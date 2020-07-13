Отпуск закончился, но вопросы ещё остались. Белые пятна межсезонья КХЛ

На календаре практически середина июля, а это значит, что КХЛ начинает потихоньку возвращаться из затянувшегося отпуска. В клубы съезжаются хоккеисты для прохождения тренировочных сборов, включая иностранцев, стартуют медосмотры, не за горами и первые контрольные матчи межсезонья-2020. Продолжающаяся пандемия коронавируса, конечно, накладывает свой отпечаток на традиционную летнюю работу всех команд, но всё-таки хоккей понемногу возвращается, пускай и в форс-мажорных условиях, тем более что до старта нового чемпионата ещё достаточно времени.

Клубы выходят из спячки, начинается активная работа по подготовке к сезону, однако вопросов без ответа в мире КХЛ ещё хватает, причём связаны они не только с главной темой 2020 года. Разбираемся в оставшихся белых пятнах межсезонья нашей лиги.

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Каким будет состав участников нового сезона?

Даже сейчас ответить на этот важнейший вопрос однозначно невозможно. Все наши клубы зависят от денег госкорпораций либо местных региональных бюджетов, а финансовая обстановка в мире крайне нестабильна, и в любой момент такой убыточный проект, как хоккейный клуб, может остаться без поддержки.



Ещё в начале апреля из числа участников следующего сезона КХЛ добровольно вышел «Адмирал», и с тех пор было немало слухов о проблемах в том или ином коллективе. До реальных трудностей, похоже, дело не дошло, и в середине июня президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все оставшиеся 23 клуба подали заявки на участие в следующем чемпионате. Стало быть, руководством команд были получены соответствующие финансовые гарантии от покровителей.



Однако расслабляться рано. Не так давно мы писали о внезапно возникших проблемах в «Витязе», и хоть в Подольске, кажется, нашли способ их решения, окончательно вопрос ещё не закрыт. Периодически приходят тревожные новости из Хабаровска (хотя попытка найти связь между игрой «Амура» в КХЛ и арестом губернатора Фургала видится спекуляцией чистой воды), Риги, Минска, неизвестно, что будет с «Куньлунем», а в Уфе в очередной раз судачат о потере интереса «Башнефти» к спортивным проектам.



Понятно, что большая часть информации подобного рода – если не «вброс», то сильное преувеличение. С тем же «Салаватом» в ближайшем будущем не случится ничего страшного («Башнефть» уже давно содержит хоккейный клуб не напрямую, а через руководство республики), «Амур» не настолько сильно зависит от фигуры краевого лидера, в Минске остались позади раздумья о целесообразности команды в КХЛ и, вроде бы, даже найдены новые спонсоры. Однако отрицать того, что многие наши клубы словно сидят на пороховой бочке, нельзя, а в коронавирусную эпоху у КХЛ особенно велика вероятность потерять ещё одного-двух участников своего чемпионата. Остаётся только надеяться, что худшие сценарии не будут разыграны, и сезон-2020/2021 начнут все 23 команды.

Когда стартует сезон-2020/2021?

«Мы уведомили клубы, что сезон начнётся 2 сентября. Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени», — говорил президент лиги Алексей Морозов 15 июня. Тогда же он заявил, что календарь чемпионата должен быть представлен не позднее 19 июля, при этом в лиге постараются опубликовать его раньше.



Если опираться на слова главы КХЛ, то уже на этой неделе мы увидим расписание будущего сезона, однако у лиги пока нет никаких поводов для спешки. Нам всем бы очень хотелось, чтобы хоккей вернулся как можно скорее, однако прогнозы по развитию пандемии не источают оптимизм, и далеко не факт, что в сентябре турнир можно будет начать в обычном режиме. То есть, со зрителями на трибунах. К тому же нельзя исключать вторую волну коронавируса, о возможности которой говорят медики. Это может повлечь новые ограничения по международным перемещениям, а ведь КХЛ не ограничивается российскими командами.



Затягивать сроки старта чемпионата КХЛ не может, но у лиги есть отличная возможность выиграть время. Как известно, наш чемпионат зависит от интересов сборной России, и, стало быть, от календаря ИИХФ. В следующем году международная федерация хоккея сдвинула начало чемпионата мира на 21 мая 2021 года, и в КХЛ должны хорошенько подумать над возможностью воспользоваться этой отсрочкой мирового форума. Думаю, никто не будет против, если лига начнёт сезон в октябре и закончит в мае, и это поможет ей максимально минимизировать неудобства для клубов и болельщиков ближайшей осенью.

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Как решатся проблемы с иностранными клубами?

Тут есть целый блок вопросов, решение которых мало зависит от КХЛ. «Йокерит», «Барыс», «Куньлунь», рижское и минское «Динамо» являются членами лиги, но подчиняются, прежде всего, законодательству своих государств. И если в России меры ограничения в связи с пандемией потихоньку снимаются, то в других странах ситуация может отличаться.



В Казахстане, например, в начале июля был ужесточён карантин, что помешало планам «Барыса» по проведению тренировочного сбора. Нет никаких гарантий, что дальше подобных проблем не возникнет. До сих пор не открыта граница России с Финляндией, и не факт, что свободное перемещение между странами будет разрешено к сентябрю. Это, кстати, ещё один довод в пользу переноса старта чемпионата на октябрь.

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Но даже если международные границы к осени полностью откроются, может остаться правило обязательного двухнедельного карантина по прибытии в другую страну. В таком случае, будет невозможно нормальное проведение всех выездных матчей с участием клубов из других государств. Или же для хоккеистов сделают исключение?

Хуже всего в коронавирусном плане обстоят дела у «Куньлуня». В Китае, где периодически фиксируются новые вспышки заболевания, процесс восстановления всех нормальных условий может серьёзно затянутся. И, можно быть уверенным, даже после официального снятия всех ограничений, ехать в Поднебесную захотят немногие клубы. Всё идёт к тому, что «Куньлунь» большую часть следующего сезона проведёт вне Китая, но пока ясности в этом вопросе нет никакой. Впрочем, как показывает опыт



«Авангарда», ситуацию с внезапным переездом можно решить в кратчайшие сроки – два года назад «ястребы» потеряли домашнюю арену только в середине межсезонья, но оперативно смогли найти новый стадион и к сентябрю были полностью готовы начинать турнир в Балашихе. Применительно к «Куньлуню» в качестве временного «хаба» рассматриваются географически близкие варианты – Владивосток и Красноярск.

Ни трансферов, ни арены. Что происходит с «Куньлунем» и будет ли он играть в КХЛ? С китайским клубом и его судьбой многое непонятно. Пробуем разобраться.

Словом, иностранные клубы сейчас становятся главной «обузой» для КХЛ. Как будет налажено сообщение между странами-участницами чемпионата? Решится ли вопрос с отменой обязательного карантина для хоккеистов при перемещении из одного государства в другое? Во всех ли уголках КХЛ будет к осени разрешено проведение официальных соревнований, и на каких условиях? Где будет играть «Куньлунь»? Увы, пока всё это слишком туманно.

Пойдут ли игроки «Витязя» на сокращение зарплаты?

Подольский «Витязь», вроде бы, сумел решить свои проблемы, и следующий чемпионат подопечные Михаила Кравеца не пропустят. Однако урегулировать финансовые сложности у подмосковного клуба получилось только высокой ценой – сокращением зарплат собственных хоккеистов. По данным источников, «Витязь» планирует на 20% урезать заработок всех игроков, получающих свыше 20 млн рублей. В это число входят все легионеры подольчан, а также ведущие российские хоккеисты: Илья Ежов, Александр Дергачёв, Александр Сёмин и Фёдор Малыхин.

«Витязь» массово сокращает зарплаты своим лидерам. Игроки оказались в западне Бюджет подольского клуба будет сильно урезан. Хоккеистам придётся отказаться от гарантированных контрактов, иначе можно остаться без работы.

Клуб нашёл выход из ситуации, но главный вопрос в том, согласятся ли пойти навстречу руководству сами хоккеисты. Они ведь уже поставили подпись под контрактами, а кто-то из них, возможно, согласился стать «витязем» только за определённую сумму. Теперь же игроки оказались в трудном положении: они, конечно, могут поступить по закону и потребовать у клуба компенсацию за невыполнение контрактных обязательств, но в таком случае они выйдут на рынок свободных агентов в тот момент, когда все остальные клубы уже укомплектованы. Новую работу найти будет очень тяжело, так что хоккеистам, вероятно, придётся пойти на уступки и не доводить дело до конфликта. Так, например, совсем недавно сделали игроки минского «Динамо».

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На данный момент существует неофициальная информация, что все иностранцы «Витязя» согласны двигаться в зарплате, не против пересмотреть финансовую сторону договора голкипер Илья Ежов, а вот Александр Сёмин, лидер и капитан подольчан, на понижение не согласен. Всё идёт к тому, что «Витязь» будет вынужден выкупить контракт форварда, и Сёмин выйдет на рынок. Интересно, найдутся ли желающие приобрести талантливого, но нестабильного и возрастного нападающего, не желающего в столь сложное время снижать свои финансовые аппетиты?

Когда начнётся селекция в «Куньлуне» и рижском «Динамо»?

Многие клубы КХЛ уже приступают к тренировочным сборам, но есть и такие команды, которым пока попросту некого выводить на занятия. В списке самых пассивных коллективов лиги с большим отрывом лидируют рижское «Динамо» и «Куньлунь».



Латвийский клуб, насколько можно понять, ещё до сих пор не решил вопрос с участием в следующем сезоне. У «Динамо» не закончен поиск инвесторов, не утверждён бюджет. Эти факторы и стопорят селекцию. В Риге ещё даже нет главного тренера, а в составе на контрактах находятся только 5 человек. У «Динамо» к середине июля ни одного приобретения и ни одного продления контракта.

У «Куньлуня» в ростере сейчас побольше игроков, чем в столице Латвии, Курт Фрейзер готов работать на тренерском мостике, но селекция у «драконов» тоже стоит, и очертания команды пока не просматриваются. Причины медлительности «Ред Стар» тоже понятны: клубу трудно договариваться с новичками в условиях неопределённости с местом прописки на следующий чемпионат, да и потенциальное возвращение в Китай по ходу турнира вряд ли мотивирует кого-то из игроков. Мало кто хочет быть кочевником и рисковать здоровьем ради сомнительных перспектив.



Видимо, рижское «Динамо» и «Куньлунь» будут комплектоваться в самый последний момент. С выбором кадров проблем возникнуть не должно: из-за потенциальной отмены сезона в АХЛ ожидается массовый переезд за океан игроков этой лиги, которые не будут стоить дорого, а ведь у рижан и пекинцев нет лимита на легионеров. Да и на внутреннем рынке КХЛ достаточно свободных агентов. Но команды, собранные в последний момент и по остаточному принципу, вряд ли будут конкурентоспособны в следующем сезоне.

Где окажется Найджел Доус?

Даже удивительно, что к началу тренировочных сборов нет нового контракта у Найджела Доуса. Элитный бомбардир КХЛ, который не будет со следующего чемпионата считаться легионером, до сих пор сидит без работы. Вероятно, дело в требованиях нападающего и его агента Шуми Бабаева. В минувшем чемпионате Доус был вторым по зарплате хоккеистом лиги, зарабатывая 150 млн рублей за сезон, но сейчас таких денег в КХЛ не заплатят даже условному Сидни Кросби – потолок зарплат как никак.



Бабаев недавно говорил, что и он, и Доус прекрасно понимают, что в нынешние времена сумма нового контракта для 35-летнего игрока будет гораздо меньшей, чем раньше, но тут важна конкретика. Скажем, 90 млн – это тоже значительно меньше, чем 150 млн, но вряд ли Найджел сейчас получит где-то даже такую зарплату. Вакансии лидеров во всех клубах, способных давать игрокам такие деньги, уже заняты, да и делать самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба игрока в предветеранском возрасте тоже захотят немногие.



В течение межсезонья уже сорвались переходы Доуса в «Локомотив», СКА, от форварда публично открестился «Барыс», а сейчас слухи сватают Найджела в «Ак Барс». При этом тот же Бабаев утверждает, что предметного разговора ещё не было, что очень странно, учитывая дату на календаре. Вряд ли в Казани, где Доус станет лишь приятным дополнением к селекции, будут долго церемониться, и лучше потратят оставшиеся деньги под потолком, например, на молодых Свечникова и Хованова.



А Доус рискует остаться без клуба в тот момент, когда надо уже готовиться к чемпионату, и в итоге где-то подписаться на флажке межсезонья за гораздо меньшие деньги, либо вообще уехать в Европу, где его первоначальные финансовые требования тоже вряд ли удовлетворят.