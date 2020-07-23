Вирус никуда не денется, а жить надо. Почему КХЛ не стоит переносить старт сезона

Коронавирус создает проблемы для подготовки команд КХЛ к сезону. Все клубы после выхода из отпуска живут в режиме повышенной предосторожности, кто-то не может полноценно проводить тренировочные сборы или участвовать в турнирах. «Чемпионат» желает всем заболевшим спортсменам и работникам сферы скорейшего выздоровления, но при этом отмечает: текущие трудности – не повод задумываться о переносе начала чемпионата КХЛ. Приводим 10 аргументов в пользу того, почему сезон должен начинаться именно в начале сентября.

Пока масштаб проблемы не таков, чтобы задумываться о переносе

Первый матч в новом сезоне запланирован 2 сентября, об этом было объявлено заранее, и менять что-то «по ходу пьесы» при первых же трудностях – неправильно. Сейчас у всех есть еще больше месяца для того, чтобы следить за развитием ситуации. Если игроки, тренерский штаб и персонал клубов будут походить к соблюдению мер предосторожности с умом и строго выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и КХЛ, то массовой эпидемии не будет. Более того – высока вероятность того, что ситуация с заболеваемостью будет улучшаться (об этом чуть ниже).

Нельзя ставить под удар спортивную и маркетинговую подготовку к сезону

Не стоит забывать, что клубы КХЛ уже начали подготовку к сезону. Каждая неделя и каждый день на этом этапе были четко спланированы с учетом того, что хоккеисты находились без серьезных тренировочных нагрузок на протяжении почти четырех месяцев. И если сейчас принять решение о переносе, то объем работы, который был уже выполнен тренерами и хоккеистами на сборах, будет напрасным. Команды и спортсмены должны понимать, как и к чему они готовятся. Спонсоры клубов должны понимать, за что они платят деньги по гарантированным контрактам. А менеджеры клубов должны четко выстраивать маркетинговую стратегию и работу с болельщиками, держа в уме конкретную дату возобновления игр.

Назаров: Россия без хоккея практически пять месяцев. Могут начаться необратимые процессы

Если перенести старт, команды все равно будут играть в хоккей

Поскольку предсезонка сверстана именно под сентябрьский старт, в жизни всех команд осенью начнется игровой цикл. Это неизбежно. Решение о переносе чемпионата на более поздние сроки не избавит от необходимости ледовой практики для спортсменов. Клубы, которые не пострадают от эпидемии, будут искать соперников среди себе подобных и проводить с ними дополнительные товарищеские матчи. И в чем тогда смысл отложенных стартов? Пусть уж играют под официальной вывеской регулярного чемпионата. И мотивации больше, и статус встречи выше, и интерес болельщиков.

В НХЛ и в Европе никто ничего не переносил

В НХЛ ранее наблюдалась аналогичная ситуация. В конце июня было выявлено 26 положительных результатов, и в СМИ появились мнения о том, что возобновление чемпионата необходимо перенести или вовсе отменить. Но с введением новых мер за следующий месяц было выявлено всего два случая заболевания на всю лигу. При этом 18 из 24 команд, которые участвуют в рестарте сезона, базируются и проводят подготовку в городах США, где на данный момент ситуация с коронавирусом значительно хуже, чем в России (67 тысяч новых заболевших в день в США против 6700 в России). А на другой стороне Атлантики ведущие европейские чемпионаты, в частности Финляндии и Швеции, также начинают сезон в те же сроки, что и обычно.

А чем хоккей хуже футбола?

Футбольные лиги в Европе и в нашей стране вернулись в обычный ритм жизни. Возобновились и идут полным ходом чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании. В августе пройдут матчи плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В РФПЛ только четыре команды столкнулись со случаем массовых заболеваний – когда тест на коронавирус дал положительный результат у пяти или более игроков.

Перенос – удар под спортивную форму игроков и интересы сборной России

Ведущие хоккеисты страны и так слишком долго без официальных встреч. Из-за весеннего карантина пауза растянулась на полгода. Очевидно, что такие большие перерывы не идут на пользу уровню профессионального мастерства. Недаром многие русские игроки отказались ехать в НХЛ. Именно потому, что не желали сидеть без дела до декабря и терять тонус. Кто лучше понимает жизненные интересы топ-спортсмена, если не сам топ-спортсмен? Хоккеисты хотят играть и развиваться в России – значит, надо дать им такую возможность. Если сотни лучших русских игроков столкнутся с затянувшимся простоем, от этого проиграют все. И сами ребята, и их клубы, и сборная.

В «Авангарде» вспышка коронавируса. Похоже, нормального сезона в КХЛ ждать не стоит Как же всё это надоело.

Все, кто в зоне риска, успеют переболеть до сентября. У остальных будет иммунитет к «короне»

Помните, как в дни голосования за поправки в Конституцию Элла Памфилова объясняла, почему самый высокопоставленный болельщик ЦСКА пришел на участок без маски? «Мишустин уже переболел коронавирусом, у него антитела и так зашкаливают» — сказала глава ЦИК. Законы медицины одинаковы и для премьера, и для хоккеистов. Те, кто подхватил заразу сейчас, к сентябрю будут к ней невосприимчивы благодаря тем самым антителам. А те, кто здоров сейчас, вряд ли заболеет осенью. Судя по тому, что всплеск «короны» совпал с открытием командных сборов, механизм заражения – друг от друга. Но раз одних вылечат до осени, а другие невосприимчивы к вирусу – значит, в дни чемпионата болеть будет просто некому.

Отдельные матчи чемпионата можно провести молодёжными составами

Не дай бог, но если в одной из команд случится массовая вспышка прямо по ходу чемпионата, изолированных спортсменов можно заменить молодежью. С точки зрения интриги, афиши и раскрутки так будет даже интереснее – вспомните, как долго в центре внимания был поединок футбольных «Ростова» и «Сочи». В хоккее, кстати, не будет простора и для спекуляций о негативных турнирных последствиях. Ведь от счета отдельно взятого регулярного матча почти ничего не зависит – ни итоговое место в чемпионате, ни судьба сезона.

Нельзя искусственно лишать Россию хоккея

Хоккей – национальная гордость. Для России это больше, чем спорт. В условиях отмены плей-офф-2020 и несостоявшегося чемпионата мира хоккейная держава и так попала в непривычные условия. Миллионы болельщиков из разных концов страны ждут нового сезона с огромным нетерпением, и обманывать их чаяния просто нельзя. В случае оттяжки недовольство страны может вылиться в такие социально-политические последствия, которые не нужны никому.

Плющев: не понимаю, почему старт сезона КХЛ нужно откладывать

Хоккей не должен уступать свою нишу другим зрелищам

Не успел футбольный чемпионат России возобновиться, как события турнира оказались в центре внимания спортивной страны. Наши соотечественники соскучились по голам, секундам, турнирным интригам, словесным перепалкам и всему остальному, за что мы так любим большой спорт. В августе – плей-офф НХЛ и параллельно футбольные еврокубки. Если КХЛ, не дай бог, не начнется в сентябре, хоккей рискует столкнуться с массовым оттоком аудитории. В пользу тех, кто играет, а не перестраховывается в связи с коронавирусом. Создавать предпосылки для такого сценария просто недопустимо! Особенно когда есть печальный пример других отраслей, в которые зритель-потребитель-болельщик возвращаться не спешит.