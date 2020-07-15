Свободный художник в рамках системы. Сумеет ли Доус измениться ради «Ак Барса»?

Едва ли не главной загадкой межсезонья КХЛ до недавнего времени был безработный статус Найджела Доуса. Прекрасно адаптированный к нашему хоккею, сверхрезультативный нападающий ещё не глубокого «пенсионного» возраста, да ещё и переставший считаться в КХЛ легионером, к середине июля почему-то не мог найти команду и оставался самым лакомым куском на рынке свободных агентов.

Скорее всего, длительная неопределённость с будущим Доуса была связана с финансовым вопросом. КХЛ накрыл жёсткий потолок зарплат, клубы перестали давать хоккеистам гигантские контракты, и труднее всех в этой ситуации пришлось бывшим лидерам списка самых высокооплачиваемых игроков лиги. А Доус, напомним, занимал уверенное второе место по величине зарплаты в КХЛ (после Сергея Мозякина), зарабатывая в «Автомобилисте» 150 млн рублей в год. К тому же, агент Найджела – Шуми Бабаев, любящий долго и настойчиво выбивать своим игрокам лучшие условия, хотя его торги не всегда идут его клиентам на пользу.



Такое ощущение, что Бабаев хоть и понимал, что такого контракта, как в Екатеринбурге, Доусу сейчас никто не даст, но до последнего надеялся минимизировать эту разницу. В межсезонье агент разговаривал с довольно большим количеством команд, едва не подписал Найджела в СКА, но в Петербурге, кажется, в последний момент решили не выбиваться из принятой стратегии омоложения и не стали переплачивать 35-летнему нападающему. Всё шло к тому, что Доус будет искать команду уже после открытия тренировочных лагерей, но тут на горизонте возник вариант с «Ак Барсом», и сторонам удалось быстро договориться. Могу предположить, что Бабаев уже не стал пытаться «вытряхнуть» из казанцев контракт пожирнее, понимая, что это, по сути, последний шанс подписать Найджела в топ-клуб, да и «Ак Барс» был сильно заинтересован в этом трансфере.

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В результате всё вышло очень неплохо для всех сторон. Сумма контракта Доуса снизилась более чем в два раза, но всё же в Казани он должен заработать 60 млн рублей за сезон – вполне приемлемые в эпоху жёсткой «кепки» деньги для проверенного, опытного, топового хоккеиста, но уже вступившего в тот возраст, когда игровой спад может накрыть в любой момент. Больше бы Найджелу вряд ли где-то предложили, а ведь переход в «Ак Барс» следует рассматривать не только с финансовой точки зрения, но и мотивационной – в Казани у Доуса будет первый реальный шанс выиграть Кубок Гагарина.



Казанцы, заполучив Найджела, слегка превысили потолок зарплат, но этот вопрос в «Ак Барсе» должны решить достаточно безболезненно. По некоторым данным, приобретение Доуса сподвигло казанцев отказаться от защитника Романа Абросимова и нападающего Владислава Кары, но эти потери в столице Татарстана точно переживут.

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Такова финансовая сторона сделки. А что насчёт игровой? Честно говоря, когда возникли первые слухи о переходе Доуса в Казань, это показалось откровенным «вбросом». Потому что Найджел, к которому мы все привыкли, совсем не выглядит хоккеистом, подходящим под систему Дмитрия Квартальнова. Доус – свободный художник, чистый «игровичок», к которому в клубе должен быть особый подход. Такой хоккеист творит в нападении, определяет атакующее лицо команды, за это ему прощаются многие ошибки и огрехи. Так, например, было с Линусом Умарком в «Салавате Юлаеве», да и сам Доус, что в «Барысе», что в «Автомобилисте» чувствовал себя королём.

Найджел Доус Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Возможно ли, чтобы в команде у Квартальнова прижился хоккеист с такой ролевой моделью? Сильно сомневаюсь. Дмитрий Вячеславович – главный максималист нашего хоккея, жёсткий и бескомпромиссный специалист, сам всегда выкладывающийся на полную катушку и требующий того же от подопечных. Квартальнов любит возиться с молодёжью, но с опытных ребят он сразу спрашивает сполна, не пытаясь их переделать и редко давая второй шанс, и не важно, какой статус у игрока. За примерами далеко ходить не надо. В минувшем сезоне система Квартальнова перемолола Эмиля Гарипова и Владимира Ткачёва, двух важных для Татарстана хоккеистов, которые не отвечали требованиям тренера. А помните, как в «Локомотиве» Квартальнов ещё на предсезонке отказался от не нужного ему Давида Деарне? А ведь канадца из НХЛ менеджеры ярославцев привезли в качестве будущей звезды клуба.

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Нет, Квартальнов церемониться ни с кем не будет. И Доус это должен понимать. Найджелу следует готовиться к тому, что в «Ак Барсе» его будут вписывать в жёсткие схемы, заставлять отрабатывать в обороне, иногда выполнять какую-то черновую работу. Просто потому, что у Квартальнова пашут все.

При этом наставник казанцев, конечно, не безумец. Он не будет забивать гвозди микроскопом, и использовать Доуса не по назначению. Квартальнов прекрасно понимает, что в его распоряжении оказался прирождённый бомбардир с отличным катанием, креативным мышлением и классным броском. Доус получит хорошее игровое время, большинство и достойных партнёров, чтобы удержать планку своей результативности. Но ключевое отличие для Найджела будет в том, что в «Ак Барсе» ему никто не даст столько свободы, сколько было в его предыдущих командах, а каждый не отработанный до конца эпизод припомнится на скамейке запасных. Доус уже не будет единоличным лидером атак и главной примой, потому что у Квартальнова играют не личности, а команда. А статистика, какой бы она ни была высокой, не спасёт Найджела от тренерского гнева и последующих репрессий, если Доус не будет на площадке, грубо говоря, бежать туда, куда хочет наставник казанцев.



Готов ли к этому 35-летний форвард, не привыкший за 9 лет в КХЛ к жёсткому тренерскому контролю? Думаю, что Доус знает, куда идёт, и у него сейчас есть лучшая мотивация для того, чтобы наступить на горло собственной песне – возможность выиграть Кубок Гагарина. Ни в «Барысе», ни в «Автомобилисте» Найджел не мог всерьёз рассчитывать на то, что поднимет в конце сезона главный трофей КХЛ над головой. А нынешний «Ак Барс» — едва ли не идеальное место для чемпионских амбиций. Да, пока на бумаге, но в межсезонье больше нельзя опереться на какие-то другие доводы.

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Вероятно, в «Ак Барсе» Доусу придётся больше работать на льду, чем творить, и это, возможно, скажется на его результативности. Этот путь, кстати, в прошлом сезоне прошёл Джастин Азеведу, но этой весной португальский канадец заключил с казанцами новый контракт, а это значит, что его всё устраивает. Так же и Доус, на мой взгляд, сумеет перестроиться ради высоких командных целей, и при должном уровне самоотдачи и лояльности к главному тренеру Найджел обретёт в столице Татарстана настоящее спортивное счастье.