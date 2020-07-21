«Попросим Малкина не выходить на матчи». Как «Питтсбург» и Прайс готовятся к серии

Необъяснимое отсутствие Сидни Кросби на последних тренировках «Питтсбурга» заставило напрячься болельщиков «Пингвинз» и обратить дополнительное внимание на пустоту в центре первого звена. Политика НХЛ под названием «Спроси и я не скажу» в отношении медицинского статуса хоккеистов не даёт возможности даже предположить, что происходит с игроком, а заодно ставит в неловкое положение тренеров, когда их спрашивают о том, как дела у отсутствующих.



Но, к счастью для «пингвинов», у них всегда есть на подмоге центрфорвард, готовый полноценно заменить Кросби. Евгений Малкин был полноценной, доминирующей силой на протяжении всего тренировочного лагеря. Его энтузиазм относительно тренинг-кемпа и дальнейшего продолжения сезона был виден всем, и совсем недавно он подтвердил свой оптимизм в общении с журналистами.

«Я был в бешенстве». Малкин хет-триком отомстил вратарю «Тампы» за удар по лицу Дуэйн Ролосон слишком поздно понял, что не стоило злить нападающего «Питтсбурга».

«Всё для победы»

«Мы пропустили целых четыре месяца. Но каждый день я чувствую себя лучше. В понедельник мы сыграли двусторонку, я уже вижу, как всё улучшается. Команда выглядела хорошо, мы старались, играли усердно. Все пытались действовать, как будто это был настоящий матч. Были и силовые приёмы, и блокированные броски. Конечно, тренировочный матч — это не то, что настоящий, но мы стараемся, чтобы не было слишком уж большой разницы. Мне нравится то, что я вижу в себе и в команде», — отметил Евгений.



Его настрой не остался незамеченным со стороны тренерского штаба. «Евгений — настоящий образец трудовой этики. Он просто ведёт за собой, вдохновляет примером. Уровень интенсивности, с которым он тренируется, заразителен для всей нашей команды», — отметил главный тренер Майк Салливан.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Возможно, часть этого энтузиазма — следствие видоизменённого звена, в котором сейчас занимается россиянин. У Малкина новый левый крайний форвард — Джейсон Цукер, которого «понизили» из первого звена, где он действовал вместе с Кросби, но затем в декабре получил травму плеча и надолго выбыл. Второй партнёр Евгения — Брайан Раст — сохранил за собой место в тройке россиянина.



«Мы точно забили пару голов в двусторонке. В нынешнем сезоне мы почти не играли вместе, но я надеюсь, что мы сыграемся и всё будет отлично. Конечно, игра в одной тройке с Сидом или со мной — это разные вещи, но мы сыграемся. С тем же Брайаном Растом мы много играли раньше и у нас неплохо получалось. Надо поговорить, всё обсудить. У нас хорошая игровая система, и если мы будем действовать правильно, то наверняка будем опасны для соперников», — добавил Малкин, команда которого закончила свой двусторонний матч со счётом 3:3.

По его заверениям, он придерживался достаточно строгого режима во время пандемии, когда вместе с семьёй находился во Флориде.



«У нас в доме есть тренажёрный зал, я работал по видеосвязи с тренером по физической подготовке. На балконе беговая дорожка, я бегал каждый день. На роликах катался два раза в неделю. Кроме того рубил дрова, мы попробовали кое-что новое. Вокруг дома много деревьев, почему было бы не попробовать? Это хорошая кардиотренировка, не так уж легко.



Конечно, сейчас для всех нас наступает новая реальность, это нелегко. Но подготовка перед плей-офф важна для каждого игрока. Мы стараемся сделать всё, чтобы успешно вернуться и сыграть в плей-офф. Да, не будет болельщиков, но мы всё ещё любим эту игру, и я сейчас сосредоточен на ней. Всё для победы», — добавил Евгений.



Схема розыгрыша и календарь Кубка Стэнли-2020

«Попросим Кросби и Малкина остаться в гостинице»

Сражаться в раунде плей-ин Малкину придётся с «Монреалем», главная звезда которого — голкипер Кэри Прайс. Когда стал известен новый формат кубкового розыгрыша из 24 команд, то многие хоккеисты не скрывали своего неудовольствия возможного противостояния с отдохнувшим Прайсом. Прошлый сезон для голкипера получился не самым удачным и неожиданная возможность сыграть в квалификационном раунде плей-офф придала Прайсу большой заряд оптимизма.

«Монреаль» накрыло вирусом. Кросби и Малкин получат самого лёгкого соперника? При самом неблагоприятном развитии ситуации «канадцев» могут отстранить от участия в плей-офф.

«Наша стратегия на серию с «Питтсбургом»? У них есть Кросби и Малкин. Мы могли бы попросить их остаться в отеле, в своих гостиничных номерах в Торонто, а не выходить на матчи. Или, как вариант, мы можем хорошо играть как команда, отнимая у них необходимое пространство и время для принятия решений. Когда вам нужно подавить мощь соперника, то это один из самых распространённых способов. Нужно прилагать усилия в самый важный момент, вовремя делать сейвы и убивать меньшинство.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

Моё окно возможностей постепенно закрывается, и я действительно сейчас хочу выиграть сильнее, чем когда-либо. Мы отчаянно хотим победить и это мне нравится. Все понимают, что у «Монреаля» не было бы возможности сыграть в плей-офф, если бы не необычные обстоятельства. У нас есть ещё одна возможность бросить кости, по этому поводу все взволнованы и полны энтузиазма», — сказал Кэри, команда которого должна была третий год подряд остаться без участия в розыгрыше Кубка Стэнли. В его коллекции есть «Харт, «Везина», Кубок мира и золото Олимпиады, но нет завоёванной Чаши, а в матчах плей-офф у него отрицательный баланс побед и поражений (25-31).

Вратарю пришлось оставить беременную жену и двух маленьких дочерей в доме родителей в штате Вашингтон и отправиться в Монреаль в тренировочный лагерь. По его собственному признанию, быть вдали от семьи летом — не самые привычные ощущения.



«Окунуться в холостяцкую жизнь — это было новинкой. Тяжело быть вдали от женщин, к тому же мои девчонки так быстро растут. Все скучают, так что это немного осложняет ситуацию, но ничего не поделать. Без семьи я веду совершенно другой образ жизни. Прихожу с тренировки и сажусь на диван», — отметил Прайс. Последний раз он играл в плей-офф три года назад, и хотя его игра была на высоте (1,86 гола за матч, 93,3% отражённых бросков), это не помогло «канадцам» пройти «Рейнджерс» в первом раунде.



«Я понимаю, что «Питтсбург» фаворит. Но, в конце концов, и побеждает, и проигрывает вся команда. Я могу повлиять на шансы, если буду играть очень хорошо, но нам всем нужно будет играть умно, играть головой, чтобы победить. Когда мы действуем на своём максимуме, то чувствуем, что можем сражаться с кем угодно. У нас талантливая команда, и мы уверены в своих силах», — резюмировал Прайс.