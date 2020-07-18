Русский вратарь снова будет лучшим в НХЛ? Но у Василевского есть серьёзные конкуренты

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский – один из главных хедлайнеров середины хоккейного июля в НХЛ. На этой неделе уфимский воспитанник сначала попал в оптимальный состав сборной России на ОИ-2022 по версии The Score, затем был признан лучшим голкипером сильнейшей лиги мира в редакции NHL Network, а позавчера, 16 июля, стало известно, что Василевский в третий раз подряд номинирован на «Везина Трофи».

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И это уже значительное достижение. В новейшей истории НХЛ, которую принято отсчитывать с постлокаутного сезона-2005/2006, только один вратарь выходил в финал голосования за звание лучшего голкипера лиги три раза подряд. Это был великий Мартин Бродо, не знавший себе равных во вратарском ремесле в нулевые, и номинировавшийся на «Везину» с 2006 по 2008 годы. Выходит, что Василевский – самый стабильный голкипер современности в НХЛ, и это великолепный статус для 25-летнего вратаря, для которого минувший сезон стал лишь шестым в заокеанской карьере.

Однако номинантов на индивидуальные награды по прошествии времени практически никто не помнит, так что для попадания в историю Василевскому нужны победы. Потенциально он может замахнуться и на результаты того же Бродо (4 «Везины»), Доминика Гашека (6) и даже рекордсмена Жака Планта (7), но пока у Андрея есть только одна награда, с большим отрывом завоёванная в прошлом сезоне. В 2018-м Василевского обошёл Пека Ринне, а сейчас с российским вратарём за престижный трофей поборются Коннор Хелебайк из «Виннипега» и Туука Раск из «Бостона».

Стали известны соперники Василевского в борьбе за «Везина Трофи»

Конкуренты у Василевского весьма серьёзные. Раск – оплот надёжности мощного «Бостона», лидера Восточной конференции и самой малопропускающей команды лиги. Хеллебайк – стремительно прогрессирующий вратарь, главная звезда «Виннипега» в регулярке, весь сезон тащивший «Джетс» в плей-офф. Именно Коннор, по версии многих авторитетных североамериканских изданий, является главным фаворитом на «Везину» в 2020 году.

Пожалуй, можно согласиться с тем, что основная борьба за победу в голосовании генменеджеров развернётся между Василевским и Хеллебайком. Всё-таки успешность Раска определяется силой его команды, а для победителей «Везины» привычен обратный расклад. Другими словами, «Бостон» и без финна, скорее всего, был бы в полном порядке, а вот «Тампа» и «Виннипег» гораздо больше зависят от своих стражей ворот. Да и на лёд Раск выходил значительно реже (41 матч Тууки против 58-и Хеллебайка и 52-х игр Василевского), и это говорит о том, что «Брюинз» могли себе позволить обойтись без первого номера в 40% встреч регулярки и всё равно добиться высокого турнирного результата.

Андрей Василевский: «Везина» — награда, ради которой нужно работать, проливая пот и кровь

Если сопоставлять статистические показатели Василевского и Хеллебайка, то между этими голкиперами будет примерное равенство. У американца, как мы уже сказали, больше матчей и выше процент отражённых бросков – 92,2 против 91,7. Зато у российского вратаря чуть лучше коэффициент надёжности (2,56 на 2,57 у Хеллебайка), а ещё – больше побед. Василевский выиграл 35 матчей из 52-х, Коннор – 31 из 58-и.

Но определять обладателя «Везины» на основе цифр, конечно, никто не будет. В разных командах у голкиперов разные возможности для набора статистических показателей, это очевидно. Всё решит субъективное восприятие игры вратарей участниками голосования. И в этом разрезе предугадать триумфатора сейчас совсем не просто.

И Василевский, и Хеллебайк сделали очень много для своих клубов и были важнейшей частью команд. Наверное, предварительная позиция Коннора в раскладах аналитиков крепче за счёт того, что без американского вратаря канадский клуб вообще мог скатиться в подвал таблицы и не рассчитывать даже на попадание в форс-мажорный плей-офф из 24-х команд. Действительно, Хеллебайк держал «Виннипег» на плаву.

Андрей Василевский: «Везину» заслужила вся «Тампа», а не только я один

Но, с другой стороны, где была бы «Тампа» без Василевского? Выбились бы вообще «молнии» в лидеры НХЛ последних лет без россиянина, всегда обеспечивающего надёжный тыл? В прошлом сезоне, когда «Лайтнинг» буквально доминировали в регулярке, сметая соперников сумасшедшей атакой, заслуги Василевского в успехе клуба не остались не замеченными и как раз-таки и принесли ему «Везину». В нынешнем чемпионате «Тампа» была уже не так убийственна, но Андрей сохранил высочайший уровень, а его вклад в победы «молний» стал даже весомей. По этой логике Василевский вполне заслуживает вторую «Везину» подряд. Хотя и Хеллебайк ведь достоин признания.

Словом, рассуждать здесь можно долго, но всё решит голосование генменеджеров. Одно можно сказать точно – оно не будет таким предсказуемым, как по итогам прошлого сезона. Но мы в России, конечно, надеемся, что награда достанется нашему парню. В этом случае Василевский догонит по числу «Везин» соотечественника Бобровского, попадёт в клуб больших вратарей, а затем, хочется верить, вступит в заочное сражение по количеству главных индивидуальных титулов с легендарными голкиперами прошлых лет.