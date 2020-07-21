В «Авангарде» вспышка коронавируса. Похоже, нормального сезона в КХЛ ждать не стоит

В межсезонье, когда мы все так соскучились по хоккею, хочется обсуждать расклады на новый сезон, комплектование команд, приезд в лигу интересных ребят из других чемпионатов или, наконец, в очередной раз возвращаться к теме влияния на КХЛ жёсткого потолка. Словом, хочется жить нормальной, привычной жизнью, и забыть уже про проклятый коронавирус.

Но – не получается. Главная болезнь 2020 года продолжает атаковать как спорт в целом, так и наш хоккей в частности, мешая нормальной подготовке клубов КХЛ к следующему сезону. Едва в лиге открылись тренинг-кемпы, как пошла информация о случаях заражения в разных командах. И очень быстро единичные положительные тесты сменились массовыми вспышками. Первым от короны пострадал «Спартак», вынужденный приостановить сборы из-за внутренней эпидемии, сейчас печальные новости пришли из стана «Авангарда».

Генменеджер «Авангарда» сделал заявление о положительных тестах на коронавирус в клубе

Достаточно странно осмыслять всё происходящее в эпоху пандемии коронавируса. Кто-то говорит, что угроза от этой болезни преувеличена и вся эта ситуация не что иное как форма массового психоза, подогреваемая мировой элитой и СМИ. Другие, напротив, считают, что ковид – опаснейшее заболевание, меры предосторожности в большинстве своём недостаточно эффективны, а власти умалчивают реальное число заболевших и умерших. Кому верить – непонятно. А ещё непонятно, как всё будет развиваться дальше.

В ковид верят, как правило, медики, работающие в красных зонах, да те люди, кому лично пришлось столкнуться с этим заболеванием. Остальные же пытаются жить по-прежнему и не замечать опасности. Посмотрите в окно, и вы увидите толпы гуляющих людей, ничего не желающих слышать о социальной дистанции. На каждом магазине напоминание об использовании средств индивидуальной защиты, но внутри помещений вы редко встретите человека, надевшего маску правильно. Она болтается на ушах и подбородке, как символ того, что от коронавируса все устали. В новостях тоже потихоньку снимают ковид с повестки дня: что-то говорят о скором открытии мест общественного питания и возобновлении международного авиасообщения. Про режим жёсткой самоизоляции уже никто не вспоминает, а официальные цифры статистики по России источают оптимизм: количество суточных заболевших медленно, но верно уменьшается, выписанных из больницы уже который день больше, чем инфицированных.

Но вот эти вспышки заболевания в спортивных клубах чётко дают понять, что вирус никуда не делся. Там, где есть скопление людей на маленькой территории, там есть и ковид. Такова реальность нашего времени, как бы ни хотелось убедиться в обратном. Просто хоккеистов тестируют регулярно, а обычных людей, каждый день ходящих на работу в тесные офисы, как правило, не подвергают постоянным анализам. А чем больше тестов, тем больше положительных результатов, и относиться к ним следует очень серьёзно. Да, у подавляющего большинства болезнь протекает в лёгкой форме, однако коронавирус ещё не изучен до конца, и спрогнозировать, как в долгосрочной перспективе отразится на здоровье только лишь присутствие ковида в организме человека, пока невозможно. Говорят, последствия есть даже у «бессимптомников».

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Самое печальное, что защититься от короны, похоже, не помогают даже жёсткие меры предосторожности, если речь идёт о работе в коллективе. Взять даже ситуации в КХЛ в целом и в «Авангарде» в частности. Лига выпустила рекомендации, где подробно прописала правила для всех сотрудников клубов при проживании в отелях, а также тренировочном и игровом процессах. Но мы видим, что происходит в реальности. Хоккеисты омского клуба, начавшие сбор, были изолированы в гостинице недалеко от стадиона, однако это не уберегло «ястребов» от вспышки эпидемии. Сначала положительный тест сдал один Сергей Шумаков, а сейчас – ещё 20 человек из клуба. И это неудивительно, учитывая, что в первые дни тренинг-кемпа Шумаков контактировал с большим количеством одноклубников и сотрудников «Авангарда».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Похоже, исключить возможность заражения коронавирусом для членов хоккейной команды можно только одним способом – полностью обрубить все внешние контакты. Примерно такие требования сейчас к клубам НХЛ, готовящимся к рестарту сезона. Жёсткая изоляция, а также высокий уровень самодисциплины – вот залог отрицательных тестов на ковид. Но можно ли обеспечить такие методы защиты в реальной жизни? В том же «Авангарде» хоккеисты живут в отеле, где есть и другие постояльцы. А игроки «ястребов» принимают пищу в ресторане, пользуются лифтами итд. Заразиться можно везде, и достаточно одного «прокола», чтобы вывести из строя полкоманды. В раздевалке ведь хоккеисты тесно контактируют друг с другом.

Сейчас у «ястребов» большие проблемы: практически наверняка тормознётся тренировочный процесс, от турнира в Сочи уже пришлось отказаться. При этом выздоровление заболевших может занять довольно долгое время, а вся контактная группа (а если в «Авангарде» только 20 инфицированных, то контактная группа – это вся остальная команда) по правилам КХЛ должна уйти на обязательный двухнедельный карантин. И как в такой ситуации готовиться к сезону?

А ведь нет никаких гарантий, что в скором времени этим вопросом не зададутся и в других командах. На примере «Авангарда» мы видим, что один случай заболевания может спровоцировать массовые вспышки, тем более что тесты проводятся регулярно. И никакие меры защиты не помогут, хоккеисты ведь не сидят в бункере, а запереть команду на весь сезон на базе невозможно.

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Увы, нет уверенности, что подобные ситуации не возникнут и во время чемпионата. И вот тогда уже будет совсем не весело. Как ни прискорбно это осознавать, но нормального сезона, похоже, нам ждать не стоит. Коронавирус не отлипнет просто так, по мановению волшебной палочки, и, уверен, мы ещё не раз услышим о печальной эпидемиологической ситуации в той или иной команде.

Однако нам всем как-то надо жить дальше, и шоу должно продолжаться. Хватит с нас уже весенней «заморозки» всего мирового спорта. Но нужно подготовиться к тому, что следующий сезон будет очень необычным. В нём будет преимущество не у тех, кто сильнее, а у тех, кто аккуратнее. Или – хитрее. Потому что замалчивание вспышек болезни тоже исключать нельзя, особенно если они будут напрямую влиять на турнирные расклады.