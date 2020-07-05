Капризов сыграет в НХЛ только через год? Его вопрос помог отстоять участие в Олимпиадах

Ситуация с российскими игроками, которые завершили свой сезон в КХЛ и хотят принять участие в доигровке плей-офф за океаном, продолжает оставаться запутанной. Кирилл Капризов, Александр Романов и Илья Сорокин ждут решения НХЛ, которая настроена решительно и не хочет допускать таких «джокеров» к игре, поскольку сезон-2019/2020 формально не завершён и просто считается временно остановленным.

Несколько различных источников на протяжении последних дней давали противоречивую информацию. Сначала все склонялись к тому, что лига не будет разрешать таким новичкам разрешать играть,, затем франкоязычный журналист Франсуа Ганьон дал противоположный инсайд, что было опровергнуто агентами хоккеистов. Сами игроки в этой ситуации являются главными пострадавшими.

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«С Капризовым всё хорошо»

Кирилл Капризов, которого считают будущей звездой «Миннесоты», чаще других фигурирует в обсуждениях подобного толка. Генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин — сам известный в прошлом форвард, который завершил карьеру не так давно. По его словам, здесь ещё возможны варианты и компромиссы. В одной из своих «сторис» на страничке в сети «Инстаграм» Кирилл опубликовал фотографию из самолёта, что сразу же всколыхнуло волну слухов о том, что Капризов отправляется в Северную Америку.

«Дела с Кириллом идут хорошо, мы движемся вперёд. Но о том, что он находится в самолёте, я не знал. Мне позвонил его агент, который пытался узнать, что происходит. Капризов просто летал внутри России. Но всё движется в правильном направлении. Нам всем ещё нужно подождать и услышать от лиги чёткий ответ. Всё хорошо, но в подробности я вдаваться пока не хочу», — сказал Герин.

Одной из возможных опций для «Миннесоты» является заключение двухлетнего контракта новичка с Капризовым даже при условии запрета для него играть в плей-офф-2020. Это даст возможность «сжечь» первый год его первого контракта, чтобы форвард смог в самом ближайшем будущем поскорее стать свободным агентом и заключить новый контракт уже на совсем другую сумму. Но подписание такого договора может стать не самым радостным вариантом для самого россиянина, который будет вынужден ждать старта сезона-2020/2021 до декабря-января. С действующим контрактом в НХЛ он не сможет больше выступать нигде, но получит возможность приехать в Северную Америку, обжиться, познакомиться с персоналом «Миннесоты» и партнёрами по команде.



«Я все варианты держу в поле зрения. Я не из тех людей, которые сейчас готовы сказать да или нет. Если такая ситуация со «сжиганием» первого года контракта возникнет, буду думать об этом. Это ведь не так просто, нужно убедиться, что мы поступаем правильно, причём для обеих сторон. За пару последних месяцев я лишний раз убедился, что Кирилл — человек умный, уравновешенный и рассудительный. Так что торопиться с решением мы не будем, а будем использовать время, которое у нас есть, чтобы принять лучшее решение», — заявил Герин.



Вопрос по трём российским хоккеистам, которые хотят сыграть в плей-офф-2020, может перерасти в более серьёзную плоскость, поскольку 12 марта, когда был остановлен сезон в НХЛ, лига выпустила правило о невозможности заключения контрактов на сезон-2019/2020. Профсоюз игроков посчитал, что лига не вправе вносить такие поправки без изменения действующего коллективного соглашения, и этот пункт стал одним из горячих предметов спора в обсуждении нового соглашения.



«В рамках нового коллективного соглашения игроки получили участие в Олимпиадах в 2022 и 2026 годах, а эскроу был ограничен двадцатью процентами с последующим понижением. Это были две уступки, которые могли позволить НХЛ выиграть сражение за то, чтобы удержать Капризова от дебюта нынешним летом», — отметил обозреватель The Athletic Майкл Руссо.



Если это действительно так, то участию в Олимпиадах хоккеисты НХЛ действительно будут во многом обязаны действующему олимпийскому чемпиону Кириллу Капризову.



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«Если уж Ламорелло не отстоял свои интересы, то этого никто не сможет»

«Знаете, я бы действительно хотел, чтобы Кирилл был у нас в составе ещё до всей этой истории. Но в лиге 31 команда, а скоро будет 32. Лига работает над множеством разных деталей, чтобы мы смогли вернуться к игре. Они стараются делать это честно для всех. Я высказывал там своё мнение, но мы подчинимся решению лиги. Конечно, мы бы хотели иметь Капризова у себя, причём давно. Его день настанет, когда он наденет свитер нашей команды. Это просто вопрос терпения», — достаточно смиренно сказал Герин, не став публично спорить с позицией НХЛ.



При этом, он сослался на Лу Ламорелло — знаменитого генерального менеджера, который сейчас работает в «Нью-Йорк Айлендерс» и обладает солидным авторитетом. В интересах «островитян» подписать контракт с голкипером Ильёй Сорокиным, который оказался в аналогичной ситуации.

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«Меня спросили, что уж если Ламорелло не удалось отстоять свои интересы в ситуации с Сорокиным, то никто из остальных этого и подавно не сможет. Спору нет, у Ламорелло больше авторитета, чем у меня», — признал Герин.

Болельщики «Миннесоты» не склонны реагировать на неопределённые ответы генерального менеджера «Уайлд», и многие из них уверены, что увидеть звёздного российского новичка в форме «дикарей» они смогут нескоро.



«За последние несколько лет Кирилл зарекомендовал себя как один из лучших хоккеистов на планете, которые не играют в НХЛ. В 23 года он уже выиграл Олимпиаду и Кубок Гагарина, но последние новости разрушили надежды тех, кто терпеливо ждал его в «Миннесоте». Да, он может подписать контракт с «Уайлд», но это бы означало почти полный год без участия в нормальных, соревновательных матчах. Предполагается, что Кирилл вернётся в Россию на сезон-2020/2021. После этого у него будет возможность подписать с «Уайлд» только однолетний контракт новичка, потому что в следующем году ему исполнится 24 года. Понятно, что Капризов хочет играть за «Миннесоту», но пандемия серьёзно подкосила эти планы. Вероятно, нам придётся ждать ещё долгий год, чтобы увидеть нападающего в форме «Уайлд», — отметил автор блога Hockey Wilderness Райан Куигли.