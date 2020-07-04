Игроки против НХЛ. Хотели выбить преференции, но платить придётся ещё больше

На фоне пандемии коронавируса в НХЛ развернулись масштабные переговоры не только по возвращению к игре, но и по новому коллективному соглашению. И если игроки изначально рассматривали эту ситуацию как шанс выбить себе преференции, то закончится всё тем же, чем в предыдущие локауты – очередным выигрышем лиги.

В НХЛ тоже вносят поправки. Игроки не полюбят новый договор, но лучшего варианта не будет 30% от контракта хоккеиста лига удержит, но что-то потом отдаст. Наверное.

Заморозка потолка зарплат

В чью пользу: 90% в пользу НХЛ

В ближайшие четыре года потолок зарплат не будет привязан к доходам лиги. До конца сезона-2021/2022 он будет составлять $ 81,5 млн, а затем увеличиваться на $ 1 млн в год.

По действующим правилам потолок зарплат из-за снижения доходов должен рухнуть вниз, то есть клубы не смогут вместить под потолок даже действующие контракты, не говоря уже о подписании новых игроков. Рынок наводнится свободными агентами, ограниченно свободными агентами, которые не получили контрактные предложения, игроками, чьи контракты будут вынуждены выкупить, а также молодёжью. О боеспособных составах, которые клубы до этого кропотливо собирали, можно забыть.

Заморозка потолка зарплат позволит этого избежать. Для игроков с заканчивающимися контрактами это хорошо, после сезона они смогут вновь трудоустроиться. Для игроков с долгосрочными контрактами это решение несёт только минусы – зарплату им выплатят в любом случае, а при меньшем потолке зарплат и эскроу был бы меньше.

Вместе с этим, доходы клубов НХЛ, если не брать в расчёт пандемию, только растут, впереди – присоединение «Сиэтла», который заплатит $ 1,1 млрд вступительного взноса, который будет распределён исключительно между клубами, и новый телевизионный контракт.

То есть клубы в любом случае переживут эту ситуацию и вернут утраченное, а игроки, у которых и так короткая карьера, только потеряют часть доходов без шансов вернуть их в дальнейшем. Баланс распределения доходов 50/50 фактически будет нарушен до конца нового коллективного соглашения.

Повышение эскроу

В чью пользу: 100% в пользу НХЛ

Эскроу повысится максимум до 20% в сезоне-2020/2021, а затем будет постепенно снижаться, пока не достигнет привычных размеров. Вместе с этим, лига удержит 10% от зарплаты и подписных бонусов в сезоне-2020/2021. Эти деньги игрокам вернут, но частями и через несколько лет.

Мало того, что игрокам на несколько лет отказывают в повышении зарплаты, так по нынешнему соглашению в следующем сезоне игроки должны вернуть лиге половину недополученных доходов – эскроу. Так как потери большие (сейчас их оценивают в $ 1,1 млрд), то эскроу должен взлететь до 35-45%. Чтобы этого не допустить, игрокам предлагают своеобразный кредит, или потолок эскроу, когда отдавать долг предлагается не сразу весь, а в течение нескольких лет. Более того, игроков обяжут не только выплачивать повышенный эскроу, но и выдать клубам беспроцентный кредит – те самые 10% от зарплаты, которые начнут возвращать через несколько лет.

И снова игроки (по сути — наёмные работники с прописанной в договоре зарплатой) будут вынуждены разделять с работодателями их потери. Это как раз то, о чём говорил Артемий Панарин. Да, отчисления эскроу увеличатся не до такой степени, когда от вашей зарплаты останутся одни слёзы, но при этом термин «эскроу» можно заменить на «сокращение зарплаты». Если раньше игроки могли рассчитывать, что в конце сезона им вернут хотя бы часть отчислений, то теперь уже точно ничего не вернут.

«Есть опасения по долгосрочному процветанию НХЛ». Панарин не хочет отдавать свои деньги Игроки хотят гарантий того, что отчисления (эскроу) не повысятся в обмен на согласие доиграть сезон во время вируса.

Олимпийские игры

В чью пользу: 80% в пользу игроков

Чтобы провести изменения в эскроу и потолке зарплат, НХЛ была вынуждена в чём-то поступиться. Разменной монетой оказалась Олимпиада – и пусть это выглядит лишь уступкой на фоне всех потерь игроков, это лучше, чем ничего.

В посткоронавирусном мире НХЛ будет начинать и заканчивать сезон позже привычного, а значит, на чемпионатах мира звёзд уровня Овечкина или Макдэвида можно не ждать. Хотя бы Олимпиада вернёт себе статус международного турнира, в котором участвуют лучшие против лучших.

Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК Игроки НХЛ выступят на двух следующих Олимпиадах, если будет принято новое коллективное соглашение. А МОК оплатит страховку игрокам.

МОК уже давно обозначил, что готов взять на себя все расходы по участию хоккеистов в турнире. Теперь главное, чтобы НХЛ не передумала или не нашла новую причину, чтобы не выполнять этот пункт.

Даже если всё получится, пункт об Олимпиаде имеет значение только для топовых игроков, у которых есть реальный шанс попасть в сборные. Для середнячков из третьего-четвёртого звена это не меняет ровным счётом ничего – они и без разрешения не могли поехать на Олимпиаду, и с разрешением их туда не возьмут.