем, дела в Челябинске у нападающего откровенно не пошли. В ходе сезона Алексея обменяли в «Салават Юлаев», где всё получилось ещё хуже. После неубедительного завершения регулярки тренерский штаб Николая Цулыгина уже не рассчитывал на игрока в плей-офф. А ведь ещё два года назад хоккеиста забирали из «Трактора» в СКА, в том числе и в интересах сборной России. Потенциал у Кручинина есть, но найдётся ли клуб, который предоставит нападающему новый шанс себя проявить?

Забыть как страшный сон. Игроки КХЛ, внезапно провалившие регулярку От них мы такого не ожидали.

н. Мартиньш Карсумс, 34 года

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Спартак»: 23 (11+12) очка в 58 матчах

34-летний Карсумс может занести минувший сезон себе в актив. Опытный форвард забросил несколько ключевых шайб, которые сильно помогли красно-белым в ходе регулярного чемпионата. Несмотря на это, в межсезонье в московском клубе отказались от услуг хоккеиста. Против Мартиньша играют два ключевых фактора, которые подтолкнули руководство «Спартака» к такому решению. Это возраст и статус легионера в российском клубе. Неслучайно, что сейчас главным претендентом на игрока является рижское «Динамо».

Мартиньш Карсумс близок к возвращению в рижское «Динамо»

з. Патрик Херсли, 34 года

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Спартак»: 26 (11+15) очков в 61 матче

Защитник Херсли в прошлом сезоне набрал очков даже больше, чем форвард Карсумс. Вот только атакующие навыки шведского защитника не смогли оттенить практически полную потерю скорости при игре в защите. В плей-офф «Спартак» пропустил восемь шайб в шести матчах, когда на льду находился Херсли, а показатель полезности хоккеиста составил «-4». Сомнительно, что Патрик сможет найти себе работу в российском клубе, а вот иностранные команды ещё могут проявить интерес к хоккеисту.

Патрик Херсли (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

з. Кирилл Лямин, 34 года

Клуб в сезоне-2019/2020 – «Динамо» Москва: 9 (3+6) очков в 60 матчах

Для 34-летнего Лямина минувший сезон сложился неоднозначным образом. На протяжении большей части регулярного чемпионата Кирилл довольно успешно справлялся с защитными обязанностями, неслучайно завершив гладкую часть первенства с показателем полезности «+8». Однако в плей-офф Лямин сыграл крайне неудачно, став худшим игроком команды по количеству пропущенных шайб, когда конкретный хоккеист находился на площадке. Главный тренер динамовцев Владимир Крикунов просил сохранить Лямина ещё на один сезон, однако статистика сыграла против опытного защитника.

з. Иван Вишневский, 32 года

Клубы в сезоне-2019/2020 – «Автомобилист» и «Спартак»: 9 (2+7) очков в 37 матчах

32-летний Вишневский в минувшем сезоне преодолел планку в 500 матчей за карьеру в КХЛ. Российский защитник вряд ли может занести прошлый чемпионат себе в актив, но и вешать коньки на гвоздь ему рано. Иван вполне может трудоустроиться в одном из клубов второго-третьего эшелона лиги и провести ещё несколько сезонов на уровне КХЛ. В плей-офф Иван проводил больше 20 минут в среднем за матч и был одним из самых надёжных защитников «Спартака» в серии с «Динамо».