«Преувеличение говорить, что я метил в ворота». Историческая шайба вратаря Набокова

Евгений Набоков – легенда «Сан-Хосе», который пробился с самых низов и провёл впечатляющую карьеру в НХЛ. У него нет Кубка Стэнли, «Везина Трофи» или олимпийского золота, но своё имя в историю лиги он вписал.
Начало карьеры
Набоков был выбран в девятом раунде драфта-1994 под общим 2019-м номером. В «Сан-Хосе» даже не были уверены, что потратят свой пик зря, никто не знал, хочет ли сам Набоков играть за океаном.
Он приехал в Северную Америку в 1997-м и сразу впечатлил тренера вратарей «Шаркс». Дело в том, что Набоков прилетел налегке – без коньков, щитков и прочей экипировки. Ему выдали новую амуницию, но на первой же тренировке он излучал спокойствие и уверенность, несмотря на некомфортную амуницию и незнакомую обстановку. «Я впервые такое увидел», — вспоминал тренер вратарей Уоррен Стерлоу.
Набокову пришлось для начала отправиться в АХЛ и IHL, где он провёл больше двух лет. Шанс дебютировать в НХЛ предоставился, когда «Сан-Хосе» обменял Майка Вернона, и Набоков провёл 11 матчей в сезоне-1999/2000.
Во втором матче следующего сезона травму получил основной голкипер «Шаркс» Стив Шилдс, это был шанс для Набокова. Молодой хоккеист не подвёл – в 65 матчах он одержал 32 победы, отбив 91,5% бросков.
«Я был так рад, что могу играть, что даже не думал о том, чтобы нервничать или пытаться проявить себя. Думаю, это было ключевым. Я нервничал, но не задумывался об этом», — делился впечатлениями Набоков.
Его уверенность в себе сразу дала результат – с Набоковым в воротах «Шаркс» побеждали, а голкипер раз за разом признавался лучшим новичком месяца, а летом выиграл почётный «Колдер Трофи», войдя в элиту вратарей НХЛ.
Исторический гол
В сезоне-2001/2002 у «Сан-Хосе» не было сомнений, кто должен стать первым номером. Хотя у Набокова была серьёзная конкуренция в виде Мики Кипрусоффа, но россиянин не оставил конкуренту шансов.
В матче с «Ванкувером», который прошёл 10 марта 2002 года, Набоков забросил историческую шайбу. На последних минутах «Сан-Хосе» получил большинство, но с трудом выбирался из своей зоны – «Кэнакс» сняли вратаря и продолжали прессинговать ворота соперника, пытаясь отыграться. Охладил пыл соперника ни кто иной, как Набоков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
«У «Ванкувера» в те времена была сильная команда, каждый матч с ними превращался в кровавую войну. Можно сказать, я был новичком НХЛ, это противостояние меня ещё не поглотило. Тот матч сам по себе был сумасшедшим, и я даже не думал, что смогу забить гол.
Я остановил шайбу, чтобы её подхватил Стьюи (защитник Брэд Стюарт). Он проехал мимо, и я подумал: «О боже». У меня не оставалось иных вариантов, как выбрасывать её. Постарался сделать это — чем выше, тем лучше. Пришло мгновенное решение — бросать по центру. Мне повезло. Я видел, что шайба летит прямо, что залетает в ворота. Все меня обступили, начали поздравлять. Кажется, ребята радовались больше меня.
Тогда воспринимал это как что-то обычное — забил и забил. А теперь понимаешь, что произошло что-то особенное. Но всё равно сказать, что метил в ворота, преувеличение. Хотя и мелькнуло в голове: а вдруг получится? Получилось!» — вспоминал Набоков.
Гол Набокова стал историческим сразу по нескольким параметрам. Во-первых, это первая шайба, которую вратарь забил в большинстве. Во-вторых, первая шайба, заброшенная не североамериканским голкипером. И первая и единственная шайба вратаря в истории «Шаркс».
Пожалуй, этот момент стал ещё и одним из самых памятных в карьере Набокова – до него только шесть вратарей отличались заброшенной шайбой и только четыре из них сами нанесли бросок по воротам.
Наследие
Впрочем, наследие Набокова не ограничивается только заброшенной шайбой. Он девять лет был первым номером «акул», с ним команда дважды дойдёт до финала Запада. Набоков удерживает рекорды клуба по количеству матчей (563), побед (293) и «сухарей» (50), причём в обозримом будущем никто не сможет его обогнать.
Он ушёл из «Сан-Хосе» в 2010-м, но завершил карьеру там же, где начинал. Клуб устроил обмен с «Тампой», чтобы Набоков в последний раз вышел на лёд в форме с акулой на груди, а через несколько месяцев стал тренером по развитию вратарей. В 2018 году Набокова включили в Спортивный зал славы Сан-Хосе.
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