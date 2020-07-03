Призёры без смысла. Что не так с медалями чемпионата России

Кубок Гагарина в этом году не разыграли, но призовые места в чемпионате России распределили. Ожидаемо победу одержал ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат и прошёл первый раунд плей-офф. Второе место поделили СКА и «Ак Барс» — гладкий турнир команды закончили с одинаковым количеством очков и прошли первый раунд. Бронза досталась московскому «Динамо» — у «Авангарда» в регулярке было на одно очко больше, но омичи вылетели из плей-офф. Решение неоднозначное, и судя по опросу на «Чемпионате», болельщиками не приветствуется.

Нужно ли было определять призёров чемпионата России-2019/2020 по хоккею?

«Регулярный» чемпион уже был. Отказались

Пять лет назад КХЛ уже отказывалась от традиционного определения чемпиона России в плей-офф КХЛ и вручила медали по итогам регулярного чемпионата. Обладателем золота тогда стал ЦСКА, а Кубок Гагарина завоевал СКА. Сколько копий было сломано по этому вопросу, не счесть.

Одни говорили, что регулярный чемпионат – это тяжёлый марафон, за победу в котором должно быть справедливое вознаграждение. Другие парировали, что регулярка – это только полдела, и далеко не самая важная, а настоящие разборки за титул начинаются только в плей-офф.

Так получилось два чемпиона – КХЛ и России. Хотя соревнование-то вроде одно. От этой идеи, к счастью, быстро отказались после одного сезона, и не стоило к ней возвращаться даже сейчас, в случае форс-мажора. Раз решили, что правильный чемпион – тот, который прошёл всю рубку в плей-офф, значит, надо держаться намеченного курса.

Да, можно возразить, что в нынешней ситуации учитывали не только регулярку, но и первый раунд плей-офф, но что делать с сериями, которые не были сыграны? Это не спортивный принцип, а не более чем натягивание совы на глобус.

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Нет согласованности

ФХР делегировала КХЛ право разыгрывать чемпионат России по хоккею, и было бы правильным согласовывать свои действия между собой. «В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/2020 и призёров чемпионата КХЛ, не существует», — говорилось в заявлении КХЛ.

И это была правильная мысль, ведь начинали сезон, не зная о том, что он оборвётся на самом интересном. Никто не знал, что победа в регулярке в этом году будет давать не только преимущество своей площадки вплоть до финала, но и звание чемпиона. СКА и «Ак Барс» в итоге уступили ЦСКА всего одно очко, и если петербуржцы и так сделали всё, что могли, закончив регулярку длинной победной серией, то казанцы, быть может, были бы более мотивированны в последнем матче, который они проиграли.

Неправильно начинать сезон по одним правилам, а заканчивать по другим. «Итоговые места среди команд не должны быть распределены ни в коем случае! Пандемия во всём мире – какие места? Нам всем нужно бороться с коронавирусом, а не места распределять. Справедливо ли будет подвести итоги сезона на основании регулярки? Да нет, конечно! Не нужно никаких итогов, это бессмысленно. Просто нужно принять эту ситуацию, которая сложилась в мире», — справедливо отмечал чемпион мира Андрей Николишин.

КХЛ выбрала свою линию, ФХР – другую. В том же заявлении лиги говорилось о специальной поправке в регламент для определения призовых мест чемпионата России. Но если у вас фактически одно соревнование, то логично, если и правила у этого соревнования будут одинаковыми?

К тому же все уже отпустили сезон-2019/2020 и готовятся к следующему, через неделю-другую стартуют тренировочные сборы. И только сейчас, через три с половиной месяца после фактического завершения чемпионата, становится известен победитель. Не поздно ли?

П. Буре: чемпион России должен быть определён. Мы не должны выкидывать сезон на свалку

Кому это нужно

Понятно, что распределение мест нужно не «Сибири» или «Салавату Юлаеву», а прежде всего московским «армейцам». В ЦСКА вложены огромные деньги, год назад клуб впервые стал чемпионом в полном смысле этого слова, а не только по итогам регулярки, и бросил все силы, чтобы защитить этот титул.

Но получается, что в спортивном противостоянии этого уже не сделать, а что будет в следующем сезоне, вообще непонятно. Должны уехать Капризов, Сорокин, Григоренко, Науменков, уже ушли Вей и Нестеров, есть проблемы с вписыванием в жёсткий потолок зарплат. Получается, все силы потрачены впустую? Складывается впечатление, что именно ради ЦСКА и затевалась это свистопляска с распределением мест.

Нам не привыкать, что правила могут меняться каждый год, но делать вот так, в концовке, когда уже никто не может исправить результаты, кажется не совсем правильным. Логично в этом смысле поступили ведущие европейские чемпионаты – в Швеции, Финляндии, Швейцарии и Чехии решили не определять чемпиона. В Словакии определили, но «Слован» и «Кошице», которые выиграли серебро и бронзу, тут же отказались от медалей, так как посчитали такое решение несправедливым.

В Словакии клубы-призёры отказались от медалей. Считают, что чемпион назван несправедливо

Сегодняшняя пандемия – это часть истории, как и любые другие события. И завершать сезон без чемпиона вовсе не означает выкидывать его «на свалку», как говорит Павел Буре. Такая победа всё равно не принесёт безудержных эмоций и радости, чувства, что ты добился чего-то значимого, выиграл в бескомпромиссной борьбе, так зачем она тогда вообще нужна?

Была бы строчка в архивах – «чемпион не определён», и она бы отражала реальную обстановку дел. У нас же решили фактическую картинку заменить выдуманной, но себя не обманешь. Призёры появились, а смысла в этих призовых местах не прибавилось, потому что настоящего чемпиона в нынешней ситуации просто не может быть, только фальшивое золото.