«Витязь» массово сокращает зарплаты своим лидерам. Игроки оказались в западне

Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают переживать непростые времена. Первым с новой реальностью столкнулся «Адмирал», который ещё 1 апреля вынужден был отказаться от участия в следующем сезоне КХЛ. Позже стало известно, что деньги на содержание профессиональных клубов Приморья будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Следом с серьёзными финансовыми трудностями столкнулись в подмосковном «Витязе». Первые тревожные звоночки раздались в мае, когда стало известно о задержках по зарплате игроков за три месяца. Тогда в руководстве подольского клуба отделались дежурными фразами о технических причинах и рабочих моментах. Однако время шло, а денег всё не было и не было.

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При этом менеджеры клуба проводили очень бойкую трансферную кампанию. В Подольске сумели договориться о продлении контракта с Александром Сёминым, а также собрали хороший легионерский костяк в лице защитников Якуба Ержабека и Линуса Хульстрёма, а также форвардов Каспарса Даугавиньша, Маттиаса Теденбю и Джастина Дэнфорта. Продлили контракт и с главным тренером Михаилом Кравецем, которому в прошлом сезоне удалось создать очень симпатичную команду. С таким составом «Витязь» был обязан ставить перед собой задачу уверенного прохода в плей-офф на следующий сезон. Казалось, что проблемы с финансированием вот-вот будут решены, ведь ранее в Подольске никогда не было настолько серьёзных проблем.

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Ни для кого не секрет, что основным спонсором «Витязя» является компания «Газпром экспорт», дочернее предприятие ПАО «Газпром». Подольский коллектив полностью зависел от денег крупнейшего нефтегазового гиганта, и именно из-за этого снискал славу фарм-клуба петербуржского СКА — одной из любимых команд руководителей главной энергетической компании страны. К тому же президентом «Витязя» является Михаил Головков, состоящий в родственной связи с Александром Медведевым, играющим далеко не последнюю роль в «Газпроме».



В начале мая СКА скинул в «Витязь» контракт Наиля Якупова на 70 млн рублей за сезон. В Подольске сразу приступили к переговорам с Наилем о перезаключении контракта на более приемлемых условиях, потому что в «Витязе» нет зарплат выше 40 млн рублей. Однако Якупов на уступки клубу не пошёл, после чего был обменян в «Амур». Это решение выглядело логичным шагом со стороны руководства «Витязя» и не казалось предвестником неразрешимых проблем с финансированием.

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Однако на прошлой неделе появилась информация, что подольский клуб может стать вторым клубом, который снимется с сезона-2020/2021. Сообщалось, что «Витязь» мог остаться без домашней арены, потому что стадион в Подольске не находится в клубной собственности, а регион не торопился продлевать договор аренды из-за финансовых трудностей клуба. В итоге министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о готовности подписать новый договор аренды на арену в Подольске. Да и на переговорах по поводу участников в новом сезоне было решено, что «Витязь» останется в лиге.

«Витязь» в ближайшее время готов подписать новый договор аренды арены в Подольске

Впрочем, проблемы «Витязя» на этом и не думали заканчиваться. Подольский клуб вынужден сильно сократить бюджет. В клубе намерены урезать зарплаты на 20% игрокам, получающим свыше 20 млн руб. Таких игроков в команде набралось девять человек. В число этих хоккеистов попали все иностранные игроки, а именно защитники Ержабек и Хультстрём, нападающие Даугавиньш, Теденбю, Дэнфорт. Также планируется сократить зарплаты голкипера Ильи Ежова и форвардов Сёмина, Александра Дергачёва и Фёдора Малыхина. При этом игроков, которые получают меньше 20 млн рублей, сокращение бюджета коснуться не должно. Так что только недавно продливший контракт с клубом Евгений Артюхин может за своё будущее не волноваться.

Что стоит за решением менеджеров подмосковного клуба? Меньше, чем за неделю до открытия тренировочного лагеря «Витязь» предложил подвинуться по деньгам всем игрокам, вокруг которых должна была строиться команда в новом сезоне. Разумеется, сделать это в одностороннем порядке в подмосковном клубе не смогут, однако хоккеисты оказались в сложнейшей ситуации. Можно пойти на принцип и потребовать от «Витязя» положенной компенсации за разрыв контракта. В таком случае можно получить причитающиеся по регламенту деньги и статус неограниченно свободного агента. Но что делать дальше? Практически все команды уже укомплектованы, и найти новый клуб будет задачей повышенной сложности. Особенно иностранным игрокам в условиях лимита на легионеров.

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Условный Даугавиньш может рассчитывать на место в рижском «Динамо», вот только в латвийском клубе к селекции ещё даже не приступали. На данный момент всё ещё непонятно – останется ли само «Динамо» в КХЛ. Примечательно, что спонсором рижан является всё тот же «Газпром», который судя по всему стремительно сокращает непрофильные активы. Что делать Теденбю и Хульстрёму или Ержабеку? Перечисленным игрокам найти работу в середине июля в КХЛ будет практически невозможно. Можно попытать счастья в «Йокерите» или «Барысе», но и с этими клубами всё не слава богу в условиях коронавируса.



В сложнейшей ситуации окажется и ветеран Сёмин, который в Подольске обрёл вторую молодость и провёл два очень качественных сезона. На рынке свободных агентов и без Александра находится много ветеранов, которые никак не могут трудоустроиться. Отказ от переподписания контракта с «Витязем» может привести хоккеиста к завершению карьеры.



Тяжело придётся и голкиперу Ежову, потому что вратарские места уже везде заполнены. Вот и получается, что игроки «Витязя» по сути оказались в финансовой западне. С одной стороны можно требовать выполнения подписанного контракта и рисковать своим местом в КХЛ. А с другой можно потерять 20% от зарплат, но по крайней мере сохранить работу в клубе. Кажется, что именно ко второму варианту будет вынуждено склониться большинство игроков подольского клуба.