«Авангарду» с Андригетто больше не по пути, а Щербака я не хочу оставлять в России»

Алёша Пилко – один из ведущих хоккейных агентов, работающих с игроками КХЛ. Словенец специализируется на иностранных хоккеистах, но в последнее время он расширил круг знакомств и обязанностей и стал сотрудничать и с российскими игроками. Один из его клиентов – Никита Щербак, о котором в межсезонье-2020 идёт много слухов, но мало конкретной информации. Мы поговорили с Пилко о Щербаке, а также попросили его прояснить ситуацию со Свеном Андригетто и Домиником Фурхом.

«Такого варианта, что Андригетто останется в «Авангарде», не существует»

— Как обстоит ситуация со Свеном Андригетто?

— Мы понимаем, что «Авангарду» с нами не по пути, и ищем такие варианты, чтобы и нам было комфортно, и омской команде. Большая вероятность, что Свен продолжит карьеру на родине. Для любого клуба из швейцарский лиги Андригетто станет серьёзным усилением, на него огромный спрос. Сам Свен, конечно, хотел бы попробовать себя в КХЛ в другой команде и с другим тренером, но ситуация сейчас тяжёлая, в том числе и в финансовом плане. Думаю, что ни один клуб в России – средние команды мы не рассматриваем — не сможет повторить то, что ему предлагают в Швейцарии, так что Андригетто продолжит карьеру на родине.



— Как будет решён вопрос с «Авангардом», ведь у нападающего ещё один сезон по контракту?

— Либо Омск заплатит ему компенсацию за расторжение, либо его новый клуб компенсирует расходы «Авангарду».



— Значит, варианта, при котором Андригетто останется «ястребом» нет?

— Такого варианта не существует. Могу, кстати, добавить, что когда Андригетто звали в Омск, то у него было ещё три предложения с такими же условиями. Но на сегодняшний момент всё развернулось на 180 градусов.

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«Думаю, что будущее Фурха в КХЛ. В Швеции он приятно удивил»

— Доминик Фурх и минское «Динамо». Возможен ли союз?

— Возможен. Думаю, что его будущее в КХЛ. Я много наблюдал за чемпионатом Швеции (чешский голкипер выступал за «Эребро». – Прим. «Чемпионата»), и Фурх меня приятно удивил своей игрой в прошлом сезоне. Считаю, что он устроит любой клуб, который ставит задачи попадания в плей-офф и прохода первого раунда.



— Минчане относятся к этой категории?

— Конечно. «Динамо» нужен иностранный вратарь, и в последние дни мы достаточно плотно общаемся с руководством этой команды.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Я не хочу оставлять его в России»

— Что с Никитой Щербаком? Вокруг его персоны много слухов.

— С Щербаком я несколько раз общался в прошлом сезоне, когда он находился в компании с моими игроками, а некоторое время назад он позвонил мне сам. Я ему выразил своё мнение, относительно его будущего, и он со мной согласился. По большому счёту, я не хочу его оставлять в России. Считаю, что ему надо либо идти на двусторонний контракт в Америку, либо играть в сильном чемпионате Швеции, где команды много времени уделяют на развитие игроков. Хочу, чтобы Щербак, как игрок, задышал по-новому и через год начал показывать результат, который от него ожидали.



Я наблюдал за Никитой в «Лавале» (за клуб АХЛ «Лаваль Рокет» Щербак играл до обмена в систему «Лос-Анджелеса». – Прим. «Чемпионата»), и то, что я увидел, повлияло на моё решение моментально согласиться с ним на сотрудничество. Парень показывал отличный хоккей, и я уверен, что он может вернуться на тот уровень.

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— А был у вас разговор с «Трактором»? Предложение челябинцев не устроило в финансовом плане или в клубе не были готовы дать Щербаку ту роль, которой он, по-вашему, заслуживает?

— Нет, вообще таких разговоров не было. Понимаете, Щербаку нужна перезагрузка карьеры. Я не говорю, что ему с КХЛ не по пути. Может быть, он вернётся через год-два, а может и не вернётся. Сейчас очевидно только то, что ему нужно принимать новый вызов, возвращать себя на прежний уровень и быть в таком окружении, где всё настроено на позитив. Сами видели, что вокруг него происходило. Ему нужна чистая голова, которая думает только про хоккей. Парень сейчас станет отцом, это для него большая мотивация, и дай бог, что всё получится, и через пару лет мы будем говорить про другого Никиту Щербака.

— В марте он был настроен перезагружать карьеру именно в «Тракторе». Что-то поменялось?

— Не знаю, но когда он звонил мне, то спрашивал, есть ли возможность найти ему команду в Северной Америке. Я ответил, что есть, можно ещё Швецию рассмотреть, он согласился, и мы стали искать варианты.