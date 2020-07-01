История стадионов клубов КХЛ. Западная конференция

Хоккейная арена – важнейший атрибут для любой команды, без которого попросту невозможно её существование. Домашний стадион – это место силы, скопление энергии и особенная атмосфера, идущая от болельщиков. Игроки проводят здесь львиную долю времени в течение сезона, тренируясь и играя матчи, а зрители ассоциируют архитектурные сооружения с вехами развития своего любимого коллектива, с его успехами, неудачами и знаковыми событиями

В КХЛ сейчас выступают 23 команды, и у каждой есть свой дом. У большинства команд он постоянный, но у некоторых – временный. Кто-то располагает современными, многофункциональными дворцами, а другие проводят домашние матчи на стадионах из прошлой эпохи с шармом милой старины. Одни уже давно прикипели к своим аренам, в стенах которых добывались большие победы, другие только осваиваются после переезда, а третьи – мечтают о новом доме.



Мы рассказываем обо всех стадионах клубов КХЛ: где команды нашей лиги играют сейчас, где они выступали раньше и где хотят видеть своих болельщиков в ближайшем будущем.

История названий команд КХЛ. Западная конференция Много брендов, за которыми уже ничего не стоит, и любопытная история «Йокерита».

ЦСКА

Где играют сейчас: «ЦСКА Арена»



«ЦСКА Арена» — многофункциональный спортивный комплекс, расположенный в районе бывшего автозавода ЗИЛ в Москве и вмещающий на хоккейных матчах 12 100 зрителей. Арена была построена по инициативе клуба «Легенды хоккея», торжественно открыта 26 апреля 2015 года и поначалу носила другое название (об этом позже), а в 2018-м её купили структуры российского холдинга «Интер РАО». С сезона-2018/2019 стадион стал домом для московских «армейцев», которые в первый же год на новом месте завоевали долгожданный Кубок Гагарина.

Впрочем, переезд ЦСКА из старого дворца спорта на Ленинградском проспекте до сих пор воспринимается в штыки активной частью болельщиков красно-синих. Они не в восторге от самого факта оставления хоккейным клубом родного дома в исконно «армейском» районе Москвы, а вынужденный делёж нового стадиона со «Спартаком» и вовсе приводит их в ярость. Президент ЦСКА Игорь Есмантович аргументировал переезд команды повышением посещаемости и увеличением комфорта (с этим спорить трудно) и до сих пор стоит на своём, невзирая на различные бойкоты и протестные акции болельщиков. Договор аренды «ЦСКА Арены» рассчитан до 2023 года.

Скандал с «ЦСКА Ареной». Фанаты не хотят пускать к себе «Спартак» Но красно-белые не намерены никуда переезжать.

Где играли раньше: ЛСК ЦСКА им. В.М. Боброва, МСА «Лужники», дворец спорта ЦСКА.



В первые годы своего существования «армейский» клуб, как и другие хоккейные команды столицы, проводил матчи на коробке под открытым небом, устроенной у Восточной трибуны легендарного стадиона «Динамо» в Петровском парке.

Фото: fhr.ru

В 1956 году в Москве открылись каток «Сокольники» и дворец спорта имени В.И. Ленина (МСА «Лужники»), и «армейцы» (опять же, как и все московские команды) стали проводить свои матчи на этих аренах, где появился первый в стране искусственный лёд. В 1961-м на Ленинградском проспекте был открыт дворец спорта ЦСКА, но настоящим домом для самой успешной команды страны он не стал. Большинство матчей ЦСКА проводил в «Лужниках», которые вмещали гораздо больше зрителей.

Фото: ice-hockey-stat.com

В 1991 году на месте старого дворца спорта был открыт Ледовый спортивный комплекс ЦСКА имени Всеволода Боброва, рассчитанный на 5600 зрителей. Это уже был настоящий домашний стадион для красно-синих, под крышу ЛСК на постоянной основе перебралась не только главная команда, но и СДЮШОР «армейцев». На этой арене ЦСКА играл до конца сезона-2017/2018, хотя эстетически стадион устарел гораздо раньше, так что организовавшего переезд Есмантовича можно понять: негоже богатому и самому титулованному клубу нашего хоккея в начале третьего десятилетия 20 века ютится в «сарайчике» поздней советской эпохи. На одном лишь победном духе и ламповой атмосфере далеко не уехать.

Фото: РИА Новости

Где будут играть: «Отдельно отмечу, что переезд на арену «Парка Легенд» не отменяет наших стратегических планов по строительству нового дворца в Мневниках», — говорил Игорь Есмантович два года назад. Да, боссы ЦСКА лелеют надежду построить в московском районе Мневники (недалеко от Ленинградского проспекта) собственный стадион вместимостью от 15 до 20 тысяч. Помимо дворца спорта, планируется возведение целого спортивного городка с тренировочным катком, базой, школой и интернатом.

СКА

Где играют сейчас: Ледовый дворец в Санкт-Петербурге



Спортивно-концертный комплекс в Санкт-Петербурге, вместимостью 12 300 зрителей, был построен специально к ЧМ- 2000. Арена долгое время оставалась самой шикарной и современной в нашем хоккее (особенно на фоне московских памятников социализма), а также одной из главных концертных площадок страны. Да «Ледовый» и сейчас великолепен. Отметим, что вплоть до наступления эры КХЛ СКА периодически проводил домашние матчи в стареньком «Юбилейном», но приход в петербуржский клуб больших денег «Газпрома» и его становление, как топ-клуба, окончательно переместили «армейцев» на проспект Пятилеток.

Фото: newarena.spb.ru

Где играли раньше: СК «Юбилейный»



«Армейцы» Ленинграда очень долго играли на открытом льду, который заливался на стадионе имени В.И. Ленина (впоследствии – «Петровский»). Под крышу СКА переехал только в 1967 году, получив в пользование СК «Юбилейный» со вместимостью чуть более 6 тыс. зрителей. Своё название дворец получил в честь 50-летия Советской власти, а коллектив инженеров и архитекторов за этот проект удостоился Государственной премии СССР за 1971 год.

Фото: РИА Новости

После появления «Ледового» «Юбилейный» продолжил жить активной жизнью. До 2009 года здесь периодически проводил матчи СКА, а в 2016-м арена приняла часть матчей чемпионата мира по хоккею. Сейчас «Юбилейный» — домашний стадион для петербуржских динамовцев из ВХЛ и МХЛ, а также для баскетбольного клуба «Зенит».



Где будут играть: «Ледовый» до сих пор остаётся вполне современной и вместительной ареной, но амбиции руководителей СКА простираются далеко, и сейчас в Санкт-Петербурге строят новую арену для хоккейной команды. Стадион, возводящийся на месте бывшего СКК «Петербургский», по проекту должен вмещать более 22 тысяч зрителей, что автоматически сделает его самым большим в мире. Новая арена приурочена к ЧМ-2023, который пройдёт в Северной столице, а затем туда, разумеется, переедет СКА.

В Питере внепланово обрушился СКК. Зачем его сносили и что пошло не так Увы, не обошлось без трагических последствий. Погиб один рабочий.

«Йокерит»

Где играют сейчас: «Хартвалл Арена»



Возведение многофункциональной крытой арены в столице Финляндии в 1994 году заказал предприниматель Харри Харкимо, мечтавший о собственном стадионе для своего «Йокерита». Стадион построили за три года, приурочив его открытие к ЧМ-1997. «Хартвалл Арена», вмещающая 13 400 зрителей, — одна из самых удобных и комфортных арен Европы, а её название происходит от имени крупнейшего спонсора проекта – компании по производству напитков Hartwall, основанной Виктором Хартваллем ещё в 19 веке. За всё время своего существования «Хартвалл Арена» приняла три чемпионата мира по хоккею (1997, 2003 и 2012 годы), а также мировые форумы по фигурному катанию и флорболу. Летом 2013-го 100% акций стадиона были куплены российскими бизнесменами Геннадием Тимченко и братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Где играли раньше: Ледовый дворец в Хельсинки



С момента своего основания в 1967 году и вплоть до открытия «Хартвалл Арены» «джокеры» проводили домашние матчи в хельсинкском Ледовом дворце. Это сооружение было открыто в 1966-м, оно рассчитано на 8200 зрителей, а располагается практически в самом центре финской столицы, образуя вместе с Олимпийским стадионом, стадионом Сонера и несколькими футбольными полями целостный спортивный комплекс. До открытия «Хартвалла» «Ледовый» был главной ареной для всевозможных спортивных соревнований в Хельсинки, а также активно использовался в качестве концертной площадки.

Фото: wikipedia.org/wiki/Helsinki_Ice_Hall

«Динамо» М

Где играют сейчас: «ВТБ Арена»



«ВТБ Арена» — часть исторического динамовского дома в Петровском парке. С 2008 по 2018 год проводилась масштабная реконструкция центрального стадиона «Динамо», результатом которой стало появление многофункционального спортивного комплекса, включающего в себя футбольную и хоккейную арены.



Хоккейное «Динамо» заехало на новый стадион, вмещающий более 12 тыс. зрителей, в январе 2019 года.

Фото: dynamo.ru

Где играли раньше: «ВТБ Ледовый дворец», МСА «Лужники»



Переезд на «ВТБ Арену» для «Динамо» — прямое возвращение к истокам. Именно на открытой площадке возле Восточной трибуны стадиона «Динамо» в конце 40-х годов и началась история советского хоккея. На этом месте прошёл первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, победителями которого стали бело-голубые.



В Петровском парке «Динамо» отыграло лишь 10 лет, после чего на долгие годы перебралось под крышу малой спортивной арены «Лужников», открывшейся в 1956 году. Именно этот стадион был домашним для бело-голубых вплоть до 2015-го, увидел немало славных побед из разных эпох, хотя стоит отметить, что «Динамо» в советское время периодически играло свои матчи и в «Сокольниках», и в дворце спорта ЦСКА, а позднее – в «Мегаспорте» и на арене в Балашихе.

Фото: ice-hockey-stat.com

Между «Лужниками» и «ВТБ Ареной» в список домашних площадок «Динамо» затесалась «ЦСКА Арена». Точнее, «армейскую» принадлежность этот комплекс получил только в 2018-м, а с момента открытия назывался «ВТБ Ледовый дворец» по договору нейминга с банком ВТБ согласно мировой практике продажи названия крупных спортивных и развлекательных объектов известным брендам… Здесь «Динамо» провело три года (с 2015 по 2018) в ожидании открытия своего стадиона в историческом месте.

Фото: РИА Новости

«Спартак»

Где играют сейчас: «Парк Легенд»



Именно такое название носит «ЦСКА Арена» в те дни, когда принимает матчи «Спартака» или сборной России по хоккею. В этот дворец красно-белые впервые заехали в сезоне-2017/2018, год делили его с «Динамо», а в последних двух чемпионатах пытались уживаться под одной крышей с «армейцами». В 2019-м «Спартак» был намерен перебраться в «Мегаспорт», но впоследствии продлил соглашение с «Парком Легенд» до 2021 года.



Где играли раньше: дворец спорта «Сокольники», МСА «Лужники»



Место силы «Спартака» — это легендарные «Сокольники». Первый в стране каток с искусственным льдом открылся в 1956 году и сразу же обрёл бешеную популярность у жителей столицы. Благодаря «Сокольникам» и «Лужникам» в Советском Союзе появилась возможность играть в хоккей практически круглый год, а чемпионаты СССР стали проводиться с сентября по апрель.

Фото: РИА Новости

В первое время «Сокольники» на равных эксплуатировались всеми московскими командами, но позднее эта арена стала домом для «Спартака». Кстати, к Универсиаде-1973 дворец обзавёлся крышей и стал полноценным хоккейным стадионом. Здесь красно-белые на постоянной основе выступали до конца сезона-2013/2014.



Затем «Спартак» пропустил год из-за финансовых проблем, а вернулся уже в «Лужники» — «Сокольники» были признаны КХЛ ареной, не соответствующей параметрам лиги. Семь январских матчей красно-белые в родном доме всё-таки провели («Лужники» были загружены иными мероприятиями), но это был финальный аккорд. «Спартак» отправился прыгать по чужим московским стадионам («Лужники», «Мегаспорт», «Парк Легенд») и ждать реконструкции «Сокольников». Изначально планировалось, что уже сезон-2019/2020 «Спартак» проведёт в отремонтированном и похорошевшем дворце, но как мы видим, прогнозы оказались слишком оптимистичными.

«Локомотив»

Где играют сейчас: «Арена 2000»



Новый стадион в Ярославле решили построить в 1997 году, после того как местное «Торпедо» впервые выиграло золото чемпионата России, в городе возрос интерес к хоккею, и старенького «Автодизеля» стало не хватать. Строительство дворца изначально планировали к ЧМ-2000, но турнир в итоге отдали Санкт-Петербургу. Впрочем, в Ярославле всё равно довольно быстро возвели стадион, и в октябре 2001-го «Локомотив» переехал в новый дом, где комфортно себя чувствует до сих пор. Вместимость «Арены 2000» — 9070 зрителей.

Где играли раньше: дворец спорта «Торпедо» им С.А. Николаева («Автодизель»)



Команда Ярославского моторного завода начала своё становление в самом конце 50-х, а уже в середине следующего десятилетия обрела собственный дом – дворец спорта «Автодизель». Первое время он был открытым, а первую реконструкцию прошёл в 1980-х. Собственно, с «Автодизелем» и связана вся история ярославского «Торпедо» — на этом стадионе, не вмещавшем и двух тысяч зрителей, команда выступала вплоть до открытия «Арены 2000».

Фото: ярновости.рф

Впоследствии на «Автодизеле» базировался «Локомотив-2», на этом стадионе прошла часть матчей ЮЧМ-2003. В 2006-2009 годах арена прошла реконструкцию, после открытия стала тренировочной площадкой для клуба МХЛ «Локо». В 2013 году дворцу было присвоено имя знакового для ярославского хоккея тренера Сергея Николаева.

Фото: ice-hockey-stat.com

«Витязь»

Где играют сейчас: ледовый дворец «Витязь» (Подольск)



Культурно-спортивный комплекс «Витязь» в Подольске был сооружён в конце 90-х годов для новой команды Подмосковья, стремительно рвавшейся в элиту российского хоккея. Клуб, основанный в 1996 году, первое время выступал на открытом стадионе в Чехове, затем, добравшись до Высшей лиги, какое-то время квартировал в московском УДС «Крылья Советов», а в 2000-м переехал в новенький дворец в Подольске, с вместимостью в 5500 зрителей. В середине десятилетия «Витязь» уехал играть в Чехов, однако в 2013 году вернулся в Подольск, где и выступает до сих пор.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Где играли раньше: ледовый центр «Витязь» (Чехов)



Строительство ледовой арены в Чехове начиналось летом 2000-го, и изначально объект рассматривался, как тренировочный комплекс. Однако затем изменились цели, и на момент ввода в эксплуатацию в 2004-м арена представляла собой ледовое поле международного класса. Ледовый центр «Витязь» — это маленький, уютный дворец, вместимость которого составила лишь 1370 зрителей.

Сразу после того как стадион в Чехове заработал, «Витязь» переехал в этот город из Подольска. Один из тренеров команды тогда назвал это не переездом, а возвращением к родным пенатам, ведь история хоккейной команды «Витязь» началась именно в Чехове, где любительская команда прошла путь от первенства района до Высшей лиги. В Чехове «витязи» отыграли почти 10 лет, за это время вышли в Суперлигу и завоевали репутацию самой боевой команды нашего хоккея. Именно туда приезжали первые североамериканские тафгаи, именно там себя впервые проявлял Артемий Панарин. Увы, именно в этом ледовом центре погиб Алексей Черепанов. Вероятно, «Витязь» и дальше бы играл в Чехове, но ужесточились требования регламента КХЛ по вместимости стадионов (реконструкция 2007-2008 годов увеличила количество зрителей лишь до 3300 человек, а минимум от лиги был 5500), и подмосковному клубу пришлось вспомнить про свой дворец в Подольске.

ХК «Сочи»

Где играют сейчас: дворец спорта «Большой»



ХК «Сочи», так же как и дворец спорта «Большой», — детище Олимпиады-2014. Инфраструктуру, воздвигнутую к большим зимним стартам, нужно было как-то использовать, отсюда и пришла идея создания хоккейной команды. Ледовый дом ей долго выбирать не пришлось. «Большой», видевший очередной провал сборной России на ОИ и финал крупнейшего хоккейного соревнования четырёхлетия, вмещает 12 тысяч зрителей и располагается в Олимпийском парке города Сочи. Разумеется, «леопарды» используют его для проведения домашних матчей с самого момента основания в 2014 году.

Фото: hcsochi.ru

«Северсталь»

Где играют сейчас: Ледовый дворец в Череповце



В начале нулевых «Северсталь» была одним из сильнейших клубов Суперлиги, и Череповец переживал хоккейный бум. Так что строительство новой арены, заявленное в 2003 году, вполне соответствовало духу времени. Ледовый дворец был торжественно открыт 4 ноября 2006-го, в День города, а через неделю там состоялся первый матч «Северстали». Арена, принадлежащая администрации Череповца, вмещает 5685 зрителей и вот уже 14 лет является домом для самобытной команды из Вологодской области.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Где играли раньше: СКЗ «Алмаз»



Большой хоккей в Череповце начал развиваться в 50-х, а в 1971 году город получил первую площадку с искусственным льдом и зрительскими трибунами на 3000 мест – спортивно-концертный зал «Алмаз». Директор череповецкого меткомбината Владимир Ванчиков вспоминал, что «Алмаз» строился фактически методом народной стройки, а многие череповчане работали там во время субботников. Эта арена верой и правдой служила «Металлургу», а затем и «Северстали» не одно десятилетие, перевидала множество спортивных и эстрадных звёзд, так как являлась ещё и мощной концертной площадкой региона.

Фото: ice-hockey-stat.com

«Динамо» Рига

Где играют сейчас: «Арена Рига»



Тот редкий случай, когда стадион появился раньше, чем команда. «Арена Рига», вмещающая 10 300 зрителей, была возведена в столице Латвии специально к чемпионату мира 2006 года. А рижское «Динамо» было основано только в апреле 2008-го с целью вступления в КХЛ и возрождения славных традиций латвийского хоккея. Да, то самое «Динамо», где тренировали Тихонов и Юрзинов и играли Балдерис и молодой Знарок, не пережило распад СССР и было расформировано в 1995-м. Современное «Динамо», уже 12 лет принимающее соперников на «Арене Рига», не имеет к той команде никакого отношения.

«Динамо» Мн

Где играют сейчас: «Минск-Арена»



С января 2010 года минское «Динамо» принимает гостей на красавице «Минск-Арене». Этот многофункциональный комплекс был построен по указу Александра Лукашенко, а торжественное открытие состоялось 30 января 2010 в рамках Матча звёзд КХЛ. Белорусский дворец до сих пор является самым вместительным среди всех стадионов лиги (более 15 тысяч сидячих мест), а на момент открытия он был четвёртым по величине среди хоккейных арен Европы. Здесь прошли главные матчи ЧМ-2014, а следующей весной «Минск-Арена» готовится принять второй в своей истории мировой форум.

Где играли раньше: Дворец спорта в Минске



Образец типичного советского зодчества был открыт в 1966 году и мог принимать соревнования по 22-м видам спорта, а также концерты и другие зрелищные мероприятия.

Фото: РИА Новости

Именно на этой арене, вмещающей чуть более 3 тысяч зрителей, минское «Динамо» проводило свои матчи в союзных чемпионатах. С трибун этого же дворца Минск впервые увидел, что такое КХЛ – «зубры» провели на старенькой арене первые полтора сезона в лиге.