Россия с Кучеровым, Канада — с Макдэвидом. Какими будут первые звенья топ-сборных на ОИ

Во всех командах должно быть много дебютантов.

НХЛ и профсоюз игроков договорились включить пункт об Олимпиаде в новое коллективное соглашение, а значит, уже можно прикидывать, какими будут составы сборных на Играх в Пекине. Для начала представляем вашему вниманию вариант первых звеньев ведущих сборных – для большинства игроков в этой подборке эта Олимпиада может стать дебютной, но это и неудивительно – с Сочи прошло уже шесть лет, грядёт смена поколений.

Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК Игроки НХЛ выступят на двух следующих Олимпиадах, если будет принято новое коллективное соглашение. А МОК оплатит страховку игрокам.

Россия

Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров

Иван Проворов – Михаил Сергачёв

Первая Олимпиада: Панарин, Кучеров, Проворов, Сергачёв

К сожалению, стандартная проблема России с центрами никуда не делась, а только усилилась. Павел Дацюк к Олимпиаде уже, наверное, выйдет на пенсию, Евгений Кузнецов не поедет из-за дисквалификации ИИХФ, так что ведущим центром можно назначить только Малкина. Впрочем, нападающий «Питтсбурга» более чем достойный кандидат на эту роль – среди россиян в этом сезоне только Панарин и Кучеров набрали больше очков, чем он.

На что способно это звено, нам ещё предстоит оценить, но мы вправе ждать максимум креатива и фантастических разрывающих передач. Все умеют забивать, все любят играть в пас и прекрасно обращаются с шайбой.

В первой паре защиты обязательно должен быть Проворов. В «Филадельфии» он играет по 25 минут за матч, отрабатывая на обеих концах площадки, с удовольствием подключается в атаку. Его партнёром может стать Сергачёв, который прогрессирует семимильными шагами и уже сейчас является одним из ведущих защитников «Тампы».

Канада

Стивен Стэмкос – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон

Кейл Макар – Алекс Пьетранджело

Первая Олимпиада: Стэмкос, Макдэвид, Маккиннон, Макар

С одной стороны, велик соблазн сохранить первое звено Канады с предыдущей Олимпиады – Кросби, Маршана и Бержерона, но они уже заслуженные ветераны, которые выиграли всё, что можно, и вряд ли обидятся, если в сборной дадут дорогу молодым. Тем более преемники у них – закачаешься.

Самый заманчивый вариант – поставить вместе Макдэвида и Маккинона, двух уникумов, которые легко проворачивают трюки с шайбой на огромных скоростях. От этой связки должно захватывать дух. Третьим пусть будет Стэмкос – один из лучших чистых снайперов.

Пара защитников – сплав опыта и молодости. Пьетранджело может сосредоточиться на обороне, а Макар уже сейчас изумляет своими атакующими навыками, а через пару лет способен стать одним из лучших канадских защитников.

В «Колорадо» растёт крутой защитник. У Макара столько же очков, как у Овечкина Защитник с украинскими корнями метит на «Колдер Трофи» и может побить пару рекордов «Колорадо».

США

Мэтью Ткачук – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн

Куинн Хьюз — Джон Карлсон

Первая Олимпиада: Ткачук, Мэттьюс, Хьюз

С атакой у американцев всё будет в порядке, а первое звено получается максимально сбалансированным. Ткачук помимо бомбардирских качеств добавит мощи, будет толкаться на пятачке и залезет под кожу кому угодно. Кейн видится идеальным распасовщиком для лучшего американского снайпера последних четырёх лет Мэттьюса.

В первую пару защиты нельзя не поставить Джона Карлсона, который в этом сезоне является главным фаворитом на «Норрис Трофи». С ним в пару подойдёт молодой Куинн Хьюз, который рядом с опытным и ответственным партнёром сможет активно подключаться к атакам.

Швеция

Габриэль Ландеског – Мика Зибанеджад – Вильям Нюландер

Виктор Хедман – Джон Клингберг

Первая Олимпиада: Зибанеджад, Нюландер, Хедман

Ландеског, как и у себя в «Колорадо», в сборной Швеции отвечает прежде всего за игру на пятачке и силовую борьбу. Он сможет защитить партнёров или отвлечь внимание на себя. Зибанеджад в этом сезоне продолжает удивлять и раскрываться как один из ведущих шведских центров. Он должен найти хорошее взаимопонимание с Нюландером, которому всегда удаются игры за сборную.

Защитники – визитная карточка шведов, в первую пару можно поставить кого угодно, она в любом случае будет впечатляющей. Хедман, Экман-Ларссон, Клингберг, Линдхольм, Карлссон, а к Олимпиаде уже возмужает и молодой Далин. Но всё же безоговорочным первым защитником видится Виктор Хедман, который шикарно играет в любой ситуации. Вместе с ним интересно было бы посмотреть на Карлссона, но пока он не вышел на прежний уровень и продолжает периодически «привозить» шайбы, логичнее заменить его более надёжным кандидатом в лице Клингберга.

Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ! Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.

Финляндия

Патрик Лайне – Александр Барков – Микко Рантанен

Миро Хейсканен – Эса Линделль

Первая Олимпиада: Лайне, Рантанен, Линделл

С таким подбором игроков сборная Финляндии должна отказаться от привычных схем игры и давить всех в атаке. Баркова часто незаслуженно обделяют вниманием, а ведь он один из лучших двусторонних центров в НХЛ. Рантанен – непредсказуемый человек-оркестр, который и обыграть один на один умеет, и отдать выверенную передачу. Они будут подносить снаряды для Лайне, который с такими помощниками способен забить немало голов на Олимпиаде.

С защитой у финнов, конечно, похуже, чем у шведов, – если по Хейсканену вопросов нет, он будет отвечать на площадке за всё на свете и проводить на льду по полчаса, то подходящий ему по уровню партнёр сейчас только один – его одноклубник Линделль. Хотя кто знает, может, в ближайшие годы вырастет Йокихарью или Хейнола.

«В 15 лет меня взяли в сборную Финляндии. После этого даже мыслей не было о России» Большое интервью с капитаном «Флориды» Александром Барковым.

Чехия

Якуб Врана – Давид Крейчи – Давид Пастрняк

Михал Кемпны – Филип Гронек

Первая Олимпиада: Врана, Пастрняк, Кемпны, Гронек

Не трогай, если это работает. Связка Крейчи и Пастрняка работает в «Бостоне» давно, много и крайне эффективно. И не смотрите, что Крейчи в Пекине будет почти 36 лет, он точно поедет в сборную и вполне может начать турнир первым центром. Если что-то пойдёт не так, у чехов есть великолепный запасной вариант – Томаш Гертл, который за последние пару лет стал настоящим открытием. Третьим можно назначить кого-то из трио Врана – Палат – Кубалик.

Оборона чехов не потрясает мощью, но несколько крепких пар сколотить можно. Например, Кемпны в «Вашингтоне» быстро дослужился от запасного до защитника первой пары, а Гронек в 22 года уже вышел на ведущие роли в «Детройте» и в этом сезоне является лучшим бомбардиром НХЛ среди чешских игроков обороны.