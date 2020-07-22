Получит ли Панарин «Харт»? Что об этом пишут в Америке

Попадание Артемия Панарина в тройку финалистов голосования за «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку сезона — стало одной из самых популярных тем в заокеанской прессе.

Первый после Мессье и Лундквиста

«В понедельник вечером Артемий Панарин поднялся в небо. В частности, над Нью-Йорком. Звёздный форвард «рейнджеров» находился в кабине небольшого самолёта, которым управлял другой бывший нападающий «синерубашечников» Алексей Ковалёв, над городом, который год назад он решил сделать своим домом. «Ковалёв, безусловно, отличный пилот. Но я на всякий случай принёс парашют», — улыбнулся Артемий.

Панарин признан MVP, пока что только в «Рейнджерс». На очереди — вся НХЛ А ещё Артемий может получить признание коллег-хоккеистов, что не менее важно.

Соотечественники обменялись историями из разных поколений. Ковалёв, имея 19-летний опыт выступлений в НХЛ, кое-что рассказал 28-летнему Панарину. «То, что бросилось в глаза, — это быть разным каждый сезон. Нужно изменять свой стиль, привносить что-то новое — таков был один из советов Алексея», — подытожил Панарин. Справедливо сказать, что он и привнёс кое-что новое в своём первом сезоне в «Рейнджерс».



Он был назван одним из трёх финалистов голосования за «Харт Трофи», набрав рекордные для своей команды 95 очков в 69 матчах. Панарин стал первым финалистом этого голосования после Хенрика Лундквиста в сезоне-2011/2012, а если он выиграет, то будет первым «синерубашечником» со времён Марка Мессье в сезоне-1991/1992. На прошлой неделе Панарин был назван финалистом голосования за «Тед Линдсей Эворд». Его трансформацию от статуса свободного агента к ключевому хоккеисту клуба признают многие его коллеги.



Сезон Панарина, достойный высшей награды, быстро поднял молодых «рейнджеров» до уровня, который способен бороться в плей-офф. Он лидировал в лиге по количеству очков в равных составах (71), набирал очки в 54 из 69 матчах, в которых принимал участие. Присутствие Артемия привело к лучшим сезонам для партнёров по звену — Райана Строума и Йеспера Фаста. Когда же про кандидатов на «Харта» спросили самого Панарина, он назвал Мику Зибанеджада и бывшего партнёра по «Чикаго» Патрика Кейна. Обладатель «Харт Трофи» будет назван во время финалов конференций», — отметил обозреватель Lohud.com Винс Меркольяно.

Видео можно посмотреть на канале «Нью-Йорк Рейнджерс» в YouTube.

«Панарин — двигатель развития команды»

«Сезон Артемия Панарина достоин «Харта». А знаете ли вы, что в «рейнджерах», которые выиграли регулярный чемпионат в сезоне-1993/1994, не было игрока, который бы вошёл в пятёрку лучших в голосовании за титул самого ценного хоккеиста сезона? Адам Грейвз был 8-м, Майк Рихтер — 10-м, а «Харт Трофи» тогда достался Сергею Фёдорову из «Детройта». За 12 сезонов с 2007 по 20019 год в «Рейнджерс» были только три хоккеиста, кто получал хотя бы один голос в этом голосовании — это были Лундквист, Мариан Габорик и Рик Нэш.



Но теперь у «Рейнджерс» есть свой финалист. Его зовут Артемий Панарин, который был настоящим двигателем развития команды, которая превратилась в законного претендента на попадание в плей-офф за год или два до завершения перестройки состава.

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Списки выбранных игроков были поданы членами ассоциации пишущих хоккейных журналистов 15 июня. Существуют самые разные способы предполагать, кому он достанется. Суть в том, что 28-летний нападающий привнёс в команду лёгкое чувство превосходства, совместив его с очаровательной индивидуальностью. Он поднял на новый уровень партнёров по команде. Элитные хоккеисты процветают рядом с ним, а восхождение Мики Зибанеджада отнюдь не случайно. Стали ли шансы Панарина на «Харт Трофи» меньше из-за того, что команда не попала в традиционную восьмёрку участников плей-офф от Восточной конференции? Только четыре игрока в истории получали титул MVP, не попав в розыгрыш Кубка Стэнли — последним был Марио, «Питтсбург» которого не попал в плей-офф в сезоне-1987/1988. Да, «синерубашечники» не были в плей-офф во время голосования, но могут выиграть Кубок Стэнли вскоре после того момента, когда будет объявлен обладатель приза», — восхитился россиянином ветеран североамериканской спортивной журналистики Ларри Брукс из New York Post.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

«Панарин, приехав на Бродвей, продолжает приносить «рейнджерам» дивиденды. Артемий стал финалистом голосования за «Харта» через неделю после того, как вошёл в тройку претендентов на приз самому ценному хоккеисту по мнению игроков.

«У Артемия был особенный сезон, так что его номинация не удивительна. Все знают, как тепло мы к нему относимся. Он — человек, который лидирует в лиге по плюс-минусу для нападающих (+36), он третий в лиге по результативности, он первый в лиге при игре пять на пять. Он вселил в нас эту ужасную страсть, этот энтузиазм, который сразу заметен на льду. Так что нет более достойного игрока, чем он», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Сам же Панарин сказал, что не ожидал, что будет в очереди за какими-либо наградами», — пишет журналист Newsday Колин Стивенсон.



«Однажды Панарин вошёл в раздевалку и выбросил свои краги в мусорку. Я увидел это, достал их из бака и попросил подписать их для меня. Теперь он финалист голосования за приз самому ценному хоккеисту сезона. Неплохой мусор я тогда выловил, правда?» — резюмировал в «Твиттере» нападающий Зак Далпе, игравший с Панариным в «Коламбусе».