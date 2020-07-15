Олимпийский чемпион потерял 40 млн рублей. Калинин поменял ЦСКА на «Трактор»

ЦСКА выкупил контракт Калинина

13 июля стало известно, что ЦСКА расторг контракт с 29-летним форвардом Сергеем Калининым. Действовавшее соглашение должно было истечь только 30 апреля 2022 года, однако пути хоккеиста и армейского «клуба» разошлись досрочно. Это решение было продиктовано современными реалиями жёсткого потолка зарплат. Богатые клубы больше не имеют возможности содержать шесть звеньев, состоящих сплошь из высокооплачиваемых хоккеистов.

По некоторым данным, Калинин зарабатывал в московском клубе 75 млн рублей за сезон. При этом тренерский штаб «армейцев» использовал хоккеиста исключительно в сдерживающих звеньях, игроки которых и близко не должны получать такие деньги. Статистика Сергея закономерно не поражала воображение. В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями.

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«Трактор» провёл яркую селекцию

Безработным олимпийский чемпион 2018 года оставался недолго. Практически сразу было понятно, что главным претендентом на игрока является «Трактор». Челябинский клуб проводит мощную селекционную работу в это межсезонье. Руководство «Трактора» смогло продлить контракты с защитником Ником Бэйленом, а также форвардами Томашем Гикой и Лукашем Седлаком. Каждый из перечисленных хоккеистов останется в «Тракторе» до конца сезона-2022/2023. Чёрно-белые сохранили ведущих игроков на очень длительный срок по меркам КХЛ.

«Трактор» очень сильно изменился. Теперь это самый дальновидный клуб Востока Новая команда Гатиятулина строится на несколько лет вперёд, но может удивить уже в следующем сезоне.

На сохранении лидеров в «Тракторе» не остановились. Челябинский клуб смог усилиться шведским защитником Лоуренсом Пилутом, а также двумя шведскими нападающими – Якобом Берглундом и Понтусом Обергом. В результате обмена с «Витязем» стан команды пополнил и центральный нападающий Алексей Бывальцев. Дополнили картину заключения контрактов с защитниками Олегом Евенко и Дмитрием Огурцовым. Если подписания в защиту могут вызывать определённые вопросы, то усиление в нападение больших сомнений на бумаге не вызывает. Переход Калинина, который официально состоялся сегодня, можно считать эффектной точкой в селекции челябинцев.

«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым

Ориентировочный состав «Трактора» в сезоне-2020/2021



Вратари:

Вилл (Федотов, Судницин)



Защитники:

Бэйлен – Исаев

Пилут – Карпухин

Огурцов – Евенко

Кирпичников

Резерв: Гареев, Алексеев, Рубинчик, Бабинцев, Телегин, Жиляков, Ясинский, Бабинцев



Нападающие:

Гика – Седлак – Оберг

Калинин – Бывальцев – Берглунд

Лещенко – Полыгалов – Основин

Авцин – Карлин – Косов

Резерв: Шаров, Лещенко, Михеев Алексеев, Фатеев, Тридчиков, Тертышный, Шешин, Шолохов

Зачем Калинин «Трактору»?

В «Тракторе» опытного игрока видят во втором звене с новичками команды Берглундом и Бывальцевым. Первую тройку нападения должны образовать иностранцы – Гика, Седлак и Оберг. В пользу Калинина, прежде всего, говорит универсальность хоккеиста. Опытный нападающий может сыграть как на позиции крайнего нападающего, так и на позиции центрального форварда.



К тому же Сергей подписался в челябинском клубе на гораздо более приземлённых условиях в сравнении с его контрактом в ЦСКА. Ожидается, что зарплата Сергея в стане чёрно-белых составит примерно 35 млн рублей без учёта бонусов, которые не учитываются в жёстком потолке зарплат. Таким образом, зарплата Калинина уменьшилась более, чем в два раза.



«Сергей Калинин – опытный игрок, который умеет и знает, как побеждать. Это важно для нашей достаточно молодой команды. Мы рассчитываем на него как на лидера на льду и в раздевалке, а также как на универсального игрока, способного оказывать действенную поддержку паре креативных партнёров по тройке.



В то же время мы видим Калинина в качестве одного из ведущих двусторонних форвардов, что потенциально делает его очень хорошим усилением линии нападения. Он может быть полезен при игре как в центре, так и с краю», – прокомментировал заключение контракта спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

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Зачем «Трактор» Калинину?

Говорят, что в московском клубе до последнего думали над возможность продолжения сотрудничества с Калининым. Игрок в принципе устраивал главного тренера «армейцев» Игоря Никитина. Понятно, что в Москве Калинин мог остаться только в том случае, если бы согласился подвинуться по деньгам. Однако именно сам Сергей сделал ставку в пользу перехода в «Трактор».

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Когда хоккеисты меняют команды, очень часто можно услышать слова про некий новый вызов, который необходим спортсмену. Кажется, что именно эта банальная фраза как нельзя лучше относится к Сергею. В Москве Калинина рассматривали исключительно в роли чекинг-лайн, а сам хоккеист грезил о большем. В своём лучшем регулярном чемпионате в КХЛ 29-летний форвард забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач. За одну регулярку в СКА Калинин набрал больше очков, чем за два полноценных сезонах в ЦСКА.



Оставшись в стане московских «армейцев», игрок бы продолжал разрушать атаки соперников, а в «Тракторе» он получит возможность созидать атаки своей команды. Новый сезон покажет, способен ли Калинин вернуться на прежний уровень, который всего несколько лет назад и оценили зарплатой в 75 млн рублей.