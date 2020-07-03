ЦСКА – чемпион России! Прошлый сезон не потерян и добавит интриги следующему

Решение ФХР о подведении итогов чемпионата России сезона-2019/2020 и распределении призовых мест по совокупности завершившихся этапов сезона – вполне логичное. Как и позиция легенд калибра Бориса Михайлова или Павла Буре. Россия не должна оставаться без чемпиона-2020 и призёров-2020.

П. Буре: чемпион России должен быть определён. Мы не должны выкидывать сезон на свалку

Во-первых, полностью доигран регулярный чемпионат. Если есть чемпионат – значит есть чемпион, правильно? Во-вторых, раздача медалей по итогам регулярки – дело для нашего хоккея обычное. Ещё в 1998-м, когда бренда «КХЛ» ещё и в проекте не было, «Ак Барс» стал чемпионом России именно после победы в гладком трёхкруговом турнире. Пять лет назад ЦСКА взял первый с советских времен титул чемпиона как раз потому, что стал первым в регулярке (тогда эта норма было прописана в регламенте). Наконец, бронзовый призер первенства России по такому критерию определяется вообще каждый год. Из клубов, вылетевших в третьем раунде Кубка Гагарина, медалистом становится именно тот, кто был выше в гладком турнире.

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В-третьих, итоги первого раунда плей-офф-2020 не вступают в противоречие с результатами регулярки. Тройка команд с самым высоким кубковым посевом – ЦСКА, «Ак Барс» и СКА – без проблем выиграла серии четвертьфиналов Запада и Востока. Никто из лауреатов гладкого этапа в матчах на вылет не провалился. Вот если бы случилась пара громких сенсаций, тогда ответственным за принятие решения руководителям пришлось бы непросто. Но действовать вопреки спортивной логике не пришлось.

В-четвёртых, необходимость подведения итогов сезона – не просто консенсус хоккейного мира. Но и процесс, который уже начался. Ведь КХЛ-то раздала массу призов и титулов. Определены лучший бомбардир и лучший снайпер. И этому не помешал очевидный аргумент, что в случае продолжения сезона итоговая статистика могла быть другой. Более того, своих хозяев нашли не только объективные (т.е. цифровые) но и абсолютно субъективные номинации – «самый ценный игрок сезона».

В-пятых, к уникальной ситуации с двумя серебряными призёрами сразу нас подталкивает та же самая спортивная логика. Раз уж сезон недоигран, а по итогам регулярки СКА и «Ак Барс» преимущества друг перед другом не заработали, ставить одну из этих команд выше другой было бы не совсем честно. Очков поровну, побед в плей-офф тоже. Разница в показателях просто мизерная. Казань чаще побеждала в основное время, зато Питер – самая волевая команда лиги (каждая третья победа одержана после 60-й минуты). СКА забил на одну больше и пропустил на три меньше, зато «Ак Барс» чуть лучше сыграл в личных встречах. Принципы справедливости не позволяют поставить одних на второе, других на третье место. Как раз тот случай, когда два серебра более честно, чем одно.

В-шестых, желающим оспорить итоговую бронзу «Динамо» хочется напомнить о базовом принципе спорта: самый важный матч – здесь и сейчас. В отличие от «Авангарда», бело-голубые на старте плей-офф не играли спустя рукава и поэтому пробились во второй раунд. В отличие от полуфиналистов Востока «Салавата» с «Сибирью», динамовцы не позволяли себе спадов и турнирных ям в регулярке. Прецедент с бронзой столичного клуба заставит всех в будущем относиться серьёзнее к очкам, набранным в гладком чемпионате.

Седьмое и самое главное. Подведение итогов и раздача золотых, серебряных и бронзовых медалей – это на самом деле не о прошлом. Это о будущем. Коронавирус украл у страны самый вкусный этап сезона-2019/2020, но это было неизбежно. Россия сидит без любимого спорта уже почти 4 месяца и будет сидеть ещё два. В этих условиях необходимо заниматься популяризацией хоккея, подогревать ожидания к следующему сезону и всеми силами бороться с неизбежным спадом интереса к «шайбе». Шаг с распределением призовых мест чемпионата России нельзя недооценивать. Чемпион и призёры – не просто строчка для энциклопедии. Это маркетинг, реклама, публика, касса. Это продвижение брендов. Это борьба за умы юных болельщиков – детям и подросткам крайне важно, чтобы их любимая команда становилась чемпионом или как минимум занимала призовые места. Это зёрна, из которых рождаются билетные программы будущего сезона, рейтинг трансляций, число подписчиков в соцсетях.

В КХЛ назревает крупный конфликт. Топ-клубы не хотят платить штраф за превышение потолка ЦСКА, «Салават» и московское «Динамо» в поисках справедливости. И их можно понять.

Это, наконец, крутой психологический ход с точки зрения интриг чемпионата-2020/2021. Не по душе второе подряд чемпионство ЦСКА? Обыгрывайте, опережайте, вырывайте турнирные баллы и успехи. Будьте лучше, будьте достойны отобрать чемпионский титул. Именно ради этого места на пьедестале-2019/2020 надо было распределить. Чтобы одни команды строили свою следующую компанию в статусе победителя или призера. А другие – на стремлении победителей и призеров обогнать. Согласитесь, что после оглашения итогов чемпионата России тот азарт, с которым мы ждём чемпионата следующего, всё-таки подрос.