Нетипичный путь. 6 россиян, которые будут играть в следующем сезоне в Европе

Несколько лет назад россиян, игравших в топовых европейских чемпионах можно было пересчитать по пальцам одной руки. Услышав, что кто-то из наших хоккеистов едет за границу, мы на автомате подразумевали Северную Америку, напрочь позабыв, что помимо КХЛ, в мире ещё остались чемпионаты, в которых играют в хоккей и делают это неплохо.

Постепенно среди российских хоккеистов растёт мода на европейские лиги. Если пару-тройку лет назад Румынию оккупировали наши ветераны, уезжающие в погоне за лёгкими деньгами, то не так давно россияне помоложе стали выбирать сильнейшие европейские чемпионаты как перевалочный пункт между Россией и Северной Америкой или место, где можно обрести обрести уверенность и перезапустить карьеру. А на фоне неопределённости со стартом сезона по ту сторону океана и ситуации с забитыми платёжками топ-клубов КХЛ и вовсе может произойти массовый исход россиян в европейские лиги. Кто уже точно начнёт сезон в Европе?

Тимур Ибрагимов – «ТПС» Турку, Лиига (Финляндия)

Этой весной 19-летний воспитанник петербургского хоккея решил вслед за другим питерцем Алексеем Мельничуком уехать в «Сан-Хосе», задрафтовавший его в прошлом году. Время Тимур выбрал, прямо скажем, неудачное. Прошлый сезон Ибрагимов впервые провёл с мужиками в ВХЛ, изредка спускаясь в «молодёжку». Мало кто ждал, что Тимур уедет в АХЛ после одного неполноценного взрослого сезона в «вышке». Сейчас до сих пор неизвестно, состоится ли сезон в лиге фарм-клубе. Менеджеры «Шаркс» решили не дожидаться итогового решения лиги и отправили Ибрагимова в аренду в финский «ТПС». Для Тимура сезон в Финляндии будет даже полезнее, чем автобусная лига и перспектива свалиться на ступень ниже в Лигу Восточного побережья. Там его ждёт идеальный чемпионат для молодёжи, хороший айстайм, два соотечественника в команде и город через залив от родного Санкт-Петербурга.

Андрей Кареев – «ТПС» Турку, Лиига (Финляндия)

Три года назад Кареев переходил в «Салават Юлаев» в статусе одного из самых талантливых молодых голкиперов КХЛ. После шикарного отрезка в «Нефтехимики» и нескольких рекордов лиги по количеству отражённых бросков казалось, что через пару лет Кареев вполне может побороться за позицию первого номера уфимцев. Но если на фоне Бена Скривенса молодой россиянин смотрелся, как минимум, не хуже канадца, то после появления в Уфе Юхе Метсолы Андрей сник и вопрос с основным голкипером «Салавата» закрылся на несколько лет вперёд. Переиграть невероятно стабильного финна оказалось нереально.



Минувший сезон Кареев провёл откровенно слабо. В Уфе голкипера браковать не стали и предложили новый двухлетний контракт. Оставаться в команде на тот же срок, что и Метсола, без перспектив подвинуть финна в расцвете сил, Андрей не захотел. И правильно сделал. В Уфе расставаться с правами на голкипера за бесценок не пожалели, но все возможные варианты обмена клуб не устроили. В итоге судьбу Кареева решил звонок старого знакомого Эркки Вестерлунда, пригласившего россиянина в «ТПС». Именно клуб из Турку в своё время вылепил голкипера уровня НХЛ из Александра Георгиева. Работы в «ТПС» у Андрея будет достаточно – в Турку одна из самых молодых команд Лииги. Помочь адаптироваться Карееву в Финляндии должен известный по работе с «Ак Барсом» Ари Мойсанен, уже знакомый с менталитетом российских голкиперов. У Кареева очень правильное отношение к хоккею и что-то подсказывает, что финская перезагрузка пойдёт ему на пользу и не затянется дольше чем на сезон.

Руслан Исхаков – «ТПС» Турку, Лиига (Финляндия)

Из-за коронавируса не состояться сезон может не только в АХЛ, но и в студенческой лиге США, где последние два сезона отыграл проспект «Айлендерс» Руслан Исхаков. В NCAA хоккеисты ещё студенты. Хоккей там вращается вокруг учёбы. А поэтому, в случае переноса осеннего семестра, сезон лиге может просто отмениться. 19-летний центр рисковать захотел и решил высадиться Европе.



Сейчас Исхаков рассматривает сезон в Финляндии как пересадочный хаб между молодёжным хоккеем и системой «Айлендерс». Руслан не планирует надолго задерживаться в Европе и поэтому вариант с возвращением в Россию отмёл практически сразу – в КХЛ подписать однолетний контракт в его возрасте не получилось бы по регламенту.

Вадим Перескоков – НЛА (Швейцария)

Воспитанник ЦСКА после ухода из переполненной системы родного клуба два сезона пытался выйти на новый уровень для себя уровень сначала в «Куньлуне» у Владимира Юрзинова, а позже в «Адмирале» Александра Андриевского. В промежутке между двумя дальневосточными клубами Перескоков успел съездить в финский «Пеликанз, а после ухода из приморского клуба решил вернуться в Финляндию. Два года назад Вадима приютил скромный «Юкурит», барахтающийся в нижней половине таблицы финской Лииги. Перескоков сходу стал лучшим снайпером финского аутсайдера и идолом в небольшом городке Микелли, быстро вернул интерес к себе в России, но решил, что целесообразнее будет провести ещё один сезон в Финляндии. В минувшем сезоне за неполную «регулярку» россиянин стал лучшим бомбардиром «Юкурита», а зимой сделал шаг вперёд и уехал в швейцарскую «Лозанну».



В «Лозанне» Перескоковым были довольны, форвард должен был подписать новый двухлетний контракт, но незадолго до плей-офф в отставку отправился главный тренер Вилле Пелтонен, который и перевёз москвича в НЛА. Пришедший на место финна любимый тренер Юрия Яковлева канадец Крейг МакТавиш отменил предыдущие договорённости и дал Перескокову красный свет, решив заполнить легионерские позиции ахаэловцами. По словам самого Вадима, этим летом у него было несколько предложений их КХЛ, но пока возвращаться домой он не планирует и хочет провести полноценный сезон в Швейцарии. Помешать могут только закрытые границы. Одно ясно точно – в Европе Перескоков очень серьёзно прибавил. В Финляндии он серьёзно прокачал бросок и стал намного быстрее работать руками.

Александр Яковенко – «Юкурит» Миккели, Лиига (Финляндия)

Несколько лет назад Александр Яковенко считался одним из самых перспективных защитников системы «Трактора» и даже ездил на ЮЧМ с игроками на год старше. После этого он поиграл в МХЛ за экспериментальную юниорскую сборную Виталия Прохорова, плохо кончившую из-за мельдониевого скандала, два сезона понабивал шишки в «Челмете», а после перестал прогрессировать. Попытаться выбраться из стагнации Яковенко попытался не самым очевидным путём и в 19 лет уехал играть в США в юниорскую USHL, где полтора сезона откровенно доминировал и издевался над детьми. В прошлом году российский защитник, как и Перескоков, провёл в «Юкурите», подписав двухлетний контракт. В команде из Микелли Александр получил хорошее игровое время, место в спецбригадах и стал одним ключевых защитников. Уже осенью на защитника обратил внимание главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ и дал вновь прочувствовать атмосферу сборной на турнире в Словакии. Результативная игра россиянина в Лииге привлекла внимание менеджеров швейцарского «Биля». Яковенко провёл концовку сезона в НЛА, но, в отличии от Перескокова, отправился в Швейцарию в аренду. К сожалению, раскрыться в «Биле» помешала травма. Сейчас аренда закончилась и следующий сезон, скорее всего, Яковенко снова проведёт в Финляндии.

Степан Захарчук – «Динамо» Пардубице, Экстралига (Чехия)

В прошлом сезоне обладатель Кубка Гагарина неплохо вписался в механизм «Нефтехимика» Вячеслава Буцаева. Опытному защитник сразу вручили капитанскую нашивку и кажется перезапустили карьеру после неудачного сезона во Владивостоке. Впрочем, уже в январе Захарчук собственноручно похоронил свою нижнекамскую тишину – защитник устроил аварию, а после скрылся с места ДТП. Менеджеры «Нефтехимика» инцидент не простили и разорвали контракт. Единственным клубом, изъявившим желание приютить 32-летнего защитника стало чешское «Динамо». В мае Степан продлил контракт и следующий сезон проведёт в Экстралиге. Учитывая историю с аварией и репутацию одного из самых грязных российских защитников, шансы Захарчука вернуться в КХЛ стремятся к нулю.