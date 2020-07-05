Свечников и Доус будут в «Ак Барсе»? Что происходит на трансферном рынке КХЛ

Всё ближе и ближе тот момент, когда клубы КХЛ начнут предсезонные сборы. Составы многих команд укомплектованы на 85-90%, и их менеджерам осталось нанести последние штрихи, чтобы завершить свою работу в межсезонье. Впрочем, некоторые клубы только приступают к селекционной политике. Рассказываем, что произошло за последнюю неделю на трансферном рынке КХЛ.

Воробьёв заключил трёхлетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

30 июня были улажены все необходимые юридические формальности, и российский нападающий Михаил Воробьёв официально вернулся в «Салават Юлаев», заключив трёхлетний контракт. По некоторым данным, зарплата воспитанника уфимского хоккея составит 40 млн рублей за один сезон.



Последние три сезона Воробьёв провёл в системе «Филадельфии Флайерз», не добившись никаких свершений. В главной команде «лётчиков» россиянину предоставили достаточно шансов себя проявить, но Воробьёв так и не смог доказать, что достоин большего, чем борьба за попадание в четвёртое звено. Своё возвращение в Россию хоккеист рассматривает как перезагрузку, не оставляя надежд вернуться за океан.

Михаил Воробьёв: в планах есть возвращение в НХЛ. Недосказанность присутствует

«Трактор» продлил контракты с Бэйленом, Гикой и Седлаком

Активную работу на минувшей неделе провели в Челябинске. Руководство «Трактора» смогло продлить контракты с защитником Ником Бэйленом, а также форвардами Томашем Гикой и Лукашом Седлаком. Каждый из перечисленных хоккеистов останется в «Тракторе» до конца сезона-2022/2023. Чёрно-белые сохранили ведущих игроков очень длительный срок по меркам КХЛ.



Ранее на аналогичный срок был заключён контракт с главным тренером Анваром Гатяитулином. Таким образом, в Челябинске окончательно определились с людьми, вокруг которых российский специалист будет строить новую команду и которые будут нести ответственность за результат челябинцев в следующих трёх сезонах.

Минское «Динамо» вернуло Фурха в КХЛ

Первый реальный трансфер удалось совершить минскому «Динамо». На протяжении большей части межсезонья было непонятно, продолжит ли белорусский клуб участие в КХЛ. И вот наконец из Беларуси стали поступать позитивные новости. Сначала генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что клуб полностью рассчитался с долгами перед хоккеистами, а затем было объявлено о подписании контракта с чешским голкипером Домиником Фурхом.



Примечательно, что 30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота, который в ходе минувшего сезона покинул как раз минское «Динамо». Для «зубров» Фурх несомненно станет серьёзным усилением. Однако одного только чеха мало для того, чтобы хотя бы надеяться за борьбу на попадание в плей-офф. У руководства минчан впереди ещё очень много работы.

Фурх: мог уехать в НХЛ, но хочу остаться первым номером в России

«Ак Барс» ведёт переговоры со Свечниковым и Ховановым

Вне всяких сомнений, главным ньюсмейкером этой недели стал «Ак Барс». Генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов сообщил, что ведёт переговоры с российскими нападающими Александром Ховановым и Евгением Свечниковым. Оба хоккеиста являются воспитанниками казанского клуба. Оба игрока застряли в Американской хоккейной лиги без особых перспектива прорваться в НХЛ в ближайшее время.

Генменеджер «Ак Барса»: ведём переговоры с Ховановым и Свечниковым

Старший брат Андрея Свечникова в этом сезоне не смог провести ни одного матча в «Детройте», который провёл худший регулярный чемпионат в истории клуба в XXI веке. Но даже в такой ситуации россиянину не дали ни одного шанса проявить себя. В «Миннесоте» также не рассчитывают на Хованова в следующем сезоне. Возможное возвращение в Россию должно пойти игрокам на пользу.

Найджел Доус также может перейти в «Ак Барс»

Селекцию «Ак Барса» в нынешнее межсезонье называют почти идеальной. Казалось, что главному тренеру Дмитрию Квартальнову нечего и пожелать для усиления состава, но в субботу стало известно, что казанский клуб рассчитывает подписать контракт ещё и с Найджелом Доусом. В межсезонье слухи отправляли Найджела в СКА, однако сделка сорвалась.

Мечтают остаться в КХЛ, но не могут найти новый клуб. Лучшие безработные среди НСА В этом списке нет Войнова, Капризова и Сорокина. Зато есть Доус и Пивцакин.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего, сообщил, что его клиента хотят подписать сразу несколько ведущих клубов лиги, а сам Доус готов сильно подвинуться по финансовым условиям в сравнении с предыдущим контрактом. Если этот трансфер удастся провернуть «Ак Барсу» вкупе с возвращением Хованова и Свечникова, можно будет смело говорить, что в Казани удалось собрать команду мечты в условиях жёсткого потолка зарплат.

Бабаев: сумма нового контракта Доуса будет гораздо меньше предыдущего

ЦСКА вернул Коростелёва из «Адмирала»

ЦСКА совершил формальный обмен с «Адмиралом», вернув из приморского клуба нападающего Никиту Коростелёва. В ходе прошлой регулярки ЦСКА отдал Коростелёва в аренду дальневосточникам, чтобы дать хоккеисту возможность набраться игровой практики.



В третьем матче в КХЛ нападающий сделал голевую передачу, в шестом забросил свою первую шайбу в КХЛ и помог команде разгромить «Ак Барс» со счётом 5:1. По итогам минувшего сезона КХЛ включила шайбу Коростелёва в топ-10 голов всего чемпионата.

КХЛ представила топ-10 голов прошедшего сезона

После отказа «Адмирала» от участия в следующем сезоне было понятно, что Коростелёв вернётся в Москву. Годичный срок контракта с «армейским» клубом может свидетельствовать о том, что в ЦСКА не очень верят в перспективны Коростелёва.

Возможно, игрока ждёт новая аренда. В любом случае Коростелёву будет сложно пробиться в состав команды Игоря Никитина.

«Нефтехимик» предоставил шанс Галузину

Пожалуй, минувший сезон получился худшим в карьере нападающего Владимира Галузина. Опытный форвард сначала провалился в магнитогорском «Металлурге», а затем не смог ничем помочь «Ак Барсу». Неудивительно, что после такого сезона хоккеист долгое время оставался безработным.



Переговоры с «Торпедо» не завершились позитивным итогом для Галузина, зато игроку удалось трудоустроиться в «Нефтехимике». 31-летнему форварду необходимо провести следующий сезон на качественно ином уровне, иначе через год новый клуб можно будет уже и не найти.