Играл за «Вашингтон» задолго до Овечкина, выступал в финале МЧМ, а умер на улице. У Алексея Тезикова были проблемы с алкоголем.

Был одним из первых россиян в «Вашингтоне». Хоккеист Тезиков умер на улице в 42 года

Рано утром 17 июля пришла грустная новость из Тольятти. Хоккейный клуб «Лада» сообщил о гибели воспитанника клуба Алексея Тезикова. Трагедия произошла накануне. Алексею стало плохо на улице, и он умер до приезда бригады скорой медицинской помощи, не приходя в сознание.

В возрасте 42 лет ушёл из жизни известный российский хоккеист Алексей Тезиков

Тезиков стал чемпионом России в 17 лет

Хоккеист Тезиков дебютировал в «Ладе» уже в 17-летнем возрасте. Тогдашний наставник «автозаводцев» Геннадий Цыгуров охотно подтягивал молодёжь в состав команды. Тезикову доверили 14 матчей в регулярном чемпионате. Результативными действиями защитник не отметился, зато получил золотую медаль за победу «Лады» в чемпионате МХЛ сезона-1995/1996.

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В 1996 году российский защитник был выбран «Баффало Сэйбрз» на драфте Национальной хоккейной лиги в пятом раунде под общим 115-м номером. Отыграв ещё сезон в России, Алексей отправился покорять океан. В сезоне-1997/1998 начал выступление в Главной юниорской лиге Квебека за клуб «Монктон Уайлдкэтс», в составе которого завоевал «Реймонд Легаси Трофи» — приз лучшему защитнику-новичку. В 70 матчах защитник забросил 18 шайб и сделал 41 результативную передачу.

Финалист молодёжного чемпионата мира 1998 года

Зимой Алексей получил вызов в расположение молодёжной сборной России на чемпионат мира 1998 года. В команде Петра Воробьёва выступали такие хоккеисты, как Андрей Марков, Виталий Вишневский, Олег Кваша, Максим Афиногенов и Артём Чубаров. Каждый из перечисленных хоккеистов впоследствии сделал себе имя в НХЛ. Валерий Покровский, Дмитрий Власенков, Владимир Антипов и Андрей Сидякин провели блестящие карьеры в России.

Тезиков был основным игроком российской команды. Он провёл в составе национальной команды все семь матчей, в которых сделал три результативные передачи. Российская команда добралась до финального матча, где в овертайме уступила хозяевам турнира – сборной Финляндии. В дополнительное время отличился Никлас Хагман.

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Дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтона»

Сыграть за «Баффало» Алексею так и не довелось. В ходе сезона-1998/1999 россиянина обменяли в «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого Алексей и дебютировал в НХЛ. Это сейчас «столичные» являются одной из самых российских команд в североамериканской лиге, а 21 год назад Тезиков стал всего шестым российским хоккеистом в истории команды (включая советского хоккеиста Михаила Татаринова).

Российские хоккеисты в «Вашингтоне» до Александра Овечкина (статистика с учётом плей-офф)

1990 – 1991 з. Михаил Татаринов, 65 матчей, 23 (8+15) очка

1994 – 1995 з. Игорь Уланов, 5 матчей, 1 (0+1) очко

1994 – 2004 з. Сергей Гончар, 705 матчей, 447 (157+290) очков

1996 – 2002 н. Андрей Николишин, 439 матчей, 187 (59+128) очков

1998 – 2001 з. Дмитрий Миронов, 159 матчей, 46 (8+38) очков

1998 – 2000 з.

1999 – 2000 н. Александр Волчков, 3 матча, 0 очков

2002 – 2003 н. Сергей Березин, 15 матчей, 10 (5+5) очков

2003 – 2004, 2006 – 2012 н. Александр Сёмин, 520 матчей, 442 (212+230) очка

2005 – по настоящее время н. Александр Овечкин, 1280 матчей, 1404 (771+633) очка 1990 – 1991 з. Михаил Татаринов, 65 матчей, 23 (8+15) очка1994 – 1995 з. Игорь Уланов, 5 матчей, 1 (0+1) очко1994 – 2004 з. Сергей Гончар, 705 матчей, 447 (157+290) очков1996 – 2002 н. Андрей Николишин, 439 матчей, 187 (59+128) очков1998 – 2001 з. Дмитрий Миронов, 159 матчей, 46 (8+38) очков1998 – 2000 з. Алексей Тезиков , 28 матчей, 2 (1+1) очка1999 – 2000 н. Александр Волчков, 3 матча, 0 очков2002 – 2003 н. Сергей Березин, 15 матчей, 10 (5+5) очков2003 – 2004, 2006 – 2012 н. Александр Сёмин, 520 матчей, 442 (212+230) очка2005 – по настоящее время н. Александр Овечкин, 1280 матчей, 1404 (771+633) очка

8 апреля 1998 года россиянин уже дебютировал за свою новую команду. В октябре того же года случился первый и единственный гол русского защитника в НХЛ, по иронии судьбы забит он был в ворота «Сэйбрз», которые не поверили в перспективы Тезикова и с которыми «Кэпиталз» рубились в финале конференции последнего плей-офф. В стане «Вашингтона» Алексей провёл два сезона, в общей сложности сыграв всего 28 матчей.

Проблемы с алкоголем

После «Вашингтона» последовали обмены в «Анахайм», выставление на драфт отказов, переход в «Ванкувер Кэнакс» и возвращение на родину. Карьера Алексея в сильнейшей лиге планеты ограничилась 30 матчами. По словам партнёра Тезикова по «Кэпиталз» Андрея Николишина, в профессиональном плане Алексея подвели проблемы с алкоголем и дисциплиной.

«Мои соболезнования его семье. Но мы с ним очень давно не общались. Лёха был таким типичным российским парнем из глубинки, как говорят, без царя в голове. О покойниках нельзя плохо говорить, но у него были проблемы с алкоголем уже в то время, когда он переходил в «Вашингтон». А так парнем он был очень добрым.

Но, к сожалению, проблемы с дисциплиной и алкоголем сгубили его в профессиональном плане. Он нигде особенно долго не играл. Помню, что к нам он пришёл из «Баффало» по обмену. Причём сделка прошла так быстро, что он только приехал и уже во втором периоде вышел на игру. В «Вашингтоне» он пробыл немного, его потом куда-то отдали», – сказал Николишин в интервью изданию Sport24.

Николишин: проблемы с алкоголем сгубили Тезикова в профессиональном плане

Калейдоскоп из смены клубов и завершение карьеры в Казахстане

Тезиков вернулся в «Ладу», с которой подписал трёхлетний контракт, вот только ничего хорошего из камбэка в родной клуб не вышло. Пик карьеры так и остался в его первом сезоне в Северной Америке. Подписав трёхлетний контракт с «Ладой», Алексей провёл в родном клубе всего два матча в сезоне-2003/2004. Контракт с хоккеистом был расторгнут, и Тезиков начал менять один клуб за другим. Доигрывал чемпионат российский защитник уже в стане «Нефтехимика». Следом Тезикова ожидали полсезона в «Северстали», полтора года в «Сибири» и два сезона в «Амуре». Нигде Алексей не задерживался на долгий срок, да и статистика хоккеиста была совсем не похожа на его выступление в QMJHL.

Летом 2008 года Алексей вернулся в «Северсталь», в составе которой и дебютировал в КХЛ. Тезиков завершил чемпионат с ужасным показателем полезности «-17» и снова приступил к поиску нового клуба. Следующий сезон хоккеист провёл в «Торпедо», после чего больше шанса в КХЛ уже не получал.

Сезон-2010/2011 воспитанник «Лады» отыграл в родном клубе в ВХЛ, будучи капитаном команды. Дальше были поездки по ближнему зарубежью – Украина, Казахстан и Беларусь. Карьеру Тезиков завершил в чемпионате Казахстана, после чего работал тренером в детских школах «Адмирала» и «Лады». Прощание с Алексеем Тезиковым пройдёт 18 июля.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Алексея.