Отпуск закончился, но вопросы ещё остались. Белые пятна межсезонья КХЛ

На календаре практически середина июля, а это значит, что КХЛ начинает потихоньку возвращаться из затянувшегося отпуска. В клубы съезжаются хоккеисты для прохождения тренировочных сборов, включая иностранцев, стартуют медосмотры, не за горами и первые контрольные матчи межсезонья-2020. Продолжающаяся пандемия коронавируса, конечно, накладывает свой отпечаток на традиционную летнюю работу всех команд, но всё-таки хоккей понемногу возвращается, пускай и в форс-мажорных условиях, тем более что до старта нового чемпионата ещё достаточно времени.
Клубы выходят из спячки, начинается активная работа по подготовке к сезону, однако вопросов без ответа в мире КХЛ ещё хватает, причём связаны они не только с главной темой 2020 года. Разбираемся в оставшихся белых пятнах межсезонья нашей лиги.
Каким будет состав участников нового сезона?
Даже сейчас ответить на этот важнейший вопрос однозначно невозможно. Все наши клубы зависят от денег госкорпораций либо местных региональных бюджетов, а финансовая обстановка в мире крайне нестабильна, и в любой момент такой убыточный проект, как хоккейный клуб, может остаться без поддержки.
Ещё в начале апреля из числа участников следующего сезона КХЛ добровольно вышел «Адмирал», и с тех пор было немало слухов о проблемах в том или ином коллективе. До реальных трудностей, похоже, дело не дошло, и в середине июня президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все оставшиеся 23 клуба подали заявки на участие в следующем чемпионате. Стало быть, руководством команд были получены соответствующие финансовые гарантии от покровителей.
Однако расслабляться рано. Не так давно мы писали о внезапно возникших проблемах в «Витязе», и хоть в Подольске, кажется, нашли способ их решения, окончательно вопрос ещё не закрыт. Периодически приходят тревожные новости из Хабаровска (хотя попытка найти связь между игрой «Амура» в КХЛ и арестом губернатора Фургала видится спекуляцией чистой воды), Риги, Минска, неизвестно, что будет с «Куньлунем», а в Уфе в очередной раз судачат о потере интереса «Башнефти» к спортивным проектам.
Понятно, что большая часть информации подобного рода – если не «вброс», то сильное преувеличение. С тем же «Салаватом» в ближайшем будущем не случится ничего страшного («Башнефть» уже давно содержит хоккейный клуб не напрямую, а через руководство республики), «Амур» не настолько сильно зависит от фигуры краевого лидера, в Минске остались позади раздумья о целесообразности команды в КХЛ и, вроде бы, даже найдены новые спонсоры. Однако отрицать того, что многие наши клубы словно сидят на пороховой бочке, нельзя, а в коронавирусную эпоху у КХЛ особенно велика вероятность потерять ещё одного-двух участников своего чемпионата. Остаётся только надеяться, что худшие сценарии не будут разыграны, и сезон-2020/2021 начнут все 23 команды.
Когда стартует сезон-2020/2021?
«Мы уведомили клубы, что сезон начнётся 2 сентября. Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени», — говорил президент лиги Алексей Морозов 15 июня. Тогда же он заявил, что календарь чемпионата должен быть представлен не позднее 19 июля, при этом в лиге постараются опубликовать его раньше.
Если опираться на слова главы КХЛ, то уже на этой неделе мы увидим расписание будущего сезона, однако у лиги пока нет никаких поводов для спешки. Нам всем бы очень хотелось, чтобы хоккей вернулся как можно скорее, однако прогнозы по развитию пандемии не источают оптимизм, и далеко не факт, что в сентябре турнир можно будет начать в обычном режиме. То есть, со зрителями на трибунах. К тому же нельзя исключать вторую волну коронавируса, о возможности которой говорят медики. Это может повлечь новые ограничения по международным перемещениям, а ведь КХЛ не ограничивается российскими командами.
Затягивать сроки старта чемпионата КХЛ не может, но у лиги есть отличная возможность выиграть время. Как известно, наш чемпионат зависит от интересов сборной России, и, стало быть, от календаря ИИХФ. В следующем году международная федерация хоккея сдвинула начало чемпионата мира на 21 мая 2021 года, и в КХЛ должны хорошенько подумать над возможностью воспользоваться этой отсрочкой мирового форума. Думаю, никто не будет против, если лига начнёт сезон в октябре и закончит в мае, и это поможет ей максимально минимизировать неудобства для клубов и болельщиков ближайшей осенью.
Как решатся проблемы с иностранными клубами?
Тут есть целый блок вопросов, решение которых мало зависит от КХЛ. «Йокерит», «Барыс», «Куньлунь», рижское и минское «Динамо» являются членами лиги, но подчиняются, прежде всего, законодательству своих государств. И если в России меры ограничения в связи с пандемией потихоньку снимаются, то в других странах ситуация может отличаться.
В Казахстане, например, в начале июля был ужесточён карантин, что помешало планам «Барыса» по проведению тренировочного сбора. Нет никаких гарантий, что дальше подобных проблем не возникнет. До сих пор не открыта граница России с Финляндией, и не факт, что свободное перемещение между странами будет разрешено к сентябрю. Это, кстати, ещё один довод в пользу переноса старта чемпионата на октябрь.
Но даже если международные границы к осени полностью откроются, может остаться правило обязательного двухнедельного карантина по прибытии в другую страну. В таком случае, будет невозможно нормальное проведение всех выездных матчей с участием клубов из других государств. Или же для хоккеистов сделают исключение?
Хуже всего в коронавирусном плане обстоят дела у «Куньлуня». В Китае, где периодически фиксируются новые вспышки заболевания, процесс восстановления всех нормальных условий может серьёзно затянутся. И, можно быть уверенным, даже после официального снятия всех ограничений, ехать в Поднебесную захотят немногие клубы. Всё идёт к тому, что «Куньлунь» большую часть следующего сезона проведёт вне Китая, но пока ясности в этом вопросе нет никакой. Впрочем, как показывает опыт
«Авангарда», ситуацию с внезапным переездом можно решить в кратчайшие сроки – два года назад «ястребы» потеряли домашнюю арену только в середине межсезонья, но оперативно смогли найти новый стадион и к сентябрю были полностью готовы начинать турнир в Балашихе. Применительно к «Куньлуню» в качестве временного «хаба» рассматриваются географически близкие варианты – Владивосток и Красноярск.
Словом, иностранные клубы сейчас становятся главной «обузой» для КХЛ. Как будет налажено сообщение между странами-участницами чемпионата? Решится ли вопрос с отменой обязательного карантина для хоккеистов при перемещении из одного государства в другое? Во всех ли уголках КХЛ будет к осени разрешено проведение официальных соревнований, и на каких условиях? Где будет играть «Куньлунь»? Увы, пока всё это слишком туманно.
Пойдут ли игроки «Витязя» на сокращение зарплаты?
Подольский «Витязь», вроде бы, сумел решить свои проблемы, и следующий чемпионат подопечные Михаила Кравеца не пропустят. Однако урегулировать финансовые сложности у подмосковного клуба получилось только высокой ценой – сокращением зарплат собственных хоккеистов. По данным источников, «Витязь» планирует на 20% урезать заработок всех игроков, получающих свыше 20 млн рублей. В это число входят все легионеры подольчан, а также ведущие российские хоккеисты: Илья Ежов, Александр Дергачёв, Александр Сёмин и Фёдор Малыхин.
Клуб нашёл выход из ситуации, но главный вопрос в том, согласятся ли пойти навстречу руководству сами хоккеисты. Они ведь уже поставили подпись под контрактами, а кто-то из них, возможно, согласился стать «витязем» только за определённую сумму. Теперь же игроки оказались в трудном положении: они, конечно, могут поступить по закону и потребовать у клуба компенсацию за невыполнение контрактных обязательств, но в таком случае они выйдут на рынок свободных агентов в тот момент, когда все остальные клубы уже укомплектованы. Новую работу найти будет очень тяжело, так что хоккеистам, вероятно, придётся пойти на уступки и не доводить дело до конфликта. Так, например, совсем недавно сделали игроки минского «Динамо».
На данный момент существует неофициальная информация, что все иностранцы «Витязя» согласны двигаться в зарплате, не против пересмотреть финансовую сторону договора голкипер Илья Ежов, а вот Александр Сёмин, лидер и капитан подольчан, на понижение не согласен. Всё идёт к тому, что «Витязь» будет вынужден выкупить контракт форварда, и Сёмин выйдет на рынок. Интересно, найдутся ли желающие приобрести талантливого, но нестабильного и возрастного нападающего, не желающего в столь сложное время снижать свои финансовые аппетиты?
Когда начнётся селекция в «Куньлуне» и рижском «Динамо»?
Многие клубы КХЛ уже приступают к тренировочным сборам, но есть и такие команды, которым пока попросту некого выводить на занятия. В списке самых пассивных коллективов лиги с большим отрывом лидируют рижское «Динамо» и «Куньлунь».
Латвийский клуб, насколько можно понять, ещё до сих пор не решил вопрос с участием в следующем сезоне. У «Динамо» не закончен поиск инвесторов, не утверждён бюджет. Эти факторы и стопорят селекцию. В Риге ещё даже нет главного тренера, а в составе на контрактах находятся только 5 человек. У «Динамо» к середине июля ни одного приобретения и ни одного продления контракта.
У «Куньлуня» в ростере сейчас побольше игроков, чем в столице Латвии, Курт Фрейзер готов работать на тренерском мостике, но селекция у «драконов» тоже стоит, и очертания команды пока не просматриваются. Причины медлительности «Ред Стар» тоже понятны: клубу трудно договариваться с новичками в условиях неопределённости с местом прописки на следующий чемпионат, да и потенциальное возвращение в Китай по ходу турнира вряд ли мотивирует кого-то из игроков. Мало кто хочет быть кочевником и рисковать здоровьем ради сомнительных перспектив.
Видимо, рижское «Динамо» и «Куньлунь» будут комплектоваться в самый последний момент. С выбором кадров проблем возникнуть не должно: из-за потенциальной отмены сезона в АХЛ ожидается массовый переезд за океан игроков этой лиги, которые не будут стоить дорого, а ведь у рижан и пекинцев нет лимита на легионеров. Да и на внутреннем рынке КХЛ достаточно свободных агентов. Но команды, собранные в последний момент и по остаточному принципу, вряд ли будут конкурентоспособны в следующем сезоне.
Где окажется Найджел Доус?
Даже удивительно, что к началу тренировочных сборов нет нового контракта у Найджела Доуса. Элитный бомбардир КХЛ, который не будет со следующего чемпионата считаться легионером, до сих пор сидит без работы. Вероятно, дело в требованиях нападающего и его агента Шуми Бабаева. В минувшем чемпионате Доус был вторым по зарплате хоккеистом лиги, зарабатывая 150 млн рублей за сезон, но сейчас таких денег в КХЛ не заплатят даже условному Сидни Кросби – потолок зарплат как никак.
Бабаев недавно говорил, что и он, и Доус прекрасно понимают, что в нынешние времена сумма нового контракта для 35-летнего игрока будет гораздо меньшей, чем раньше, но тут важна конкретика. Скажем, 90 млн – это тоже значительно меньше, чем 150 млн, но вряд ли Найджел сейчас получит где-то даже такую зарплату. Вакансии лидеров во всех клубах, способных давать игрокам такие деньги, уже заняты, да и делать самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба игрока в предветеранском возрасте тоже захотят немногие.
В течение межсезонья уже сорвались переходы Доуса в «Локомотив», СКА, от форварда публично открестился «Барыс», а сейчас слухи сватают Найджела в «Ак Барс». При этом тот же Бабаев утверждает, что предметного разговора ещё не было, что очень странно, учитывая дату на календаре. Вряд ли в Казани, где Доус станет лишь приятным дополнением к селекции, будут долго церемониться, и лучше потратят оставшиеся деньги под потолком, например, на молодых Свечникова и Хованова.
А Доус рискует остаться без клуба в тот момент, когда надо уже готовиться к чемпионату, и в итоге где-то подписаться на флажке межсезонья за гораздо меньшие деньги, либо вообще уехать в Европу, где его первоначальные финансовые требования тоже вряд ли удовлетворят.
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