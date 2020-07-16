Америка подождёт. 10 хоккеистов, которые собирались в НХЛ, но пока остаются в России

Любое межсезонье в хоккее – горячая пора разговоров об отъезде очередной партии российских игроков за океан. При этом в Америку слухи отправляют не только тех ребят, кто действительно готов к новому шагу в своей карьере, но, зачастую, и таких парней, которые и в КХЛ ничем не выделялись. Иногда к нашим хоккеистам действительно есть интерес за бугром, иногда в педалировании темы возможной заокеанской командировки видны уши агентов, выбивающих своим клиентам улучшенные условия по контракту в России. Ситуации бывают разные, и в начале межсезонья разобраться в том, кто действительно отправится покорять НХЛ, не так уж легко.



Однако к середине июля картина уже становится более-менее ясна. Даже в уникальных условиях коронавирусного 2020-го. За последние дни официально трудоустроились в НХЛ Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Александр Романов, Григорий Денисенко и Михаил Григоренко. Целый ряд россиян ещё раньше подписали контракты с клубами сильнейшей лиги мира.

Сегодня же мы рассказываем о тех игроках, кто вроде бы собирался в НХЛ, но контракта в Америке всё же не заключил. Среди них есть те, кто уже точно остаётся в России, но большинство из списка по-прежнему не могут определиться со своим будущим.

Точно остались в КХЛ. Антон Слепышев (ЦСКА)

В 2018 году Антон Слепышев вернулся в Россию после трёх лет в системе «Эдмонтона» и вряд ли пожалел о своём решении. В ЦСКА нападающий провёл два ударных сезона, выиграл Кубок Гагарина, а в минувшем чемпионате набрал рекордные для себя 45 (18+27) очков в регулярке, став третьим бомбардиром и снайпером «армейцев». Это был прорыв для Антона, который доказал (прежде всего самому себе), что может быть успешен и продуктивен не только в стиле «бей-беги». Оказалось, что у Слепышева прекрасный бросок и неплохое голевое чутьё и он способен стабильно играть в топ-6 сильной команды.



В это межсезонье возмужавший и набравшийся уверенности Слепышев в принципе был готов снова ехать за океан, но проблема в том, что «Эдмонтон» вновь видел Антона лишь в сдерживающих звеньях. В таких условиях возвращение в «Ойлерз» становилось для Слепышева шагом назад, и он принял решение остаться в ЦСКА. В «армейском» клубе ему сейчас могут дать больше как в финансовом, так и в игровом плане.

Прорывной сезон в ЦСКА удался и Константину Окулову, и в межсезонье форвард, как и одноклубник Слепышев, выбрал кхловскую синицу в руках, вместо заокеанского журавля в небе. Впрочем, переезд Окулова в НХЛ был гораздо менее реален. Новосибирец не был драфтован в Америке и ни разу не пробовал там свои силы, так что если какой-то интерес к Окулову и был, то далеко не предметный. Конечно, Константин мог найти варианты с какой-либо командой, если бы его желание уехать было таким жгучим, но это был бы большой риск для хоккеиста. Одному из самых техничных и умных игроков нашей лиги пришлось бы пробиваться через мясорубку АХЛ или нижние звенья клуба НХЛ, и велика вероятность, что 25-летний нападающий, никогда не игравший в североамериканский хоккей, попросту бы растворился в этой среде. Окулов, на мой взгляд, сделал всё правильно, подписав новый контракт с ЦСКА, где он уже в следующем сезоне должен стать одной из первых скрипок.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

За последние два года Александр Кадейкин сумел мощно раскрыться в Уфе, заставив всех специалистов и болельщиков по-новому взглянуть на свою персону. Воспитанник электростальского хоккея показал себя идеальным двусторонним центрфорвардом, который может и нейтрализовать лидеров соперника, и создать опасность у чужих ворот, и уничтожить оппонента на точке вбрасывания. К тому же за эти два сезона в «Салавате» Кадейкин успел получить неплохой международный опыт, регулярно приезжая в расположение сборной России на этапы Евротура.

Кадейкин: чувствую, что ещё не полностью реализовал свой потенциал в «Салавате»

К Александру проявил интерес «Детройт», задрафтовавший нападающего в подвале драфта 2014 года, да и сам Кадейкин хотел попробовать свои силы в НХЛ. При этом он подчёркивал, что речь пока шла именно о возможности доиграть нынешнюю регулярку НХЛ, а не о полноценном отъезде на следующий сезон. Но из-за неясностей в связи с пандемией коронавируса переговоры затянулись, и Кадейкин решил не ждать долго и подписал контракт с «Салаватом». А уже позже выяснилось, что НХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат.



Контракт с уфимцами у Кадейкина рассчитан на год, и в следующее межсезонье Александр, вероятно, вернётся к теме НХЛ.

В феврале прошла информация, что Алексей Марченко хочет вернуться в НХЛ, причём агент защитника сам уведомил клубы лиги о желании россиянина. Однако о каком-либо интересе к Марченко со стороны команд ничего не было известно, да и объективно его перспективы в Америке выглядели весьма туманными. Защитник ЦСКА и в КХЛ не блистал стабильностью, частенько ошибался, да и не слишком удачный североамериканский опыт Марченко не играл в его пользу, учитывая, что в России добиться прогресса (как тем же Григоренко или Слепышеву) ему не удалось.



Похоже, что в межсезонье Марченко рассматривал уже исключительно российские варианты. В ЦСКА подписаться на «жирный» контракт Алексею не удалось, зато в Ярославле смогли удовлетворить финансовые амбиции защитника. Пока есть ощущение, что в «Локомотиве» Марченко переплатили, но всё рассудит предстоящий сезон.

Источник: Марченко будет получать в «Локомотиве» 75 млн рублей за сезон

Могут остаться в КХЛ Максим Шалунов

С Шалуновым довольно любопытная история. Центрфорвард ЦСКА, зарабатывавший в прошлом сезоне 120 млн рублей при статистике в 25 (14+11) очков в 54 матчах, весной активно собирался в НХЛ. По крайней мере в этом активно убеждал всех его агент Шуми Бабаев, ещё в апреле уведомивший ЦСКА о том, что Шалунов не планирует подписывать новый договор с красно-синими. При этом скаут «Чикаго» Андрей Николишин утверждал, что никакого интереса к нападающему у «Блэкхоукс» сейчас нет, но Бабаев стоял на своём, упорно отправляя Шалунова в клуб, который выбрал хоккеиста на драфте ещё в 2011 году.

Агент: уже сказал ЦСКА, что Шалунов не планирует подписывать контракт на следующий сезон

Но время шло, никаких реальных предложений у Максима из НХЛ не было, и сейчас, в июле, его агент уже говорит о том, ЦСКА находится в приоритете у нападающего. Отсюда легко сделать вывод, что апрельско-майские разговоры о мифических планах Шалунова играть в НХЛ – это те самые агентские игры Бабаева. И они закончились сразу же после того, как в КХЛ стали открываться тренировочные лагери, и перед Шалуновым нарисовалась неприятная перспектива пропустить начало подготовительного этапа.



На самом деле, решение остаться в КХЛ будет оптимальным для Шалунова. Ведь даже если ему бы удалось подписать контракт в Америке, то пришлось бы долго ждать начала следующего чемпионата без каких-либо гарантий того, что его увидят в основном составе. В ЦСКА же Максим может рассчитывать на роль первого-второго центра команды с хорошим игровым временем. Правда, зарплата в «армейском» клубе будет уже не такой высокой.

Агент Науменкова и Шалунова сообщил, что хоккеисты хотят остаться в ЦСКА

В паре с Шалуновым Шуми Бабаев активно продвигал в НХЛ и Михаила Науменкова, а сейчас у защитника вдруг тоже изменились планы и появилось желание играть за ЦСКА. Но поверить в реальный интерес к Михаилу за океаном изначально было совсем трудно. Чем мог привлечь клубы НХЛ довольно скромный 27-летний защитник-домосед, о котором мало что слышали в Америке? Такие игроки, как Науменков, исключительно для внутреннего пользования, что, впрочем, нисколько не умаляет их уровня. Просто в НХЛ дано играть далеко не каждому.

Поэтому слухи о переезде Михаила за океан вызывали только улыбку и говорили лишь о хитрости его агента. Сейчас Бабаев наверняка сумеет договориться с ЦСКА, и Науменков начнёт готовиться к сезону в «армейском» клубе.

Давно ничего не слышно про Дамира Жафярова – кстати, ещё одного клиента Бабаева. По слухам, нападающий, мощно проведший первую половину прошлого сезона, тоже смотрел в сторону НХЛ, но решительно непонятно, что там делать миниатюрному Дамиру с совсем не североамериканским стилем игры. Учитывая\, что ждать потенциального дебюта в сильнейшей лиге мира придётся до зимы, реальная перспектива отъезда Жафярова стремится к нулю.



Думаю, что Дамир останется в России, причём именно в «Торпедо». Нижегородцы ещё 30 апреля сделали Жафярову контрактное предложение, оно не было принято, но за это время форвард так и не нашёл себе новую команду, да и особого интереса к нему, видимо, не было. И, кажется, чем ближе следующий сезон, тем сговорчивее будет сторона хоккеиста.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Мощный защитник, вероятно, уже давно бы продлил контракт с «Автомобилистом», но Трямкин мечтает о возвращении в НХЛ. В сезоне-2016/2017 Никита уже играл за «Ванкувер», но тогда решил, что сыроват для сильнейшей лиги мира, и отправился «дозревать» на родину. Трямкин без проблем закрепился в основе уральского клуба, провёл отличный сезон и даже поиграл за сборную России на чемпионате мира, но затем остановился в развитии. Да, Никита габаритный защитник, умеющий сыграть в тело, а ещё он не теряется при владении шайбой, но за последние два года его результативность только снижалась, в топового пакмувера (классного диспетчера с хорошим пасом и уверенным дриблингом) Трямкин не вырос, да и у своих ворот он вовсе не был образчиком надёжности.



Но это не мешало Никите думать о «Кэнакс», да и в «Ванкувере» высказывали осторожный интерес ко всё ещё загадочному для НХЛ русскому гиганту. Долгое время «косатки» не переходили к активным переговорам о контракте из-за неопределённости с потолком зарплат на следующий сезон. Но недавно все соответствующие бумаги были подписаны, финансовая ясность наступила, но пока договориться у Трямкина и «Ванкувера» не получается. Вполне возможно, что сторону хоккеиста не устраивают условия договора, и в конце концов Никита всё же останется в «Автомобилисте».

Одна из главных интриг оставшегося межсезонья – будущее Вячеслава Войнова. Защитник грезит возвращением в НХЛ, но там его, похоже, особо не ждут. Однако приоритеты у Вячеслава расставлены чётко – он желает вновь попасть в сильнейшую лигу мира и ради этого готов терпеть столько, сколько нужно.

Крылов — об уходе Войнова: «Авангард» не мог находиться в подвешенном состоянии

Сейчас всё говорит о том, что Войнов будет ждать открытия рынка свободных агентов в НХЛ, а это значит, что новый сезон КХЛ точно начнётся без Вячеслава. Если защитник так и не найдёт команду за океаном, то всегда сможет вернуться в наш чемпионат до дедлайна. По имеющейся информации, главным претендентом в России на Войнова сейчас является «Спартак», но по ходу сезона потребность усилить состав топовым атакующим защитником может возникнуть и у других клубов.

Ещё несколько недель назад казалось, что Никита Нестеров, перед которым руководство ЦСКА не смогло выполнить осенне-зимние обещания, уезжает в НХЛ. К тому же, у защитника на руках было предложение от «Лос-Анджелеса». Однако вариант с «Кингз» сорвался, других путей продолжения карьеры у Нестерова, видимо, нет, и сейчас уже практически очевидно, что Никита останется в России. Да, в это межсезонье всё меняется очень быстро.

«Лос-Анджелес» отказался от Нестерова. Что будет дальше с олимпийским чемпионом? Российский защитник – в тяжёлой ситуации.

Права на Нестерова принадлежат ЦСКА, и, вероятно, Никита сумеет договориться с красно-синими. «Армейцы» смогли почистить платёжку (расторгли Калинина, почти избавились от Секача), и сейчас вполне могут подписать и Нестерова, и Шалунова, и Науменкова, не пробив жёсткий потолок.