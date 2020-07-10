Гусев вернётся в КХЛ из-за Раффа? Опровергаем один из самых нелепых слухов лета

Несколько дней назад «Нью-Джерси Дэвилз» назначил нового главного тренера — им стал известный североамериканский специалист Линди Рафф. Это спровоцировало появление очень интересного слуха о том, что единственный российский легионер «дьяволов» Никита Гусев может вернуться в КХЛ.

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Рафф ушёл — в «Рейнджерс» праздник?

Почти шесть месяцев «дьяволы» провели с временным генеральным менеджером Томом Фитцжеральдом и временным главным тренером Аленом Насреддином. Теперь наступила определённость с обоими постами: Фитцжеральд стал полноценным генменеджером (пятым в истории клуба), а Раффа утвердили в роли нового главного тренера. «Нью-Джерси» оказался в странной и уникальной ситуации из-за пандемии — вести переговоры было затруднительно из-за невозможности встреч и перемещений, но, как сообщили инсайдеры, было проведено минимум 8 собеседований с разными кандидатами на роль тренера: были составлены интервью с Жераром Галланом, Питером Лавиолеттом и Джоном Стивенсом, но выбор был сделан в пользу Раффа.



60-летний Рафф провёл три последних сезона в роли помощника главного тренера «Рейнджерс», и это будет третье назначение специалиста в НХЛ после работы в «Баффало» и «Далласе» — «под капотом» у Линди 19 сезонов в роли наставника.



Любопытно, что болельщики «синерубашечников» с радостью встретили новость об уходе Раффа и замене его на тренера из фарм-клуба Горда Мёрфи. Дело в том, что Рафф за три сезона работы в «Рейнджерс» стал одним из самых критикуемых сотрудников клуба — по крайней мере, если судить по социальным сетям. Аргументация критики заключалась в том, что Рафф работал с защитниками и отвечал за действия команды в обороне и меньшинстве, а здесь у ньюйоркцев всё было далеко не гладко. За три сезона команда занимала последовательно 28-е, 27-е и 23-е места по пропущенным голам, а статистика по нанесённым по воротам «рейнджеров» броскам была ещё хуже (30-е, 29-е и 30-е места). «Убийство» меньшинства тоже было не на высоте (20-е, 27-е и 23-е места), и, как говорят теперь фанаты «Рейнджерс», Линди не стал приводить эти цифры в своём резюме при устройстве на работу в «Нью-Джерси».

Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

В то же время команда проходит период реконструкции, что привело к проблемам в защите — Рафф был вынужден работать и с молодёжью, и с сырыми хоккеистами, чей потенциал был не до конца понятен. В недоигранном сезоне «рейнджеры» стали намного лучше действовать у своих ворот и на трёхмесячном отрезке с конца ноября по конец февраля были третьими по эффективности спецбригады меньшинства. Словом, кредо Раффа, как тренера, стремящегося к надёжным действиям команды в своей зоне, понятно и известно.

7 фактов, которых нужно знать о Линди Раффе



1. Он занимает 6-е место по количеству побед среди тренеров в истории НХЛ (736).

2. Рафф получил приз лучшему тренеру сезона в 2006 году и был финалистом голосования в 2007 году.

3. Он был оштрафован на $ 10 тыс. за то, что устроил драку с участием 10 хоккеистов. Это случилось 22 декабря 2007 года в матче «Баффало» — «Оттава», когда тафгая «сенаторов» Криса Нила не наказали за удар плечом в голову форварда «Сэйбрз» Криса Друри.

4. Рафф выиграл золото Олимпиады в Сочи в роли помощника главного тренера сборной Канады Алена Виньо.

5. Рафф 10 лет отыграл в НХЛ и менял амплуа, играя и и защитником, и левым крайним нападающим. В 691 матче он набрал 300 (105+195) очков.

6. Он привёл «Баффало» к лучшему результату в истории клуба, выведя «клинков» в финал Кубка Стэнли — 1999. Трофей тогда достался «Далласу», который выиграл шестой матч в третьем овертайме благодаря голу Бретта Халла.

7. Рафф был назначен главным тренером «Далласа» 20 июня 2013 года — в 14-ю годовщину победы «Далласа» над «Баффало» в финале Кубка Стэнли — 1999.

Гусев вернётся в КХЛ? Не стоит и мечтать

Что касается перспектив Никиты Гусева в «Нью-Джерси» и сумасшедшего слуха о том, что россиянин якобы очень хочет вернуться в Россию из-за назначения Раффа, то всё это не имеет под собой никаких оснований.



Без сомнений, Линди Рафф не самый большой апологет атакующего хоккея, европейских «технариков» и любителей «прокатной импровизации». Но назвать его сумасшедшим никак нельзя, а ведь именно так можно было бы охарактеризовать стремление убрать из «Дэвилз» второго бомбардира команды, которым является Гусев (44 очка в 66 матчах, один балл отставания от Кайла Палмиери). К россиянам Линди всегда относился достаточно терпимо, а лучше всех о нём может высказаться Максим Афиногенов, который отыграл под руководством Раффа девять сезонов в «Баффало».

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Афиногенова трудно заподозрить в особой любви к игре в обороне, и сложности во взаимоотношениях с Линди у него были. Одновременно с этим были и прекрасные сезоны, когда Безумный Макс набирал более 60 очков за регулярный чемпионат.

«Каждому игроку Рафф внушал: «Со смены должен приползать. Отдышался на скамейке — и по новой». Если кто-то не выполнял, получал разнос. Однажды Рафф настолько разозлился после ошибки игрока, что в перерыве рубанул клюшкой об стену прямо над ним — бедняге только обломки посыпались на голову», — вспоминал Афиногенов в интервью «СЭ».

Предположить, что тренер за что-то невзлюбил Гусева, не проведя в команде ни одной тренировки, невозможно. Кроме этого, если придерживаться мысли о том, что Раффу не нравятся все техничные игроки, не стремящиеся играть жёстко и бежать в оборону, то проблемы возникнут не только у Гусева, но и у Нико Хишира и Йеспера Братта. Кроме того, американский янгстер Джек Хьюз и канадский защитник-ветеран Пи Кей Суббан тоже не являются гигантами оборонительных действий, поэтому, по такой логике, Раффу нужно разогнать половину команды.



Финансовой необходимости избавляться от Никиты у «Нью-Джерси» нет никакой. Контракт россиянина вполне вменяем ($ 4,5 млн), а следующий сезон у него — последний по действующему договору, поэтому Гусеву нужно особенно стараться. Места под потолком зарплат у «Дэвилз» достаточно (почти $ 9 млн), а из крупных подписаний в межсезонье необходимо будет заключить новый договор с Йеспером Браттом, защитником Мирко Мюллером и вторым вратарём Маккензи Блэквудом, для чего вполне хватит свободных денег.



Кроме этого, в сезоне-2020/2021 у Гусева начинает действовать в контракте пункт, ограничивающий возможность его обмена — Никита может выбрать 8 команд, куда ему не хочется переходить. Это может свести возможность обмена к нулю, а перспективу расторжения по инициативе самого хоккеиста рассматривать и вовсе не стоит. В КХЛ все составы уже сформированы и больших денег сейчас не заработать, учитывая потолок зарплат, а также новые экономические реалии. Куда логичней будет адаптироваться к требованиям нового тренера, провести хороший сезон в «Дэвилз» и со спокойной душой выйти на рынок свободных агентов, после чего выбрать команду по вкусу. Пока что слух о том, что Никита собрался обратно в КХЛ из-за личности нового главного тренера «Нью-Джерси», тянет на статус самого нелепого за нынешнее лето.