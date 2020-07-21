«Монументальная схватка титанов». Самый яркий матч Овечкина против Кросби

11 лет назад Александр Овечкин и Сидни Кросби впервые сошлись в плей-офф НХЛ. Что можно было ждать от серии с участием двух первых номеров драфта, двух главных звёзд лиги, чьё противостояние на протяжении всего времени активно подогревалось в прессе? Всего, чего угодно, но вышло ещё эпичнее, чем можно было предположить.

«Монументальная схватка титанов»

«Кросби против Овечкина – монументальная схватка титанов», — гласил заголовок в Pittsburgh Post-Gazette перед серией. «Нас ждёт величайшее ледовое шоу», — вторил ему сайт НХЛ. «К нам едет цирк, будет светопредставление», — восклицал главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро. В общем, градус накала понятен – все ждали от этой серии чего-то феноменального.



Только сами Кросби с Овечкиным скромничали. «Кросби суперзвезда, а я такой же обычный парень, как и вы. Давайте говорить о «Питтсбурге» и «Вашингтоне», а не обо мне и Кросби. Это будет отличное противостояние, но не личное, а командное», — говорил россиянин.



«Мы оба не любим проигрывать. Обычно в очных встречах мы стараемся показать свой максимум, но я думаю, это же можно сказать и о наших командах. Цель – выиграть серию, а не решить, кто же из нас круче. Надеюсь ли я, что Овечкин провалится? Нет, это не так. Он великолепный хоккеист, и нам нравится соперничать друг с другом. Но в прессе нас всё время сталкивают лбами», — соглашался Кросби.

«НХЛ повезло, что у неё есть Овечкин». Александр — лучшая хоккейная «восьмёрка» в истории Овечкин обошёл Селянне, Нили, Даути и даже нынешнего главного тренера молодёжной сборной России.

Дуэль хет-триков

Серия началась в столице США, и в первом матче Овечкин и Кросби забили по голу, а «Кэпиталз» повели в счёте. Но это был только разогрев перед вторым матчем, который и сейчас остаётся самым ярким в истории этого русско-канадского противостояния. Несколько месяцев назад авторы официального сайта НХЛ признали эту игру лучшей очной встречей Кросби и Овечкина.

4 мая 2009 года две суперзвезды одновременно выдали суперматч, который вошёл в историю как «дуэль хет-триков Овечкина и Кросби». Начал Кросби, разобравшись на пятачке с Семёном Варламовым. Во втором периоде Овечкин подхватил почин и расстрелял Марка-Андре Флёри из своего офиса с передачи Виктора Козлова. Затем снова забил Кросби, и снова он был самым расторопным на пятачке.



Дальше в перестрелку двух звёзд вмешался нападающий «столичных» Дэвид Стекел – он в итоге стал единственным человеком, забившим в тот вечер, которого звали не Кросби и не Овечкин.



В третьем периоде Александр Великий вывел свою команду вперёд, ответив Кросби собственным голом в большинстве, а затем оформил хет-трик убийственным броском со входа в зону. На лёд полетели кепки. Море кепок. Их было настолько много, что Кросби стал выражать недовольство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Люди всё продолжали бросать кепки, и я спросил судью, не мог бы он попросить их перестать это делать. Прошла первая волна кепкопада, их уже почти убрали, и тут люди начали снова кидать шапки. Я не жаловался, мы просто хотели уже продолжить игру, нам надо было отыгрываться», — объяснил он после игры.



«Питтсбург» тем вечером не смог справиться с командой Овечкина, но за полминуты до сирены Кросби сделал эту игру легендарной. Капитан «пингвинов» очень хотел забить и продолжал молотить клюшкой по шайбе, которая отскакивала от Варламова и защитников, как от стены. Он был вознаграждён за свою настойчивость и в конце концов слёту попал в сетку. Эта шайба уже ничего не решала, бой был проигран.

«Чумовой матч, чумовые хет-трики!»

«Сначала вы подстёгиваете ажиотаж вокруг очной встречи двух суперзвёзд, а затем эти суперзвёзды играют как суперзвёзды. Чётко получилось», — отметил Будро.

«Чумовой матч, чумовые хет-трики от меня и Кросби! Потрясно смотреть на реакцию фанатов, как они начали сходить с ума. Атмосфера в городе невероятная, все ходят в красном. Я даже побаиваюсь сейчас ехать домой», — говорил довольный Овечкин.



В раздевалке «Питтсбурга» настроение было совсем другим. «Приятно забить, но лучше бы мы выиграли. Уверен, болельщикам было круто смотреть такой матч, но мне как игроку не нравится, если соперник делает хет-трик. Обычно это не самый хороший знак», — печалился Кросби. Он ещё не знал, что, несмотря на проигранную битву, войну выиграет «Питтсбург», а затем возьмёт и Кубок Стэнли.



Но та серия в целом и тот матч в частности положили начало одному из самых крутых противостояний в современной НХЛ. Кросби против Овечкина, «Питтсбург» против «Вашингтона». Так повелось, что если эти команды встречаются в плей-офф, то одна из них затем становится чемпионом. Долгое время «Питтсбург» неизменно брал верх, но два года назад Овечкин со товарищи сломал эту традицию.