Дацюк продолжает карьеру, а «Динамо» и «Авангард» рвут контракты. Все события недели в КХЛ

Команды Континентальной хоккейной лиги начинают выходить из отпусков и приступают к прохождению углублённых медицинский обследований. Совсем близок тот момент, когда хоккеисты начнут ледовые тренировки и занятия на земле. В это время менеджеры клубов делают заключительные шаги в своей селекционной работе. Рассказываем, что важного произошло за последнюю неделю на трансферном рынке КХЛ.

41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»

10 июля официально было объявлено о продлении контракта между Павлом Дацюком и екатеринбургским «Автомобилистом». 41-летний спортсмен остаётся в хоккее минимум ещё на один сезон (20 июля Павлу исполнится 42 года). В начале межсезонья ходили слухи, что Павел завершит игровую карьеру и сосредоточится на менеджерской деятельности, однако уральский волшебник всё-таки решил продолжать играть.



В течение всего минувшего сезона Павла преследовали травмы. За весь регулярный чемпионат Дацюк принял участие только в 43 матчах. Из-за повреждений опытный хоккеист был вынужден пропустить и стартовый матч плей-офф. Но и четырёх матчей в серии с «Сибирью» Павлу хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром команды в плей-офф. В новом сезоне Дацюк должен стать проводником идей нового главного тренера уральцев Билла Питерса. Россиянин и канадец знакомы давно, ещё со времён совместной работы в «Детройт Ред Уингз», где Питерс ассистировал Майку Бэбкоку.

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«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

В середине недели подошла к концу карьера Свена Андригетто в «Авангарде». Швейцарец не смог адаптироваться к жизни в России и игре в КХЛ. Свен чередовал отдельные яркие матчи, перемежая их с матчами, где его в принципе не было видно на площадке. У Андригетто оставался последний год по контракту с омским клубом, однако на протяжении двух месяцев стороны искали возможность его расторжения.

Генменеджер «Авангарда»: контракт с Андригетто расторгнут без выплаты компенсации

Главным камнем преткновения являлся вопрос компенсации за разрыв соглашения. В стане «ястребов» явно не горели желанием выплачивать Свену положенные по регламенту 22,5 млн рублей (25% от зарплаты во второй год контракта). В итоге генменеджер омского клуба Алексей Волков объявил, что контракт с хоккеистом был расторгнут по соглашению сторон. Таким образом, от «Авангарда» Андригетто не получил ни копейки. Ожидается, что швейцарец продолжит карьеру на родине, где заключит четырёхлетний контракт с «Лозанной».

«Авангард» избавился от Андригетто. Почему швейцарец отказался от миллионов? Омский клуб сэкономил 22,5 млн рублей, сумев договориться с опальным легионером.

Московское «Динамо» отказалось от защитника Огурцова

Московское «Динамо» также сделало шаг, направленный на оптимизацию платёжной ведомости. Бело-голубые выкупили последний год контракта защитника Дмитрия Огурцова. 26-летний игрок обороны в минувшем сезоне проводил на льду меньше 10 минут за матч, являясь номинально седьмым-восьмым защитником в колоде Владимира Крикунова. В следующем сезоне динамовцы возлагают надежды на прогресс молодого Егора Аланова, который и должен занять место Огурцова в составе.

Московское «Динамо» расторгло контракт с Огурцовым по инициативе клуба

В этой ситуации Дмитрий мог и вовсе выпасть из основного состава бело-голубых, плотно застолбив за собой место на трибунах. В условиях жёсткого потолка зарплат платить 15 млн рублей игроку резерва является слишком большой роскошью. Теперь Огурцов получил статус неограниченно свободного агента, а «Динамо» расчистило место под потолком зарплат.

Защитник Сергей Терещенко продолжит карьеру в «Амуре»

Любопытная история в это межсезонье приключилась с защитником Сергеем Терещенко, который в прошлом сезоне выступал за «Трактор». Челябинский клуб не стал предлагать Терещенко продление контракта, после чего двукратный обладатель Кубка Гагарина подписал просмотровое соглашение с магнитогорским «Металлургом», в составе которого и провёл лучшие годы в карьеры.

«Металлург» официально объявил о подписании пробного контракта с Терещенко

Однако возвращение в родной клуб не получилось долгосрочным. Уральцы быстро отказались от услуг хоккеиста. Теперь Сергей отправляется в Хабаровск на однолетний полноценный контракт с «Амуром». В стане «тигров» Терещенко должен без проблем пробиваться в основной состав. В случае удачного сезона на Дальнем Востоке 28-летний хоккеист может рассчитывать на сохранение места в КХЛ.

«Нефтехимик» взял на просмотр Александра Осипова

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал просмотровый контракт с защитником Александром Осиповым. В минувшем сезоне Осипов являлся основным хоккеистом «Адмирала». Опытный хоккеист провёл довольно приличный сезон во владивостокском клубе, набрав 10 (2+8) очков в 45 матчах регулярного чемпионата.



Однако после отказа «моряков» от участия в сезоне КХЛ-2020/2021 получивший статус свободного агента Осипов долго не мог найти новое место работы. Это было довольно удивительно, ведь Александр является квалифицированным хоккеистом для нашей лиги, да и заоблачных финансовых условий никогда не выдвигал. Осипов должен успешно пройти просмотр в Нижнекамске, потому что конкуренция в защитной линии «волков», мягко говоря, не выглядит серьёзной.

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«Сибирь» отпустила участника Матча звёзд Михайлова

Удивительный ход совершил генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский. Многоопытный функционер бесплатно отпустил из команды нападающего Никиту Михайлова. Участник Матча звёзд КХЛ 2019 года покинул Новосибирск, расторгнув контракт с клубом по соглашению сторон.



На данный момент главным претендентом на Михайлова является ХК «Сочи», где главным тренером является Александр Андриевский. Он работал с форвардом в прошлом сезоне, когда пришёл в клуб после отставки Владимира Юрзинова-младшего. Вписывается подписание Михайлова и в концепцию сочинцев, которые после смены руководства взяли курс на привлечение молодёжи.



В минувшем сезоне Никита не смог сработаться с новым главным тренером сибиряков Николаем Заварухиным. Вот только является ли это достаточным основанием, чтобы отпускать хоккеиста на все четыре стороны, лишая себя возможности получить за талантливого игрока хоть какой-то компенсации? Сомнительно.

«Сибири» оказался не нужен перспективный молодой россиянин. Что не так с Михайловым? Два года назад Никита Михайлов ездил на «Матч Звёзд» и был одним из тех, кто почти спас новосибирский клуб от провала.

Илья Шинкевич вернулся в минское «Динамо»

Минское «Динамо» чуть ли не последним включилось в селекционную работу. Долгое время белорусский клуб не имел подтверждённого финансирования на следующий сезон, в результате чего «зубры» упустили большое количество хоккеистов. Сейчас менеджеры клуба пытаются наверстать упущенное. На прошлой неделе «Динамо» объявило о контракте с чешским голкипером Домиником Фурхом, а теперь вернули в команду защитника Илью Шинкевича. 30-летний защитник последние два сезона провёл в Подольске, где не хватал звёзд с неба, но и картины не портил. Участник четырёх чемпионатов мира в составе сборной Беларуси точно не будет лишним в минском клубе.