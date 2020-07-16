Семь очков и два непобитых рекорда. Легендарный матч Сергея Макарова в НХЛ

30 лет назад Сергей Макаров установил рекорд, который держится до сих пор – он единственный русский хоккеист, набравший семь очков в одном матче НХЛ. Это случилось в его дебютном сезоне-1989/1990, в матче с «Эдмонтоном».

До НХЛ Макаров играл в ЦСКА, в легендарной тройке Крутов – Ларионов – Макаров, но в НХЛ нападающему пришлось столкнуться с совершенно другой игрой. Примитивный «бей-беги» был ему непонятен, и он не стеснялся спорить по этому поводу и с тренерами, и с партнёрами. Как-то тренер «Калгари» Терри Крисп показывал Макарову на планшетке, как он должен действовать. Нападающий стёр с доски и стал рисовать сам. «Тихонов – плохой человек, хороший тренер. Ты – хороший человек, плохой тренер», — заявил он Криспу. И принялся переделывать своих партнёров под себя – учил контролировать шайбу и отдавать пасы точно в клюшку.



«Его всегда называли русским Гретцки – он был лучшим, самым динамичным европейским хоккеистом. К сожалению, он приехал в НХЛ уже на закате карьеры, но то, что он делал с шайбой, как чувствовал игру, как пасовал, это было просто невероятным! Он был похож на Гретцки, потому что так же видел наперёд, что будет происходить на площадке», — вспоминал бывший генменджер «Калгари» Клифф Флетчер.

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С первых же матчей Макаров стал пачками набирать очки и уверенно держался в первой пятёрке бомбардиров НХЛ. Позже он выбыл из гонки за «Арт Россом» (неудивительно, в НХЛ тогда правили Гретцки, Мессье, Лемье и другие), но свой след в истории он оставил двумя достижениями. Матч с «Эдмонтоном» — принципиальным соперником «Калгари» и будущим обладателем Кубка Стэнли — стал настоящим бенефисом Макарова.



Всё началось с довольно курьёзного гола в первом периоде – Макаров замкнул передачу при выходе два в одного не клюшкой, а коньком. Вратарь «Эдмонтона» Элдон Реддик принялся яростно протестовать, но судьи были непоколебимы и гол засчитали. Надо сказать, Реддику не повезло – основные вратари «нефтяников» Билл Рэнфорд и Грант Фюр были травмированы, и ему пришлось держать последний рубеж обороны против самой забивающей команды лиги. Естественно, ничем хорошим это закончиться не могло – Реддика сменили после шести пропущенных шайб, но в третьем периоде Макаров забил и его сменщику.

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Гол Макарова положил начало настоящей феерии — после первого периода гости вели 3:0, во втором периоде Сергей сделает две передачи, а в третьем не оставит от «Ойлерз» камня на камне – ещё три передачи и гол в большинстве. Его партнёры – Ньюиндайк и Робертс – отметились дублями с блестящих передач россиянина. «В тот вечер Сергей делал всё, что ему вздумается, устроил настоящее шоу. Нам надо только открыться, и он найдёт тебя передачей», — говорил Робертс. Он как никто другой знает, что значит играть с Макаровым. Сергей превратил Робертса из добротного, но не самого результативного нападающего в снайпера, который рядом с ним будет забивать по 40-50 шайб за сезон. «Если бы в том сезоне у меня родился сын, я бы назвал его Сергеем. Посмотрите, сколько я забил с его передач, назвать сына в его честь – меньшее, что я мог сделать», — вспоминал Робертс.



Битва за Альберту закончилась разгромом «Эдмонтона» со счётом 10:4, а Крисп после игры не мог подобрать слова, чтобы описать выдающуюся игру Макарова: «Я никак не могу это объяснить. Это был один из матчей, когда всё, к чему прикасался соперник, превращалось в свинец, а всё, к чему прикасались мы, — в золото».

Снайпер на все времена. Сергей Макаров – в Зале хоккейной славы Легенда российского хоккея нападающий Сергей Макаров принят в Зал славы. Настало время вспомнить вехи карьеры выдающегося снайпера.

Макаров, в свою очередь, проявил скромность: «В СССР для меня было обычным делом набирать по 6-7 очков за игру. Особенно приятно сделать это в игре с «Эдмонтоном» — я включаюсь в это противостояние».



Макаров и по сей день является единственным игроком «Калгари», набравшим семь очков за матч. Среди россиян ему тоже нет равных – ни Овечкин, ни Фёдоров, ни кто-то другой не смог повторить это достижение. Тот сезон Макаров завершил завоеванием «Колдер Трофи» — несмотря на протесты других клубов, которые заявляли, что Макаров не является настоящим новичком, за него отдали почти 65% голосов. А на следующий год НХЛ ввела «правило Макарова», по которому претенденты на «Колдер» должны быть не старше 26 лет.