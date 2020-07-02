От «Спорт Сарая» и «Малютки» до шедевров архитектуры. История арен восточных клубов КХЛ

Хоккейная арена – важнейший атрибут для любой команды, без которого попросту невозможно её существование. Домашний стадион – это место силы, скопление энергии и особенная атмосфера, идущая от болельщиков. Игроки проводят здесь львиную долю времени в течение сезона, тренируясь и играя матчи, а зрители ассоциируют архитектурные сооружения с вехами развития своего любимого коллектива, с его успехами, неудачами и знаковыми событиями.

В КХЛ сейчас выступают 23 команды, и у каждой есть свой дом. У большинства команд он постоянный, но у некоторых – временный. Кто-то располагает современными, многофункциональными дворцами, настоящими шедеврами архитектуры, а другие проводят домашние матчи на стадионах из прошлой эпохи с шармом милой старины. Одни уже давно прикипели к своим аренам, в стенах которых добывались большие победы, другие только осваиваются после переезда, а третьи – мечтают о новом доме.

Мы рассказываем обо всех стадионах клубов КХЛ. Где команды нашей лиги играют сейчас, где они выступали раньше и где хотят видеть своих болельщиков в ближайшем будущем.

История названий команд КХЛ. Восточная конференция В Казани клуб 30 лет носил имя революционера, никогда не бывавшего в Татарстане, а название «Адмиралу» выбирали голосованием.

«Ак Барс»

Где играют сейчас: «Татнефть Арена»

Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена» был открыт в Казани в конце августа 2005 года во время празднования 1000-летнего юбилея города, из-за чего распахивал свои двери под названием «ЛДС-1000». Это многофункциональный спортивный комплекс, способный принять 8900 зрителей на хоккейном матче и более 10 тыс. человек на концертных мероприятиях. «Ак Барс» заехал в новый дом 26 декабря 2005-го и в первый же сезон стал чемпионом России. Впоследствии на льду «Татнефть Арены» казанцы завоёвывали Кубок Гагарина в 2009 и 2018 годах. Это далеко не самая большая арена в КХЛ, зато точно одна из самых комфортных, как с точки зрения просмотра матчей, так и в плане паркинга и уюта подтрибунных помещений.

Фото: photo.khl.ru

Где играли раньше: Дворец спорта в Казани («Спорт Сарае»)

Уютный, небольшой (3900 зрителей) дворец на Московской улице – особенное место для казанского хоккея. Именно в «Спорт Сарае» «Ак Барс» (а ранее, СК им. Урицкого и «Итиль») прошёл путь от класса «А» чемпионата СССР до золота чемпионата России (1998 год) и еврокубков. Этот дворец спорта, открытый в 1966 году, стал первой крытой ледовой площадкой в Татарстане и на протяжении почти 40 лет был домом для казанской хоккейной команды.

Фото: ice-hockey-stat.com

Здесь «Ак Барс» впервые стал чемпионом России, сыграл дебютные матчи Евролиги, а ещё именно «Спорт Сарае» видел массовый приезд звёзд НХЛ в Казань в сезоне-2004/2005. Сейчас старенький Дворец спорта, прошедший через несколько реконструкций, продолжает активную жизнь. Здесь проводит матчи ВХЛ «Барс», тренируются детские команды.

«Барыс»

Где играют сейчас: «Барыс Арена»

Решение о возведении новой арены для «Барыса» было принято в 2011 году, после того как комиссия КХЛ выявила массу несоответствий прежней арены техническому регламенту лиги. В августе 2015-го «Барыс Арена» в присутствии Нурсултана Назарбаева была сдана в эксплуатацию, а в октябре «Барыс» провёл первый официальный матч на новом стадионе.

Фото: hcbarys.kz

«Барыс Арена» — монументальное, красивое здание, способное принимать не только соревнования по различным видам спорта, но и мероприятия концертно-развлекательной направленности. Архитектура – смесь современных технологий и традиционных восточных мотивов. Вместимость на хоккейных матчах – более 11 тысяч зрителей. Отметим удобное расположение основной чаши стадиона, дающее комфортный обзор с любой позиции.

Где играли раньше: дворец спорта «Казахстан»

Ледовый дворец спорта в столице республики открылся в 2001 году, спустя несколько лет после создания ХК «Барыс». Изначально ДС «Казахстан» вмещал 4079 зрителей, но после реконструкции в 2007-м стал принимать на полторы тысячи человек больше, что позволило ему стать домашней ареной «Барыса» в КХЛ.

Но уже в 2011 году дворец спорта был признан худшей среди всех арен КХЛ. У комиссии лиги было много вопросов к состоянию трибун, а всего представители лиги выявили нарушения по 37 пунктам. Впрочем, большинство из них были оперативно устранены, и «Барыс» дотянул в «Казахстане» до конца сезона-2014/2015, а также начал в стенах старой арены следующий чемпионат, ожидая ввод в эксплуатацию нового дворца.

История стадионов клубов КХЛ. Западная конференция От катков под открытым небом и памятников советской эпохи до суперсовременных комплексов.

«Авангард»

Где играют сейчас: ледовый дворец им. Ю. Е. Ляпкина «Арена «Балашиха»

Последние два сезона омский «Авангард» вынужден играть в Балашихе на арене им. Ю.Е. Ляпкина. Причины переезда «ястребов», думается, никому напоминать не нужно, а выбор Подмосковья в качестве временного дома «Авангарда» был обусловлен несколькими факторами. Это и большая армия болельщиков омичей, проживающих в Москве, и логистика, и готовность «Арены Балашиха» принимать матчи КХЛ и при этом отдать приоритет интересам «Авангарда» и лиги.

«Арена Балашиха» построена на месте старого ледового дворца «Рубин», открыта в сентябре 2007 года. Комплекс предназначен для проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию, а также различных концертов. Вмещает чуть более пяти с половиной тысяч зрителей. В 2007-2010 годах арена была домашней для ХК МВД, а в последующие годы на ней не раз проводило матчи московское «Динамо».

Где играли раньше: «Арена Омск», СКК им. В.Н. Блинова (СКК «Иртыш»)

В первые годы существования омская команда проводила свои матчи на хоккейной коробке стадиона «Динамо» — старейшего спортивного комплекса Омска, включающего в себя также несколько футбольных полей. В 1974 году впервые в городе был проведён матч на искусственном льду, сооружённом на открытом хоккейном стадионе, а полноценный дом под крышей «Авангард» обрёл только в 1986 году, когда завершилась более чем десятилетняя стройка СКК «Иртыш».

Фото: ice-hockey-stat.com

Уникальный по своей архитектуре и внешнему виду дворец, где хоккейная коробка располагалась на втором этаже, вмещал 5200 болельщиков. В стенах этого СКК «Авангард» проделал путь от заштатной провинциальной команды из второй лиги чемпионата СССР до одного из ведущих клубов российского хоккея. «Иртыш» видел первые медали в истории «Авангарда» (бронза МХЛ в 1996-м), а затем, уже после переименования в 2000-м в СКК им. В.Н. Блинова, встречал дебютные серебро и золото омского хоккея. Это был уютный, ламповый дворец со своей особой атмосферой, которую с теплотой вспоминают поклонники «ястребов» со стажем.

Фото: РИА Новости

Однако время диктовало свои условия, и «Авангарду» был необходим современный дворец. В 2003 году по инициативе губернатора Омской области Леонида Полежаева принято решение о строительстве нового стадиона. «Арена Омск» возводилась австрийской фирмой, спонсировалась в том числе Романом Абрамовичем, и была открыта в августе 2007 года. Говорят, что изначально проект стадиона был другим и предполагал строительство более изящного и комфортного здания, с двумя ярусами и широким, вместительным фойе, но получилось так, как получилось. К тому же, с открытием «Арены Омск» спешили, чтобы успеть к Суперсерии-2007 между молодёжными командами Канады и России, что отразилось на качестве строительства.

В результате омский стадион простоял лишь 11 лет и в 2018 году был признан непригодным для проведения соревнований – экспертизы показали ужасающее состояние несущих конструкций, делавшее дальнейшую эксплуатацию арены крайне опасной затеей. Изначально предполагалось провести масштабную реконструкцию «Арены Омск», но затем выяснилось, что будет проще и дешевле снести стадион и построить новый. «Авангарду» пришлось искать новый дом в другом городе, так как СКК им. В. Блинова, во-первых, не отвечал требованиям регламента КХЛ, а во-вторых – находился почти в таком же плачевном состоянии, как и главная арена города.

«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач Жутковатое, но приятное зрелище для омичей.

Где будут играть: на месте снесённой «Арены Омск» в июне 2020-го началось строительства нового стадиона. По всем раскладам это должен быть один из самых красивых и многофункциональных дворцов во всей КХЛ. «Авангард» уже неоднократно демонстрировал проекты и макеты арены, которая будет рассчитана на 12 тысяч зрителей. Строительство финансируется «Газпромом» и федеральным бюджетом, государственные средства удалось привлечь, благодаря привязки омского стадиона к проведению МЧМ-2023. На новой арене должна пройти часть матчей молодёжного первенства.

Фото: omsk-arena.ru

«Автомобилист»

Где играют сейчас: КРК «Уралец»

«Арена Уралец» — культурно-развлекательный комплекс в Екатеринбурге, главный хоккейный стадион в городе с момента постройки в 1972 году. В советское время носил название «Дворец спорта профсоюзов» и принимал матчи местной хоккейной команды, которая с 1997 года стала именоваться «Динамо-Энергия».

КРК «Уралец» до реконструкции. Фото: ice-hockey-stat.com

Динамовцы прекратили своё существование в 2007-м, но годом ранее в Екатеринбурге был образован новый клуб – тот самый «Автомобилист», о котором мы знаем сейчас. В это же время КРК «Уралец» пережил реконструкцию и обрёл современный вид, став домом для «Автомобилиста». Вместимость стадиона – 5570 зрителей.

Фото: ice-hockey-stat.com

Где будут играть: Ледовая арена УГМК

После реконструкции «Уралец» похорошел и сейчас выглядит достаточно современно, однако очевидно, что «Автомобилисту» нужна новая, более вместительная арена. В конце октября 2019-го в Екатеринбурге был дан старт строительства Ледовой арены УГМК на 15 тысяч зрителей. Из названия будущего стадиона можно понять, что финансируется дворец силами крупнейшей горно-металлургической компании УГМК, которая является основным спонсором «Автомобилиста», а её гендиректор Андрей Козицын — президент хоккейной команды. Кроме того, новая арена должна стать одной из основных при проведении Универсиады-2023, так что без поддержки из федерального бюджета при строительстве тоже не обойдётся.

Фото: ugmk.com

По задумке разработчиков, это будет масштабное, многофункциональное здание, предназначенное для проведения соревнований по разным видам спорта и концертов. По вместимости арена УГМК должна поставить абсолютный рекорд на Урале и Сибири. Стадион будет оснащён в том числе и телескопическими трибунами, которые при необходимости будут выдвигаться перед матчами и концертами для увеличения зрительских мест – с 12 до 15 тысяч.

«Сибирь»

Где играют сейчас: ЛДС «Сибирь»

ХК «Сибирь» была основана в 1962 году, а в 1964-м для команды был построен ЛДС «Сибирь», который до сих пор остаётся домашней ареной клуба. Это самая старая арена в КХЛ. Здесь деревянные перекрытия, пластмассовые сиденья и электронное табло, каждая деталь интерьера дышит советской эпохой, зато этот стадион по праву считается одним из самых уютных и атмосферных во всей лиге. Его обожают болельщики «Сибири», а все хоккеисты отмечают, что здесь давление на приезжие команды ощущается особенно остро. Сказывается потрясающая акустика ЛДС «Сибирь», из-за которой, кстати, здесь особо удаются концерты звёзд шоу-бизнеса.

Фото: hcsibir.ru

Впрочем, и внешне, и внутренне здание, конечно, устарело, а от проблем с регламентом КХЛ его уберегают лишь старания сотрудников, содержащих арену в максимально возможном порядке, да приличная вместимость – 7420 зрителей.

Где будут играть: «Новосибирск Арена»

Новый дом для «Сибири» начали возводить прошлым летом, когда подготовили площадку для строительства, осенью забили сваи, а сейчас уже практически забетонировали фундамент. Арена, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей, финансируется из областного и государственного бюджета, и должна принять основную часть матчей МЧМ-2023, включая игры сборной России и финал.

«Салават Юлаев»

Где играют сейчас: «Уфа Арена»

Современный дворец «Салавата Юлаева» был сооружён исключительно силами местных строительных организаций и открыт в 2007 году. Сдача «Уфа Арены» была приурочена к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Первый матч на стадионе состоялся в конце августа 2007-го в рамках молодёжной Суперсерии между сборными России и Канады. Интересно, что после игр Суперсерии дворец закрылся на доработку, и «Салават Юлаев» переехал в него только в декабре. Именно с комплексом «Уфа Арена» связаны главные достижения башкирского хоккея – золото чемпионата России в 2008-м и Кубок Гагарина — 2011. Оба трофея «Салават Юлаев» завоёвывал на домашнем льду.

Фото: hcsalavat.ru

Где играли раньше: дворец спорта «Салават Юлаев»

«Уфа Арена» построена на месте хоккейной коробки стадиона «Труд» с естественным льдом, где в первые годы своего существования принимала соперников хоккейная команда при спортивном клубе имени Салавата Юлаева. Под открытым небом «юлаевцы» выступали до 1967 года, когда открылся дворец спорта «Салават Юлаев» с вместимостью почти четыре тысячи зрителей. Эта арена стала первым спортсооружением в республике с искусственным льдом и домом для уфимских хоккеистов на целых 40 лет.

Фото: ice-hockey-stat.com

После переезда «Салавата» на «Уфа Арену» старый дворец спорта, переживший в 2012 году масштабную реконструкцию перед МЧМ-2013, продолжил активную жизнь. Он до сих пор соответствует стандартам ИИХФ и является домашним льдом для команды МХЛ «Толпара» и клуба ЖХЛ «Агидель».

«Металлург»

Где играют сейчас: «Арена-Металлург»

Договор о строительстве нового ледового дворца в Магнитогорске был заключён в мае 2005 года, а уже в январе 2007-го состоялась торжественная церемония открытия «Арены Металлург». «Магнитка» въехала в свой новый дом, вмещающий 7700 зрителей, прямо по ходу сезона-2006/2007, завершившегося для «Металлурга» завоеванием золота Суперлиги.

Фото: photo.khl.ru

«Арена Металлург», как и большинство хоккейных дворцов – крупная культурная площадка. Здесь проходят концерты звёзд шоу-бизнеса, а ещё ежегодно проводится празднование Дня металлурга. В апреле 2018-го стадион принял часть матчей юниорского чемпионата мира.

Где играли раньше: Ледовый дворец спорта им. И.Х. Ромазана

Первые домашние матчи в 50-е годы прошлого века магнитогорская команда проводила на катке Левобережного стадиона металлургов. С 1962 по 1990 год домашней «ареной» «Магнитки» был открытый каток «Малютка».

Лишь в 1990 году в Магнитогорске был введён в строй Ледовый дворец, которому вскоре было присвоено имя «народного директора» ММК Ивана Харитоновича Ромазана, умершего от сердечного приступа летом 1991-го.

Фото: ice-hockey-stat.com

С этим дворцом и связано вхождение «Металлурга» в число элитных клубов российского хоккея. В «Ромазане» «Магнитка» оформляла выход в высший дивизион чемпионата России в 1992 году, а в конце 90-х выигрывала Кубок страны и своё первое золото Суперлиги. Трибуны этого Дворца спорта, рассчитанные на 3500 зрителей, были домашними для уральцев на протяжении 16 лет. После переезда «Металлурга» в новый дом, холодильные установки «Ромазана» были демонтированы, а здание передано в муниципалитет города. Долгое время здесь проводил домашние матчи БК «Металлург-Университет», а сейчас это стадион местной волейбольной команды.

«Нефтехимик»

Где играют сейчас: «Нефтехим Арена»

Спортивно-культурный комплекс, домашний стадион «Нефтехимика» на 6000 зрителей был построен в 2005 году рядом со старым ледовым дворцом. «Нефтехим Арена» — одна из главных концертных площадок города, регулярно принимающая звёзд российской и мировой эстрады. В 2015-м стадион претерпел небольшую реконструкцию.

Фото: ice-hockey-stat.com

Где играли раньше: ледовый дворец спорта «Нефтехимик»

Первый ледовый дворец был построен в Нижнекамске в 1989 году. Арена, вмещавшая две с половиной тысячи зрителей, на протяжении 16 лет служила домашней площадкой для «Нефтехимика». В 2015-м стадион вместе с «Нефтехим Ареной» пережил реконструкцию, после которой получил название «Малая ледовая арена «Нефтехимик». Сейчас здесь базируется детско-юношеская хоккейная школа.

Фото: fhrt.ru

«Торпедо»

Где играют сейчас: КРК «Нагорный»

Культурно-развлекательный комплекс в Советском районе Нижнего Новгорода был построен в 1965 году, а реконструирован в 2007-м в соответствии с требованиями Суперлиги.

КРК «Нагорный» до реконструкции Фото: ice-hockey-stat.com

Именно с того времени «Нагорный» и является постоянной домашней площадкой для хоккейной команды «Торпедо». Название дворца на 5600 зрителей связано с расположением в нагорной части города.

Где играли раньше: «Хоккейный стадион Автозавода», дворец спорта им. В.С. Коноваленко

Горьковское «Торпедо» в советское время принимало гостей на открытом льду «Хоккейного стадиона Автозавода», построенном в 1952 году. После открытия «Нагорного» торпедовцы перебрались под крышу нового стадиона, однако периодически играли и на «Автозаводе».

В 1991 году на месте старой арены «Автозавода» был построен «Дворец спорта им. В.С. Коноваленко», куда и переехало «Торпедо».

Фото: ice-hockey-stat.com

В этом дворце спорта «Торпедо» выступало вплоть до 2007 года, а затем вернулось в «Нагорный». Дело в том, что нижегородцы тогда вновь вышли в Суперлигу, а вместимость «Коноваленко» не соответствовала регламенту. В «Нагорном» же как раз была проведена реконструкция, и «Торпедо» вернулось в посвежевший старый дом.

КРК «Нагорный» после реконструкции Фото: ice-hockey-stat.com

Где будут играть: хоккейный дворец в Нижнем Новгороде родом из 60-х, и «Торпедо», разумеется, нуждается в современной, комфортабельной арене. Мечты о новом стадионе в городе на Волге витают давно, но воплотить их в жизнь никак не получается. При этом существует проект – сооружение в районе Стрелки (место слияния Оки и Волги) по соседству с футбольным стадионом. Работы на этом месте должны были начаться в этом году, но недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что всё переносится на 2021 год.

«Учитывая отсутствие в полном объеме федеральной составляющей по финансированию работ, мы приняли решение, что в этом году не будем начинать строительство ледового дворца. Оно перенесено на 2021 год. В федеральном и региональном бюджетах на проведение работ было предусмотрено 500 млн и 180 млн рублей соответственно, мы их секвестировали. Мы не отказываемся от проекта, но в такое время как сейчас, начинать его неправильно», — сказал Никитин.

«Амур»

Где играют сейчас: «Платинум Арена»

Хабаровчане с 2003 года проводят домашние матчи на «Платинум Арене». Этот стадион на 7100 зрителей разрабатывался и строился специально для решения острой для города проблемы проведения больших соревнований, концертов, и прочих мероприятий. Комплекс построен при финансовой поддержке ЗАО «Артель Старателей Амур» — главного спонсора хабаровчан.

Фото: ice-hockey-stat.com

Где играли раньше: Ледовый дворец спорта в Хабаровске

Фото: ice-hockey-stat.com

Первый ледовый дворец Хабаровска был введён в эксплуатацию в 1956 году и позволил местной хоккейной команде проводить домашние матчи под крышей и на искусственном льду. Хоккейная арена стала частью большого спортивного комплекса города, включавшего футбольный стадион имени Ленина и открытый плавательный бассейн. До 2003 года Ледовый дворец был домашней площадкой для ХК «Амур», а после переезда «тигров» на «Платинум Арену» старый стадион подвергся реконструкции. Сейчас в нём располагается универсальный спортивный комплекс, где проводятся тренировки и соревнования по различным видам спорта.

«Куньлунь»

Где играют сейчас: «Леспортс-центр», «Фэйян», «Шоуган-Арена»

После вхождения «Куньлуня» в число участников КХЛ было заявлено, что главной домашней ареной «драконов» станет «Леспортс-центр» в Пекине. Однако на льду грандиозного спортивного комплекса, специально построенного к Олимпиаде-2008, «Куньлунь» провёл лишь 13 матчей в своём дебютном сезоне в лиге, включая оба матча в плей-офф.

Леспортс-центр» Фото: ytsports.cn

Затем «Куньлунь» надолго уехал из столицы Поднебесной, а главным «хабом» для «Ред Стар» стал Шанхай. В этом крупнейшем городе «драконы» принимали своих соперников на стадионе «Фэйян» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, а если и возвращались в Пекин, то на скромную «Шоуган-Арену» вместимостью 3 тысячи зрителей. В начале минувшего чемпионата «Куньлунь» и вовсе квартировал в Шэньчжене (это было фиаско), а затем вновь перебрался на маленький пекинский стадион.

Впрочем, отметим, что стремиться как можно быстрее вернуться в постоянно занятый «Леспортс-центр» «Куньлуню» нет никакого резона. 14 тысяч зрителей «драконы» и близко не собирают, так что им должно быть вполне комфортно и в «Шоугане».

«Трактор»

Где играют сейчас: Ледовая арена «Трактор» им. В.К. Белоусова

«Арена Трактор» была сдана в эксплуатацию в январе 2009 года, и с тех пор является домашней площадкой одноимённого челябинского клуба. Летом 2015-го стадиону было присвоено имя великого хоккеиста и тренера Валерия Константиновича Белоусова.

Фото: photo.khl.ru

Проект челябинского стадиона был куплен у шведской компании «Skanska», которая в середине нулевых построила схожую арену в Мытищах. Строительство велось с весны 2007-го и должно было завершиться к старту первого сезона КХЛ, однако из-за разных проблем открытие постоянно переносилось. Вместимость «Арены Трактор» — 7500 зрителей.

Где играли раньше: дворец спорта «Юность»

Первые 20 лет своего существования челябинская хоккейная команда играла под открытым небом. В 1967 году завершилось строительство дворца спорта «Юность», сооружённого по проекту арены в Минске. Внешний облик челябинского стадиона, соответствуя белорусскому оригиналу, отличается посадкой на высокий стилобат (ступенчатое основание, по которому зрители могут попасть внутрь) и динамичной формой закруглённого козырька с большим выносом.

Фото: ice-hockey-stat.com

На «Юности», вмещавшей чуть более трёх с половиной тысяч зрителей, главный хоккейный клуб Челябинска проводил домашние матчи на протяжении 40 лет. Здесь также играли другие команды города и области, неоднократно проводились всесоюзные, всероссийские и региональные финалы «Золотой шайбы». «Юность» также принимала участников турниров по другим видам спорта.