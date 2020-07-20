Расшевелить латвийское болото. Почему Скудра – идеальный тренер для «Динамо»

20 июля 2020 года неожиданно стало днём тренерских назначений в КХЛ. Утром удивил «Куньлунь», представивший своего нового наставника Алексея Ковалёва, хотя старый – Курт Фрейзер – только в январе подписал годичный контракт с китайской командой.

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Ну а вечером пришла долгожданная и ожидаемая новость. Рижское «Динамо» объявило о том, что новым коучем латвийского представителя КХЛ стал Петерис Скудра. Таким образом, к середине межсезонья в лиге не осталось команд без тренеров.



С назначением Скудры рижане тянули очень долго, хотя союз Петериса и «Динамо» примерно с середины апреля был секретом Полишинеля. Юрис Савицкис каждый раз терпеливо заверял журналистов, что у «Динамо» есть список потенциальных наставников, и Скудра в их числе, но всё оформить официально председателю Совета директоров рижан мешали объективные обстоятельства. Динамовцы долго не могли получить гарантий от спонсоров для участия в следующем сезоне, и из-за этой проволочки у клуба стояла селекционная работа.

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Но в конце прошлой недели латвийцам удалось-таки договориться с «Газпром экспортом», и стало понятно, что назначение Скудры – дело самого ближайшего времени. При этом Савицкис темнил до последнего, в прессе звучали фамилии других кандидатов (например, Вячеслав Козлов и Леонид Тамбиев), но Петерис для «Динамо» всё же был вне конкуренции. Во-первых, он латвиец. Во-вторых, имеет внушительный опыт работы в КХЛ, в отличие от других оппонентов. Да и сам Скудра был заинтересован в этой работе: экс-наставник «Торпедо» и «Трактора» давно сидит без дела и не пользуется спросом у других клубов после челябинского провала, так что Рига – это отличный шанс для тренера вернуться в обойму востребованных специалистов КХЛ.



С подписания Скудры «Динамо» начало трансферную кампанию -2020. Много времени потеряно, рижанам теперь придётся комплектоваться по остаточному принципу, но лучше поздно, чем никогда. Сейчас для латвийцев главное, что они остаются в КХЛ, к тому же возможность собрать боеспособный коллектив и побороться за выход в плей-офф у них всё ещё остаётся. Грамотный и эффективный менеджмент никто не отменял. Но что же, собственно, даст «Динамо» назначение Скудры? На мой взгляд, это может быть удачная сделка для всех сторон.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Эмоциональный и острый на язык латвийский специалист в КХЛ всем прекрасно известен. В начале 2010-х он начинал тренерскую карьеру в штабе Квартальнова в «Северстали», затем перебрался вместе с Дмитрием Вячеславовичем в «Сибирь», а с сезона-2013/2014 пустился в самостоятельное плавание, возглавив «Торпедо». В Нижнем Новгороде Скудра работал пять лет, и за это время заслужил противоречивую репутацию. С одной стороны, Петерис сделал из «автозаводцев» по-спортивному злую, неуступчивую команду с характером, в которой никогда не было равнодушных людей. С другой – вывести «Торпедо» на какой-либо новый уровень Скудре так и не удалось. Потолком для нижегородцев при латвийском специалисте стал второй раунд плей-офф, да и то забраться на такую высоту «автозаводцам» удалось лишь раз за пять сезонов. Конечно, у «Торпедо» были не самые великие возможности, но состав у команды всегда подбирался крепкий, Скудра принимал активное участие в селекции, ему дозволялось бесконечно ротировать хоккеистов и прогонять через «Торпедо» кучу народа, но выхлоп от такого доверия тренеру был небольшим. Яркие битвы с топ-клубами и мощные речи на пресс-конференциях в первое время цепляли нижегородских болельщиков, но отсутствие прогресса в результате клуба со временем надоело не только им, но и руководству.

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В 2018-м году дороги «Торпедо» и Скудры разошлись. Причём Петерис не нашёл себе новую работу, а ушёл в годичный отпуск. Перед сезоном-2019/2020 «Трактор» вернул специалиста к тренерской деятельности, Скудра должен был стать амбассадором возвращения челябинцев в элиту КХЛ, на него возлагались большие надежды, но на Урале Петерис провалился, ещё раз доказав, что он — вовсе не топ-тренер. В «Тракторе» Скудра регулярно жаловался на собственных хоккеистов, искал тысячи оправданий для поражений, а его команда в это время тонула на дне Восточной конференции. В ноябре у руководителей челябинцев лопнуло терпение, и Петериса отправили в отставку. С тех пор Скудра находился в творческом поиске.

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Нынешнее приглашение в «Динамо» — большой вызов для латвийца. И для рижского клуба приход Скудры – это хорошо. Петерис ведь далеко не плохой специалист, просто весьма специфический. Он требовательный, жёсткий, строгий, достаточно системный, но совсем не гибкий. Скудра привык всегда гнуть свою линию, не считаться с чужим мнением, а любое неповиновение моментально распаляет его горячую натуру и выводит ситуацию на конфликт. Отсюда постоянная текучка кадров в его командах.



В «Тракторе», например, идеи Скудры просто не легли на благодатную почву, в отличие от эпохи раннего «Торпедо». Петерис вполне искренне не понимал, почему его система не работает, а прогибаться под изменчивый мир было не в его правилах. Тут ещё надо сказать, что Скудра – далеко не великий тактик и, возможно, его методами больших целей не добиться. Кредо Петериса – мотивация и постоянная пахота игроков, и оно идеально подходит для «зубастых» середняков. Но в клубах, мечтающих о высоком («Трактор» в прошлом сезоне мнил себя именно таким коллективом), необходимо сочетание кнута и пряника, так как помимо работяг в этих командах собраны «тонкие» игроки, требующие особенного подхода. Однако Скудра закручивал гайки без разбора и на этом прогорел.



Но такое резюме делает Петериса идеальным кандидатом в нынешнее рижское «Динамо». Клуб, которому давно необходим как раз такой жёсткий и авторитарный специалист, чтобы расшевелить болото. Мы уже стали забывать, что когда-то рижане при весьма скромном бюджете были весьма симпатичным самобытным клубом, грозой авторитетов и могли пошуметь в плей-офф. Нынешняя Рига – завсегдатай подвала таблицы Запада, давно растерявший свой шарм и закисший в череде постоянных неудач. Это клуб, не преследующий никаких целей и существующий в КХЛ просто так.

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Приход Скудры может исправить такое печальное положение дел. От «Динамо» сейчас никто не будет требовать какого-то серьёзного результата, но в столице Латвии будут рады, если Петерис сумеет зажечь огонь в рижском клубе. При Скудре «Динамо» способно перестать быть унылым аутсайдером и стать тем самым колючим, злым середняком, периодически треплющим нервы олигархам. Если из рижан получится команда, в которой каждому хоккеисту будет не всё равно, где во главе угла будут стоять труд, дисциплина, характер и самоотверженность, то приход Скудры уже себя оправдает.



Думаю, что у Петериса в «Динамо» будут весьма широкие полномочия, и Скудре не придётся меняться ради работы в этом клубе. Рижанам он сейчас нужен именно таким, какой он есть на самом деле – эмоциональным и взрывным сумасбродом, не признающим компромиссов. Конечно, многое будет зависеть от селекции «Динамо», и Скудра должен понимать, что в Риге ему придётся работать с весьма средним материалом. Но здесь-то и пригодятся ораторские и мотивационные способности Петериса. В следующем сезоне «Динамо» наверняка снова не попадёт в плей-офф, но есть уверенность, что за рижскую команду при Скудре в столице Латвии никому не будет стыдно.