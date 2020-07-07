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Где будут играть Капризов, Сорокин и Романов

Где будут играть Капризов, Сорокин и Романов
Максим Замятин
В НХЛ не пускают, в Россию вернуться трудно. Где играть Капризову, Сорокину и Романову?
В плей-офф НХЛ им играть запретили, новый сезон начнётся только в декабре. Куда податься на ближайшие полгода?
Хоккей / НХЛ 0

Заключение предварительного соглашения между НХЛ и ассоциацией игроков прояснило несколько важных деталей. Для россиян самая интересная из них — вопрос, касающийся наших новичков в заокеанских клубах, которые не стали подписывать контракты в КХЛ, а ждали своей участи в Северной Америке. Как и ожидалось, Кирилл Капризов, Александр Романов и Илья Сорокин не смогут сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли-2020. Ситуация для них неприятная, но решаемая.

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Почему так получилось?

Всех трёх российских игроков давно ждали в НХЛ. У каждого из них заканчивался контракт в России, все трое собирались за океан, но случилась пандемия, которая внесла свои коррективы. Сезон в КХЛ не был доигран, в НХЛ всё остановилось, а лига запретила клубам подписывать таких «джокеров» на остаток сезона. Переговоры с профсоюзом, который возмущался односторонним введением запрета, ни к чему не привели, и теперь все три российских легионера смогут сыграть в НХЛ лишь в сезоне-2020/2021, который начнётся не раньше декабря.

Контрактов в КХЛ у них, по понятным причинам, тоже нет. В России сезон должен стартовать в начале сентября, все составы у команд сформированы, к тому же потолок зарплат накладывает серьёзные ограничения на возможность быстрого реагирования в подобных случаях.

Трудно сказать, почему НХЛ так упёрлась в этом вопросе, поскольку все три российских хоккеиста давно были на виду, их приезда в Америку ждали, все трое числились в системах своих заокеанских клубов. Возможность «метнуться» в НХЛ на плей-офф после завершения сезона в КХЛ использовалась командами ранее (как пример — Ээли Толванен в «Нэшвилле», который перебрался из «Йокерита» весной 2018 года, или Владислав Гавриков в «Коламбусе» в апреле 2019). И если Капризов вполне мог внести заметный вклад в игру невзрачной «Миннесоты» в плей-офф, то наставник «Айлендерс» Барри Тротц вряд ли бы рискнул выпускать Сорокина в кубковых матчах, а Александр Романов не получил бы большого игрового времени в «Монреале».

Вероятно, лига заранее почувствовала, что для продолжения нынешнего безумного сезона нужно будет продлить коллективное соглашение, и быстро наложила тот запрет, чтобы использовать его как разменную монету в переговорах.

Какие есть возможности

Первая и самая главная цель для россиян — подписать в НХЛ контракт новичка. Играть в концовке этого сезона не дадут, но за счёт этого появится возможность «сжечь» первый год этого договора, который подписывается на минимальную сумму. Смысл в этом есть — так можно быстрее стать свободным агентом и претендовать совсем на другую зарплату и статус. Для Кирилла Капризова, который может подписать не трёхлетний, а двухлетний контракт новичка, это означает «сжигание» половины срока договора. Следовательно, играть за минимальные деньги он будет всего один сезон и станет свободным агентом уже будущим летом. Если он хорошо себя проявит в дебютном чемпионате, то станет восходящей звездой НХЛ.

Минус такого варианта очевиден — играть до декабря будет практически негде. В КХЛ играть с действующим заокеанским контрактом запрещено, а Капризову необходимо будет каким-то образом сохранять форму для того, чтобы «зажечь» после такой длинной паузы.

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Самая выгодная позиция может оказаться у Ильи Сорокина, который старше Капризова, и потому должен подписывать только однолетний контракт новичка. Соответственно, к ноябрю 2020 года он уже «сгорит» и Илья сможет подписывать более серьёзный договор в НХЛ. При таком раскладе генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло может решиться на обмен прав на Сорокина в другой клуб НХЛ, поскольку в «островитянах» вратарской вакансии не будет — место номинального стартёра занято Семёном Варламовым, у которого ещё три года действующего контракта. Другое дело, что Сорокин для клубов НХЛ пока остаётся тёмной лошадкой и односторонний договор будет риском для любой заокеанской команды.

У Романова трёхлетний контракт новичка уже подписан с «Монреалем», поэтому он имеет меньше вариантов решения подобной ситуации.

Где играть?

Вариант первый — подписать «сжигаюший» контракт в Америке и найти временное трудоустройство в европейских лигах, имеющих трансферное соглашение с НХЛ. Финская SM-лига или шведская SHL вполне подойдут, но и там составы уже почти укомплектованы, у клубов абсолютно нет лишних денег, к тому же в европейских чемпионатах также действуют различного рода лимиты на иностранцев. Подписанный контракт Александра Романова содержит «европейский пункт», поэтому его агенты уже могут смело заниматься поиском вариантов в Старом Свете.

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Вариант второй — оставаться в Северной Америке, обживаться и знакомиться с реалиями новой жизни, учить язык. Тренироваться летом вместе с новой командой вряд ли дадут, поскольку в «пузырях», где будут играть плей-офф, всё лимитировано и строго, но самостоятельные занятия на домашней арене вполне возможны. Если вдруг случится чудо, и сезон в АХЛ, которая намерена играть только со зрителями, начнётся раньше энхаэловского, то можно будет набрать форму там.

Вариант третий — остаться в КХЛ, подписав однолетний договор в России. Это касается только Капризова и Сорокина, так как у Романова есть договор с «Канадиенс». Шансы на это есть, так как и Кирилл, и Илья не играли с марта, а 8 месяцев без игровой практики могут непредсказуемо повлиять на физические кондиции и психологию. Этот вариант осложняется наличием потолка зарплат, к тому же есть некоторый риск того, что сезон в КХЛ могут остановить из-за второй волны коронавируса — тогда все трудности повторятся заново.

Каждое из решений является далёким от идеала и имеет массу недостатков, но таков уж нынешний сезон, что прежние варианты стали невозможны. Будем надеяться, что эта ситуация неопределённости не сломает карьеры талантливых россиян, которые стали заложниками обстоятельств.

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