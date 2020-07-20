«В России команды не играют, а пашут на льду». Андригетто не понравилось в КХЛ

Недавно стало известно, что швейцарский форвард Свен Андригетто, отыгравший прошлый сезон в омском «Авангарде», заключил пятилетний контракт с «Цюрихом». Андригетто приезжал в стан «ястребов», обладая статусом игрока НХЛ, где провёл более 200 матчей, выступая за «Монреаль» и «Колорадо». В «Авангарде» ему не удалось стать лидером: нападающий набрал только 27 (13+14) очков в 56 матчах и не оправдал свою высокую зарплату.



В межсезонье омский клуб расторг контракт с ним по «обоюдному согласию», хотя договор действовал ещё один год. Уехав на родину, Андригетто сможет играть за один из базовых клубов сборной Швейцарии и участвовать во всех чемпионатах мира. Покинув КХЛ, легионер, по старой традиции, высказался не самым приятным образом о России, дав интервью газете Blick.

«Сказали: если приеду в Россию, меня отправят в фарм-клуб»

Предлагаем вашему вниманию самые интересные высказывания Андригетто из упомянутого интервью, которое озаглавлено «Свен Андригетто расторг в России контракт на $ 1 млн».



О российских игроках и их уровне:

«Несмотря на то что российские игроки получают отличную подготовку и отличаются хорошей техникой, в игре у них нет шансов применить эти тонкие элементы. Большинство матчей — сплошное бодание. Команды на льду больше пашут, а не играют».



Об игре в большинстве:

«Перед началом сезона главный тренер Боб Хартли обещал, что будет использовать меня в большинстве регулярно. Но на самом деле у меня редко когда бывало более 20 игровых секунд при розыгрыше лишнего».

Хартли – ложная надежда или тренер-чемпион? Каким будет «Авангард» в новом сезоне Разбираем, какую картину пока рисует омское межсезонье.

О КХЛ:

«Когда я подписывал контракт в КХЛ, то знал, что многие люди описывали условия в КХЛ хуже, чем они были на самом деле. Теперь я должен признать, что они и есть несколько хуже. Сезон в КХЛ в «Авангарде» был тяжёлым. Было очень тяжело, это правильное слово».



О фарм-клубе и праве на зарплату:

«У меня был контракт с «Авангардом» на следующий сезон. Но затем мне сказали, что меня отправят в фарм-клуб, если я приеду в Россию. Стало ясно, что свою зарплату, на которую имею право, я просто не получу. Никакого другого решения, кроме расторжения, не было».



О жизненных уроках:

«Я понимаю, что в условиях пандемии ни один клуб не будет мне платить зарплату в $ 1 млн. Но в России я понял, что есть вещи поважнее денег».

«Авангард» избавился от Андригетто. Почему швейцарец отказался от миллионов? Омский клуб сэкономил 22,5 млн рублей, сумев договориться с опальным легионером.

О пользе тяжёлого опыта:

«Иногда это бывает полезно, и я не против трудностей. Мне нравится справляться с этим. Но в России я никогда не чувствовал себя комфортно. Возможно, это из-за языкового барьера. И хоккей очень сильно отличался от того, что я ожидал и надеялся. Но я смог получить там ценный личный опыт, развить себя как личность».

О свадьбе:

«Лучшая часть моего пребывания в России заключается в том, что мы с моей невестой Бэйли сильно сблизились. Я хотел жениться этим летом, но коронавирус ограничивает большие праздники, поэтому мы отложили свадьбу на год».

В деле свадьбы переезд в Швейцарию Андригетто действительно не помог. Его подруга Бэйли не может въехать на территорию этого государства, так как является гражданкой США, а таковым на период пандемии запрещён въезд в эту страну. Поэтому Свен пока находится в Швейцарии один.



О возвращении в НХЛ:

«Ясно, что «Цюрих» не является для меня промежуточным пунктом. Долгосрочный контракт говорит о доверии ко мне, поэтому я полностью фокусируюсь на «Цюрихе», с которым хочу выиграть чемпионат. Но пока я не хочу заканчивать с НХЛ. Цель каждого хоккеиста — выступать в НХЛ. Если возникнут какие-то варианты, я буду об этом думать. Но это не цель на данный момент».