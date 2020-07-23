Пастрняк не тренируется, Раск сломал палец. Кубок Стэнли лишился одного из фаворитов?

Пару недель назад «Бостон Брюинз» считался одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, розыгрыш которого стартует в начале августа. Букмекеры ставили «Бостон» выше «Тампы», «Сент-Луиса» или «Вашингтона», и нынешний кубковый поход можно было считать финальным аккордом для немолодой, но очень сильной команды Брюса Кэссиди. Однако случилось так, что два ключевых хоккеиста «мишек» не могут тренироваться в полную силу, и это способно сильно поменять расстановку сил на Востоке.

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Как сломать палец, занимаясь прыжками

Одним из тех, кто принёс не самые приятные известия поклонникам «Брюинз», стал голкипер Туукка Раск. Опытный финн, номинированный на «Везину», пропустил несколько тренировок команды в рамках тренинг-кэмпа, а до этого рано покинул занятие, неудачно отразив один из бросков. После этого Раска заметили с фиксирующей шиной на левой руке, но предполагалось, что это скорее предупредительная мера. Позже выяснилось, что всё намного печальнее.



«Я сломал палец пару недель назад, выполняя прыжки с тумбочки. Но мне становится лучше, поэтому не стоит беспокоиться об этом. Всё будет в полном порядке, как только мы начнём играть», — заверил Раск.



Его слова вызвали куда больше вопросов, чем ответов.

Как можно сломать палец на руке, занимаясь прыжками? Если он сломал палец давно, то зачем в тренинг-кэмпе его заставили тренироваться с больной рукой? Чем был вызван его ранний уход с тренировки и последующее отсутствие? Если ему попали шайбой в больной палец, то насколько серьёзно новое повреждение и стоит ли доверять словам про полный порядок? Учитывая жёсткие временные рамки, в которых приходится готовиться к рестарту сезона, попадание шайбы в травмированную руку может вызвать серьёзные проблемы в будущем. Да, Раск может начать предварительный круговой турнир, но как только нагрузка увеличиться, травма может дать о себе знать. К тому же соперники вряд ли станут церемониться, и обязательно найдётся смельчак, кто попробует специально ударить финна по больному месту. Ну а фраза, сказанная на онлайн-конференции («Знаете, я действительно сломал палец, но это небольшой перелом, ничего страшного») может войти в болельщицкий фольклор.



У «Бостона» есть неплохой сменщик в лице Ярослава Галака, и, по словам того же Раска, невозможно предсказать, будет ли в командах НХЛ применяться ротация вратарей во время плей-офф. «В последние пару лет у нас была роскошь, когда мы делили игровое время с Ярославом, это отлично работало. А в плей-офф ничего не будет понятно. Когда четыре месяца сидишь без дела, а потом сразу начинаешь играть кубковые матчи, то могут быть некоторые травмы — пах или бедро например», — сказал Раск.

Пастрняк пропустит тренировочный лагерь

Помимо вратарского вопроса «Бостон» вынужден обходиться без своего главного снайпера — Давида Пастрняка. Обладатель «Морис Ришар Трофи» получил ярлык хоккеиста «непригодного для участия в тренировочном лагере», хотя его тест на коронавирус оказался отрицательным. Выяснилось, что чех контактировал с заболевшим, поэтому вынужден сесть на очередной 14-дневный карантин, а кроме него эта мера коснулась и другого правого крайнего «Брюинз» Ондржея Каше. В воскресенье «Бостон» всей командой отправляется в Торонто, где 30 июля проведёт контрольный матч против «Коламбуса», и, судя по всему, Пастрняк не получит разрешения на то, чтобы начать тренироваться до переезда в город-хаб.



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«Есть некоторая надежда на то, что Давид сможет покататься до отъезда. Но, скорее всего, он присоединится к команде уже в Торонто», — раздражённо сказал президент «мишек» Кэм Нили. Раздражение босса можно понять, поскольку полноценным тренировочным сбором нынешний лагерь назвать никак нельзя — две последние тренировки пропустили 9 хоккеистов основного состава.



И Пастрняк, и Каше могут винить в случившемся только себя самих. Они опоздали с приездом в Северную Америку из Чехии, но затем были допущены к тренировкам. Пастрняк тренировался лишь один день — 15 июля, когда вышел на лёд вместе с тренером Трентом Фредериком, но затем снова попал в число тех, кому заниматься с командой нельзя.



«У нас была определена дата открытия лагеря. Все понимали, что нужно прилететь в США чуть раньше, чтобы отбыть карантин и успеть к началу кэмпа. Конечно, мы не имели никакого права давить на игроков, чтобы они приехали с учётом отбытия 14 дней. Всё это было на совести игроков. Мы рассчитывали, что они понимают ситуацию, но они приняли неверные решения, а теперь вместо тренировок сидят на карантине. В конечном счёте мы не знаем, как произошедшее повлияет на нашу игру. Надеемся, что всё будет хорошо, но теперь нам придётся принимать другие решения», — заявил Нили.

Президент «Бостона» остался разочарован действиями лучшего снайпера команды Пастрняка

Понятно, что тренерский штаб «Бостона» рассчитывал на возвращение Пастрняка в лидерскую тройку к Патрису Бержерону и Брэду Маршану. Что же касается Каше, ради которого «мишки» отказались от первого раунда драфта, то его планировали использовать во втором звене, но и от этой идеи пришлось отказаться. Место Пастрняка на тренировках занимали Андерс Бьорк и Джек Студничка, а на позиции Каше работал Карсон Кулман.

«Это очень разочаровывает, потому что Каше мог внести солидный вклад в поддержку результативности. Обидно, что он не может заниматься на льду, потому что ему ещё нужно привыкнуть к нашей игровой системе», — сказал Нили.



«Если хоккеист пропускает один день, то ничего страшного. А когда речь идёт о неделях, то здесь не обойтись без «ржавчины», потому что нельзя сразу разогнаться до полной скорости. Наверное, каждой команде придётся столкнуться с подобным, если, конечно, не будет какой-то невероятной удачи. Увы, мы не в числе везунчиков. Ситуация, скажем прямо, не идеальна. Но мы работаем с тем, что есть», — грустно сказал генеральный менеджер Дон Суини.



И лишь Брэд Маршан выглядел неунывающим. «Паста вернётся в плей-офф, а в остальном я не особо разбираюсь. Для возникновения «химии» на льду не нужно много времени», — отметил Маршан.