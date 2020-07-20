Новый курс и игра в России. Алексей Ковалёв возглавил «Куньлунь» и мечтает о сборной Китая

«Куньлунь» сменил вектор развития. Клуб возглавил Алексей Ковалёв

«Куньлунь Ред Стар» на прошлой неделе стал одним из главных ньюсмейкеров КХЛ. 15 июля Континентальная хоккейная лига объявила, что китайский клуб проведёт ближайший сезон КХЛ в Мытищах. Это решение было продиктовано резкой сменой курса стратегии развития клуба на следующий сезон в условиях пандемии коронавируса. В посткоронавирусный период китайская команда решила не рисковать здоровьем как своих, так и игроков других команд лиги и решила на предстоящий сезон сменить прописку с Пекина на Мытищи.

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Тогда же стало понятно, что масштабные изменения произойдут и в селекционной работе. Раньше команда практически на 90% состояла из североамериканских хоккеистов (при этом у многих из них были китайские корни). В связи с переездом «Куньлуня» в Россию китайский клуб столкнулся с визовыми проблемами. Новички клуба находятся в ожидании виз, которые позволят им пребывать на территории России в течение всего сезона.

Рабочие и спортивные визы не подходят по той причине, что в них ограничивается срок пребывания в государстве. Китайский же клуб в следующем сезоне на протяжении всего чемпионата будет базироваться в России, поэтому игрокам команды нужны особые документы. В этой ситуации гораздо проще укомплектоваться российскими хоккеистами и точечно усилиться легионерами.



А для команды, собранной на основе российских хоккеистов, можно взять и российского главного тренера. Что и было сделано. 20 июля было объявлено о назначении Алексея Ковалёва на должность главного тренера «Куньлунь Ред Стар». На этом посту олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 1994 года сменил канадского специалиста Курта Фрэйзера.

Алексей Ковалёв стал главным тренером «Куньлуня»

Последние два сезона Ковалёв входил в тренерский штаб китайского клуба

Карьеру хоккеиста Ковалёв официально завершил ещё в 2014 году. В течение двух лет знаменитый хоккеист наслаждался игрой в гольф, но потом решил вернуться в хоккей. 23 марта 2016 года россиянин был назначен спортивным директором швейцарского ХК «Фисп». Спустя полгода бывший нападающий сборной России возобновил карьеру в швейцарском клубе. В сезоне-2016/2017 Ковалёв провёл 11 матчей во втором швейцарском дивизионе, после чего окончательно завязал с карьерой игрока.



Алексей не является чужим человеком для китайского клуба. Легендарный хоккеист на протяжении последних двух сезонов входил в тренерский штаб КРС. 47-летний специалист сначала ассистировал финскому наставнику Юсси Таполе, а затем работал и в штабе Фрэйзера. Для Ковалёва это был первый опыт на тренерском мостике после завершения игровой карьеры.



«Я отработал в «Фиспе» год, но не видел никаких успехов у клуба. Я хотел вывести его в элитный дивизион, но их это не интересовало. Руководители клуба сидели на месте, никуда не двигались, и они были довольны этим. Я не хотел быть частью такого проекта. До сих пор не понимаю, почему они дали мне эту работу, зная, насколько я хорош и к чему я стремлюсь. Подписал контракт с «Куньлунем», потому что видел это как хорошую возможность вернуться в хоккей после паузы», – говорил Ковалёв в августе 2018 года.

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«Для меня может быть только одна задача – побеждать»

При Ковалёве в тренерском штабе «Куньлунь» в обоих сезонах не смог пробиться в плей-офф. Эта задача вообще покорилась китайскому клубу лишь в дебютном сезоне в КХЛ. В сезоне-2016/2017 Владимир Юрзинов-младший вывел «драконов» в плей-офф, где в первом раунде они проиграли магнитогорскому «Металлургу» (1-4). На протяжении следующих трёх сезонов «Куньлунь» неизменно оставался за чертой участников кубкового раунда.

При этом каждый раз игра китайского клуба в январе-феврале оставляла не самое приятное впечатление. Обладая довольно боеспособным составом, в решающих матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» не демонстрировал должного усердия, чтобы пробиться в плей-офф. Так случилось и в последнем сезоне, когда китайская команда проиграла восемь из последних девяти матчей в регулярки, упустив все шансы на попадание во второй этап сезона. В новом чемпионате перед китайцами будет ставиться цель исправить подобную ситуацию.



«Для меня может быть только одна задача – побеждать. Я люблю выигрывать, люблю находиться в игре как можно дольше. И неважно, выхожу я на лед сам или вывожу кого-то другого. Поэтому для «Куньлуня» не может быть каких-то иных задач, кроме как попасть в плей-офф. Никаких оговорок быть не может: мне без разницы, будет ли команда набираться из игроков ВХЛ, будут ли ребята со всего мира», – сказал Ковалёв сразу после назначения на пост главного тренера.

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Ковалёв готов возглавить сборную Китая на Олимпийских играх

Несмотря на ситуацию со сменой вектора развития, с китайского клуба никто не собирается снимать и главной задачи, которая стоит перед командой. В 2022 году в Китае пройдут Олимпийские игры, на которых сборной Китая по хоккея придётся соперничать с лучшими сборными мира. «Куньлуню» необходимо подготовить игроков для национальной команды, чтобы она смогла избежать счетов в стиле 0:8, 1:10. Именно для этой цели в своё время представители Поднебесной произвели массовую выдачу паспортов североамериканцам, имеющим китайские корни.

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Новый главный тренер китайского клуба уже выразил в публичном пространстве желание возглавить сборную Китая на Олимпийских играх.



«Разумеется, я бы с удовольствием возглавил сборную Китая. Нет ничего лучше, чем побывать на Олимпиаде. Сейчас я могу уже в другом виде там находиться, но какая разница? Олимпиада и есть Олимпиада. Попасть туда – это для любого спортсмена очень круто. И без разницы, как игрок или как тренер. Если будет такая возможность – возглавить сборную Китая на Играх-2022 – было бы классно», – сказал Ковалёв в интервью РИА «Новости».

Ковалёв возвращается в Мытищи спустя девять лет после провала в «Атланте»

Впрочем, Олимпийские игры сборной Китая предстоят только через два года. А в ближайшем будущем Ковалёва ждёт возвращение в Мытищи, с которыми Алексея связывают не самые приятные воспоминания. По большому счёту, именно в этом городе начала завершаться игровая карьера Ковалёва. Титулованный хоккеист подписал контракт с «Атлантом» перед сезоном-2010/2011. В предыдущем сезоне в НХЛ на тот момент 37-летний хоккеист забросил 16 шайб и сделал 18 результативных передач в 74 матчах. Не самая плохая статистика для ветерана?



Однако в «Атланте» Ковалёв ждал самый настоящий провал. В 22 матчах в КХЛ Алексей забросил всего одну шайбу. Важным моментом в неудачном романе «Атланта» и Ковалёва стоит травма, полученная хоккеистом, из-за которой он и пропустил половину сезона. Однако не будь этой травмы, с большой долей вероятности подмосковный клуб всё равно не избежал бы проблем с Ковалёвым. Для Алексея в мытищинском клубе так и не смогли найти подходящего применения, да и сам хоккеист абсолютно не оправдал ожиданий от своей игры.

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После неудачного сезона в «Атланте» Ковалёв совершил такую же неудачную попытку вернуться в НХЛ, после чего и завершил карьеру хоккеиста в Швейцарии. Спустя 10 лет Алексей возвращается в Мытищи, чтобы провести дебютный сезон в качестве главного тренера. Что получится из этого шага прославленного хоккеиста сказать затруднительно. Ведь на данный момент мы даже не знаем, каким будет состав китайского клуба. А вот «Куньлунь» совершенно точно сделал очень удачный имиджевый ход, потому что за работой Ковалёва в «драконах» будут очень пристально.