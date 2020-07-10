«Был полностью здоров». Скончался игрок ВХЛ Крутий, ему стало плохо на пробежке

23 года – совсем ещё молодой человек, жить бы и жить. Работать, играть, радоваться жизни. К сожалению, Павел Крутий уже не обнимет родных, не улыбнётся и не выйдет на лёд. Сегодня ему стало плохо на тренировочном сборе команды, а вскоре его не стало.

Смерть от тромбоэмболии

«Сегодня в Орске во время предсезонной подготовки хоккейного клуба «Южный Урал» произошёл несчастный случай. Трагедия произошла с нападающим Павлом Крутий. Накануне команда начала свой предсезонный сбор. Сегодня утром он вместе с остальными игроками вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла, но по дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спустя некоторое время Павел скончался. Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии», — сообщается на официальном сайте клуба.



Тромбоэмболия лёгочной артерии – это сгусток крови, который оторвался от стенки вены и переместился в лёгочную артерию. Он нарушает кровоснабжение лёгочной ткани, что приводит к поражению сердца, лёгких и, если болезнь вовремя не диагностировать, даже к летальному исходу.

Ушёл из жизни хоккеист клуба «Южный Урал» Павел Крутий. Ему было 23 года

Кто такой Павел Крутий

Павел – молодой хоккеист родом из Хабаровска, начал заниматься хоккеем в «Амуре», несколько лет выступал за молодёжную команду клуба, затем перешёл в «КРС Хейлундзян», в 2018 году сыграл на Матче звёзд МХЛ.



Повзрослев, стал играть в командах Высшей хоккейной лиги – сначала в Китае, а прошлый сезон провёл в «Сарыарке». Контракт с «Южным Уралом» нападающий подписал чуть больше месяца назад. 6 июля вместе со всей командой вышел из отпуска, прошёл медицинские тесты и приступил к предсезонной подготовке.



В МХЛ Крутий провёл 205 матчей, в которых набрал 130 (67+63) очков. В ВХЛ отыграл 89 матчей, набрав 49 (19+30) очков.

Как так получилось?

На сайте ВХЛ сообщается, что Крутий не жаловался на здоровье, об этом говорит и генеральный директор «Южного Урала» Олег Пивунов. «Мы все сейчас в шоке, ничего не предвещало такого. Была утренняя лёгкая пробежка, кроссы в первый день сборов никто не даёт, ситуация непонятная. Была лёгкая пробежка без времени для ознакомления с трассой, где мы всегда потом проходим подготовку, бегаем кроссы. Температура воздуха была 25 градусов, для нашего региона это нормальная температура. Никаких отклонений у него не было, хоккеист прошёл медицинское обследование, был полностью здоров по всем показателям. Ничего не предвещало такого. Он сдал тест на коронавирус, как и вся команда, положительных результатов ни у кого не было. Клуб окажет всяческую поддержку семье и близким», — сказал Пивунов ТАСС.

Гендиректор «Южного Урала»: Крутий прошёл медицинское обследование и был полностью здоров

Перед стартом сборов игроки должны пройти углублённый медосмотр и получить допуск к тренировкам. Хоккеистов «Южного Урала» проверяли накануне, 9 июля. Им была проведена следующая диагностика: велоэргометрия, электрокардиограмма в покое, УЗИ сердца и ряд дополнительных обследований. Самые частые симптомы ТЭЛА – одышка, боль в груди, общая слабость. Теперь возникает вопрос – как можно было проглядеть такой серьёзный диагноз?



«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Павла.