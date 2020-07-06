Россия с Кучеровым, Канада — с Макдэвидом. Какими будут первые звенья топ-сборных на ОИ

НХЛ и профсоюз игроков договорились включить пункт об Олимпиаде в новое коллективное соглашение, а значит, уже можно прикидывать, какими будут составы сборных на Играх в Пекине. Для начала представляем вашему вниманию вариант первых звеньев ведущих сборных – для большинства игроков в этой подборке эта Олимпиада может стать дебютной, но это и неудивительно – с Сочи прошло уже шесть лет, грядёт смена поколений.
Россия
Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров
Иван Проворов – Михаил Сергачёв
Первая Олимпиада: Панарин, Кучеров, Проворов, Сергачёв
К сожалению, стандартная проблема России с центрами никуда не делась, а только усилилась. Павел Дацюк к Олимпиаде уже, наверное, выйдет на пенсию, Евгений Кузнецов не поедет из-за дисквалификации ИИХФ, так что ведущим центром можно назначить только Малкина. Впрочем, нападающий «Питтсбурга» более чем достойный кандидат на эту роль – среди россиян в этом сезоне только Панарин и Кучеров набрали больше очков, чем он.
На что способно это звено, нам ещё предстоит оценить, но мы вправе ждать максимум креатива и фантастических разрывающих передач. Все умеют забивать, все любят играть в пас и прекрасно обращаются с шайбой.
В первой паре защиты обязательно должен быть Проворов. В «Филадельфии» он играет по 25 минут за матч, отрабатывая на обеих концах площадки, с удовольствием подключается в атаку. Его партнёром может стать Сергачёв, который прогрессирует семимильными шагами и уже сейчас является одним из ведущих защитников «Тампы».
Канада
Стивен Стэмкос – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон
Кейл Макар – Алекс Пьетранджело
Первая Олимпиада: Стэмкос, Макдэвид, Маккиннон, Макар
С одной стороны, велик соблазн сохранить первое звено Канады с предыдущей Олимпиады – Кросби, Маршана и Бержерона, но они уже заслуженные ветераны, которые выиграли всё, что можно, и вряд ли обидятся, если в сборной дадут дорогу молодым. Тем более преемники у них – закачаешься.
Самый заманчивый вариант – поставить вместе Макдэвида и Маккинона, двух уникумов, которые легко проворачивают трюки с шайбой на огромных скоростях. От этой связки должно захватывать дух. Третьим пусть будет Стэмкос – один из лучших чистых снайперов.
Пара защитников – сплав опыта и молодости. Пьетранджело может сосредоточиться на обороне, а Макар уже сейчас изумляет своими атакующими навыками, а через пару лет способен стать одним из лучших канадских защитников.
США
Мэтью Ткачук – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн
Куинн Хьюз — Джон Карлсон
Первая Олимпиада: Ткачук, Мэттьюс, Хьюз
С атакой у американцев всё будет в порядке, а первое звено получается максимально сбалансированным. Ткачук помимо бомбардирских качеств добавит мощи, будет толкаться на пятачке и залезет под кожу кому угодно. Кейн видится идеальным распасовщиком для лучшего американского снайпера последних четырёх лет Мэттьюса.
В первую пару защиты нельзя не поставить Джона Карлсона, который в этом сезоне является главным фаворитом на «Норрис Трофи». С ним в пару подойдёт молодой Куинн Хьюз, который рядом с опытным и ответственным партнёром сможет активно подключаться к атакам.
Швеция
Габриэль Ландеског – Мика Зибанеджад – Вильям Нюландер
Виктор Хедман – Джон Клингберг
Первая Олимпиада: Зибанеджад, Нюландер, Хедман
Ландеског, как и у себя в «Колорадо», в сборной Швеции отвечает прежде всего за игру на пятачке и силовую борьбу. Он сможет защитить партнёров или отвлечь внимание на себя. Зибанеджад в этом сезоне продолжает удивлять и раскрываться как один из ведущих шведских центров. Он должен найти хорошее взаимопонимание с Нюландером, которому всегда удаются игры за сборную.
Защитники – визитная карточка шведов, в первую пару можно поставить кого угодно, она в любом случае будет впечатляющей. Хедман, Экман-Ларссон, Клингберг, Линдхольм, Карлссон, а к Олимпиаде уже возмужает и молодой Далин. Но всё же безоговорочным первым защитником видится Виктор Хедман, который шикарно играет в любой ситуации. Вместе с ним интересно было бы посмотреть на Карлссона, но пока он не вышел на прежний уровень и продолжает периодически «привозить» шайбы, логичнее заменить его более надёжным кандидатом в лице Клингберга.
Финляндия
Патрик Лайне – Александр Барков – Микко Рантанен
Миро Хейсканен – Эса Линделль
Первая Олимпиада: Лайне, Рантанен, Линделл
С таким подбором игроков сборная Финляндии должна отказаться от привычных схем игры и давить всех в атаке. Баркова часто незаслуженно обделяют вниманием, а ведь он один из лучших двусторонних центров в НХЛ. Рантанен – непредсказуемый человек-оркестр, который и обыграть один на один умеет, и отдать выверенную передачу. Они будут подносить снаряды для Лайне, который с такими помощниками способен забить немало голов на Олимпиаде.
С защитой у финнов, конечно, похуже, чем у шведов, – если по Хейсканену вопросов нет, он будет отвечать на площадке за всё на свете и проводить на льду по полчаса, то подходящий ему по уровню партнёр сейчас только один – его одноклубник Линделль. Хотя кто знает, может, в ближайшие годы вырастет Йокихарью или Хейнола.
Чехия
Якуб Врана – Давид Крейчи – Давид Пастрняк
Михал Кемпны – Филип Гронек
Первая Олимпиада: Врана, Пастрняк, Кемпны, Гронек
Не трогай, если это работает. Связка Крейчи и Пастрняка работает в «Бостоне» давно, много и крайне эффективно. И не смотрите, что Крейчи в Пекине будет почти 36 лет, он точно поедет в сборную и вполне может начать турнир первым центром. Если что-то пойдёт не так, у чехов есть великолепный запасной вариант – Томаш Гертл, который за последние пару лет стал настоящим открытием. Третьим можно назначить кого-то из трио Врана – Палат – Кубалик.
Оборона чехов не потрясает мощью, но несколько крепких пар сколотить можно. Например, Кемпны в «Вашингтоне» быстро дослужился от запасного до защитника первой пары, а Гронек в 22 года уже вышел на ведущие роли в «Детройте» и в этом сезоне является лучшим бомбардиром НХЛ среди чешских игроков обороны.
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