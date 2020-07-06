Пора домой. 7 россиян, которым нужно вернуться в КХЛ уже в это межсезонье

Валентин Зыков

25 лет

нападающий

Права в КХЛ: ЦСКА

Воспитанник московских «армейцев» провёл в Северной Америке уже восемь лет, пять из которых он безуспешно пытается закрепиться в НХЛ. Сначала от россиянина отмахнулись в задрафтовавшем его «Лос-Анджелесе». Потом Зыков превратился в хедлайнера фарм-клуба «Каролины» и наконец заслужил вызов в «Харрикейнз». Валентин в первом же матче забил Хенрику Лундквисту, провёл хороший 10-матчевый отрезок в НХЛ, но после неожиданно для всех был спущен обратно в фарм-клуб. Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор в Зыкова не верил даже после того, как россиянин банально перерос АХЛ. В итоге история нападающего и команды из Роли закончилась драфтом отказом, с которого Валентина прибрал «Эдмонтон». Зыков отыграл 5 безрезультативных матчей за «Ойлерз» и уже через месяц снова оказался на уэйвере. Валентину снова повезло — с драфта отказов его вытащил «Вегас».

Казалось, что в столице казино и игровых автоматов Зыков вновь начал приходить в себя. В Неваде он размочил почти 20-матчевую безголевую серию в НХЛ, а генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи рассказывал, что «Вегасу» именно такого снайпера и не хватало. Но тут в организме Зыкова нашли неизвестный запрещённый препарат, и лига мгновенно выкатила россиянину 20-матчевый бан. Пока Макфи раскрывал секрет, что нападающий принимал вещество несколько лет, сам россиянин недоумевал, как оно могло попасть в организм. «Вегас», в отличие от ситуации с другим своим хоккеистом Нэйтом Шмидтом, тоже пойманным на допинге, выгораживать россиянина не стал и, чтобы избежать репутационных потерь, отправил Зыкова на драфт отказов. На этот раз желающих возиться с ним не оказалось, и вингер отправился в фарм-клуб. Президент ЦСКА Игорь Есмантович тут же протянул Зыкову руку помощи и бросил фразу, что «армейцы» своих не бросают. Однако вместо того чтобы покупать билеты в Москву, Валентин получил вызов в «Голден Найтс» и даже забросил «Ванкуверу». Контракт Зыкова с «Вегасом» истечёт в конце затянувшегося сезона, и всё идёт к тому, что он станет для него последним в Северной Америке. В родном ЦСКА его ждут уже давно.

25 лет

защитник

Права в КХЛ: «Ак Барс»

Казанец Валиев в 18 лет уехал играть в канадскую WHL транзитом через американскую USHL и сразу же зарекомендовал себя как очень крепкий габаритный разрушитель, а в 2014-м был задрафтован «Торонто». За «Мэйпл Лифс» Ринат сыграл всего 10 матчей и практически всё время проводил в АХЛ, играя за «Марлиз». Обмен в «Монреаль» в 2018-м карьере Валиева кроме ещё двух матчей в НХЛ ничего не дал, а в начале позапрошлого сезона воспитанник «Ак Барса» оказался в системе «Калгари», где также прозябал в фарм-клубе. Прошлый летом защитник мог вернуться в родной клуб, но сторонам не удалось договориться по зарплате. Если верить генеральному менеджеру «Ак Барса» Рафику Якубову, возвращаться в Россию Валиев не планирует и в это межсезонье. 25-летний оборонец вполне пригодился бы родному клубу и ещё дюжине клубов КХЛ. Но похоже, что он продолжит прожигать лучшие годы в АХЛ.

23 года

нападающий

Права в КХЛ: «Ак Барс»

Старший брат звезды «Каролины» никогда не котировался в Северной Америке на уровне младшего брата, но имел все шансы стать стабильным игроком для 2-3-го звена. В НХЛ Евгения в 2015 году задрафтовал полуразрушенный «Детройт». С точки зрения проспекта перестроечный клуб казался идеальным для быстрого старта в лучшей лиге мира, но даже в команде без огромной конкуренции Свечников-старший проявить себя не сумел. А окончательно Евгения подкосил разрыв крестообразной связки, после которого пришлось выпасть из хоккея на целый сезон. В этом сезоне Свечников свои шансы в основе не использовал, а в фарм-клубе не производил впечатление доминирующего нападающего. Сейчас Евгению всего 23, и для него гораздо полезнее будет вернуться на несколько сезонов в Россию и попытаться обрести уверенность. В случае успешной перезагрузки Свечников спокойно сможет уехать штурмовать НХЛ в очень вкусном возрасте. «Ак Барс» не скрывает, что интерес к воспитаннику есть. Только Евгений возвращать в столицу Татарстана не спешит и собирается приехать в тренировочный «Ред Уингз» этим летом.

21 год

нападающий

Права в КХЛ: -

В отличие от первой троицы, у бывшего динамовца Костина есть контракт с «Сент-Луисом» на следующий сезон. Крепкий двусторонний крайний нападающий, ради которого действующие обладатели Кубка Стэнли потратили первый пик, получил первый шанс в НХЛ только спустя три сезона в «Сан-Антонио», и маловероятно, что Крейг Берубе в следующем сезоне будет активно наигрывать Костина. Клим не юлит, когда его спрашивают об отсутствии шансов в основе, и уже открыто выражает недовольство затянувшимся ахаэловским турне. Костин не всегда является основным кандидатом на подъём в «Блюз» даже после травм кого-то из вингеров. В России Костин находится в статусе неограниченного свободного агента – «Динамо» после смены юридического лица права на форварда потеряло. Москвичи вроде и хотят вернуть его, но пока никаких конкретных действий не предпринимают. В «Динамо» Костин бы как влитой вписался в третье звено, но у «Сент-Луиса» могут быть и другие планы на будущее Клима. Из-за позднего старта «регулярки» в НХЛ и возможной отмены сезона в АХЛ «блюзмены» могут последовать примеру других клубов и начать искать Костину варианты с арендой в Европе. В любом случае оставлять молодого хоккеиста без хоккея до января противопоказано.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Алексей Липанов

20 лет

нападающий

Права в КХЛ: -

Ещё один бывший динамовец и первый центр юниорской сборной России 1999 года уехал в Северную Америку определённо в ущерб своей карьере. Липанов после бронзового ЮЧМ и драфта укатил играть за «Барри Кольтс» в Онтарио, а чуть позже подписал контракт новичка с коллекционировавшей россиян «Тампой». Переезд в Северную Америку оказался настолько губительным, что в России, кажется, вообще забыли о хоккеисте Липанове. За два сезона москвич по нисходящей проделал путь от первого центра страны по своему году до хоккеиста, не тянущего даже уровень АХЛ. В системе «Тампы» Алексей уже второй сезон играет не вместе с лучшими проспектами системы в «Сиракьюзе», а за «Орландо» из маргинальной Лиги Восточного побережья, где статистикой не блещет. Нужен ли родному «Динамо» Алексей в таком состоянии – огромный вопрос. Права на форварда москвичи также потеряли, а значит, Липанов спокойно может искать себе команду в России. Сейчас ему нужно срочно спасать карьеру.

22 года

нападающий

Права в КХЛ: СКА

Рубцова считали cильнейшим нападающим России 1998 года рождения, а в экспериментальной юниорской сборной Виталия Прохорова, игравшей в МХЛ, Герман был вторым бомбардиром после ярославца Артура Каюмова. Из-за мельдониевого скандала Рубцов не попал на ЮЧМ со своим годом, но зато съездил на турнир с пацанами на год старше. Из родного «Витязя» Германа долгое время в Северную Америку не отпускали и обещали дать шанс в КХЛ, но вместо этого засунули в четвёртое звено и дали 6 минут за матч. После МЧМ в 2018 Рубцов неожиданно для всех решил не возвращаться в Россию и остался в Канаде играть за «Шикутими» в Лиге Квебека.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

По словам тогдашнего главного тренера «Витязя» Валерия Белова, юниор ещё до начала того сезона мыслями был в Канаде, а скудный айстайм оправдывал нежеланием выполнять установку. По мнению же генерального директора Игоря Варицкого, Рубцов стал жертвой агента. Отыграв два сезона в Квебеке и выиграв Мемориальный кубок, задрафтованный в первом раунде нападающий подписал контракт новичка с «Филадельфией». И начал в АХЛ Рубцов реально здорово – 6+4 в 14 матчах. А дальше пошли травмы. Россиянин потух и растворился даже в фарм-клубе. Несмотря на это, «Филадельфия» пыталась растормошить Рубцова несколькими вызовами в НХЛ. Не получилось. Этим летом «Витязь» обменял права на воспитанника в материнский клуб из Санкт-Петербурга. По слухам, СКА планирует отправить талантливого центра в свой скрытый фарм «Сочи». Для перезагрузки вариант более чем приемлемый. В «Сочи» явно проседает центральная ось, а главный тренер Александр Андриевский умеет находить общий язык с молодёжью. Осталось только решить вопрос отъезда с «Филадельфией, с которой у Рубцова остался ещё один год по контракту новичка.

Дмитрий Осипов

23 года

защитник

Права в КХЛ: «Ак Барс»

Драфт юниоров КХЛ – вещь в некотором роде уникальная. Помните, как в 2013 году первый номер российской ярмарки талантов был «невероятно рад», что его задрафтовал хабаровский «Амур»? На лице Дмитрия Осипова, стоявшего на сцене в свитере дальневосточной команды, было откровенное разочарование от потенциальной поездки на другой конец страны. В Хабаровске уговорить воспитанника московской «Руси» остаться в России не смогли, и Осипов уехал в выбравший его под первым номером на импорт-драфте CHL «Ванкувер». Как покажет время, поездка в Северную Америку обернулась провалом. Мощный и невероятно жёсткий домосед мечтал об НХЛ, а в итоге застрял на четыре сезона с детьми в канадской юниорке и пролетел мимо драфта в НХЛ. В 2017-м Осипова пригласил в свой первый в истории тренинг-кемп «Вегас», но контракта с «Голден Найтс» россиянин не заслужил. Вместо этого Дмитрий подписался с фарм-клубом «рыцарей» «Чикаго Вулвз», но спустя 20 игр свалился в Лигу Восточного побережья.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Сейчас первый номер кахаэловского драфта уже второй год без особых успехов играет в АХЛ за «Рокфорд», с которым у него остался ещё один сезон по контракту. Осипову всего 23 года, но кажется, что дорога в НХЛ для него закрыта. Сейчас правами на него в КХЛ владеет «Ак Барс».