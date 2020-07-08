Легенды восточных клубов КХЛ. В Казани был свой Гретцки, а Боченски стал мэром в Америке

История – важнейшая часть уникальности и самобытности хоккейных клубов. Если хотите, это составляющая культурного кода спортивной команды, отражающаяся в современности и устанавливающая прочную ментальную связь между болельщиками, игроками, тренерами, руководителями и той эпохой, в рамках которой существует клуб. У большинства команд КХЛ история насчитывает десятки лет и обогащена различными этапами взлётов и падений. Несколько клубов нашей лиги созданы совсем недавно, и сосуд их самобытности только начинает наполняться. Мы любим колко назвать подобные команды искусственными новоделами, политпроектами или калифами на час, но нужно понимать, что за абсолютно любой командой стоит что-то, что и определяет её уникальность, пусть и в разной степени.



Мы уже рассказывали об истории названий и стадионов клубов нашей лиги. Сейчас же поговорим о лучших бомбардирах команд за всё время существования франшизы. Здесь вы встретите как прекрасно знакомые фамилии, так и тех игроков, о которых мало что слышали за пределами города, где они творили.



Для удобства мы взяли общую статистику хоккеистов, включающую игры регулярных чемпионатов, плей-офф и переходных турниров. Отметим также, что, к сожалению, не все данные могут похвастать стопроцентной точностью, так как в советские годы учёт количества игр, голов и передач вёлся не так скрупулёзно, как сейчас, особенно, что касается матчей в низших дивизионах. Однако картина всё равно отражена достаточно объективно и позволяет вычленить главных легенд своих клубов в цифровом отображении.



Начинаем с Восточной конференции.

Сергей Столбун («Ак Барс»)

Общая статистика: 1004 игры, 903 (582+321) очка



Лучший сезон: сезон-1982/1983, 76 игр, 125 (88+37) очков



Возможно, кто-то из молодых болельщиков полагал, что корону лучшего бомбардира казанцев носит Алексей Морозов или Данис Зарипов, однако этим символам последних побед «Ак Барса» далеко до результативности Сергея Столбуна. Уроженец посёлка Правдинский в Московской области и воспитанник столичного «Локомотива» творил в то время, когда Казань была унылым и мрачноватым захолустьем, а местный СК им. Урицкого выступал во второй группе класса «А» советского хоккея.



Столбун перебрался в столицу Татарстана в 17 лет вместе с тренером Евгением Егоровым, которого позвали поработать в «Урицком». Сергей очень уважал этого специалиста и решился на переезд, хотя в семье эту идею поддержал только старший брат. В Казани Столбун ещё сомневался между хоккеем и футболом (талантливого паренька звал «Рубин»), но Егоров пресёк «раздвоение личности» и оставил Сергея в шайбе.

Сергей Столбун Фото: ak-bars.ru

В результате за СК им. Урицкого Столбун практически безотрывно провёл 18 сезонов и стал абсолютно лучшим бомбардиром в истории казанского клуба. Партнёры отмечали завидную выносливость Сергея, его скорость, агрессивность на льду, необычный стиль катания и, конечно же, блестящее голевое чутьё. В 70-80-е годы «Урицкий» не мог на равных соперничать с признанными фаворитами первой лиги и лишь мечтал о попадании в элиту, однако ведущая тройка нападения казанцев во главе со Столбуном постоянно украшала списки бомбардиров. Особенно должна была запомниться болельщикам клуба тройка Маслов – Столбун – Шалахин, сформированная тренером Владимиром Васильевым – будущим героем воскресенского «Химика».



Столбун чаще всего играл на позиции центрального нападающего, но при этом всегда забивал очень много. Конечно, сказывался и уровень первой лиги, и огромное количество игрового времени, которое давали Сергею, однако он всегда оправдывал авансы. Особенно ярким выдался для Столбуна сезон-1982/1983, в котором он показал статистику из репертуара Уэйна Гретцки, творившего в то же время в НХЛ. До 92-х шайб за чемпионат (лучший показатель в карьере великого канадца – Прим. «Чемпионата») Сергей не дотянул совсем немного.



Интересно, что Столбуна несколько раз пытались забрать из Казани сильнейшие клубы страны, но попытки переезда постоянно срывались. За московское «Динамо» Сергей провёл один матч в конце сезона-1974/1975, но затем получил тяжёлую травму, и вариант с бело-голубыми отвалился сам собой. Впоследствии Столбун и сам уже не хотел никуда уезжать, так как прикипел к Казани всей душой, да и авторитарные порядки в командах силовых ведомств были ему не по нраву. В столице Татарстана Столбуна даже прятали от армии, устраивая игрока сельским учителем физкультуры, а



когда обман вскрылся, увозили подальше от военкомата на обкомовской машине. В сезоне-1977/1978 Столбуну всё же пришлось принять присягу и провести большую часть сезона в куйбышевском СКА, после этого Сергея звал в Ленинград Николай Пучков, но Столбун вернулся в милый сердцу «Урицкий», где играл до 35 лет. Казань форвард покинул в 1989 году, перебравшись в «Медвешчак» из чемпионата Югославии, так и не сыграв за ставшую родной команду в Высшей лиге нашего хоккея.

Общая статистика: 455 игр, 444 (179+265) очка



Лучший сезон: сезон-2013/2014, 64 игры, 67 (30+37) очков



Хоккейный клуб из столицы Казахстана ведёт свою историю с конца 90-х, лучшие годы команды, разумеется, связаны с КХЛ, а главным бомбардиром «Барыса» является Брэндон Боченски. Американский нападающий приехал в клуб в 2010-м году и сразу же стал не только лидером «Барыса», но и объектом обожания болельщиков. Умный, результативный, ответственный легионер с ярко выраженными лидерскими качествами провёл в столице Казахстана в общей сложности восемь сезонов, приложил руку к первым большим успехам «Барыса» (победы в дивизионе Чернышёва, выход команды во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина), а его тройка с Найджелом Доусом и Дастином Бойдом несколько лет являлась визитной карточкой казахстанского коллектива.

Брэндон Боченски Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В 2015 году прикипевший к новой стране «Боча» принял гражданство Казахстана, и стал защищать честь сборной этого государства на чемпионатах мира в первом дивизионе и квалификациях к олимпийским играм. В 2017-м Боченски объявил о завершении карьеры, но, отдохнув от хоккея год, вернулся в «Барыс», и провёл ещё один яркий сезон в столице республики, после чего окончательно повесил коньки на гвоздь. В декабре 2019 года клуб из Нур-Султана поднял под своды арены свитер своего лучшего бомбардира в истории, а сам Боченски продолжил добиваться успехов и вне хоккея.

Экс-капитан «Барыса» Боченски победил на выборах мэра в американском городе

Александр Попов («Авангард»)

Общая статистика: 865 игр, 440 (144+296) очков



Лучший сезон: сезон-2014/2015, 67 игр, 50 (15+35) очков



В истории «Авангарда» было немало крутых бомбардиров и ярких снайперов, но первенство в споре самых результативных хоккеистов омской команды принадлежит именно Александру Попову, который до сих пор продолжает свою карьеру, но уже в другом клубе.

Попов остаётся в ЦСКА. Почему «армейцы» держатся за 39-летнего ветерана? Удачная сделка для красно-синих.

Уроженец Ангарска никогда не был эталонным бомбардиром и брал своё, в основном, колоссальной работоспособностью и универсальностью, однако он играл за «Авангард» так долго (ещё один рекорд для омичей), что сумел перекрыть показатели и Максима Сушинского, и Сергея Елакова, и Игоря Жилинского и других омских героев прошлых лет.



Попов приехал в «Авангард» ещё в 1997 году, начинал с фарм-клуба, затем долго играл в нижних звеньях, и только в середине нулевых стал позиционироваться, как лидер «ястребов». Омские болельщики помнят его связку с Антоном Курьяновым, а также недолго просуществовавшее звено Попов-Курьянов-Черепанов, завораживавшее своим умным, кружевным, комбинационным хоккеем. Впрочем, Александр был хорош практически в любом сочетании, что до сих пор является одной из его характерных особенностей.

Александр Попов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Попов провёл в Омске 18 сезонов, стал чемпионом России в 2004 году и обладателем Кубка Европейских чемпионов в 2005-м. Из «Авангарда» Александр уже на четвёртом десятке впервые попал в сборную России и произвёл фурор в звене с Александром Пережогиным и Евгением Малкиным на золотом ЧМ-2012. Вероятно, Попов бы и сейчас продолжал выступать за «Авангард», но в 2016-м живая легенда покинула Омск из-за глупого конфликта то ли с президентом Владимиром Шалаевым, то ли с главным тренером Евгением Корноуховым.

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Виктор Кутергин («Автомобилист»)

Общая статистика: 502 игры, 405 (221+184) очков



Лучший сезон: сезон-1985/1986, 64 игры, 77 (36+41) очков



Виктор Кутергин – настоящая легенда свердловского хоккея. Воспитанник местной «Юности» в начале 70-х годов выступал за «Автомобилист», игравший в то время в первой лиге, затем был призван в армию и попал в другую команду города – СКА. В апреле 1975-го наставник «армейцев» Евгений Мишаков рекомендовал своего подопечного в ЦСКА. В легендарном клубе Кутергин освоился не сразу, какое-то время привыкал к методам Анатолия Тарасова, но в конце концов сумел пробиться в третье звено основы.



В главном клубе СССР Виктор Александрович отыграл всего лишь полтора сезона, золотой медали за победу «армейцев» в союзном первенстве-1974/1975 не получил, зато принял участие в первой Суперсерии клубов НХЛ и СССР и даже забросил шайбу в ворота «Филадельфии» — действующих обладателей Кубка Стэнли.



В 1976 году Кутергин написал заявление об уходе из ЦСКА (клуб не хотел давать нападающему квартиру в Москве) и вернулся в «Автомобилист», на радость местным болельщикам. «Когда я принял команду, то на хоккей ходила тысяча зрителей с небольшим. Как только появился Кутергин, то сразу на играх стал полный стадион, люди на лестницах сидели. Он вызывал восторг своей честной и бескомпромиссной игрой, ни разу не струсил и не кривил душой. Именно его я бы назвал олицетворением свердловского хоккея», — рассказывал известный свердловский тренер Альберт Фёдоров.

Виктор Кутергин (на фото слева)

После возвращения Кутергин сразу же помог «Автомобилисту» выйти в Высшую лигу, затем отыграл за уральцев ещё три сезона, а перед чемпионатом-1980/1981 был дисквалифицирован за нарушение дисциплины перед матчем с ЦСКА. Нападающего выручил Роберт Черенков, позвавший Кутергина в Ижевск и обещавший выхлопотать амнистию. Однако целый сезон Виктору всё же пришлось пропустить.



В «Ижстали» Кутергин провёл два сезона, постоянно был лучшим бомбардиром команды, но после ухода Черенкова хоккеист вернулся в «Автомобилист», который снова упал в первую лигу. Виктор Александрович в очередной раз помог родной команде, а заодно и утвердился в качестве лучшего бомбардира свердловского хоккея всех времён.



За «Автомобилист» Кутергин играл до 1989 года, затем в 90-е был главным тренером команды. В ноябре 2018-го под своды КРК «Уралец» был поднят именной свитер Кутергина, а сам ветеран произвёл торжественное вбрасывание перед одним из матчей КХЛ.



К сожалению, в марте 2019-го Виктор Александрович скончался на 67-м году жизни.

Игорь Храмцов («Сибирь»)

Общая статистика: 851 игра, 600 (390+210) очков



Лучший сезон: сезон-1992/1993, 64 игры, 73 (43+30) очка



Уроженец Новосибирска Игорь Храмцов на протяжении всей карьеры (18 сезонов) выступал за родную «Сибирь» и оставил мощнейший след в истории команды. Задиристый и вспыльчивый форвард играл за клуб в 80-е и 90-е годы, когда «Сибирь» обреталась в первой лиге отечественного хоккея, однако на излёте активной хоккейной жизни Храмцову удалось зацепить чемпионат МХЛ, а также раннюю эпоху Суперлиги.



«Как игрок Храмцов – довольно средний. Физические данные не выдающиеся. У него нет ни большой стартовой скорости, ни какого-то особенного дриблинга. Бросок хороший, но не убойный. А вот чего у Игоря в избытке – так это настырности, хорошей такой спортивной наглости. Там, где другой игрок уже пойдет в откат – Игорь пойдет в отбор. Там, где другой игрок найдет одну возможность для броска – Игорь найдет десять. Если глянуть на его статистику, то бывает, что он за игру бросит по воротам едва ли не больше, чем все остальные, вместе взятые. Ну а количество почти всегда переходит в качество», — ёмко характеризовал Храмцова уважаемый в Новосибирске тренер Владимир Золотухин.

Игорь Храмцов Фото: hc-sibir.ru

Настырности и боевитости Храмцову хватило не только для того, чтобы стать лучшим бомбардиром и снайпером «Сибири» в истории, но и для завоевания статуса одного из главных драчунов команды. Суровый сибиряк не раз пускался в рукопашную на льду, а однажды, в 90-е, Храмцов в родном ЛДС умудрился схлестнуться с болельщиком, выкрикнувшим в его адрес что-то нелицеприятное.

Владимир Быков («Салават Юлаев»)

Общая статистика: 484 игры, 501 (341+160) очков



Лучший сезон: сезон-1973/1974, 47 игр, 71 (45+26) очко



В истории «Салавата Юлаева» было немало культовых для башкирского хоккея имён, однако лучшим бомбардиром клуба до сих пор остаётся Владимир Быков. Уроженец Уфы выступал за «юлаевцев» практически с момента основания клуба (с середины 60-х) и на протяжении всей карьеры оставался верен родной команде.



В эпоху Быкова «Салават» играл в Первой лиге, и лишь в своём последнем сезоне на высшем уровне Владимир Викторович зацепил «Вышку». Уфимские болельщики с теплотой вспоминают результативного, крайне забивного крайнего нападающего, отдавшего «юлаевцам» в качестве игрока 14 лет. Запомнилась им и поистине легендарная тройка Быков – Заварухин – Казаков, сиявшая в Уфе на рубеже 60-х и 70-х годов и наколотившая за три сезона более 700 голов.



Впрочем, Быков был очень хорош и с другими партнёрами. По окончании карьеры Владимир Викторович стал первым мастером спорта по хоккею СССР в республике Башкортостан, со временем его игровой свитер был поднят под своды «Уфа Арены», а номер «12», под которым выступал форвард, навсегда выведен из обращения в «Салавате Юлаеве».

Владимир Быков Фото: veteranrb.ru

Быков остался предан Уфе и после того, как повесил коньки на гвоздь. В разные годы он работал тренером и начальником «Салавата». В последние годы жизни трудился начальником молодёжной команды «Толпар».



Увы, в 2018 году Владимир Викторович скончался на 69-м году жизни.

Общая статистика: 593 игры, 662 (306+356) очка



Лучший сезон: сезон-2016/2017, 77 игр, 109 (55+54) очков



История магнитогорского «Металлурга» писалась уже в наше время усилиями Сергея Мозякина. Главный бомбардир наших чемпионатов перебрался в Магнитогорск в 2011 году, и менее чем за 10 лет переписал все личные рекорды «Магнитки», затмив героев 90-х и нулевых годов – братьев Корешковых, Равиля Гусманова, Андрея Разина, Александра Гольца, Сергея Осипова и других.

Сергей Мозякин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вы прекрасно знаете, что Мозякин блистал и в ЦСКА, и в мытищинском «Химике»/«Атланте», но по-настоящему Сергей раскрылся именно в «Металлурге», причём уже после 30 лет. В Магнитогорске Мозякин поднял свою результативность на космический уровень, далеко оторвался от ближайших преследователей по количеству голов и очков в КХЛ, а ещё выиграл два Кубка Гагарина. В сезоне-2016/2017, лучшем в своей карьере, Мозякин был близок к третьему трофею, но обыграть тот СКА Олега Знарка в серии матчей вряд ли было возможно.



Сейчас Мозякину уже почти 40, но он по-прежнему не уходит с вершин бомбардирских чартов «Металлурга», а следующий сезон станет для него уже десятым, юбилейным, в составе уральского клуба.

От «Спорт Сарая» и «Малютки» до шедевров архитектуры. История арен восточных клубов КХЛ Прошлое, настоящее и будущее команд нашей лиги.

Ринат Касьянов («Нефтехимик»)

Общая статистика: 462 игры, 242 (92+150) очка



Лучший сезон: сезон-2000/2001, 48 игр, 39 (16+23) очков



Если вас попросят вспомнить хоккеиста, претендующего на звание легенды «Нефтехимика», то вы, скорее всего, назовёте Максима Пестушко, Игоря Полыгалова, возможно даже Дмитрия Макарова или Егора Миловзорова. Однако лучшим бомбардиром нижнекамского хоккея является Ринат Касьянов, выступавший за «Нефтехимик» с 1998 по 2007 годы. Он же – лидер по количеству проведённых матчей за вторую команду республики Татарстан.

Ринат Касьянов Фото: fhrt.ru

Вообще Касьянов – уроженец Казани и воспитанник «Ак Барса». В своей родной команде Ринат провёл восемь лет и прошёл путь от скромной «Итили», осваивающейся в элите российского хоккея, до благополучного «Ак Барса», жаждущего первого золота для Татарстана. Это золото и было выиграно в 1998 году, после чего Касьянов и перебрался в Нижнекамск.



За 10 сезонов в «Нефтехимике» Ринат ни разу не удивил сумасшедшей результативностью, но при этом стабильно набирал 25-30 очков за сезон, что вкупе с долготой выступления в Нижнекамске позволило Касьянову выбиться в главные статистические герои франшизы. Тем же Полыгалову и Пестушко, игравшим гораздо ярче Рината, просто не хватило времени в «Нефтехимике», чтобы обогнать преданного татарстанскому хоккею форварда.

Юрий Фимин («Амур»)

Общая статистика: 549 игр, 438 (242+196) очков



Лучший сезон: сезон-1995/1996, 59 игр, 78 (48+30) очков



В Хабаровске вряд ли могут похвастать большим количеством знаковых для скромного клуба хоккеистов, но фамилию Юрия Фимина болельщики дальневосточного клуба со стажем наверняка до сих пор вспоминают с теплотой.



Фимин – один из самых ярких и виртуозных нападающих, какие когда-либо выступали за хабаровчан. Юрий родился в Прокопьевске, немного поиграл в местном «Шахтёре» и дальнегорском «Горняке», а в 1986 году впервые оказался в хабаровском СКА, который в то время выступал лишь в третьем по силе дивизионе страны. Форвард удивлял результативностью и вскоре его заметили в ЦСКА, но задержаться в главной команде СССР в период развала великой державы Фимину не удалось. Он вернулся в Хабаровск, хотя, как говорят, у Юрия было немало предложений и из более успешных клубов.

Юрий Фимин Фото: hcamur.ru

За СКА, со временем трансформировавшийся в «Амур», Фимин провёл ещё 10 сезонов, поднялся вместе с клубом в Суперлигу, а заодно установил хабаровский рекорд результативности.



«Юра — настоящий виртуоз, у него безупречное катание, блестящая техника и отменное владение клюшкой. Конечно, многое из этого было заложено еще в детской спортшколе Прокопьевска, но все же, мне кажется, он просто развил то, чем его щедро одарила природа. Такие хоккеисты — украшение любой команды», — описывал Фимина Александр Блинов, ещё один культовый для Хабаровска хоккеист и тренер, поигравший в своё время в одной команде с Фиминым.



После завершения карьеры Юрий остался работать в ставшем родным городе в качестве тренера, в последние годы он трудится помощником наставника клуба МХЛ «Амурские тигры».

Общая статистика: 160 игр, 85 (45+40) очков



Лучший сезон: сезон-2018/2019, 62 игры, 36 (21+15) очков



История «Куньлуня» пока насчитывает всего четыре года, команда эта в Китае была создана с нуля, а смысл её существования неясен до сих пор, так что ни о каких легендах «Ред Стар» речи, конечно, не идёт. Однако мы будем упрямы и последовательны и представим вам лучшего бомбардира в истории «драконов». Это канадский нападающий Брендан Ип.

Брендан Ип Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Неплохой, в меру результативный форвард, капитан команды в последних двух сезонах, а ещё — абсолютный рекордсмен «Куньлуня» по количеству проведённых матчей. В 2017-м Ип принял гражданство Китая, так что этого форварда мы наверняка увидим на ОИ-2022. Отметим, что натурализация для Ипа – это единственный способ попасть на международный турнир такого уровня, так как с канадскими игроками он и близко не может конкурировать на равных. В «Куньлуне» Ип теоретически может стать кем-то вроде Боченски для «Барыса», вот только для этого ещё необходима и вовлечённость местной публики в процесс, с чем пока наблюдаются колоссальные проблемы.

Общая статистика: 419 игр, 405 (216+189) очков



Лучший сезон: сезон-1980/1981, 48 игр, 58 (23+35) очков



Валерий Белоусов – легенда не только челябинского, но и всего нашего хоккея. Валерий Константинович родился в Новоуральске, начинал играть за местный «Кедр», затем попал в «Спутник» из Нижнего Тагила, а в 1971 году дебютировал за «Трактор». В Челябинске Белоусов сразу же зарекомендовал себя, как талантливый снайпер и лидер команды. После участия в Кубке Канады-1976 в составе сборной СССР Валерий получил капитанскую нашивку в «Тракторе» и сразу же привёл свой клуб к первому большому успеху – бронзе союзного первенства.



В конце 70-х – начале 80-х Белоусов был безоговорочно главным бомбардиром «трактористов», выбивая по 40-50 очков в ведущем хоккейном чемпионате страны.

Всего в Челябинске Валерий Константинович отыграл 11 сезонов, что не позволяет ему войти даже в топ-20 хоккеистов, по количеству игр за «Трактор», однако бомбардирские достижения Белоусова за этот клуб будут переписаны ещё не скоро.



Повесив коньки на гвоздь в 1986-м, Белоусов построил блестящую тренерскую карьеру. «Трактор» под его руководством выиграл две бронзы чемпионата МХЛ и серебряные медали КХЛ, «Магнитка» дважды стала чемпионом России, ещё один раз триумфатором сезона Валерий Константинович сделал «Авангард».



Увы, в апреле 2015-го Белоусов скончался в Челябинске на 67-м году жизни от сердечно-лёгочной недостаточности. Именем великого хоккеиста и тренера была названа «Арена Трактор».