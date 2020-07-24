Бобровскому нужно вернуть свою магию. Но оборона «Флориды» ему в этом не поможет

Чуть более года назад «Коламбус», имея последний посев в Восточной конференции, неожиданно выбил в первом раунде главного фаворита плей-офф — «Тампу» во главе с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом. Это случилось во многом благодаря уверенной игре голкипера Сергея Бобровского, для которого это был «дембельский аккорд» в составе «Блю Джекетс». Спустя 15 месяцев Бобровский снова готовится к кубковым матчам — на этот раз в составе «Флориды», которой предстоит играть с «Нью-Йорк Айлендерс» в раунде плей-ин. И «пантерам» как никогда нужна та магия, которой Сергей обладал ранее — иначе с «островитянами» не сладить.



Расписание серии «Айлендерс» — «Флорида»

Пауза наступила вовремя

Грандиозный семилетний контракт с «Пантерз» на $ 70 млн, похоже, стал оказывать слишком сильное давление на вратаря, который был главным героем рынка голкиперов летом прошлого года. Первый регулярный чемпионат, сыгранный в составе «Флориды», вышел для Сергея откровенно провальным: 3,23 гола, пропускаемые в среднем за матч, поставили его аж на 43-е место в НХЛ среди вратарей, которые сыграли не менее 30 встреч. Его процент отражённых бросков был из той же серии — 90% и 38-е место в лиге. Для стража ворот, который зарабатывает по десятке миллионов в год, является двукратным обладателем «Везины» и считается одним из главных спасителей франшизы «пантер», эти цифры выглядели удручающе. Для сравнения: в семи сезонах за «Коламбус» Бобровский четыре раза достигал процента отражённых бросков 92% и таких срывов себе не позволял.



Однако грань между простым оправданием и объяснением разочарования достаточно тонкая, и по ходу сезона стало понятно, что для элитных вратарей переход из клуба в клуб с последующей адаптацией занимает чуть больше времени, чем всем остальным. Скажем, свой первый сезон в «Далласе» знаменитый Бен Бишоп тоже находился в поиске, играя неуверенно и с частыми ошибками. На второй год он стал финалистом голосования за «Везину», а «звёзды» остановились от одной победы в финале конференции. Нынче «Даллас» входит в число лучших команд Запада.

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«Знаете, очень многое зависит от деталей, от небольших изменений. Как много времени ты проводишь на катке, во сколько проснулся, в какое время нужно лечь спать. Чтобы стать лучше, нужно смотреть на всю картину целиком. Мой первый сезон во «Флориде» действительно был не лучшим. Но я не скажу, что всё это было так просто, как кажется. Есть некоторые проблемы. А некоторые вещи иногда просто давят, подавляют тебя», — сказал Бобровский.

Когда в марте НХЛ приостановила сезон, Сергей остался во Флориде. Для него было важно почувствовать своё окружение, свой дом, который он купил, когда подписывал контракт. Даже в этом решении раскрывалась дотошная, методичная природа личности Бобровского.



«Он очень внимательно и тщательно подходит ко всему, что касается работы. У него есть чёткое представление, как он должен играть. На помощь извне он не полагается», — сказал тренер вратарей «пантер» Робби Таллас. Ему приходилось работать и с другими звёздными голкиперами — Луонго, Вокоуном, Томасом, Теодором, но, по его словам, Бобровский наиболее самокритичен и мотивирован.



По словам самого Сергея, возникшая из-за коронавируса пауза дала уникальную возможность подвести итоги, скорректировать детали и перезагрузиться, чтобы получить возможность побороться за Кубок Стэнли. «Мне действительно удалось успокоиться, не думать много. Это было очень хорошее время, чтобы отдохнуть и расслабиться», — отметил россиянин.

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Способны ли «пантеры» качественно защищаться?

Для «Флориды», которая совсем не является фаворитом предстоящего квалификационного раунда, надёжная игра Бобровского является главным ключом к потенциальному успеху. Если Сергей не найдёт свою прежнюю магию, южане вряд ли смогут достойно противостоять обученной, дисциплинированной и системной команде Барри Тротца, поскольку оборона у «Пантерз» оставляет желать много лучшего.



«Для Бобровского важно видеть момент броска, и в нынешнем сезоне с этим были большие трудности. В «Коламбусе» защитники знали, что не нужно закрывать обзор. Во «Флориде» оборона это требование не выполняла, к тому же игра в отборе у «пантер» поставлена намного слабее. Это просто не стиль «Флориды», главный козырь которой — быстрый переход в атаку, но он иногда приводит к недостатку усилия в своей зоне», — отметил телевизионный аналитик, а в прошлом известный вратарь Кевин Уикз.

Другой бывший голкипер Брайан Буше, игравший с Бобровским в составе «Филадельфии», отметил, что трудовая этика Сергея не имеет равных. «Про недостаток усилия с его стороны не стоит и думать. Он будет максимально подготовлен к моменту первого вбрасывания. У него горячее желание выиграть Кубок Стэнли, но я не знаю, способны ли «пантеры» защищаться достаточно хорошо», — заявил Буше.



Авторитетное издание The Hockey News назвало игру Бобровского главным фактором, от которого будет зависеть исход серии «Флорида» — «Айлендерс».



«У Сергея есть потенциал, чтобы стереть всё предыдущее разочарование от нынешнего сезона. Прошлой весной он начинал как голкипер, который неуверенно действует в плей-офф, но полностью убрал этот ярлык, отразив 92,5% бросков в 10 матчах. Бобровский всё ещё может «украсть» серию против «Айлендерс», если будет здоров и сосредоточен. Да, он не играл с 29 февраля. Но в данном случае этот вынужденный простой может сработать в плюс, поскольку у Сергея было время перезагрузиться», — отмечает издание.

«Здесь больше важна ментальная установка. Бобу необходимо было расслабиться и действовать за счёт опыта. Он готов делать всё, что потребуется для команды. Во время этой паузы Сергей много работал вместе с Талласом, и они нашли много вещей, на которые следует взглянуть по-другому. Мне кажется, что сейчас все довольны тем, как ощущает себя Бобровский», — добавил главный тренер Джоэль Кенневилль.