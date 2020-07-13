ЦСКА не нужен олимпийский чемпион с огромным контрактом. Теперь Калинин едет в «Трактор»?

В понедельник, 13 июля, из стана ЦСКА пришла логичная и ожидаемая новость – чемпионы России расторгли контракт с Сергеем Калининым. Ничем не примечательный нападающий, получавший немыслимые по нынешним временам деньги в «армейском» клубе (по неофициальным данным, 85 млн в год), стал свободным агентом, а красно-синие существенно облегчили платёжную ведомость.

ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым

Думаю, что ЦСКА был бы, в принципе, не прочь оставить Калинина в своём составе. Это хороший солдат армии Игоря Никитина, достаточно трудолюбивый, исполнительный и любящий черновую работу. Но проблема была в том, что зарплата у Сергея была на уровне топ-форварда ведущего звена, а на эту роль Калинин никак не тянул. При этом остаётся непонятным, велись ли с хоккеистом разговоры об оптимизации договора. Информация о том, что Калинин не хотел идти навстречу ЦСКА и ужиматься в деньгах проскальзывала в кулуарах, но ведущие издания и авторитетные телеграмм-каналы её не подхватывали. Президент «армейцев» Игорь Есмантович в свою очередь заявлял, что красно-синие не хотят переподписывать соглашение с Сергеем на новых условиях. Скорее всего, в ЦСКА уже давно понимали, что с Калининым клубу дальше не по пути, а о расторжении соглашения и подписании нового договора речи идти не могло: по регламенту КХЛ условные компенсации игроку при подобных операциях учитываются под потолком зарплат, а «армейцы» не могут себе позволить забивать платёжку воздухом. Так что, однозначно, причина расставания Калинина и ЦСКА – гигантский контракт, щедро выписанный тем же Есмантовичем хоккеисту два года назад, когда Игорь Вячеславович ещё не допускал всерьёз, что реформа потолка будет действительно принята.

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Справедливости ради, даже в то время, когда ЦСКА мог свободно расшвыриваться деньгами, контракт Калинина выглядел изрядно завышенным. Ведь с каким бэкграундом Сергей пришёл в «армейский» коллектив?



Омский воспитанник в начале 2010-х даже в составе «Омских ястребов» никогда не выделялся результативностью, зато брал своё настырностью, взрослым складом ума и поэтому нравился тренерам основной команды. В сезоне-2010/2011 Калинин стал привлекаться в «Авангард» Раймо Сумманеном ещё до золотого МЧМ в Баффало, а победный для России турнир молодёжных команд, где Сергей показал себя настоящим бойцом и парнем с характером, лишь закрепил его в статусе юниора, готового ко взрослому хоккею.

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Уже в 19 лет рослый и габаритный Калинин забыл про МХЛ, став железным игроком основы «Авангарда». Сергей находил себя и в оборонительной системе Ростислава Чады, и в эмоциональном, взрывном хоккее Сумманена. Калинин не набирал много очков, но был крепким, исполнительным парнем, не лишённым голевого чутья. Он неплохо катался, здорово работал на пустом льду, а недостаток убойного броска компенсировал хорошим владением шайбой, а также умением вовремя отклеиться от борта, обострить ситуацию на пятачке и совершить качественный слалом.



Калинин больше играл в центре нападения, но ни разу не был плеймейкером, что не позволяло ему выбиться в топ-6 атаки «Авангарда». Зато Сергею было не занимать работоспособности, энергии и остроте на пятачке чужих ворот, а ещё в нём был скрыт мощный потенциал. Калинин мог расти, и он рос в родном клубе. Он вписывался в игровую модель и Петри Матикайнена, и Милоша Ржиги, а расцвёл в третье пришествие Сумманена в Омск. При Раймо 23-летний Калинин стал капитаном «Авангарда» (хотя в команде играло немало более опытных и старших ребят), и не сломался под грузом ответственности. Сергей выдал свой лучший «ястребиный» сезон, набрав 25 (12+13) очков в 58 матчах, и стал задумываться о следующем шаге в карьере.

Стремление Калинина попробовать свои силы в НХЛ не остановила даже жуткая травма, полученная Сергеем весной 2015-го в Астане во время матча плей-офф. Форвард восстановился, не так уж и много времени провёл в больнице, а летом подписал контракт в «Нью-Джерси». В это же время Калинина взяли в оборот в высших эшелонах нашего хоккея, так как главному тренеру сборной России Олегу Знарку понравилось работать с нападающим на золотом ЧМ-2014.



Со стороны казалось, что в сильнейшей лиге мира упорному, но довольно ограниченному в своих возможностях нападающему делать нечего. В то же время было ясно, что в НХЛ любят мускулистых бегунков, так что шансы Калинина стать элитным форвардом в третье-четвёртое звено виделись не такими уж и маленькими. Но всё же этот уровень для Сергея оказался слишком высок. После полутора сезонов в «Дэвилз» Калинин по обмену отправился в систему «Торонто», но за «Мэйпл Лифс» в итоге ни разу не сыграл. При этом форвард оставался в обойме сборной, по-прежнему нравился Олегу Знарку, так что в межсезонье-2017 у Калинина была только одна дорога: СКА, сборная России, Олимпиада-2018.

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Если смотреть на статистику, то сезон-2017/2018 выдался для Сергея прорывным. На основании цифр можно бы было даже сказать, что Калинин в СКА успешно перезагрузил карьеру. 31 (15+16) очко в 49 матчах за петербуржцев – абсолютно лучший показатель Сергея за всё время профессиональных выступлений. Плюс – основной состав олимпийской команды и золото ОИ-2018. Видимо, на это и смотрели руководители ЦСКА, когда выменивали Калинина из Санкт-Петербурга на Андрея Кузьменко, а затем предлагали Сергею космический контракт аж на четыре сезона.



Но статистика – лишь одна из форм лжи. Свои рекордные очки Калинин бодро набирал, выходя в тройке с Ильёй Ковальчуком и ударным в то время Сергеем Широковым. В основном он не организовывал, а завершал атаки, и это всё же более простое амплуа. В плей-офф того сезона Калинин, кстати, сыграл неубедительно, набрав лишь 2 очка в шести матчах. Олимпиадой форварду и вовсе вряд ли можно гордиться. В Пхёнчхане Сергей был на вторых ролях, а в финале с немцами едва не стал главным антигероем. Напомним, что при счёте 2:3 в пользу Германии Калинин схватил удаление за минуту с небольшим до конца основного времени, и лишь чудо спасло в тот день нашу команду от самого грандиозного провала в истории.



Но победителей, как известно, не судят, и, видимо, именно этим принципом руководствовались в ЦСКА. Москвичи отдали техничного, креативного придумщика Кузьменко за работящего, не деревянного, но узкоформатного и зависимого от партнёров исполнителя Калинина. Допустим, игрок такого плана действительно больше подходил ЦСКА, но зачем же нужно было выписывать ему такой огромный контракт? Этот жест больше походил на локальную победу красно-синих в «армейской» гонке вооружений в начале нового олимпийского цикла (увели у конкурента и забронировали за собой железного игрока сборной России), чем на жизненную необходимость. А с наступлением эры потолка зарплат ещё и добавил руководству ЦСКА головной боли.

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Разумеется, в Москве Калинин и близко не играл на 85 миллионов. Свою работу он делал хорошо, но при этом окончательно превратился в чекера и забыл про набранные очки. Возможно, играй Сергей в звене с Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым, вложенные в него средства хоть как-то оправдывались бы статистикой, но у Никитина было иное видение роли Калинина в клубе.



Вряд ли это видение сейчас поменялось, но в игру со следующего сезона вступает ещё и такое понятие, как соотношение «цена-качество», а по этому критерию Калинин ЦСКА уже точно не подходил. «Армейцы» ожидаемо разгрузили платёжку за счёт Сергея, чтобы высвободить средства на сохранение в клубе голкипера Ильи Сорокина или защитника Никиты Нестерова. И если оставить первого уже вряд ли получится, то за Нестерова, у которого сорвался вариант с «Лос-Анджелесом», красно-синие могут и побороться.

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Что касается Калинина, то форварда с отличным победным и игровым опытом, давно ждут в Челябинске. И это хороший вариант для Сергея. В «Тракторе» с него сойдёт та спесь, которую он приобрёл в «армейских» олигархах, да и зарплата, разумеется, будет в разы меньше. В некотором роде, 29-летний Калинин начнёт всё с нуля без лишней пафосной мишуры в симпатичной команде, где его видят во втором звене.



В «Тракторе» (если, конечно, переход оформится официально) Калинин должен вспомнить свою молодость, когда он был простым трудолюбивым парнем, пробивавшем себе дорогу за счёт упорства, работы и настырности, а не благодаря статусу фаворита тренера сборной. И если Сергей нормально перестроится, то его союз с «Трактором» может стать счастливым для всех сторон.