«Монреаль» накрыло вирусом. Кросби и Малкин получат самого лёгкого соперника?

«Это совсем не здорово — играть против отдохнувшего Кэри Прайса», — говорили игроки НХЛ, когда обсуждалась возможность розыгрыша плей-офф из 24 команд. Эта схема, как известно, была принята, и «Питтсбург», которому в соперники достался «Монреаль» с Прайсом во главе, мог считать себя одним из самых пострадавших. Пытаться пробить одного из лучших голкиперов современности, когда тот «горяч» и в хорошем тонусе, задача нелёгкая. Но последние новости из стана «канадцев» носят не самый радостный характер, и болельщикам «хабов» можно только посочувствовать — их команда может стать лакомым кусочком в квалификационном раунде плей-ин.

Расписание серии «Питтсбург» — «Монреаль»

Карл за четыре миллиона и думающий Доми

Первой потерей «Монреаля» стал отказ играть в плей-ин защитника Карла Алзнера. Впрочем, несогласие 31-летнего Алзнера не самый большой убыток для «Канадиенс», поскольку самым примечательным у этого хоккеиста уже несколько лет является его потрясающий контракт. Алзнер, долгое время игравший бок о бок с Овечкиным в «Вашингтоне», в последнее время сильно сдал, но продолжает зарабатывать по $ 4 млн в год, хотя весь прошлый сезон он провёл в фарм-клубе. За основную команду Карл отыграл лишь 4 матча, не набрав очков и зафиксировав показатель полезности «-1».



В состав Алзнер, скорее всего, не прошёл бы, и руководству «Монреаля» предстоит скорее не сожалеть об его отсутствии, а разрабатывать варианты сделки по обмену или выкупу.



Помимо Алзнера пока не определился со своим будущим форвард Макс Доми, а это уже гораздо серьёзнее, чем стареющий оборонец, «пылящий» в АХЛ. Доми — самый высокооплачиваемый форвард «Монреаля» ($ 3,1 млн), центр второго звена и третий бомбардир команды в регулярном чемпионате-2019/2020 (17 голов, 27 передач в 71 матче). Доми выбрал несколько удивительную выжидательную позицию, заявив, что определиться со своим решением через 7-10 дней, а пока его в тренировочном лагере «Канадиенс» можно не ждать. Генеральный менеджер клуба Марк Бержевен согласился ждать, а возможной причиной такой паузы является тот факт, что Доми страдает от сахарного диабета и целиакии (нарушение работы кишечника).



Согласно официальному протоколу НХЛ, Доми входит в число хоккеистов с повышенной степенью риска заболеть коронавирусом, к тому же оба его заболевания предписывают строжайшее соблюдение диеты, что может быть не так просто в условиях «хаба» в Торонто.



Выступление Доми в доигровке сезона может повлиять на его будущее в лиге, поскольку хоккеист станет ограниченно свободным агентом. Его продуктивность упала по сравнению с рекордным сезоном-2018/2019 (72 очка), и, в отличие от Каапо Какко, который тоже страдает от диабета, Макс принял решение не тренироваться в компании одноклубников.



«Учитывая состояние здоровья Доми, мы приняли решение, что подождать будет лучшим выходом из ситуации. Нужно время, чтобы всё оценить и выбрать наилучший вариант», — скромно сказал Бержевен.

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«Монреаль» на грани отстранения?

Третьей неприятностью для фанатов «Монреаля» стала новость о том, что ещё три хоккеиста команды сдали положительные тесты на коронавирус перед самым открытием тренировочного лагеря. НХЛ не подтвердила и не опровергла эту информацию, а, согласно политике лиги, все данные об именах заболевших должны быть строго секретны и не публиковаться в открытом доступе.



Известно, что из 396 протестированных игроков 23 сдали положительные пробы и ещё у 12 хоккеистов был обнаружен коронавирус после дополнительного, индивидуального тестирования, которое было за рамками обязательной программы. Неизвестно, были ли 3 хоккеиста «Канадиенс» среди этой дюжины, но ситуация для «Монреаля» может стать близкой к критической.



Если все трое заболевших — хоккеисты основного состава, то им придётся пропустить минимум две недели, то есть почти весь тренировочный лагерь. Поддерживать физические кондиции хоккеисты смогут самостоятельно, а вот выходить на лёд им вряд ли кто-то позволит даже частным образом. Если прибавить к этим трём ещё и Доми, который может отказаться играть, то «Монреаль» будет лишён полноценного звена, что делает и без того не самую сильную команду Клода Жюльена лёгкой добычей для сильного «Питтсбурга». «Монреаль» рискует превратиться в самого лёгкого соперника по квалификационному раунду, и клубу ещё повезло, что результаты этих тестов были получены до открытия тренировочного лагеря.

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Пока неизвестно, как НХЛ будет реагировать на подобные результаты тестирования, но поклонники «Канадиенс» настроены пессимистично. «Поскольку «Монреаль» был последним, 24-м участником плей-офф, то лига может просто исключить команду из розыгрыша. Или же «канадцы» снимутся сами из-за угрозы заражения всех остальных хоккеистов команды, а «Питтсбург» без борьбы пройдёт дальше. Пока таких решений принято не было, но в ближайшие дни мы узнаем об этом больше», — пишет автор фанатского блога Habs Eyes On The Prize Джастин Блэйд.

Не исключено, что централизованных действий по отстранению «Монреаля» не последует, но другие хоккеисты «канадцев» выберут добровольный отказ от участия в плей-офф, поскольку время на принятие такого решения у них пока есть. Всё это серьёзно осложняет подготовку «Канадиенс» к матчам квалификационного раунда.



Для хоккея этот случай может стать прецедентом, но в других североамериканских лигах подобные отстранения уже есть. Так, футбольная MLS исключила из турнира «Даллас» и «Нэшвилл», так как там было по 9 заражённых игроков. НХЛ не сообщала, каким будет порог заболеваемости, после которого отстранение будет рассматриваться как необходимая мера. Как сообщил исполнительный директор профсоюза игроков, для хоккеистов крайне важно знать, сколько положительных тестов зафиксировано в каждой команде.