«Сибири» оказался не нужен перспективный молодой россиянин. Что не так с Михайловым?

Два года назад Никита Михайлов ездил на «Матч Звёзд» и был одним из тех, кто почти спас новосибирский клуб от провала.

Нынешнее межсезонье для новосибирской «Сибири» выдалось самым спокойный за последние несколько лет: клуб впервые практически полностью сохранил легионерскую бригаду, причём сделал это ещё до начала плей-офф, без какой-либо спешки закрыл позицию центра второй тройки, подписав контракт с Эриком О’Деллом, который не так давно казался для Кирилла Фастовского чем-то иллюзорным, точечно усилился, а расстался только с теми, с кем и планировал это сделать изначально. Местных болельщиков такой расклад более чем устроил и все несколько месяцев, омрачённых пандемией, все ждали выход команды из затяжного отпуска в относительной тишине. Однако нарушила новосибирский покой новость о том, что «Сибирь» расторгла контракт с 22-летнем нападающим Никитой Михайловым, который в позапрошлом сезоне был вторым снайпером и третьим бомбардиром команды.

Звезда Михайлова в КХЛ загорелась тогда, когда новосибирский клуб выдал худший старт «регулярки» в своей истории, проиграв 12 матчей со старта. В ситуации, когда абсолютно провалились привезённые из Финляндии в золотых шлемах легионеры Юнттила, Бертран и Пелтола, а российские игроки полностью самоустранились, выводить команду из затяжного пике вызвался вчерашний эмхаэловец, впервые прочувствовавший уровень КХЛ. В тот момент, кажется, даже сами новосибирцы не верили, что их единственным светлым пятном на старте станет 20-летний воспитанник тольяттинской «Лады».

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

В том сезоне Михайлов не показывал чудеса техники, не был хоккеистом, способным регулярно протаскивать шайбу через всю площадку, не раздавал радиоуправляемые передачи или расчерчивал ими зону и, по большому счёту, игру команды не определял. Никита брал другим – хорошей скоростью, настырностью, невероятным голевым чутьём и способностью оказаться в нужное время в нужной точке.

Как бы сказал Юрий Розанов: «Вот форвард, вот это настоящий форвард. Бросает он обычно не издалека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается». Подавляющая тех 13 шайб, которые он наколотил в дебютном сезоне, забита с пятака или отскоков. Что, впрочем, нисколько его заслуг не умаляет. КХЛ, выбирающая игроков на Матч Звёзд, может зачастую и зовёт игроков туда по каким-то собственным критериям, но за просто так человека не награждают регулярными вызовами в Олимпийскую сборную России.

Примечательно и то, что Михайлов забивал очень важные голы, за счёт которых новосибирцы и хватались за спасительную соломинку в виде кубковой восьмёрки.



В плей-офф Михайлов с «Сибирью» не попал, но всего за одну дебютную «регулярку» проделал путь от эмхаэловца до игрока, которым, как минимум, интересуются топ-клубы. Возможно именно этот резкий взлёт и сыграл злую шутку с молодым нападающим, затуманив голову.

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На самом деле, ничего удивительного в уходе Михайлова нет. Прошлым летом Никита продлил контракт с «Сибирью» до 2021 года и в клубе посчитали пролонгацию с молодым российским нападающим локальным успехом. Однако проблемы у сибирского фрешмена начались уже с первых матчей нового сезона. Как же велико было удивление, когда в первой домашней серии «Сибири» под руководством Николая Заварухина, Михайлову не оказалось места в составе. Новый рулевой новосибирцев уже на первой пресс-конференции бросил фразу, что Михайлов не показывает игру достойную лидера и лучшего снайпера «Сибири». В итоге холодная война Заварухина с нападающим продолжалась практически весь сезон, а сам Михайлов уже зимой задался целью покинуть столицу Сибири. Простого чувства момента Заварухину оказалось недостаточно.



Впрочем, утверждать, что Заварухин не давал Михайлову возможности себя проявить нельзя. Наиболее реальный шанс зацепиться за доверие тренера-дебютанта у разжалованного снайпера был в январе, когда у «Сибири» на месяц вылетел из второго звена Юкка Пелтола. Им Михайлов не воспользовался, а во второй тройке с Саюстовым и Миловзоровым очень удачно обосновался другой талант новосибирцев Никита Шашков. В нижних звеньях Михайлов с его хоккеем был бы инородным телом.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Сейчас в глазах у всех застыл только один вопрос – почему Кирилл Фастовский отпустил небезнадёжного молодого россиянина за бесценок, а не расстался с ним через обмен? Ответ, в принципе, банален. Если после пробивного первого сезона на Михайлова поглядывала пара приличных западных клубов, то этим летом реальных претендентов на размен клиента Шуми Бабаева не нашлось, а в Новосибирске решили, что проще дать Михайлову вольную, чем возиться с ним. Сейчас наиболее вероятный вариант продолжения его карьеры – «Сочи». По нашей информации, старый знакомый Никиты по «Сибири» и главный тренер «леопардов» Александр Андриевский заинтересован в том, чтобы увидеть форварда на берегу Чёрного моря. В «Сибири» Михайлов так и не стал чем-то большим, чем звездой одного сезона.