«Блэкхокс» вынудят изменить название? Борцы с расизмом против знаменитого индейца

Истерика, которая охватила Северную Америку после протестов, касавшихся расовой несправедливости, могла затронуть и хоккей, но пока НХЛ удалось отбиться. И если футбольный «Вашингтон Редскинз» (краснокожие) и «Кливленд Индианс» (индейцы) пересматривают свои названия и логотипы, то «Чикаго Блэкхоукс» подобным заниматься отказался.

«Чёрный ястреб» пока живёт

«Чёрные ястребы» пока отстояли своё право на название и индейца на эмблеме, несмотря на повышающийся градус дискуссии о недопустимости дискриминации. «Чикаго» парирует это тем, что название на самом деле проявляет уважение к коренным народам Америки



«Название и логотип «Чикаго Блэкхоукс» символизируют важную и историческую личность, Чёрного Ястреба, чья жизнь вдохновляла поколения коренных американцев, ветеранов и общественность. Мы понимаем, что между уважением и неуважением существует тонкая грань, и мы благодарим другие команды за их готовность участвовать в этом разговоре. Двигаясь вперёд, мы стремимся поднять планку ещё выше, чтобы повысить осведомленность о Black Hawk и о важном вкладе всех коренных американцев», — говорится в заявлении клуба.

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«Чикаго» избежал более активной критики только потому, что хоккей как вид спорта не является номером один на североамериканском континенте, и для атак у желающих есть куда более приятные цели. Тем не менее, «наезды» на «Блэкхоукс» начались не сейчас, а 10 лет назад, когда о мистере Флойде и движении Black Lives Matter ещё никто не слышал. Тогда, в 2010 году, «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли, а один из болельщиков Энтони Рой (индеец по национальности) на радостях создал страницу в «Фейсбук» и предложил поменять эмблему, предложив вместо индейца птицу — обычного чёрного ястреба.



Тогда подобная критика не вызвала большого резонанса, но зародила некоторые семена сомнения, даже несмотря на то, что перед началом матчей «ястребы» часто приветствуют на арене коренных американцев. «Лично у меня нет проблем с названием и логотипом в виде индейской головы. Я высоко ценю ответственность этой команды», — сказал один из лидеров племени оджибве Джозеф Подласек в 2013 году.



Но два года спустя владелец «Виннипег Джетс» запретил надевать на стадионе головные уборы в виде перьев индейцев после того, как один из болельщиков «Чикаго» приходил на игры в этом одеянии. «Коренные нации считают оскорблением слово краснокожие. С «чёрным ястребом» куда меньше ясности», — сказал профессор Джоел Алек, работающий с индейцами в государственных школах Чикаго.

Кто такой Блэк Хоук?

Название команды было выбрано основателем клуба Фредериком Маклафлином, который командовал пулемётным батальоном на Первой мировой войне. Батальон назывался «чёрные ястребы», и это название, в свою очередь, соотносилось с племенем саука, которое жило в Иллинойсе ещё в 19 веке. Племена отдали свои земли к востоку от Миссисипи федеральному правительству США, но Чёрный ястреб, посчитав это несправедливостью, в 1832 году привёл около полутора тысяч своих соплеменников обратно в Иллинойс.

Этот шаг встревожил соседних поселенцев, прибыли государственные войска и начались кровопролитные стычки. Большинство восставших были убиты и скальпированы, Блэк Хоук был захвачен, доставлен в качестве пленника на Восток и предстал перед судом. В конце 1883 года его отпустили, он воссоединился в Айове со своей семьёй и умер пять лет спустя.



Многие индейские лидеры считали Чёрного ястреба настоящим символом мужества и благородства. В 1911 году чикагский скульптор Лорадо Тафт построил огромную статую Чёрного ястреба, которая стоит у Рок-ривер в Орегоне, штат Иллинойс. Тем не менее, в различные американские суды регулярно попадают иски о том, что разные названия и логотипы, содержащие в себе индейские составляющие, унижают достоинство индейцев.

«Вы бы сделали такое со своим дедушкой?»

«Всё это говорит о прошлом, это не отображает текущее положение дел. Организации американских индейцев давно хотят положить конец всей атрибутике, связанной с индейской культурой. Символ «Чикаго Блэкхоукс», который был разработан женой первого владельца, также оскорбителен. Хоккей избегал таких проблем только потому, что он не является такой силой, как американский футбол», — заявила Сьюзан Харджо из университета «Утренняя звезда», который базируется в Вашингтоне.

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«Название нашей команды и логотип — уважительные и гордые, здесь нет ни капли обидного или оскорбительного. Мы наладили отношения с центром американских индейцев в Чикаго. На нашем сайте есть биография Блэк Хоука, мы приглашаем на стадион ветеранов. Мы хотим помочь рассказать об истории и культуре американских индейцев», — говорил бывший исполнительный вице-президент «Чикаго» Джей Бланк.



Его слова подкреплены несколькими опросами, по данным которых, название и эмблема «Чикаго Блэкхоукс» являются лучшими в НХЛ на протяжении многих лет.

«Клуб должен удалить логотип и название, которые нечувствительны к расовому признаку. В наши дни ни один здравомыслящий человек на назвал бы так команду. Нет ничего достойного в том, что такое название используется для организации, работающей в индустрии развлечений и отдыха. Сейчас ведь никто не называет команду в честь африканцев, китайцев или мусульман», — писал обозреватель Toronto Star Дэмиэн Кокс 9 лет назад.



В 2019 году Центр американских индейцев Чикаго прекратил все связи с хоккейным клубом, заявив, что не будет сотрудничать с организацией, которые поддерживают нездоровые стереотипы при помощи атрибутики и названия. «Наша позиция ясна. Мы хотим, чтобы логотип «Чикаго Блэкхокс» изменился. Для нас это один из наших дедов. Вы бы сделали такое с фотографией вашего дедушки? Положили бы её на коврик в комнате и стали бы танцевать на нём? Для нас это оскорбительно», — говорилось в записке центра.



Примечательно, что хоккеисты-индейцы — Саймон, Берюбе, Оджик — таких критических заявлений в адрес «Чикаго» никогда не делали.



Пока история с переименованием затихла, но истерика за океаном далека от своего завершения. Если «Чикаго» вынудят что-то изменить и запретят знаменитого индейца на эмблеме, для хоккейного мира это будет опасный прецедент, который вынудит прекратить существование названия, на котором выросло не одно поколение болельщиков.