Легенды западных клубов КХЛ. Макаров был лучшим в СССР, а Ковальчук – герой Петербурга

История – важнейшая часть уникальности и самобытности хоккейных клубов. Если хотите, это составляющая культурного кода спортивной команды, отражающаяся в современности и устанавливающая прочную ментальную связь между болельщиками, игроками, тренерами, руководителями и той эпохой, в рамках которой существует клуб. У большинства команд КХЛ история насчитывает десятки лет и обогащена различными этапами взлётов и падений. Несколько клубов нашей лиги созданы совсем недавно, и сосуд их самобытности только начинает наполнятся. Мы любим колко назвать подобные команды искусственными новоделами, политпроектами или калифами на час, но нужно понимать, что за абсолютно любой командой стоит что-то, что и определяет её уникальность, пусть и в разной степени.

Мы уже рассказывали об истории названий и стадионов клубов нашей лиги. Сейчас же поговорим о лучших бомбардирах команд за всё время существования франшизы. Здесь вы встретите как прекрасно знакомые фамилии, так и тех игроков, о которых мало что слышали за пределами города, где они творили.



Для удобства мы взяли общую статистику хоккеистов, включающую игры регулярных чемпионатов, плей-офф и переходных турниров. Отметим также, что, к сожалению, не все данные могут похвастать стопроцентной точностью, так как в советские годы учёт количества игр, голов и передач вёлся не так скрупулёзно, как сейчас, особенно что касается матчей в низших дивизионах. Однако картина всё равно отражена достаточно объективно и позволяет вычленить главных легенд своих клубов в цифровом отображении.



Продолжаем с командами Западной конференции.

Легенды восточных клубов КХЛ. В Казани был свой Гретцки, а Боченски стал мэром в Америке Вспоминаем лучших бомбардиров в истории команд нашей лиги.

Сергей Макаров (ЦСКА)

Общая статистика: 472 игры, 678 (303+375) очков



Лучший сезон: сезон-1980/1981, 49 игр, 79 (42+37) очков



ЦСКА с его великой советской историей – кладезь талантов и легенд нашего хоккея, и выделить кого-то из прославленных олимпийских чемпионов и многократных чемпионов мира в главные «фронтмены» «армейского» клуба невозможно. Однако есть цифры и факты, и они указывают на Сергея Макарова как на лучшего бомбардира ЦСКА всех времён. Блистательный челябинец далеко не рекордсмен по количеству матчей за «армейцев», однако по набранным очкам он обогнал и Петрова, и Михайлова, и Викулова, и других великих игроков.



Макаров переехал в Москву из родного «Трактора» в 1978 году и провёл в составе ЦСКА все 80-е, став одним из символов бесконечных побед «армейцев» в эпоху Виктора Тихонова. Сергей стал 11-кратным чемпионом СССР, а со сборной выиграл восемь золотых медалей чемпионатов мира и две Олимпиады.

Фото: РИА Новости

Звено Крутов – Ларионов – Макаров, «зажигавшее» в то время в ЦСКА и советской сборной, по праву считается одним из сильнейших в истории хоккея, бросая вызов ещё одному легендарному «армейскому» сочетанию Михайлов – Петров – Харламов. Челябинский нападающий в своей тройке был самым результативным и забивным игроком, что позволило ему не только выбиться в рекордсмены ЦСКА, но и стать лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов СССР по хоккею.

Легенды «Красной машины». 11 самых титулованных советских хоккеистов в истории Рекордсмен Третьяк, уникум Давыдов и другие великие игроки сборной СССР.

За московский суперклуб Макаров выступал до 1989 года, после чего перебрался в НХЛ, подписав контракт с «Калгари», и с ходу выиграл приз лучшему новичку сезона. Впоследствии Сергей провёл ещё несколько ярких сезонов за «Флэймз» и «Сан-Хосе», великолепно адаптировавшись к североамериканскому хоккею, но до Кубка Стэнли ему добраться не удалось.

Общая статистика: 367 игр, 370 (161+209) очков



Лучший сезон: сезон-2016/2017, 78 игр, 87 (38+49) очков



А вот главный герой-бомбардир СКА – из нашего времени. Петербургский этап выдался самым удачным в карьере первого номера драфта НХЛ Ильи Ковальчука. В Северной столице он отыграл пять лет (с 2013 по 2018 год), плюс 36 матчей в локаутном сезоне-2012/2013, и за это время выиграл два Кубка Гагарина, золото Олимпиады, стал медийным лицом СКА и всей КХЛ и, разумеется, заработал кучу денег. Да ещё и стал лучшим бомбардиром за всю историю ленинградско-петербургского клубного хоккея, обойдя всех игроков советской эпохи и (в последний момент) Максима Сушинского.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В СКА Ковальчук буквально сбегал из НХЛ, разрывая гигантскую сделку с «Нью-Джерси» в 2013-м, и время показало, что Илья не прогадал. «Дьяволы» за те пять лет, что нападающий провёл в России, не стали претендентом на Кубок Стэнли (и присутствие Ковальчука вряд ли бы помогло), а Илья в это время выигрывал трофеи на родине и был обласкан вниманием, славой и прочими преференциями. Выиграв всё что можно в России, Ковальчук в 2018-м вернулся в НХЛ, где теперь пытается реализовать мечту и завоевать главный трофей в карьере.

Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли Никто не верил, но это оказалось правдой. В «столичных» теперь пять россиян!

Общая статистика: 531 игра, 634 (330+304) очка



Лучший сезон: сезон-1976/1977, 33 игры, 58 (31+27) очков



Главную легенду «Динамо» наверняка назовёт каждый, кто хоть немного интересуется хоккеем. Великий Александр Мальцев – рекордсмен бело-голубых не только по количеству набранных очков, но и по голам и передачам. Это ярчайший форвард советского хоккея, на протяжении всей карьеры остававшийся преданным «Динамо» и из-за этого так ни разу и не ставший чемпионом СССР.

Фото: РИА Новости

Мальцев – уроженец деревни Сетковцы Кировской области и воспитанник сильной школы кирово-чепецкой «Олимпии». В «Динамо» Александр оказался в 1967 году и выступал за бело-голубых безотрывно до 1984-го. «Сборная СССР – это ЦСКА плюс Александр Мальцев», — говорил Анатолий Тарасов, и с великим тренером невозможно поспорить. Славу советского хоккея на международной арене ковали в основном «армейцы», однако именно динамовец Мальцев – рекордсмен сборной СССР по количеству матчей и заброшенных шайб. В составе главной команды страны Александр Николаевич стал девятикратным чемпионом мира и выиграл две Олимпиады.



Уже после завершения карьеры, в сезоне-1989/1990, Мальцев был откомандирован «Динамо» в Венгрию, где провёл 13 матчей за «Уйпешт» и завоевал кубок этой страны.



В последнее время Мальцев вместе с другим легендарным динамовцем Виталием Давыдовым является вице-президентом бело-голубых. В апреле 2020-го сообщалось, что у Александра Николаевича серьёзные проблемы со здоровьем, но эта информация была опровергнута в клубе.

В «Динамо» заявили, что Мальцев перенёс плановую операцию и чувствует себя нормально

Петри Варис («Йокерит»)

Общая статистика: 596 игр, 489 (235+254) очков



Лучший сезон: сезон-2000/2001, 61 игра, 72 (27+45) очка



Нападающий Петри Варис дебютировал во взрослом хоккее Финляндии в самом начале 90-х и сразу же произвёл фурор. В сезоне-1991/1992 22-летний форвард «Эссята» набрал 36 (13+23) очков в 36 матчах, что позволило ему стать самым результативным игроком среди новичков турнира. На следующий год Варис закрепил успех, а затем впервые в карьере перешёл в «Йокерит».



В Хельсинки Петри сразу же удалось стать лидером ведущей команды Финляндии и по итогам сезона завоевать золото SM-Liigi. По ходу того же чемпионата Варис дебютировал за сборную Финляндии на крупном турнире и вместе с командой Суоми выиграл бронзу ОИ-1994.

Фото: jokerit.com

За «Йокерит» Варис играл до 1997 года, ещё дважды стал с «шутами» чемпионом Финляндии и достиг нескольких впечатляющих индивидуальных достижений. Так, в плей-офф-1996 Петри забросил 12 шайб в 11 матчах, показав лучший снайперский результат в истории финской элитной лиги. На следующий год Варис был не столь убийственен в плей-офф, зато в регулярке набрал 59 (36+23) очков в 50 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером гладкого первенства.

Как раз после этого сезона трёхкратный чемпион Финляндии пустился в путешествия, но судьба неизменно возвращала его в «Йокерит». Роман с НХЛ у Вариса не сложился (лишь один матч за «Чикаго»), а в Германии и Швейцарии он надолго не задерживался. Варис окончательно осел в Хельсинки в 2004 году, когда ему было уже 35 лет. Несмотря на почтенный для хоккеиста возраст, Петри отыграл за «шутов» ещё пять отличных сезонов, всякий раз выводя команду на лёд в качестве капитана.



Варис ещё трижды завоёвывал серебро чемпионата Финляндии, в сезоне-2000/2001 выдал самую мощную статистику в карьере, со временем стал лучшим бомбардиром в истории «Йокерита», а в 2014 году Петри ввели в Зал славы финского хоккея.

Виктор Шалимов («Спартак»)

Общая статистика: 573 игры, 539 (293+246) очков



Лучший сезон: сезон-1981/1982, 47 игр, 59 (27+32) очков



У московского «Спартака», как и у других великих советских клубов, есть свои легенды, а в споре бомбардиров красно-белых всех времён выделяется Виктор Шалимов. Уроженец Солнечногорска с детства занимался в школе «Спартака» и впоследствии всю карьеру в чемпионатах СССР провёл в форме с ромбиком. Виктор Иванович отыграл за красно-белых 16 сезонов (с 1969 по 1985 год), был членом великолепных троек нападения «Спартака» и сборной СССР Шалимов – Шадрин – Якушев и Шалимов – Шепелев – Капустин.

Фото: spartak.ru

Шалимов – чемпион СССР 1976 года, трёхкратный победитель чемпионатов мира, олимпийский чемпион Инсбрука-76, обладатель Кубка Канады-81. В 34 года Виктор Иванович прекратил выступления за «Спартак», ещё три года отыграл в чемпионате Австрии за «Инсбрук» и «Зальцбург», а в 1988-м завершил карьеру. В 90-е работал тренером в «Клагенфурте» и родном «Спартаке», пару лет являлся президентом красно-белых.

Общая статистика: 642 игры, 313 (134+179) очков



Лучший сезон: сезон-2001/2002, 53 игры, 41 (18+23) очко



Иван Ткаченко – светлый символ ярославского хоккея. Воспитанник местного «Торпедо» достаточно долго пробивался в основу клуба и не застал чемпионство-1997, однако уже в нулевые стал настоящим лидером команды, переименованной в «Локомотив».



После возвращения в родной город из «Нефтехимика» в 2001 году Ткаченко сразу же стал лидером «железнодорожников» и кумиром ярославских болельщиков. Иван приложил руку к двум подряд чемпионствам «Локомотива» в Суперлиге (сезон-2001/2002 вообще стал для него лучшим в карьере), а впоследствии выступал за клуб до самой гибели.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Всего за «Локомотив» Иван отыграл 10 сезонов, за это время стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обогнав и Владимира Самылина, и Виктора Пачкалина, и Андрея Тарасенко. Ткаченко, наверное, мог бы добиться ещё чего-то значимого со своей командой, но 7 сентября 2011 года 31-летний Иван вместе со всеми хоккеистами «Локомотива» погиб в авиакатастрофе под Туношной.

Догадки и домыслы. Почему «Локомотив» выступил против съёмок фильма о трагедии 2011 года Ярославский клуб всё сделал правильно.

Александр Скворцов («Торпедо»)

Общая статистика: 595 игр, 461 (248+213) очко



Лучший сезон: сезон-1979/1980, 44 игры, 49 (24+25) очков



Один из лучших «немосквичей» в истории советского хоккея – коренной горьковчанин Александр Скворцов. За родное «Торпедо» в Высшей лиге нападающий преданно и верно выступал с 1972 по 1989 год, стал рекордсменом клуба по очкам, голам и передачам, а ещё прославил горьковскую школу хоккея на международной арене.



В Нижнем Новгороде болельщики со стажем прекрасно помнят великолепного снайпера Скворцова, блиставшего за «Торпедо» в тройке с Владимиром Ковиным и Михаилом Варнаковым. Эти парни были настоящими лидерами «автозаводцев», с которыми в то время вынуждены были считаться признанные гранды союзного чемпионата. В эпоху Скворцова «Торпедо» ни разу не дотянулось до медалей, зато несколько раз брало приз «Гроза авторитетов».



Ну а в сборной СССР Скворцов, ни разу не соблазнившийся переходом в какой-либо московский клуб, был, конечно, не на первых ролях, зато в главную команду страны Александр вызывался достаточно регулярно. Под руководством Виктора Тихонова горьковский хоккеист выиграл три чемпионата мира и золото Олимпиады-1984, был Скворцов и в составе команды, завоевавшей Кубок Канады в 1981-м.

Фото: РИА Новости

За «Торпедо» Скворцов выступал до 35 лет, после чего немного поиграл мускулами в минорных лигах Финляндии и Швеции, и в 1994 году завершил карьеру. В 2004-м Скворцов вернулся в Нижний Новгород в качестве тренера, был ассистентом наставников «Торпедо», опустившегося в то время во второй дивизион нашего хоккея, а уже в 2010-х пару лет трудился помощником своего давнего товарища Михаила Варнакова в ХК «Саров». В последние годы жизни Скворцов входил в состав правления «Торпедо».



Александра Викентьевича не стало 4 февраля 2020 года, ему было 65 лет.

Общая статистика: 259 игр, 230 (98+132) очков



Лучший сезон: сезон-2004/2005, 42 игры, 52 (24+28) очка



Воспитанник «Крыльев Советов» Александр Королюк в 90-е выступал за родной клуб из Сетуни, а в 1997 году отправился покорять Северную Америку. За «Сан-Хосе» Александр в общей сложности провёл почти 300 матчей (с перерывами на командировки в «Ак Барс»), но по-настоящему закрепиться в составе «акул» ему не удалось, и после локаута в сезоне-2004/2005 Королюк решил не возвращаться за океан.



Тогда-то и закрутились его отношения с «Витязем». Ещё локаутный чемпионат Александр начал в чеховской команде, игравшей в то время в Высшей лиге, но концовку турнира провёл в воскресенском «Химике». Летом «Витязь» поднялся в Суперлигу, и Королюк вернулся в эту команду, сразу же став одним из лидеров коллектива. В Чехове Александр отыграл три полноценных сезона, показывая статистику на уровне лучших нападающих топ-клубов, и за это время как раз и добился статуса главного бомбардира в недлинной истории «Витязя», который позже не сумели оспорить ни Алексей Макеев, ни Максим Афиногенов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

С наступлением эры КХЛ Королюк пошёл на повышение, поиграл за «Атлант», СКА, «Локомотив», но на излёте карьеры забивной форвард ещё дважды приходил в «Витязь». Сезон-2012/2013 Королюк в Чехове не доиграл, усилив «Магнитку» в дедлайн, зато в следующем чемпионате Александр был с «Витязем» до конца, правда, в тот момент у подмосковного клуба, переехавшего в Подольск, были уже другие лидеры, да и 37-летний Королюк уже не мог поддерживать высокую планку.



В следующем году Александр ещё попытался зацепиться за большой хоккей в «Нефтехимике» и «Югре», но летом 2015-го завершил карьеру.

Общая статистика: 202 игры, 122 (45+77) очка



Лучший сезон: сезон-2014/2015, 59 игр, 42 (17+25) очка



Главный бомбардир в недолгой истории сочинской хоккейной команды – нападающий Илья Крикунов. Воспитанник электростальского хоккея, немало поигравший в Мытищах, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, провёл свои лучшие годы карьеры именно в составе «леопардов». Крикунов играл за ХК «Сочи» с момента основания клуба в 2014-м и на протяжении трёх сезонов. В это время Илья был лидером команды Вячеслава Буцаева, неизменно набирая по 35-40 очков в чемпионате. Благодаря такой продуктивности Крикунов и является сейчас лучшим бомбардиром в истории «Сочи», опережая Андре Петерссона, Андрея Костицына и Эрика О'Делла.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Перед стартом сезона-2019/2020 Крикунов вернулся в Сочи и даже получил капитанскую повязку, но в этот раз у Ильи на берегу Чёрного моря совсем не пошло, и уже в ноябре клуб расторг с ним контракт.

Владимир Кочин («Северсталь»)

Общая статистика: 838 игр, 416 (281+135) очков



Лучший сезон: сезон-1989/1990, 60 игр, 58 (40+18) очков



Череповец до сих пор продолжает выпускать немало больших мастеров и талантливых хоккеистов, а из героев прошлого времени в Вологодской области обязательно вспомнят Владимира Кочина. Забивной нападающий родился в Череповце и практически всю карьеру посвятил родной команде, сменившей в 1994 году название с «Металлурга» на «Северсталь».



Кочин начал выступать за «сталеваров» ещё в 1980-м, когда клуб находился на третьем эшелоне российского хоккея, затем уже в молодости смог зарекомендовать себя в статусе лидера команды, с которой в 90-е играл в первой лиге, а в 1992-м поднимался в компанию сильнейших, благодаря созданию МХЛ.

Фото: severstalclub.ru

В Череповце помнят ударную связку Игорь Петров – Владимир Кочин, доставлявшую немало проблем соперникам «Металлурга»/«Северстали», третьим в этом звене обычно был Игорь Старковский – ещё один местный воспитанник, на игру которого собирались аншлаги в «Алмазе».

Кочин провёл за череповецкий клуб 18 сезонов, стал рекордсменом по количеству матчей, очков и голов, а вот до первых медальных успехов «Северстали» Владимир не дотянул. По ходу «бронзового» для череповчан чемпионата-2000/2001 35-летний Кочин, уже не выдерживавший конкуренции, угодил в глубокий запас, а затем и вовсе покинул клуб, перейдя в СКА. Владимир помог петербуржской команде избежать вылета в Вышку, а по окончании турнира завершил карьеру.



Владимир Анатольевич уже давно работает детским тренером в школе «Северстали», помогая раскрываться новым череповецким талантам. Его самый известный выпускник – Павел Бучневич.

Сергей Тукмачёв («Динамо» Мн)

Общая статистика: 590 игр, 349 (227+122) очков



Лучший сезон: сезон-1987/1988, 71 игра, 51 (31+20) очко



Ещё один уроженец Кирово-Чепецка в нашем материале и герой «Динамо», но на этот раз минского. Хотя в молодости Сергей Тукмачёв мог пойти по стопам земляка Мальцева: из «Олимпии» его пригласили в московский бело-голубой клуб, Тукмачёв начал играть за «Динамо» под руководством Владимира Юрзинова, но закрепиться в основе ему не удалось. Сначала форварда отправили в минское «Динамо» (фарм-клуб москвичей в то время, выступавший в первой лиге) на несколько матчей в конце сезона-1977/1978, а через пару лет Тукмачёв окончательно обосновался в столице Беларуси.

Фото: hcdinamo.by

За минское «Динамо», выступавшее в 80-е годы в основном во втором по силе дивизионе союзного чемпионата, Сергей Тукмачёв провёл 10 полных сезонов и сумел войти в историю в качестве лучшего бомбардира белорусского клуба, перекрыв достижения Анатолия Варивончика и Игоря Бубенщикова.



В 1989 году Тукмачёв оказался во Франции. Минское «Динамо» играло товарищеские матчи с «Реймсом», и играющий тренер этого клуба Владимир Ковин попросил руководство «Динамо» продать ему какого-нибудь результативного игрока. Выбор пал на 31-летнего Тукмачёва.



Сергей провёл в «Реймсе» один сезон, а затем сам же Ковин и убрал его из команды, по непонятным для Тукмачёва причинам. Однако форвард остался во французском хоккее – устроился в клуб «Везине» из второй лиги играющим тренером, а затем и вовсе обосновался в этой стране, получив второе гражданство.

Хельмут Балдерис («Динамо» Р)

Общая статистика: 497 игр, 548 (332+216) очков



Лучший сезон: сезон-1976/1977, 35 игр, 63 (40+23) очка



Понятно, что современное рижское «Динамо» юридически не имеет никакого отношения к советскому «Динамо» из столицы латвийской СССР, но не будем заниматься буквоедством. Главным хоккейным героем этой страны и настоящей легендой и лучшим бомбардиром рижского «Динамо» всех времён является Хельмут Балдерис.



Самый титулованный игрок латвийского хоккея, трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады в Лэйк-Плэсиде, единственный советский хоккеист, сумевший забросить четыре шайбы в ворота Владислава Третьяка в одном матче. Балдерис выступал за «Динамо» с 1969 по 1977 год, затем провёл три сезона в ЦСКА, где блистал в тройке с Виктором Жлуктовым и Сергеем Капустиным, но в 80-е вернулся в Ригу и играл за «Динамо» ещё на протяжении пяти лет.

Фото: РИА Новости

В 1985 году Балдерис закончил играть за рижан и уехал работать тренером-консультантом в Японию. После возвращения в Ригу в 1989-м 37-летний Хельмут неожиданно получил приглашение в тренировочный лагерь «Миннесоты», за которую в сезоне-1989/1990 провёл 26 матчей в чемпионате НХЛ. В межсезонье генменеджером «Норт Старз» стал Бобби Кларк, заявивший Балдерису, что в качестве игрока «Миннесоты» он его не рассматривает.



В начале 90-х Балдерис обосновался в Латвии, занялся бизнесом, при этом продолжал играть за команды из низших дивизионов до конца сезона-1995/1996.

Прошёл всю площадку, обманул трёх чехов. Как Балдерис повторил феноменальный гол Харламова На ЧМ-1978 латвиец был одним из лучших нападающих советской сборной, а его красивейшая шайба помогла СССР выиграть золото.

В те же годы Хельмут Гунарович возглавлял сборную Латвии на чемпионатах мира в низших группах (ЧМ-1993 и ЧМ-1994), а уже после выхода национальной команды в международную элиту несколько раз был её генеральным менеджером.