На что способен Макдэвид и остановит ли Хеллебайк «Калгари»? Каким будет плей-ин на Западе

Старт заокеанского плей-офф уже не за горами — в ближайший понедельник открывают свои двери тренировочные лагеря, а с началом августа всех болельщиков ждут две недели настоящего хоккейного безумия, когда каждый день подарит нам по 15 матчей хоккея. Настало время посмотреть, чем же будут примечательны пары плей-ин или квалификационного раунда, как его иначе называют. Эти серии будут играться до трёх побед.

«Эдмонтон» (5) — «Чикаго» (12)

«Нефтяники» обладают лучшим игроком в мире, каковым принято считать Коннора Макдэвида, и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Леоном Драйзайтлем — одного этого факта было бы достаточно, чтобы считать «Эдмонтон» фаворитом. Однако на деле всё далеко не так просто, поскольку глубина состава у «Ойлерз» не слишком сильна, а в плей-офф за всеми лидерами пристально присматривают, стараясь уделять им максимум внимания. Насколько смогут проявить себя Макдэвид и Драйзайтль, будет зависть от звеньев поддержки, которые должны вносить свой посильный вклад в атаку, выматывать оборону «Чикаго» и вратаря.



По цифрам в атаке у команд примерное равенство. «Эдмонтон» в регулярном чемпионате был 14-м в лиге по голам в среднем за матч и шёл на 29 месте по среднему количеству бросков в створ. «Чикаго» по этим показателям занимал соответственно 18 и 13 места. У «чёрных ястребов» по-прежнему в порядке Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, вокруг которых руководство пытается выстроить новую молодую команду. Доминик Кубалик достаточно спокойно забил в своём дебютном сезоне 30 голов; Дилан Строум, Алекс Дебринкэт, Алекс Нюландер и Кирби Дах — талантливые молодые хоккеисты, но которым предстоит вносить более весомый вклад, если «Блэкхокс» всерьёз нацелился «пошуметь» в плей-офф.



Главный козырь «Эдмонтона» — отменное большинство, которое по своей эффективности является лучшим в НХЛ (29,5%). По сравнению с ним «Чикаго» реализует лишнего намного хуже (15,2%). Перевес «Блэхокс» во вратарской позиции, где опытный Кори Кроуфорд может переиграть дуэт Майка Смита и Микко Коскинена, которым нужно ещё разобраться между собой.



Защита команд также примерно равна: «нефтяники» занимают 15 место по количеству пропущенных шайб в среднем за матч, а «Чикаго» расположился строчкой ниже. Другое дело, что «чёрные ястребы» позволяют соперникам наносить более 35 бросков за матч, а это худший показатель в лиге.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Эдмонтона» в пяти матчах.

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«Нэшвилл» (6) — «Аризона» (11)

Нападение обеих команд может стать разочаровывающим, несмотря на наличие талантов. «Нэшвилл» в регулярном чемпионате забивал чуть больше (3,07 гола за матч), чем «койоты» (2,71) и намного больше бросал, но большую часть этого преимущества хоккеисты «Предаторз» добились до января 2020 года, когда на пост главного тренера заступил Джон Хайнс. Лишь один форвард «Нэшвилла» в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 голов (Филип Форсберг).



«Аризона», в свою очередь, опирается на таких звёзд, как Фил Кессел и Тейлор Холл, но лучшим бомбардиром команды является почему-то Ник Шмальц, набравший 45 очков в 70 матчах. У «Койотс» также в составе есть только один игрок, выбивший голевую двадцатку, и это тоже неожиданное имя — Конор Гарлэнд.

Оборона «Нэшвилла» намного опытнее и мастеровитей, чем у оппонента. Главный герой «хищников» на синей линии — это вероятный обладатель «Норрис Трофи» нынешнего сезона Роман Йози, которому помогают Райан Эллис и Маттиас Экхольм. Эти парни чуть растеряли тонус, если сравнивать с финалом Кубка Стэнли трёхлетней давности, но всё равно их уровень и кубковый опыт должен принести «Предаторз» ощутимое преимущество.



«Аризона» намного превосходит оппонентов в деле «убийства» меньшинства (82,7%, пятое место в лиге). «Нэшвилл» по этому компоненту был предпоследним. Что же касается вратарской дуэли, то у Пекки Ринне был ужасный регулярный чемпионат, а голкипер «Койотс» Дарси Кемпер мог бы претендовать на «Везину», если бы не травма. Очевидно, что стартёром «Нэшвилла» в плей-офф станет Юусе Сарос, а «койоты» имеют роскошь выбирать сразу из трёх голкиперов (Кемпер, Раанта, Хилл), и неизвестно кто изз них окажется лучше.



Прогноз «Чемпионата»: «Аризона» выиграет в пяти матчах.

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«Ванкувер» (7) — «Миннесота» (10)

В этой паре нападение должно быть повеселее: «Кэнакс» идёт на 8 месте по средней результативности, а «дикари» — на 12. «Ванкувер» обладает захватывающим молодым «ядром» в лице Элиаса Петтерсона, Брока Бёзера и Бо Хорвата, которым будет помогать молодой защитник Куинн Хьюз. Ветераны Миллер, Тоффоли и Пирсон обладают хорошим кубковым опытом, поэтому «Кэнакс» вполне по силам стать одним из открытий нынешнего плей-офф. У «Миннесоты» есть такие зубры, как Эрик Стаал, Зак Паризе и Матс Цуккарелло, а также известный кубковый боец Кевин Фиала, но, в целом, атака «Уайлд» выглядит намного менее впечатляющей.



По пропущенным голам в среднем за матч «Ванкувер» также имеет небольшое преимущество (3,1 против 3,14), но эти цифры не расскажут надёжности обороны. Куда красноречивее статистика подавления бросков соперника, где «дикари» выглядят намного успешнее: по броскам по своим воротам хоккеисты «Кэнакс» занимают четвёртое место с конца, в то время как «Миннесота» идёт на 11 месте. Имея опытных Сутера, Спарджона, Бродина и Дамбу, «Миннесота» отлично справляется с задачей нейтрализации опасных моментов у своих ворот.



В этом свете соперничество отменной обороны «Уайлд» и качественной спецбригады большинства «Ванкувера» (4 место в НХЛ) выглядит интригующим. Во вратарской дуэли можно отдать преимущество «Кэнакс», где выздоровевший Якоб Маркстрём должен сыграть сильнее дуэта Стэлок — Дубник, где каждый страж ворот не отличается стабильностью.



Прогноз «Чемпионата»: «Ванкувер» выиграет в четырёх матчах.

«Калгари» (8) — «Виннипег» (9)

Западной Канаде должен понравится этот сериал, который должен стать одним из украшений кубкового лета. «Калгари» крайне нестабильно играл в нападении весь сезон, умудрившись упасть по забитым голам аж на 20 место в лиге, но за полтора месяца до остановки сезона «огоньки» были на высоте — ни одна команда не могла сравниться по количеству шайб в равных составах за этот отрезок.

«Самолёты» имеют приличную огневую мощь, располагая такими монстрами, как Марк Шайфли, Блейк Уилер, Патрик Лайне, Николай Элерс и Кайл Коннор. Самый большой вопрос для «Виннипега» состоит в том, как много команда сможет получить от форвардов нижней шестёрки, и если здесь всё получится, то остановить «Джетс» будет очень непросто.



Игра «Виннипега» в обороне с трудом поддаётся оценке из-за блестящего сезона голкипера Конора Хеллебайка, который выручал команду в безнадёжных ситуациях. С одной стороны, «реактивщики» лучше по статистике пропущенных голов, с другой — у «Виннипега» слишком разнородный состав защитников, который может допускать ошибки. В «Калгари» в защитной линии есть свой непререкаемый авторитет — обладатель «Норриса» Марк Джиордано, но самоотвод Трэвиса Хэмоника может стать дополнительной трудностью, поскольку опытный Хэмоник был способен «сьесть» достаточное количество игрового времени.



Главный козырь «Виннипега» — это, конечно же, Хеллебайк. Благодаря ему можно будет забыть и об ужасной игре в меньшинстве и нестабильности защитников. Если у «Флэймз» неожиданно не захотят стать суперменами Риттих или Тэлбот, то голкипер «Джетс» способен сделать бессильными все усилия Годро и компании.



Прогноз «Чемпионата»: «Виннипег» победит в четырёх матчах.