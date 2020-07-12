Фантастический Панарин против вундеркинда Свечникова. Каким будет плей-ин на Востоке

Старт заокеанского плей-офф уже не за горами — в ближайший понедельник открывают двери тренировочные лагеря, а с началом августа всех болельщиков ждут две недели настоящего хоккейного безумия, когда каждый день подарит нам по 15 матчей хоккея. Настало время посмотреть, чем же будут примечательны пары плей-ин, или квалификационного раунда, как его иначе называют. Эти серии будут играться до трёх побед.

«Питтсбург» (5) — «Монреаль» (12)

«Монреаль» должен быть доволен – если бы сезон не прервался из-за пандемии, о плей-офф они не могли и мечтать. Новый формат – шанс начать всё с чистого листа, но это непростое задание, ведь в соперники им достался «Питтсбург» со здоровыми Кросби и Малкиным.



Нападение «Питтсбурга» не идёт в сравнение с составом соперника – помимо двух топ-центров есть Брайан Раст, который наколотил в этом году 27 шайб, вернётся после травмы Джейк Гюнцель, есть Хёрнквист, Кагун, Маккэн, атакующие защитники Летанг и Марино.



«Монреалю» придётся справляться с этим практически одним звеном с некоторой поддержкой молодёжи и рассчитывать на то, что Ши Уэбер сможет если не остановить, то притормозить главные атакующие силы «пингвинов». По всем основным показателям – забитые и пропущенные голы, спецбригады – «хабы» уступают «пингвинам».



Что касается последнего рубежа, то первый номер «Монреаля» Кэри Прайс до сих пор считается одним из лучших голкиперов мира, однако в последние годы не показывает стабильной игры. Если он поймает кураж, забить ему будет непросто. У «Питтсбурга» в этом году выстрелил Тристан Джарри, а помимо этого, есть уже опытный Мэтт Мюррей, который дважды приводил команду к Кубку Стэнли.



«Питтсбург», бесспорно, является фаворитом этой серии – кроме скорости и надежды на Прайса, «Монреалю» практически нечего им противопоставить.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Питтсбурга» в четырёх матчах.

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«Каролина» (6) — «Рейнджерс» (11)

Прошлогодний финалист Востока встретится с командой, которые последние два года не выходила в плей-офф и эту регулярку закончила на предпоследнем месте в дивизионе. Однако не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд.



«Рейнджерс» выиграли все четыре матча с «Каролиной» с общим счётом 17:9, да и вообще во второй половине сезона набрали приличный ход. Это молодая команда, которая проходит процесс становления, её игра ещё далека от идеала, но в Нью-Йорке есть большие звёзды, которые способны обеспечивать результат. В первую очередь, это касается Артемия Панарина – россиянин провёл фантастический сезон, набрав 95 очков. Есть ещё опытные Мика Зибанеджад и Крис Крайдер, который вернулся в строй после травмы, а также молодые Бучневич, Строум и Фаст.

«Каролине» есть чем ответить – вундеркинд Свечников, Ахо, Терявяйнен, Нидеррайтер, Дзингел, Уильямс – в целом нападения у «ураганов» более глубокое, нет зависимости от одного звена. Да и линия защиты помощнее и опытнее, чем у соперника. Ещё один козырь «ураганов» — игра в меньшинстве – они «убивают» 84% удалений, в то время как «Рейнджерс» — только 77,4%.



Вратарская позиция у «Рейнджерс» выглядит сильнее – дуэт Георгиева и Шестёркина прекрасно себя показывает и во многом за счёт него команда до последнего продолжала бороться за плей-офф. И на всякий случай, есть ещё Хенрик Лундквист – он выиграл три матча с «Каролиной» в регулярке. Проблема в том, что надо ещё разобраться, кому доверить последний рубеж.



У «Каролины» же есть герой прошлого плей-офф Петр Мразек. По статистике он играет чуть хуже, чем в сезоне-2018/2019, но проблемы испытывал в основном в первой половине чемпионата, а к зиме вышел на прежний уровень.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Каролины» в пяти матчах.

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«Айлендерс» (7) — «Флорида» (10)

В этой серии атака будет соперничать с обороной. «Флорида» располагает убийственным нападением, а Барри Тротц выстроил в «Айлендерс» защиту, через которую мышь не проскочит.



У «Флориды» талантливый и крайне результативный костяк команды – Барков, Дадонов, Юбердо, Хоффман, Экблад, который не должен испытывать проблем с забиванием голов, однако у них нет большой поддержки от третьих-четвёртых звеньев. Если у «Айлендерс» получится перекрыть ведущие тройки, дело запахнет жареным.



В то же время даже не самая сильная оборона «Флориды» способна противостоять атаке «Айлендерс» и не самым эффективным бригадам большинства. Голы – главная проблема «островитян» — до ворот они доходят, но бросков совершают крайне мало.



Однако ключевым в этой серии будут вратари. На бумаге преимущество на стороне «Айлендерс» - Семён Варламов и Томас Грайсс пропускают крайне мало, но у «Флориды» есть Сергей Бобровский, для которого эта серия станет шансом реабилитироваться за разочаровывающую регулярку. Прошлым летом он подписал долгосрочный контракт на крупную сумму, но пока не оправдывал ожиданий – проигрывал конкуренцию сменщикам, а потом и вовсе получил травму. Если Бобровский будет играть как настоящий Бобровский, он одним махом нивелирует все слабые стороны своей команды.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Флориды» в пяти матчах.

От Бобровского до Лундквиста. Игроки НХЛ, для которых концовка сезона будет определяющей Ничушкин и Гурьянов ждут новых контрактов, а Кессел и Туррис боятся тренерского гнева.

«Торонто» (8) — «Коламбус» (9)

Эта серия также будет столкновением двух противоположностей – «Торонто» обладает большим атакующим потенциалом (больше забивают только «Вашингтон» и «Тампа»), но и пропускает тоже больше среднего. «Коламбус» в первую очередь полагается на оборону и крайне дисциплинированно действует в своей зоне, атака же заметно поредела после того, как прошлым летом команду покинули Панарин, Дюшейн и Дзингел.



Главными звёздами «мундиров» является пара обороны Джонс – Веренски – они хороши и в защите, и в атаке. Среди нападающих стоит выделить лучшего бомбардира Дюбуа, а также Оливера Бьоркстранда. В «Торонто» атакой заправляют Мэттьюс, Марнер, Таварес и Нюландер – эта четвёрка забила 120 из 237 голов команды. Они же обеспечивают прекрасную реализацию большинства (23,1%, шестое место в лиге), «Коламбус» же может похвастаться хорошим меньшинством (81,2%, 12-е место в лиге).



Помимо крепкой обороны, у «Коламбуса» крепкая вратарская бригада Корписало — Мерзликин, однако опыта в плей-офф у них практически нет, а латвиец и вовсе проводит первый сезон в НХЛ. «Торонто» будет полагаться на Фредерика Андерсена, который давно доказал, что способен выручать даже в сложных ситуациях.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Торонто» в пяти матчах.