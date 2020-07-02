$ 300 млн за один день получат игроки НХЛ в виде бонусов. Россиянам достались $ 47 млн

Хоккеисты в НХЛ могут порадоваться — несмотря на непростые переговоры по возобновлению сезона, величине эскроу и подписанию нового коллективного соглашения, подписные бонусы будут выплачены.

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«Я бы взял частями, но мне нужно сразу»

В ночь 1 на 2 июля игроки НХЛ получили более $ 300 млн, которые были предусмотрены в качестве подписных бонусов. Владельцы клубов не стали играть с огнём и не предложили никаких схем по отложенным выплатам этих денег, хотя никаких доходов они не видят уже почти четыре месяца — все обозначенные в контрактах бонусы будут отправлены хоккеистам в установленный срок, то есть 1 июля. Разговоры об отсрочке велись, но быстро стихли, потому как вкупе с увеличившимся эскроу это могло вызвать серьёзные недовольства в профсоюзе.



Подписные бонусы — это единовременная выплата игроку за то, что он просто поставил подпись на контракте, и в последние годы в НХЛ были в моде договоры с очень крупными подобными суммами. Больше всего придётся раскошелиться «Торонто» (более $ 60 млн), где сразу трое игроков получат очень приличные деньги: Остон Мэттьюс — нынешний чемпион по сумме бонуса, Митч Марнер — на втором месте, Джон Таварес — пятый.



Впрочем, парням из канадских клубов, возможно, повезло чуть меньше, поскольку 1 июля в Канаде — национальный праздник и выходной, поэтому часть платежей могут перенести на следующую неделю.

Топ-10 подписных бонусов в НХЛ на 1 июля 2020:



1.

2. Митч Марнер («Торонто») — $ 14,3 млн,

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $ 13 млн,

4.

5. Джон Таварес («Торонто») — $ 11,09 млн,

6. Роман Йози («Нэшвилл») — $ 11 млн,

7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — $ 10 млн,

8. Себастьян Ахо («Каролина») — $ 9,87 млн,

9. Кэри Прайс («Монреаль») — $ 8,75 млн,

10. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — $ 8,5 млн. 1. Остон Мэттьюс («Торонто») — $ 15, 2 млн,2. Митч Марнер («Торонто») — $ 14,3 млн,3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — $ 13 млн,4. Артемий Панарин («Рейнджерс») — $ 12 млн,5. Джон Таварес («Торонто») — $ 11,09 млн,6. Роман Йози («Нэшвилл») — $ 11 млн,7. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») — $ 10 млн,8. Себастьян Ахо («Каролина») — $ 9,87 млн,9. Кэри Прайс («Монреаль») — $ 8,75 млн,10. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — $ 8,5 млн.

$ 47 млн для россиян

Среди российских хоккеистов тоже есть свои заметные фигуры на этом рынке. Главный из них — это Артемий Панарин, который год назад принял решение подписаться с «Нью-Йорк Рейнджерс». Структура его контракта выглядит достаточно хитро: $ 12 млн подписного бонуса он получит уже сейчас, а зарплата в сезоне-2020/2021 составит лишь 1 млн. В платёжке же у «синерубашечников» будет учитываться цифра $ 11,6 млн.



Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Всего же российские легионеры НХЛ суммарно получат в эти дни на свои счета $ 47 млн. У большинства из них контракты достаточно свежие, подписанные недавно, когда объём подобных бонусов стал максимальным во всей лиге. Но есть и исключения — например, Евгений Малкин, который свой договор с «Пингвинз» подписал в 2014 году. Шесть первых лет из восьми, на которые рассчитан его контракт, подписной бонус Евгения равнялся нулю, но за два последних сезона он получит по $ 5 млн, что, возможно, станет дополнительным стимулом для форварда «Питтсбурга».



Для сравнения, у того же Артемия Панарина бонусами максимально загружены первые годы контракта: $ 13 млн он получил прошлым летом, $ 12 млн — сейчас и столько же получит через год, затем $ 11,5 млн и $ 10 млн, а в два последних года — $ 9 млн и $ 7 млн. По той же схеме выстроен договор Никиты Кучерова с «Тампой» — подписные бонусы «спускаются» за 8 лет с $ 11 млн до 3 млн, аналогичный вариант выбрал и Сергей Бобровский, который в последний год семилетнего контракта получит от «Флориды» $ 1 млн что в 7,5 раза меньше начальной суммы.

Подписные бонусы россиян в НХЛ на 1 июля 2020:



1.

2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — $ 8,5 млн,

3.

4.

5. Евгений Малкин («Питтсбург») — $ 5 млн,

6. Александр Радулов («Даллас») — $ 3 млн,

7. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 2 млн,

8. Иван Проворов («Филадельфия») — $ 2 млн,

9. Дмитрий Орлов («Вашингтон») — $ 2 млн,

10. Артём Анисимов («Оттава») — $ 1,5 млн. 1. Артемий Панарин («Рейнджерс») — $ 12 млн,2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») — $ 8,5 млн,3. Сергей Бобровский («Флорида») — $ 6 млн,4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 5 млн,5. Евгений Малкин («Питтсбург») — $ 5 млн,6. Александр Радулов («Даллас») — $ 3 млн,7. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 2 млн,8. Иван Проворов («Филадельфия») — $ 2 млн,9. Дмитрий Орлов («Вашингтон») — $ 2 млн,10. Артём Анисимов («Оттава») — $ 1,5 млн.

«Это соглашение – самая большая глупость». Как Овечкин подписывал рекордный контракт в НХЛ «Вашингтон» рискнул и в итоге пил шампанское. Заштатный, никому не интересный клуб стал суперсилой и выиграл свой первый Кубок Стэнли.

Сохранение выплат подписных бонусов — одна из деталей, над которыми лига и профсоюз игроков активно работали, чтобы разработать схему возвращения к игре.

«На владельцев оказывалось некоторое давление, так как подписные бонусы составляют большую часть многих контрактов. Кроме того, это стало основой для того, чтобы достичь базовой договорённости о новом коллективном договоре, который должен быть подписан на шесть лет. Меморандум о взаимопонимании могут подписать уже в первую неделю июля», — отметил ведущий подкаста Cam&Strick Энди Стрикленд.



«93 игрока получат суммарно $ 344 млн. И это независимо от того, будет продолжение сезона или нет. Для многих хоккеистов в НХЛ это наверняка самый любимый день в году», — добавил ведущий PDOCast Дмитрий Филипович.



Такое решение владельцев клубов говорит о том, что они всеми силами пытаются не допустить нового локаута, который может возникнуть на горизонте через год. Вкупе с нынешней паузой, вызванной коронавирусом, очередная остановка могла бы просто убить всю экономику заокеанской лиги. Теперь хоккеисты, несмотря на все недовольства и жалобы, получили от своих работодателей значительную уступку. Если учесть, что почти решён вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине, то рычагов давления на клубы у хоккеистов осталось крайне мало, и ненавистный эскроу останется, несмотря на все возмущения.