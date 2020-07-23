Фёдоров был первым, Овечкин – трёхкратным. Все русские «Харт Трофи» в НХЛ

Артемий Панарин вошёл в тройку финалистов на «Харт Трофи» — самую престижную индивидуальную награду в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» может стать всего лишь пятым российским хоккеистом, который выиграет этот приз. До объявления победителя этого сезона ещё далеко, а пока вспомним прошлых русских MVP.

Получит ли Панарин «Харт»? Что об этом пишут в Америке Артемием восхищаются. И это вполне заслуженно.

Сергей Фёдоров (1994)

Нападающий «Детройта» стал первым россиянином, завоевавшим престижный приз. Более того, он остаётся единственным в истории НХЛ игроком, который в одном сезоне выиграл не только «Харт», но и «Селке Трофи» — приз лучшему нападающему оборонительного плана.



Этому способствовали несколько факторов – во-первых, смена тренера, во-вторых, травма центра первого звена «Детройта» Стива Айзермана. Фёдоров блестяще справился с возросшей ответственностью – в том сезоне его было не остановить. Ни одного пропущенного матча, 120 (56+64) очков и внушающий уважение показатель полезности «+48» (второй в лиге и первый – среди нападающих). «Сергей умеет абсолютно всё», — вспоминал Боумэн, и это не было преувеличением. Потрясающая скорость, видение площадки, великолепные разрывающие оборону передачи, хиты, чёткие действия у своих ворот – Фёдоров был смертельно опасен в атаке и невероятно хорош в обороне. «Харт» он выиграл с большим запасом – более половины проголосовавших журналистов отдали ему первое место.

Сезон, когда Фёдоров был лучшим в НХЛ. Даже Гретцки восторгался его игрой Сергей стал суперзвездой – доминировал на льду, тащил «Детройт» и стал первым европейцем, выигравшим «Харт Трофи».

Александр Овечкин (2008, 2009, 2013)

Коллекционирование «Морис Ришаров» уже можно назвать хобби Овечкина, но не одними снайперскими подвигами славится капитан «Вашингтона».



Он становился MVP сезона трижды. 2008 год был по-настоящему выдающимся в его карьере – он подписал рекордный контракт на 13 лет и $ 124 млн, забросил 65 шайб (с тех пор никто в НХЛ не добирался до этой отметки), установил личный рекорд, набрав 112 очков, и впервые вышел с «Вашингтоном» в плей-офф. 22-летний Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который выиграл в одном сезоне «Морис Ришар», «Арт Росс», «Лестер Пирсон Эворд» и «Харт Трофи». У соперников Овечкина не было никаких шансов, и голосование было практически единогласным – на первое место Александра Великого поставили 128 респондентов из 134!



Один впечатляющий сезон сменился другим, и Овечкин выиграл «Харт» дважды подряд (за последние 30 лет такой дубль удавался только ему и Доминику Гашеку в 1997-1998 годах). Сезон он снова провёл ударно (56 голов и 54 передачи), но примечательно, что в 2009-м все трое номинантов на «Харт» были из России – Овечкин опередил Евгения Малкина и Павла Дацюка. И снова с большим преимуществом, получив 115 первых мест из 133.



Третий «Харт» достался Овечкину гораздо сложнее. Практически весь сезон-2012/2013 капитан «столичных» находился под шквалом критики, а его команда не могла забраться в зону плей-офф. Однако монструозный рывок Александра Великого на финише регулярки вывел его в лидеры гонки снайперов, а «кэпс» привёл к победе в дивизионе. Несмотря на то, что именно благодаря усилиям Овечкина «Вашингтон» не остался без плей-офф, конкуренция за «Харт» была высочайшая – он опередил Сидни Кросби всего на 32 очка.

«НХЛ повезло, что у неё есть Овечкин». Александр — лучшая хоккейная «восьмёрка» в истории Овечкин обошёл Селянне, Нили, Даути и даже нынешнего главного тренера молодёжной сборной России.

Евгений Малкин (2012)

Малкин выиграл «Харт» с третьего раза (до этого он проигрывал Овечкину в 2008-м и 2009-м). Пропустив вторую половину сезона-2010/2011 из-за разрыва крестообразных связок, Малкин рвался в новый бой и вернулся сильнее, чем когда-либо. Для «пингвинов» это было как нельзя кстати, ведь другая суперзвезда команды Сидни Кросби оказался в лазарете с сотрясением мозга.



Малкин буквально взвалил «пингвинов» на свои плечи и начал играть так, словно между ним и всеми остальными хоккеистами мира лежала бездонная пропасть. «Он лучший игрок мира, прямо сейчас он доминирует», — восхищался Евгением Овечкин. Несмотря на то, что нападающий сыграл только 75 матчей, он стал лучшим бомбардиром чемпионата (109 очков) и первый и единственный раз в карьере забросил 50 шайб. К «Харту» он заслуженно добавил и «Тед Линдсей Эворд». Неплохо для игрока, который за год до этого перенёс серьёзную операцию на колене.

«Мы все зрители на «Шоу Джино». Год, когда Малкин был без вопросов лучшим игроком мира Он восстановился после разрыва «крестов», оставил позади пару неудачных сезонов и снова стал доминировать.

Никита Кучеров (2019)

Никитой Кучеровым восхищались и раньше, но в сезоне-2018/2019 он стал суперзвездой мирового хоккея. Более того, он сделал то, чего не никому в НХЛ не удавалось со времён Гретцки, Ягра и Лемье – набрал фантастические 128 (41+87) очков.



Его «Тампа» повторила рекорд НХЛ по победам в сезоне (62 победы в 82 матчах), но в даже такой упакованной команде, как «Лайтнинг», он выделялся космическим уровнем игры. «Я знаю, что «Тампа» очень сильная команда, но именно Кучеров её движущая сила с самых первых дней. Когда ты являешься безоговорочным лидером безоговорочно лучшей команды, это говорит о многом», — отмечал эксперт Sportsnet Эллиотт Фридман.



«Тампа» не смогла развить свой успех в плей-офф и вылетела от «Коламбуса» в первом же раунде, но, к счастью, голосование за индивидуальные призы проводят после первой части сезона, а там у Кучерова не было конкурентов. Он набрал 164 первых мест из 171, обойдя двух канадцев – Сидни Кросби и Коннора Макдэвида.